Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore. Este acuzată de înșelăciuni în valoare de 1,3 milioane de euro
Europa FM, 17 octombrie 2025 00:40
Nereguli la vârful Armatei Române: Șefa Spitalului Militar din București, Florentina Ioniță, a fost acuzată de DNA de abuz în serviciu și de uzurpare de calități oficiale. Prejudiciul se ridică la 8,2 milioane de lei, după ce generalul de trei stele ar fi semnat documente asupra cărora nu avea autoritate. Florentina Ioniță a fost audiată […]
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, și o altă femeie au fost reținute în această seară. Cele două ar fi înșelat mai multe persoane cu peste un milion de euro: le-ar fi vândut locuințe și autoturisme care nu le aparțineau. Mâine, cele două vor fi prezentate magistraților cu propunere legală. Se dădeau drept persoane […]
70% dintre patronii de firme consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, iar 60% consideră climatul general de afaceri nefavorabil. Sunt concluziile unui sondaj realizat de „Concordia”, cea mai importantă confederație patronală. Au răspuns unui chestionar peste 540 de patroni de companii mici, medii și mari, cu capital românesc și străin. 70% dintre participanții la […]
„Programul național de fertilizare în vitro” începe luni, 20 octombrie. Cuplurile pot obține ajutor din partea statului pentru procedurile de fertilizare în vitro de până la 15 mii de lei. Înscrierile în programul național de fertilizare în vitro încep pe data de 20 octombrie și se fac exclusiv online, pe site-ul Ministerului Muncii. Persoanele eligibile […]
Ministrul Apărării reacționează după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, joi, percheziții la Spitalul Militar Central, într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, generalul Florentina Ioniță-Radu. Ionuț Moșteanu a transmis că, în luna iunie, a decis să nu îi prelungească mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central, după ce a […]
Vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețele sociale și platforme AI fără acordul părinților în Uniunea Europeană. Peste 30 de deputați europeni au adoptat un raport prin care cer reguli mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul online. 32 de deputați europeni propun introducerea unei vârste minime digitale de 16 ani la nivelul […]
Toamna târzie și începutul iernii aduc temperaturi mai scăzute, dar și dorința de a ne reinventa garderoba. Este perioada perfectă în care să renunți la piesele fluide și să le înlocuiești cu materiale călduroase, texturi bogate și culori care inspiră confort. Dar o garderobă de sezon nu înseamnă doar haine groase, ci și alegeri inteligente, […]
Președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, au purtat o convorbire telefonică, înaintea întâlnirii dintre președintele SUA și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care va avea loc vineri la Casa Albă. Donald Trump a anunțat că discuția telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, a fost „foarte productivă” și a generat progrese care […]
Încă nu a fost stabilită data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși au trecut aproape șase luni de când Nicușor Dan a părăsit fotoliul de primar general. PSD a cerut ca fiecare partid din coaliție să vină cu propriul candidat, în timp ce PNL și USR ar fi dorit un candidat comun al dreptei. În final, […]
Un nou caz de femicid. O femeie de 30 de ani din comuna brașoveană Vulcan a fost înjunghiată mortal de concubin. Bărbatul, care avea antecedente penale, a fost arestat preventiv de polițiști. Tragedia a avut loc marți noapte. Femeia și bărbatul se aflau în casa lor din comuna brașoveană Vulcan, când între cei doi a […]
Meci extraordinar al naționalei de handbal feminin. Româncele au ținut piept campioanei olimpice, Norvegia, în debutul Euro Cup. Scorul final a fost decis în ultimele minute de joc. România a cedat partida cu doar două goluri diferență. Fetele antrenate de Ovidiu Mihăilă se pregătesc acum de partida de duminică, împotriva Poloniei, care se va juca […]
Autostrada A7 Buzău–Mizil se va deschide mâine, dar șoferii vor putea circula doar pe sensul spre București. Pe celălalt sens, vor fi nevoiți să iasă de pe autostradă și să circule prin localități, avertizează Asociația Pro Infrastructura. Lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, adică tronsonul cuprins între Mizil și Pietroasele, măsoară 28,35 kilometri și va […]
