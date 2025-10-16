Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”
Antena Sport, 16 octombrie 2025 23:40
Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul […] The post Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
23:40
Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” # Antena Sport
Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul […] The post Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” appeared first on Antena Sport.
23:30
“A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! # Antena Sport
Autorul golului din minutul 90+9 al meciului Csikszereda – CFR Cluj, Lorand Paszka (29 de ani), ce a adus egalarea cu o scăriţă de la 11 metri, e de părere că ciucanii ar fi trebuit să câştige partida cu echipa lui Mandorlini. Paszka e de părere că golul pe care George Găman l-a anulat a […] The post “A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! appeared first on Antena Sport.
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:10
George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty” # Antena Sport
Islam Slimani (37 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui CFR Cluj. Imediat după partidă el a susţinut că penalty-ul din care au egalat ciucanii, din prelungirile meciului, nu trebuia acordat. CFR Cluj e pe locul 11 în Liga 1 după egalul dramatic cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa patronată de Neluţu Varga […] The post George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty” appeared first on Antena Sport.
23:10
Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” # Antena Sport
CFR Cluj a ratat ocazia de a se apropia de zona de play-off și a scos doar un punct din restanța cu nou promovata Csikszereda. Echipa lui Andrea Mandorlini a fost egalată în al 9-lea minut de prelungire, după un penalty dictat de George Găman. Tehnicianul clubului din Gruia a surprins la finalul partidei și […] The post Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” appeared first on Antena Sport.
23:00
Csikszereda și CFR Cluj au remizat joi, în restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini a avut șansa de a închide meciul la scorul de 2-1, însă Slimani nu a fost precis la finalizare. Gazdele au restabilit egalitatea în al nouălea minut de prelungire, după ce Lorenzo Biliboc […] The post Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:50
The post Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
22:40
Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) le-a luat apărarea lui Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin, după ce jucătorii au fost criticaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Lucescu a susţinut că am pierdut centrul terenului cu Cipru şi că nu mai voia să îi introducă în teren cu Austria, meci pe care România l-a câştigat. […] The post Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?” appeared first on Antena Sport.
22:30
Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost câștigată de echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Islam Slimani a fost introdus pe teren în repriza a doua și a marcat golul care le-a adus trei puncte ardelenilor. Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o […] The post Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria # Antena Sport
Clasat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Liga 1, Florin Tănase a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria. În aceste două jocuri, fotbalistul celor de la FCSB a evoluat doar două minute, iar selecționerul și-a cerut scuze public pentru acest lucru. Întors în cantonamentul campioanei României, Mihai Stoica a […] The post Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria appeared first on Antena Sport.
22:10
Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! # Antena Sport
România a învins Serbia cu 3-0 la masculin, în optimile Campionatului European pe Echipe. Ovidiu Ionescu i-a adus victoria naţionalei masculine, după ce naţionala de fete s-a calificat dramatic în sferturi, tot în urma unei dispute cu Serbia. Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu şi Iulian Chiriţă şi-au învins fără probleme adversarii. Imediat după meci, românii au […] The post Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:40
Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe appeared first on Antena Sport.
21:10
Edi Iordănescu, deranjat de declaraţiile lui Mircea Lucescu: “O afrontă către echipă, către mine” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecţioner al României şi actualul antrenor al Legiei Varşovia, a recunoscut că a fost deranjat de declaraţiile selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), legate de faptul că Generaţia de Suflet a avut succes datorită emoţiei. Lucescu spunea, după ce a preluat naţionala, că echipa României trebuie să încerce să […] The post Edi Iordănescu, deranjat de declaraţiile lui Mircea Lucescu: “O afrontă către echipă, către mine” appeared first on Antena Sport.
20:50
Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe! # Antena Sport
Echipa feminină a României de tenis de masă a obţinut o victorie fantastică, dramatică, în meciul din optimi al Campionatului European pe Echipe, împotriva Serbiei. Punctul victoriei a fost adus de Andreea Dragoman, care a învins-o cu 11-6 în setul decisiv pe Aneta Maksuti. Serbia ne-a condus cu 1-0 şi 2-1, după victoria Sabinei Surjan […] The post Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe! appeared first on Antena Sport.
