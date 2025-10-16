Robert Ilyes urechează un jucător de la Csikszereda după meciul cu CFR: ”Primul tren și la Budapesta! Nu poți să faci așa ceva”
Sport.ro, 16 octombrie 2025 23:40
Csikszereda - CFR Cluj s-a încheiat 2-2, în etapa restantă #5 din sezonul regulat al Superligii României.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
23:40
Robert Ilyes urechează un jucător de la Csikszereda după meciul cu CFR: ”Primul tren și la Budapesta! Nu poți să faci așa ceva” # Sport.ro
Csikszereda - CFR Cluj s-a încheiat 2-2, în etapa restantă #5 din sezonul regulat al Superligii României.
23:40
Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga și a tras concluzia despre campionatul României # Sport.ro
CFR Cluj a remizat pe terenul lui Csikszereda, într-o restanță din etapa a cincea din Superliga.
23:30
Andrea Mandorlini, dezamăgit după remiza cu Csikszereda: ”Nu e greșeala lui Biliboc, este a altcuiva!” # Sport.ro
Restanța din etapa a cincea din Superliga diintre Csikszereeda și CFR Cluj s-a încheiat la egalitate scor 2-2.
23:30
Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a întâmplat în Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții # Sport.ro
CFR Cluj a remizat pe terenul lui Csikszereda, într-o restanță din etapa a cincea din Superliga.
Acum o oră
23:20
Basarab Panduru, uluit de faza din Csikszereda - CFR Cluj: ”De la sânge rece la nesimțire e doar o fracțiune de secundă” # Sport.ro
Csikszereda - CFR Cluj s-a încheiat 2-2.
23:10
Mario Camora, dezamăgit după golul din ultimele minute primit de CFR Cluj: „Noi nu am știut asta” # Sport.ro
CFR Cluj a remizat pe terenul lui Csikszereda, într-o restanță din etapa a cincea din Superliga.
Acum 2 ore
22:30
Mihai Stoica, surprins de un gest neașteptat al lui Gigi Becali: ”Demult n-am mai văzut așa ceva!” # Sport.ro
Așa cum dezvăluia Gigi Becali în cursul zilei de miercuri, FCSB a primit banii de la UEFA pentru calificarea în faza principală Europa League, iar primele jucătorilor au fost plătite.
22:30
Englezul este cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate.
22:10
CCA a ales arbitrul pentru derby-ul Dinamo - Rapid.
22:10
Dinamo - Rapid este duminică seară, de la ora 20:30.
22:00
Probleme serioase pentru CFR Cluj! UEFA i-ar putea interzice participarea în cupele europene # Sport.ro
CFR Cluj are probleme pe toate planurile.
Acum 4 ore
21:40
Fostul tehnician al lui Inter a vorbit despre jocul echipei antrenate acum de Cristi Chivu.
21:30
Mihai Stoica a vorbit despre situația jucătorilor care ar putea pleca de la FCSB.
21:00
Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume! Cine domină clasamentul # Sport.ro
Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025, conform Forbes. În fruntea listei se află portughezul Cristiano Ronaldo.
21:00
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
20:50
Edi Iordănescu a pus punctul pe ”I” despre revenirea la națională: ”Am fost în legătură cu oameni din FRF!” # Sport.ro
În ultimele săptămâni, s-a vorbit despre plecarea lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei României, în condițiile în care până la meciul cu Austria, scor 1-0, rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.
20:10
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!” # Sport.ro
Născut la Haifa, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat a ales să joace pentru naționala României, unde a debutat în amicalul cu Moldova, scor 2-1.
Acum 6 ore
19:50
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct” # Sport.ro
România a învins-o pe Austria duminică, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cu 1-0.
19:50
Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus înaintea derby-ului cu Dinamo # Sport.ro
Rapid o va întâlni pe Dinamo, în derby-ul etapei 13 din Superliga.
19:20
„E o superstiție” Novak Djokovic a dezvăluit lucrul pe care nu l-a făcut niciodată, de când e tenismen profesionist # Sport.ro
Novak Djokovic, număr 5 ATP, la treizeci și opt de ani: tenismenul sârb are o explicație pentru longevitatea sa.
19:00
Vladislav Blănuță nu a avut parte de o primire tocmai frumoasă la Dinamo Kiev, formația la care a ajuns în vară, după ce a plecat de la FCU Craiova.
19:00
Barcelona are o listă lungă de absențe înaintea duelului cu Real Madrid din La Liga.