„Bombardierii” cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. Șeful ANAF, Adrian Nica, avertizează că toți cei care dețin mașini de lux și nu pot justifica cu ce bani au fost achiziționate riscă să rămână fără aceste autoturisme. Și, în cazul averii nejustificate, va fi confiscată 70 la sută din sumă, a avertizat președintele ANAF, Adrian Nica, […]
Cei mai mulți dintre români își iau informațiile de la posturile de televiziune și peste jumătate dintr-un eșantion de peste 1000 de persoane se informează de pe motoarele de căutare, cum ar fi Google sau Bing și aproape jumătate de pe social media. Aproape 40% dintre ei se informează ascultând radioul. Peste 20% dintre respondenți […]
Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, a fost audiată astăzi, la poliție, ca martor într-un dosar în care sora sa e acuzată de înșelăciune. De altfel, și aceasta dă explicații în fața anchetatorilor, după ce alături de o altă femeie, ar fi înșelat cu peste un milion de euro mai multe persoane: le-ar fi vândut […]
Șeful ANAF susține că gemul făcut acasă de bunica afectează sumele colectate din TVA. Practic, gemul făcut în gospodărie e contabilizat drept impozit neîncasat de statul român. Într-o emisiune la Antena 3, președintele ANAF, Adrian Nica, a făcut referire la Comisia Europeană, care consideră că produsele realizate pentru consum propriu afectează colectarea taxei pe valoare […]
Polițiștii hunedoreni au reținut un tânăr de 27 de ani din Uricani, bănuit de lipsire de libertate în mod ilegal și viol asupra unei minore din municipiul Lupeni. Faptele au ieșit la iveală în urma extinderii cercetărilor într-un caz de plecare voluntară de la domiciliu, semnalat la începutul acestei săptămâni. Sesizarea privind dispariția fetei a […]
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea pensiilor private – pilonul II. Tot azi, AUR a anunțat că va ataca această lege la CCR. Documentul, care a primit ieri vot final în Camera Deputaților, încălcă dreptul la proprietate privată explică Înalta Curte. Legea prevede că la ieșirea la […]
România a pierdut aproape două miliarde de euro din PNRR pentru că proiectele înscrise nu erau nici măcar 1% finalizate, anunță ministra Mediului, Diana Buzoianu. Totuși, din totalul de 3,6 miliarde de euro alocate prin PNRR, țara noastră va păstra proiectele care au peste 30% progres, a declarat la Guvern Diana Buzoianu. Diana Buzoianu, ministrul […]
„În principiu” nu crește salariul minim brut de la 1 ianuarie, este reacția Guvernului, după ce liderii PSD au spus că va fi majorat, eventual chiar și până la 4.800 de lei brut, față de 4.050 lei, cât este în prezent. Întrebată de jurnaliști la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, […]
Alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor mai avea loc anul acesta, deși au trecut aproape șase luni de când Nicușor Dan a părăsit fotoliul de primar general. PSD a cerut ca fiecare partid din coaliție să vină cu candidat propriu. PNL și USR ar fi vrut un candidat comun al dreptei. În final, coaliția n-a […]
AUR anunță că va depune joi, 16 octombrie, o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii pensiilor private, adoptată miercuri în Camera Deputaților, for decizional. Potrivit acesteia, românii vor putea retrage la pensionare doar 30% din pensia privată obligatorie, iar restul din Pilonul II va fi eșalonat pe opt ani. O excepție se va aplica bolnavilor […]
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, generalul Florentina Ioniță-Radu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. UPDATE 10:30. Perchezițiile vizează acte de corupție comise de cadre medicale militare între 2020 și 2023 Cele 19 percheziții au loc în București și în […]
Armata recunoaşte că sunt probleme la mobilizarea rezerviştilor. MApN susține însă că aceste exerciţii au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs. Reacția vine după ce în spaţiul public au apărut relatări ale unor rezervişti, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocaţi la unităţile militare la […]
Unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost surprins de camere de supraveghere instalate pe stradă în timp ce își lovea băiatul în vârstă de 12 ani. Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei […]
USR îi cere președintelui să nu promulge legea care scoate toate hidrocentralele din ariile protejate ale României. Legea a trecut, ieri, prin vot final de Camera Deputaților și va merge la promulgare. Sunt vizate construcțiile începute înainte de 2007 în zone declarate ulterior ca protejate. Prin modificările aduse acum, lucrările la aceste hidrocentrale pot continua […]
Comisia Europeană și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) au lansat miercuri, 15 octombrie, Academia Europeană pentru Materiale Avansate, în cadrul Zilelor educației și competențelor ale EIT, ediția 2025. Instituția își propune să formeze 200.000 de specialiști până în 2029 în domeniul tehnologiilor ecologice și inovative. În acest sens, autoritățile europene au inaugurat prima […]
Avionul militar care îl transporta pe secretarul american al Apărării a fost forțat să aterizeze în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei. Anunțul a fost făcut de Pentagon. Avionul a început să piardă altitudine în largul coastei sud-vestice a Irlandei, au aflat jurnaliștii de la BBC. Secretarul american al Apărării se întorcea dintr-o […]
În octombrie, Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi, caravana a oprit în Galați. Corespondentul Europa FM, Ema Turcu, a stat de vorbă cu ascultătorii. Ema Turcu: Ascultați Europa FM? Ascultător: „Da, pentru că nu vorbesc mizerii și pentru că susțin […]
UE va propune reguli pentru închirierile de apartamente și case pe termen scurt, cu scopul de a combate „criza socială” din domeniul locuințelor. Noul „Plan european pentru locuințe accesibile” cuprinde măsuri care să ajute chirașii, dar și pentru a lupta cu specula imobiliară și închirierile turistice. După „explozia” prețurilor pentru locuințe, în mai multe țări […]
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Noua lege aduce beneficii în plus, precum posibilitatea de a compensa energia produsă de panourile fotovoltaice la mai multe locuri de consum ale unui prosumator. Însă legea lasă nerezolvată o problemă majoră: termenele la care furnizorii trebuie să plătească energia injectată în rețea, atrage atenția Asociația Prosumatorilor. În forma […]
Se poate relua construcția hidrocentralelor ridicate înainte de 2007 și care se află acum în arii protejate. Camera Deputaților a adoptat azi legea care prevede posibilitatea de modificare a limitelor ariilor naturale protejate din jurul acestor obiective. Noile limite vor fi trasate astfel încât nici drumurile de acces, stațiile și liniile de evacuare să nu […]
Președintele Nicușor Dan vrea ca SRI să intre în lupta anticorupție. Dar cât de sigur e acest drum? La acestă întrebăre a răspuns consultantul politic Cristian Andrei, invitat de Mădălina Dobrovolschi la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”. Cristian Andrei este de părere că, pentru a evita riscul de implicare a SRI în economie […]
Legea privind plata pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Documentul prevede că, la ieșirea la pensie, vom putea retrage doar 30% din pensia privată obligatorie, iar restul din Pilonul II va fi eșalonat pe opt ani. Bolnavii de cancer vor putea primi, la cerere, toți banii odată. UDMR a propus ca de această facilitate […]
Cum stăm cu banii europeni din Planul de Redresare și Reziliență: spre sfârșitul lunii octombrie ministerul Finanțelor și ministerul Proiectelor Europene vor prezenta lista completă cu lucrările care trebuie să fie gata până în august 2026. Avem de cheltuit 13 miliarde de euro pentru 20.000 de proiecte – câte au mai rămas după revizuire. Până […]
Toamna nu a adus doar începutul școlii, ci și o listă de cheltuieli considerabile pentru părinți, în special pentru materialele auxiliare folosite la școală. Caietele de lucru, culegerile și planșele educaționale, care ar trebui să fie opționale, au devenit aproape obligatorii în multe clase. De la începutul anului școlar, părinții au scos din buzunar […]
Va fi calculată și în România viteza medie pentru sancționarea vitezomanilor. Acest concept se aplică de ani buni pe anumite tronsoane de drum din mai multe țări europene, iar ministerul de interne vrea să-l aplice și la noi, în încercarea de a reduce numărul de accidente rutiere. Deocamdată nu e clar când va intra în […]
