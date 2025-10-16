Eroul lui Csikszereda cu CFR Cluj, care a marcat din „panenka” la ultima fază, a dezvăluit ce i-a trecut prin minte în momentul execuției: „Știam că face asta”
Fanatik, 17 octombrie 2025 00:30
Fotbalistul de la Csikszereda care a marcat golul egalării, în prelungiri, la partida cu CFR Cluj, a explicat de ce a ales să dea din "scăriță" lovitura de la 11 metri.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
01:00
Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată” # Fanatik
Basarab Panduru, unul dintre cei mai cunoscuți analiști din România, l-a luat la țintă pe Louis Munteanu după Csikszereda - CFR Cluj. Ce l-a enervat pe fostul fotbalist în jocul tânărului atacant
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:10
Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei lui în Csikszereda – CFR Cluj: „Îl trimiteam cu primul tren direct la Budapesta. Nu pot să accept așa ceva” # Fanatik
Csikszereda a smuls un punct în minutele de prelungire din restanța cu CFR Cluj. Golul de 2-2 a fost înscris din „Panenka”, iar acest lucru l-a scos din sărite pe Robert Ilyeș: „Cu primul tren la Budapesta”
00:00
Ce au scris maghiarii, după scandalul uriaș de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: ”Arbitrul VAR a ajutat” # Fanatik
Meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2 s-a încheiat cu un scandal mare. Presa maghiară a acordat spații largi jocului de la Miercurea Ciuc și a scris despre prestația arbitrilor.
16 octombrie 2025
23:50
Momentul de nebunie care a salvat-o pe Dinamo! Dezvăluiri exclusive despre omul care a schimbat totul în Ștefan cel Mare # Fanatik
Andrei Nicolescu a explicat care a fost momentul zero al salvării lui Dinamo, când echipa era într-o stare critică, aproape de faliment. Cum s-a făcut preluarea clubului de la Dorin Șerdean.
23:30
Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc și a dat verdictul imediat # Fanatik
Mario Camora, căpitanul CFR-ului, a subliniat problema pe care echipa sa a avut-o în egalul făcut cu Csikszereda Miercurea Ciuc, 2-2, din deplasare, în partida restantă din etapa cu numărul 5.
23:30
George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe care arbitrul l-a făcut praf în acest sezon # Fanatik
Arbitrul George Găman a avut din nou o seară neagră. „Centralul” a făcut praf meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2, după ce a mai distrus și alte partide în acest sezon de SuperLiga
23:30
Andrea Mandorlini a pus tunurile pe George Găman după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu a fost vina lui Biliboc, a fost vina altcuiva” # Fanatik
CFR Cluj a scăpat două puncte printre degete în prelungirile partidei cu Csikszereda. Ciucanii au beneficiat de un penalty, care în opinia lui Andrea Mandorlini a fost acordat ușor. Ce a spus despre arbitraj
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,30 la Superbet pentru Farul Constanța – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3,30 la meciul Farul Constanța - FC Argeș
23:10
O mare campioană a anunțat că se retrage la doar 25 de ani. A traversat o perioadă dificilă, iar în final a luat această decizie care i-a suprins pe fanii săi.
23:10
Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de la CFR Cluj pe care i-a remarcat: „Pot avea cariere frumoase” # Fanatik
Islam Slimani a reușit primul său gol în tricoul celor de la CFR Cluj, în egalul făcut de trupa din Gruia, 2-2, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa cu numărul 13 a SuperLigii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal din Germania și Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 331 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Germania și Spania.
22:40
Fostul jucător al celor de la FCSB, care s-a retras din activitatea din cauza accidentărilor, continuă să aibă probleme de sănătate chiar dacă nu mai joacă fotbal.
22:40
Controverse uriaşe de arbitraj în Csikszereda – CFR Cluj 2-2! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor şi apoi s-a revanşat cu un penalty uşor. Video # Fanatik
George Găman a avut un final turbulent de meci în Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Arbitrul le-a anulat un gol valabil ciucanilor în final de meci, dar a acordat un penalty "în compensaţie" din care ciucanii au egalat.
22:20
Florin Gardoș, apariție de senzație lângă numărul 1 de la UEFA. Schimbare importantă în cariera fostului internațional român # Fanatik
Au trecut mai bine de 3 ani de când Florin Gardoș a agățat ghetele în cui, iar acum a primit undă verde pentru ceea ce vrea să facă pe viitor. Ce legătură are președintele UEFA cu noua sa carieră.
22:10
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu: „În urmă cu un an erau competitivi, acum nu?”. „Înțepături” către Mircea Lucescu # Fanatik
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, după ce au fost criticați de Mircea Lucescu: „Acum nu mai sunt competitivi?”. Ce a transmis fostul selecționer ce a dus România la EURO 2024
21:50
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor # Fanatik
Florin Cernat a vorbit despre perioada incredibilă petrecută la Dinamo Kiev. Mijlocașul român a evoluat timp de opt ani în Ucraina, jucând aproape sezon de sezon în Champions League.
