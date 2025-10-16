Ion Cristoiu: „Îi rog pe cei care se ocupă de NICUȘOR DAN să îl actualizeze”

18:40

Guvernul României urcă direct în cloud. Țara noastră face pași importanți spre digitalizare, deși acest proiect „major” nu era atât de necesar, cel puțin nu pentru bunăstarea românilor, mai ales dacă ne gândim la nenumăratele lipsuri. Care e de fapt necesitatea acestui proiect? Se pare că cei din Guvern vor o platformă, un fel de […]