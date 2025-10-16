UPDATE - Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria / Trump, pe Truth Social: Vorbesc chiar acum cu preşedintele Putin. Conversaţia este una lungă
Primanews.ro, 16 octombrie 2025 23:40
UPDATE - Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria / Trump, pe Truth Social: Vorbesc chiar acum cu preşedintele Putin. Conversaţia este una lungă
• • •
Acum 30 minute
23:40
23:30
23:30
VIDEO. Primarul Galaţiului, despre amânarea Ordonanţei 52, la Prima News: „E de noaptea minţii! Cineva nu se poate abţine să-şi pună amprenta”
Acum 4 ore
20:10
Curtea Constituţională a R. Moldova a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 6 ore
19:30
Trump, pe Truth Social: Vorbesc chiar acum cu preşedintele Putin. Conversaţia este una lungă
19:20
Orban e de părere că Europa trebuie să negocieze independent cu ruşii, nu să aştepte rezultatul înţelegerii dintre ruşi şi americani
Acum 8 ore
16:50
Adrian Câciu critică Guvernul: Salariul minim va creşte. Cei care spun că nu, pot pleca acasă, sau ma rog, la patronii lor
16:20
Din această toamnă, elevii de clasa a III-a din Bucureşti învaţă despre alimentaţie sănătoasă şi grijă faţă de mediu (P)
16:20
Instanţa supremă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private
Acum 12 ore
15:00
Salariul minim, în analiză la nivelul Guvernului. ”În principiu, nu va creşte”
14:20
Prima ţară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament
13:20
ULTIMA ORĂ. Guvernul francez a supravieţuit celor două moţiuni depuse de extrema stângă şi dreaptă
13:10
VIDEO. Adrian Streinu-Cercel, la Prima News: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Când ai aur în pământ, când ai gaze şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? Când se doreşte, vin Banca Mondială sau FMI-ul şi şterg din pix
13:00
Lovitură pentru fumători. UE analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice
13:00
ULTIMA ORĂ. Guvernul Lecornu supravieţuieşte primei moţiuni, depusă de extrema stângă
13:00
Planul lui Trump de a concedia mii de funcţionari publici în perioada ”shutdown-ului”, blocat
12:50
”Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară”. Când poate intra România în OCDE
12:50
Şeful ANAF afirmă că gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA
12:40
Transgaz a finalizat şi pus în exploatare conductele Neptun Deep şi Mintia
12:40
Când poate intra România în OCDE. ”Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară”
12:30
Ai zburat low-cost, dar ai pozat ca un milionar? ANAF zice „interesant...”
12:00
AUR sesizează Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private
11:50
Ministrul Energiei: România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice
11:00
Sociologul Vasile Dîncu vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
11:00
VIDEO. Victor Angelescu a explicat cât de gravă e accidentarea lui Borza: "Sper să mai prindă nişte meciuri"
Ieri
23:30
Trump ameninţă cu reluarea ofensivei israeliene în Gaza: „Israelul va reveni pe străzi imediat ce dau ordinul, dacă Hamas nu respectă acordul”
23:10
Şeful ANAF avertizează: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să urce într-o maşină de lux. ANAF poate veni să o confişte.”
23:00
Şeful ANAF: Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte
20:40
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă
20:30
Reuniunea miniştrilor apărării din NATO: Îndemnuri de creştere a cheltuielilor militare şi a ajutorului pentru Ucraina
20:20
VIDEO. Liderul sindicatului Europol, la FOCUS, despre breşa de securitate din penitenciare: S-a încercat o muşamalizare, conducerea ANP e numită politic
17:00
Armata recunoaşte că sunt şi probleme la mobilizarea rezerviştilor: Scopul exerciţiului este de a remedia ce nu funcţionează
15:50
VIDEO. Ce mai face Justin Trudeau la câteva luni după ce a părăsit funcţia de premier al Canadei
15:20
Hotărârile judecătoreşti vor putea fi redactate într-un timp mai scurt şi vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor şi stabilirea soluţiei corecte
15:10
Grindeanu participă vineri la Congresul PES organizat sub deviza ”mobilizare progresistă” după ce a propus eliminarea sintagmei "partid progresist" din statutul PSD
14:30
O delegaţie ucraineană s-a întâlnit în SUA cu producătorii de rachete Tomahawk
14:20
Ungaria critică politica energetică a UE de la Moscova
14:20
Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toţi banii odată
13:30
Breşă majoră de securitate în penitenciare. Deţinuţii au accesat sistemul modificând pedepse, acordând drepturi şi vizite intime
12:50
Ministrul Finanţelor, în SUA: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ
12:50
Dezastru pentru Cosmin Olăroiu. Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea directă la Campionatul Mondial
12:40
Reuniune NATO miercuri în vederea consolidării ripostei în urma incursiunilor ruse în spaţiul aerian european
12:30
Socialiştii nu vor vota pentru demiterea lui Lecornu, după ce premierul francez a suspendat reforma pensiilor
12:00
Oprah, celebra realizatoare de televiziune din SUA, vine în premieră în România
12:00
SURSE. Comisia Europeană vrea să dezvolte proiectul ”zidul dronelor” pentru întreg continentul, nu doar pentru flancul estic
11:40
Elena Andrei este noua prezentatoare a ştirilor sportive Focus Sport, la Prima TV
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Australia anunţă constituirea unui Grup parlamentar de prietenie cu România
22:20
Lia Olguţa Vasilescu: Coaliţia se rupe dacă PNL şi USR au candidat comun la Capitală
22:10
VIDEO. Tudorel Toader: Problema sistemului actual nu este lipsa cadrului legal, ci aplicarea acestuia. Avem o Constituţie bună, trebuie doar să o respectăm / SRI poate furniza informaţii, dar doar într-un cadru legal clar delimitat
21:50
VIDEO. Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, cere clarificări în cazul Călin Georgescu: „Trebuie făcută lumină cu lupa pentru a creşte credibilitatea instituţiilor”