21:30
Incident în Brazilia! Fiica de doar 2 ani a lui Neymar a fost lovită cu mingea în cap în timpul unui meci. Cum a reacționat fotbalistul. Video # Fanatik
Fiica lui Neymar a fost implicată într-un incident neplăcut la o întâlnire din campionatul Braziliei. Atacantul lui Santos a reacționat imediat pentru a-și liniști fetița.
Acum 6 ore
21:20
MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de Metaloglobus – FCSB # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor prefața Metaloglobus - FCSB, din etapa a 13-a din SuperLiga , vineri, 17 octombrie, ora 15:00, la podcastul „MM la Fanatik”.
21:10
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops # Fanatik
Românul acuzat de fapte care aduc aminte de celebrul caz ”escrocul de pe Tinder” a scăpat de condamnare din cauza unei gafe judiciare recunoscute inclusiv de instanță.
21:10
Reacția jucătorului naționalei, după ce Mircea Lucescu i-a prezentat scuze public: „Am vorbit cu el” # Fanatik
Jucătorul naționalei României nu a prins decât câteva minute în meciurile României cu Moldova și Austria, iar Mircea Lucescu și-a prezentat scuzele public. Cum a reacționat mijlocașul lui FCSB după ce i s-a întâmplat la națională
20:40
Mitică Dragomir și Ioan Becali s-au amenințat în direct și s-au întâlnit să se bată! “A scos pistolul?”. Adevărul despre episodul istoric # Fanatik
Giovanni Becali a lămurit scandalul dintre el și Mitică Dragomir. Fostul președinte de la LPF a povesit episodul și a dezvăluit că au fost și pistoale scoase.
20:30
Zero dubii! Titularul de la FCSB pleacă la finalul sezonului: „Hotărârea era luată deja”. „Jucătorul de pe altă planetă” rămâne # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot pe care FCSB le are și a confirmat că unul dintre jucătorii importanți o să plece de la echipă la finalul stagiunii.
20:20
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura # Fanatik
Acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, Dan Șucu, a vorbit despre posibilitatea unei uniri a celor două societăți. Ce plan are omul de afaceri și cum vrea să formeze o singură entitate.
20:10
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale # Fanatik
Răzvan Raț l-a luat la roast pe fostul său adversar chiar în fața telespectatorilor. Remarcile sale au adus multe zâmbete și au ajuns virale pe social media.
20:10
România poate deveni lider regional în comerțul electronic. Provocările lansate de Ziua Națională a Comerțului Electronic # Fanatik
Deși România ar putea să devină lider regional în comerțul electronic, platformele extracomunitare ajung să genereze mai mult interes în rândul românilor.
19:50
Fanatik SuperLiga, vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show de zile mari după restanța Csikszereda – CFR Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste îi are alături pe Cristi Balaj, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță, Robert Niță și Super-Gigi
19:40
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență” # Fanatik
David Popovici, intervenție inedită la o conferință unde a vorbit deschis despre victoriile pe care le-a avut în sport. Ce a povestit abia acum tânărul.
Acum 8 ore
19:20
Tulburător! Ce l-a rugat străbunica pe patul de moarte pe Lisav Naif Eissat. Adevăratul motiv pentru care israelianul a ales naționala lui Lucescu, deși nu știe limba română # Fanatik
Israelianul Lisav Eissat a debutat pentru echipa națională a României, iar tatăl său a explicat cum s-a ajuns aici. O mare parte din decizia fotbalistului a fost luată după o rugăminte a străbunicii sale.
19:10
Firma consilierei lui Nicușor Dan a dat în judecată o primărie. Ce impozite și taxe a contestat Ramona Dinu # Fanatik
Ramona Dinu, consilier de stat al președintelui Nicușor Dan, deține părți sociale la o firmă ce a contestat în instanță taxele impuse de autoritățile fiscale locale.
19:00
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională # Fanatik
Mircea Lucescu, detalii despre noul jucător de perspectivă al echipei naționale, Kevin Ciubotaru. Care este marea problemă a fotbalistului și cum speră selecționerul să o rezolve.
18:50
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv # Fanatik
Probleme pentru CFR Cluj în ziua meciului cu Csikszereda. Clubul patronat de Neluțu Varga a primit o lovitură de la UEFA, ziua de 15 octombrie fiind zi de monitorizare a forului european. Ce se întâmplă cu licența de Europa a vicecampioanei?
