Plan pentru un nou hotel lângă Sir Orhideea FOTO

16:50

Abonamentul medical pentru angajați este un instrument financiar prin care aceștia au acces la o gamă largă de servicii, dar are și un rol de educație, de prevenție, încurajând programările la medic, așa cum se întâmplă și în cazul abonamentelor la sălile de sport, ceea ce se vede în creșterea semnificativă a ratei de accesare a acestor beneficii, spune, la Profit Health.forum, Georgiana Andrei-Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente, Regina Maria.