20:10
Daniel Pancu, principala variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Discut cu orice echipă” # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) ar fi prima variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini (65 de ani), potrivit informaţiilor AntenaSport, în cazul în care italianul e demis de patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga. Un eşec al lui Mandorlini cu Csikszereda i-ar pecetlui soarta antrenorului italian. Înaintea meciului Csikszereda – CFR Cluj, care se […] The post Daniel Pancu, principala variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Discut cu orice echipă” appeared first on Antena Sport.
20:10
Lionel Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei, iar plecarea sa de pe Camp Nou a fost un adevărat șoc pentru fanii catalanilor. Chiar dacă au trecut ani buni de atunci, clubul îi pregătește un adevărat omagiu. Președintele Joan Laporta ia în calcul organizarea unui eveniment în cinstea starului argentinian, ajuns la vârsta […] The post Omagiul suprem pentru Lionel Messi! Ce plănuiește președintele Barcelonei appeared first on Antena Sport.
20:00
Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) a tranşat subiectul posibilei sale veniri la echipa naţionale. Edi Iordănescu a spus că acest subiect nu există în acest moment, în condiţiile în care România are un selecţioner în persoana lui Mircea Lucescu (80 de ani). AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe Daniel Stanciu în oraşul […] The post Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:20
CFR Cluj a avut până acum un sezon catastrofal, fie că vorbim despre parcursul din campionatul intern sau competițiile europene. Gruparea antrenată în prezent de Andrea Mandorlini s-a oprit iarăși în play-off-ul UEFA Conference League. Clubul ar fi avut nevoie de banii veniți de la UEFA, iar datoriile ar putea duce și până la excluderea […] The post CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga appeared first on Antena Sport.
19:00
S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” # Antena Sport
Africa și-a stabilit echipele naționale calificate la Cupa Mondială din 2026, precum și cele patru participante la baraj. Astfel, Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana s-au calificat pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic care se vede exclusiv în Universul Antena. În schimb, Gabon, RD […] The post S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” appeared first on Antena Sport.
19:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o […] The post Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor appeared first on Antena Sport.
18:40
Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Nu a făcut bine echipei naţionale”. Principalul reproş adus lui “Il Luce” # Antena Sport
Ionuţ Lupescu este de părere că Mircea Lucescu, selecţionerul României, ar trebui să aducă mai multă linişte în jurul echipei naţionale. În ultimele luni, “Il Luce” a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu viitorul său, mai ales după remiza din Cipru, acolo unde tricolorii au condus cu 2-0. După victoria obţinută în […] The post Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Nu a făcut bine echipei naţionale”. Principalul reproş adus lui “Il Luce” appeared first on Antena Sport.
18:00
Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: “Tu nu eşti împărat” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă ar putea colabora cu Marius Şumudică (54 de ani) la FCSB. În trecut, patronul campioanei României se înţelesese cu Marius Şumudică pentru ca acesta să o preia pe FCSB. În cele din urmă, Şumudică a declinat oferta, în ultimul moment. Gigi Becali e de părere că […] The post Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: “Tu nu eşti împărat” appeared first on Antena Sport.
18:00
S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon # Antena Sport
Dinamo București – Rapid va fi capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida de pe Arena Națională va aduce în tribune peste 30.000 de spectatori, ținând cont de ritmul alert în care se vând biletele. Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a luat decizia de a-l delega la centru […] The post S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:50
Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP. Hatton a fost descoperit de managerul său şi prietenul său de multă vreme, Paul Speak, la domiciliul său din Hyde, Greater Manchester, în data de 14 septembrie. Speak s-a deplasat acolo pentru a-l duce […] The post Ricky Hatton s-a sinucis! Anunţul autorităţilor din Marea Britanie appeared first on Antena Sport.
17:40
Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat # Antena Sport
Universitatea Craiova a debutat cu o înfrângere în grupa principală de UEFA Conference League, însă forul continental a remarcat unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi la meciul cu polonezii de la Rakow. Acesta ocupă locul al doilea într-un top select al competiției, alcătuit după duelurile din prima etapă a acestei faze. Fotbalistul a sosit […] The post Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat appeared first on Antena Sport.
17:20
Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor # Antena Sport
Dan Şucu a vorbit deschis despre ce se întâmplă la Rapid. Patronul formaţiei din Giuleşti a prezentat datele financiare ale clubului şi a dezvăluit că până acum a investit 40 de milioane de euro la Rapid. Aici se referă şi la banii pe care i-a băgat în infrastructură, baza de pregătire, academie. De asemenea, el […] The post Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor appeared first on Antena Sport.