18:30
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria # Fanatik
România va fi în urna a doua la barajul pentru Campionatul Mondial dacă va încheia pe locul 2 grupa din preliminarii. Ce adversari poate întâlni România şi cum ne calificăm la turneul final.
18:10
Giovanni Show, vineri, 17 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 17 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român.
18:10
CFR Cluj urmează modelul Rapid și Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu meciul ardelenilor din Cupa României # Fanatik
CFR Cluj a urmat modelul de la Rapid și Universitatea Craiova. Unde se va disputa primul meci al ardelenilor din Cupa României și ce decizie a luat CSM Slatina.
17:50
Impresarul jucătorului din SuperLiga, acuzat că și-a falsificat vârsta, a rupt tăcerea: „Asta e calitatea umană în România” # Fanatik
Andrei Balmoș a oferit o reacție categorică după ce Taiwo Quadri a fost acuzat că nu are vârsta pe care o declară. Ce mesaj a transmis cunoscutul impresar.
17:40
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct # Fanatik
Gigi Becali a oferit un răspuns neașteptat în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă colaborare cu Marius Șumudică. Replica fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs.
Acum 12 ore
17:20
PSD, prima reacție în scandalul majorării salariului minim: ”Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă” # Fanatik
La scurt timp după anunțul venit de la Guvern, PSD a avut o primă reacție în scandalul majorării salariului minim. Social-democrații vin cu o promisiune pentru români.
17:20
Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și i-a agresat pe medici # Fanatik
Un celebru jucător de baschet din Argentina are probleme cu legea. A ajuns pe mâinile polițiștilor pentru că a oprit intenționat în fața unei ambulanțe.
17:10
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara # Fanatik
Cum poate economisi statul sute de milioane de lei din consumul de benzină și motorină al mașinilor oficiale. Parlamentarul care propune implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara
17:10
Csikszereda – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, restanță etapa 5. Meci extrem de important pentru echipa din Gruia # Fanatik
Urmărește Csikszereda - CFR Cluj live video meci restanță din etapa 5 de SuperLiga! Toate informațiile despre partidă, formații de start, cote pariuri, clasament și declarații de final.
16:50
Jucătorul Universității Craiova remarcat de UEFA în ciuda înfrângerii din Polonia! În ce top este pe locul 2 # Fanatik
Pavlo Isenko a avut nu mai puțin de 8 parade în meciul cu Rakow, ceea ce a făcut ca UEFA să-l remarce și să-l așeze pe un loc meritoriu într-un clasament aparte.
16:40
Un fotbalist care poate ajunge la Mondiale e dorit din nou în SuperLiga României. Și-a făcut junioratul la Benfica # Fanatik
Jucătorul a mai evoluat în campionatul intern, unde s-a remarcat prin evoluții bune, dar a preferat un transfer în străinătate
16:20
Jucătorul dorit de FCSB să rezolve problema cu regula U21 și-a dezvăluit toate secretele: „Nu am visat la așa ceva” # Fanatik
Fotbalistul care poate face obiectivul primului transfer al iernii pentru FCSB a făcut câteva declarații tari. El este pe lista campioanei pentru rezolvarea regulii U21
16:10
Andrei Vochin laudă inițiativa lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Fotbalul care pune cartea pe masă” # Fanatik
Andrei Vochin scrie pentru FANATIK despre evenimentul anunțat de Dinamo la meciul cu Rapid de pe Arena Națională de duminică seară
15:30
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit despre cine va purta banderola de căpitan la echipa națională. Ce a spus despre Ianis Hagi și Nicușor Stanciu.
15:20
Superbet identifică din timp comportamentele de risc. Ce soluții bazate pe inteligența artificială folosește cea mai importantă companie de pariuri din România # Fanatik
Superbet promovează responsabilitatea utilizării datelor și identifică din timp comportamentele de risc. Pe ce soluții se bazează cea mai importantă companie de pariuri din România?
15:00
„E adevărat ce scrie presa?”. Întrebat de transferuri, Zeljko Kopic a început să râdă și a dat răspunsul # Fanatik
Zeljko Kopic a dat un interviu în premieră pentru televiziunea clubului Dinamo, iar tehnicianul croat a vorbit inclusiv despre transferurile noi făcute de "câini".
14:40
Gianluca Zambrotta, fascinat de imaginile incendiare postate de o româncă celebră. Cum a reacționat fostul mare fotbalist # Fanatik
Gianluca Zambrotta, cucerit cu totul de fotografiile distribuite pe rețelele de socializare de o româncă superbă. Ce a făcut fostul jucător de fotbal.
14:40
Un fost antrenor de la FCSB nu se teme de bucureșteni. Mesajul transmis către echipa lui Gigi Becali înaintea meciului direct. De ce vrea să învingă, de fapt, campioana.