18:50
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: ”Asta o să vă facă viața grea” # Sport.ro
Joi, 23 octombrie, FCSB o va întâlni la București, pe Arena Națională, pe Bologna, în faza principală a competiției UEFA Europa League.
18:20
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: ”S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!” # Sport.ro
Gigi Becali este cunoscut pentru felul în care se implică la FCSB în alcătuirea echipei de start și la schimbări.
18:20
Record de asistență pe Arena Națională?! Anunțul făcut de Dinamo: „Interesul vostru uriaș ne-a motivat” # Sport.ro
Dinamo va fi gazdă în derby-ul cu Rapid din Superliga, iar meciul se anunță incendiar.
18:10
Nani s-a retras în 2024.
18:00
Holger Rune a devenit subiect de glume.
18:00
PSG e foarte aproape să facă o mișcare excelentă.
Acum 8 ore
17:40
Luka Modric a părăsit-o pe Real Madrid în vară, la vârsta de 40 de ani, după 13 ani petrecuți pe Santiago Bernabeu.
17:10
Gigi Becali găsise soluția după accidentarea lui Mihai Popescu, dar MM Stoica îl contrazice: ”Are probleme!” # Sport.ro
FCSB se confruntă cu probleme la nivelul fundașilor centrali, după accidentarea lui Mihai Popescu.
17:10
Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: „Nu e suficient” # Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre unul dintre jucătorii importanți de la Farul.
17:00
Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat # Sport.ro
Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP.
16:50
Candidatură surpriză pentru postul de președinte al lui CFR Cluj: ”Pe Dan Petrescu l-aș pune antrenor!” # Sport.ro
CFR Cluj a rămas fără președinte, după ce Cristi Balaj a decis să părăsească clubul din Gruia.
16:50
Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac # Sport.ro
Florin Niță (38 de ani) este liber de contract din iulie 2025.
16:30
Alexandru Musi este incert înaintea derby-ului cu Rapid de duminică.
16:30
Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională # Sport.ro
Dinamo - Rapid este duminică seară, de la ora 20:30.
Acum 12 ore
15:50
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă în Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad # Sport.ro
Câștigătorul US Open 2021 lipsește de la a doua ediție a „Six Kings Slam.”
15:50
Federația de gimnastică din Israel a cerut anularea competiției.
15:40
O vedetă căutată de marile branduri încasează sume colosale de pe urma contractelor de publicitate. Din păcate, cariera ei în tenisul feminin e pe o pantă descendentă din 2022 încoace.
15:30
Pe ce loc este ACSFI Adrian Mutu în Liga 4 București! Scoruri de 25-2 sau 15-0 în ultimele meciuri # Sport.ro
Campionatul Capitalei se anunță a fi foarte disputat în acest sezon.
15:30
Duel "El Clasico" în mercato. Real Madrid și FC Barcelona se luptă pentru o vedetă de la Bayern Munchen # Sport.ro
Francezul va deveni liber de contract în vara anului 2026.
15:20
Coman, fotbalist de „umplutură“ în Qatar: anunț de ultima oră despre fostul star al FCSB-ului # Sport.ro
Când a plecat din țară, Florinel era un marcator constant în întrecerea internă și în circuitul naționalei. Acum, la doi ani distanță, căderea sa e evidentă și incontestabilă.
15:10
Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!" # Sport.ro
Aviv, tatăl lui Lisav Eissat, a acordat un interviu în presa din Israel, la câteva zile după ce stoperul în vârstă de 20 de ani a debutat pentru naționala de seniori a României.
14:40
În finală, marocanii vor juca împotriva favoritei Argentina.
14:40
Cîrstea - Cristian, finala mult visată la Osaka. Când și pentru ce mize vor juca în sferturile de finală cele două românce # Sport.ro
Tenisul feminin românesc ar putea oferi finala Openului Japoniei.
14:10
„V-aș minți dacă v-aș spune asta” Jannik Sinner a făcut dezvăluirea momentului în tenis, la Riad # Sport.ro
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a vorbit despre banii frumoși primiți în Arabia Saudită.
14:10
Prima reprezentativă a reaprins speranțele grație victoriei dramatice cu Austria, scor 1-0.
14:00
Moldova s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026! Antrenorul naționalei are cel mai scurt nume posibil # Sport.ro
Performanță uriașă în tenisul de masă de peste Prut.
13:40
Alexandru Musi (21 de ani) rămâne incert pentru derby-ul Dinamo - Rapid, programat duminică, de la 20:30, în Superliga.
13:40
Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon # Sport.ro
Fostul portar al lui FCSB este legitimat acum la Aktobe.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.