17:20
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a reacţionat după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro. Numele lui Cristi Borcea ar fi fost folosit de sora lui Carmen Dan în dosarul de înşelăciune. Sora lui Carmen Dan ar fi pretins că e prietenă cu Cristi […] The post Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare appeared first on Antena Sport.
17:20
Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară # Antena Sport
Barcelona l-a anunțat pe Robert Lewandowski că nu îi va prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon, iar conducerea catalanilor și-a ales deja o primă țintă pentru a-l înlocui. Avantajul acestei mutări ar fi că s-ar face gratis. Este vorba despre sârbul Dușan Vlahovic, atacantul în vârstă de 25 de ani care evoluează în prezent […] The post Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară appeared first on Antena Sport.
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 octombrie, de pe as.ro. 1. FCSB transferă din Portugalia Gigi Becali vrea să aducă un fundaş din Portugalia, după accidentarea lui Mihai Popescu. “Se uită MM”, a anunţat patronul FCSB-ului. 2. Verdictul lui Pancu Daniel Pancu e convins că Mircea Lucescu e dispus […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid. Pauza internaţională a luat sfârşit, iar Liga 1 revine cu meciul de pe Arena Naţională care le pune faţă în faţă pe cele două rivale din Bucureşti. După mulţi ani, derby-ul dintre Dinamo şi Rapid prezintă un interes ridicat, mai ales că cele două echipe […] The post Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul appeared first on Antena Sport.
16:30
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! # Antena Sport
Numele lui Cristi Borcea (55 de ani) a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro! Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo va fi şi el audiat în acest caz. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz. Numele lui Cristi […] The post Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! appeared first on Antena Sport.
16:20
Inter a început destul de bine acest sezon, atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League, acolo unde a înregistrat victorii pe linie. Conducerea clubului a primit o veste extraordinară, fiind vorba despre un moment așteptat deja de 15 ani. Mai mult decât atât, vestea a venit la pachet și cu stabilirea unui […] The post S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
16:00
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit să se dispute în vară, însă ardelenii au cerut atunci ca partida să fie amânată prin prisma “dublei” pe care o aveau cu Braga în preliminariile Europa League. Meciul urmează să se joace pe Stadionul […] The post Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:30
Florin Niţă (38 de ani) a primit o veste bună, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Damac. El a câştigat procesul cu saudiţii la FIFA şi va încasa ultimele 4 salarii. Niţă a apărat poarta lui Damac în stagiunea 2024-2025, iar apoi a urmat despărţirea, una în urma căreia fostul […] The post Veste uriaşă pentru Florin Niţă appeared first on Antena Sport.
15:00
Gică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins # Antena Sport
România a surprins mulți oameni cu Gică Hagi în frunte la Cupa Mondială din 1994, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală. Martin Dahlin, suedezul care a fost prezent pe teren la meciul “de coșmar” pentru tricolori, și-a adus aminte de “Rege” și a vorbit în termeni extrem de mari despre el. Fostul […] The post Gică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins appeared first on Antena Sport.
14:50
Britanica Emma Răducanu s-a retras din ultimele două turnee ale anului din cauza problemelor de sănătate cu care se luptă de 10 zile. Jucătoarea în vârstă de 22 de ani urma să joace la Tokyo şi Hong Kong, dar a decis să se întoarcă acasă pentru a se recupera înainte de a începe pregătirile pentru […] The post Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică appeared first on Antena Sport.
14:40
Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Vancouver Canucks – Washington Capitals se joacă duminică (19:30) # Antena Sport
Meciurile din NHL continuă LIVE în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, Florida Panthers, campioana en-titre, joacă pe terenul rivalei de divizie, Buffalo Sabres. Duminică, de la ora 19:30, în Capital One Arena din D.C., Washington Capitals primeşte vizita celor de la Vancouver Canucks. Fiind rivale de divizie, Florida şi Buffalo s-au întâlnit de patru […] The post Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Vancouver Canucks – Washington Capitals se joacă duminică (19:30) appeared first on Antena Sport.