Exercițiu de mobilizare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov, organizat de MApN. Se are în vedere întărirea colaborării dintre rezerviști și militarii activi și se urmărește timpul de răspuns în caz de conflict. Exercițiul are loc între 12 și 20 octombrie. Peste 10.000 de rezervişti cu domiciliul în Bucureşti şi în judeţul Ilfov sunt convocaţi […]
Scandal în Parlamentul României: partidele extremiste folosesc în continuare un limbaj agresiv și jignitor față de colegele din alte partide. USR cere sancționarea parlamentarului Ninel Peia pentru comportament „inacceptabil” în plen, după ce a jignit o deputată a Uniunii Salvați România. Totul a pornit de la o propunere legislativă depusă de AUR, care ar fi […]
Un cetățean nigerian, acuzat că a înșelat o femeie din Prahova cu peste două sute de mii de euro, a fost reținut miercuri de polițiștii din Prahova. Bărbatul se ascundea în spatele unor identități false și înșela doamne în vârstă, pe care le determina să-l susțină financiar. Cetățeanul nigerian are 35 de ani și a […]
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților. București, 13 octombrie 2025 — În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă […]
Guvernul de la Berlin a aprobat o lege care stimulează munca după pensionare: pentru a combate deficitul de forţă de muncă, cei care muncesc după ieșirea la pensie pot câștiga până la 2.000 de euro pe lună, bani scutiţi de impozite. Modificarea va intra în vigoare la începutul anului viitor. Ministrul german de finanțe a […]
Candidatul propus ca viitor premier în Republica Moldova, Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie RISE Moldova. De asemenea, numele său figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Deși nu este ilegal să deții companii offshore, lipsa de transparență […]
Mergeți periodic la medic, este un apel transmis de Ministerul Sănătății. Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la serviciile medicale de prevenție. Ele sunt gratuite și pot fi accesate printr-un bilet de trimitere de la medicul de familie. Serviciile medicale de prevenție pot fi accesate în mod gratuit de către adulții de peste 18 ani, indiferent […]
O lege care ar putea schimba modalitatea prin care se acordă despăgubirile în urma unor accidente rutiere este vehement contestată de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Proiectul a fost inițiat de Guvern și adoptat în 2024 de Senat și introducea în categoria vehiculelor pentru care devine obligatorie polița RCA și trotinetele electice și […]
Românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa. Ministrul Energiei revine cu date oficiale care atestă acest lucru. Citează datele unor autorități de reglementare în Energie și ale organismului care analizează preţurile la nivelul Uniunii Europene. Bogdan Ivan fost criticat pentru că ar fi exagerat când a spus că România are unul dintre cele mai […]
În dosarul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, apare și numele unui român, în vârstă de 38 de ani. Acesta ar avea legături cu o grupare specializată în furt de obiecte de artă la comandă. Bărbatul s-a furișat în muzeu cu zile înainte ca brățările dacice și Coiful de la Coțofenești să fie sustrase, […]
Prima acţiune pentru controlul şi prevenirea arderilor ilegale de deşeuri, în care au fost folosite drone, a avut loc astăzi în Sinteşti, judeţul Ilfov. Anunțul a fost făcut de Garda Naţională de Mediu, pe pagina de Facebook a instituției. Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în județul Ilfov, în care au fost […]
Două cutremure s-au produs miercuri dimineață în România. Primul a avut loc în județul Satu Mare și a avut magnitudinea 4, iar cel de-al doilea a avut loc jumătate de oră mai târziu, în județul Buzău, unde magnitudinea înregistrată a fost de 3,3, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). […]
Breşă de securitate în închisorile din România. Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a accesat inclusiv documente clasificate. Individul ar fi folosit un infochioșc unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. Administrația Națională a Penitenciarelor face mai multe […]