14:30
Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers # Antena Sport
LeBron James, unul dintre cei mai importanți jucători din NBA chiar și la 40 de ani, urmează să rateze primele meciuri din NBA. Extrema de forță a celor de la Lakers suferă de sciatică, o afecțiune care se traduce prin dureri la nivelul nervului sciatic, cel mai mare din corp, în zona spatelui. Shams Charania, […] The post Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers appeared first on Antena Sport.
13:50
Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: “Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice”. Ce spune de absenţa lui Bărbosu # Antena Sport
Sabrina Voinea este liderul echipei României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia). Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, iar Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, susţine că turneul va fi unul “de […] The post Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: “Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice”. Ce spune de absenţa lui Bărbosu appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: “Absolut” # Antena Sport
Raul Rusescu, fostul jucător al celor de la FCSB, este de părere că Gigi Becali nu ar proceda corect dacă va decide să se despartă în vară de Mihai Popescu. Patronul campioanei a făcut declarațiile respective în contextul accidentării suferite de fundaș în meciul dintre România și Austria, care îl va ține departe de teren […] The post Gigi Becali, contrazis de Raul Rusescu după ultima decizie anunțată la FCSB: “Absolut” appeared first on Antena Sport.
13:40
Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon la Udinese. Portarul român a profitat de suspendarea titularului Maduka Okoye, cel care a fost pedepsit pentru pariuri ilegale. Okoye a scăpat cu o suspendare de numai două luni, în condiţiile în care putea primi o pedeapsă mult mai dură. Cum suspendarea a luat sfârşit, […] The post Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
13:10
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet # Antena Sport
Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28-30 octombrie. FCSB o întâlnește pe Gloria Bistrița în deplasare, Dinamo are un duel inedit cu CS Dinamo, iar Universitatea Craiova merge să dea piept cu CS Sănătatea. Programul complet al meciurilor din prima etapă de Cupa României Grupa […] The post Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet appeared first on Antena Sport.
12:30
Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, spune că jucătorii sunt înţeleşi greşit atunci când vor să participe la meciuri demonstrative pe lângă calendarul exigent al turneelor, informează BBC. Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, s-a numărat printre cei care au criticat volumul de muncă din Asia, unde unii jucători au avut probleme fizice, spaniolul afirmând […] The post Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg” appeared first on Antena Sport.
12:30
Grand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
12:20
Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate” # Antena Sport
Campionatul Austriei, care se desfășoară sub același tip de format ca cel al României, va suferi o modificare importantă începând cu sezonul viitor. Cei ce se ocupă de soarta competiției intitulată Bundesliga au decis ca punctele din play-off și play-out să nu mai fie înjumătățite. CEO-ul campionatului, Christian Ebenbauer, a făcut acest anunț, spunând că […] The post Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate” appeared first on Antena Sport.
12:20
Liga 1 revine după pauza meciurilor naţionalei, cu Moldova (2-1) şi Austria (1-0) şi în următoarea perioadă se vor disputa partidele din ultimele 3 etape ale turului sezonului regulat. Bookmakerii şi-au ales favorita pentru câştigarea titlului, Universitatea Craiova, echipă aflată pe locul 3, cu 24 de puncte, la o lungime de primele două clasate, Botoşani […] The post Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. Cotă uriaşă pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
12:00
Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni despre problemele de lot pe care le are FCSB în acest moment, majoritatea dintre ele venind din compartimentul defensiv. În acest sens, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nici Vlad Chiricheș, cel care îl va înlocui pe Mihai Popescu pe lista UEFA, nu este […] The post Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…” appeared first on Antena Sport.
11:50
Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: “Asta ne ajută să câştigăm meciurile” # Antena Sport
Cristi Chivu are un început bun de mandat la Inter. Antrenorul român a preluat-o pe finalista UEFA Champions League în vară şi este lăudat pentru prestaţiile echipei din acest început de sezon. Atât experţii din Italia, cât şi jucătorii pe care îi are sub comanda sa vorbesc la superlativ despre fostul căpitan al naţionalei României. […] The post Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: “Asta ne ajută să câştigăm meciurile” appeared first on Antena Sport.
11:30
Premier League poate suferi o modificare majoră pe plan financiar. Manchester City și United se opun # Antena Sport
Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricţiona cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP. Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câştigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate […] The post Premier League poate suferi o modificare majoră pe plan financiar. Manchester City și United se opun appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.