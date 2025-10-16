Trump anunță următoarea întâlnire cu Putin la Budapesta. Georgescu o propunea la București - VIDEO de la Ion Cristoiu
ActiveNews.ro, 17 octombrie 2025 00:50
Cel mai probabil locul a fost stabilit cu Viktor Orban la summitul de pace din Egipt, unde premierul Ungaria nu ar fi avut ce să caute dacă nu îl chema special Trump pentru a se asigura de această posibilitate.
• • •
Acum o oră
00:50
Trump anunță următoarea întâlnire cu Putin la Budapesta. Georgescu o propunea la București - VIDEO de la Ion Cristoiu
Cel mai probabil locul a fost stabilit cu Viktor Orban la summitul de pace din Egipt, unde premierul Ungaria nu ar fi avut ce să caute dacă nu îl chema special Trump pentru a se asigura de această posibilitate.
Acum 2 ore
23:50
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să mai trateze pacienți care resping vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:40
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți care refuză vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:30
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți nevaccinați, a murit la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
Acum 4 ore
23:20
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
22:20
Auzim ca niciun membru al Sectiei judiciare penale de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti nu a vrut sa intre ca procuror de sedinta in dosarul in care anchetatorii Marius Iacob si Gheorghe Cornescu de la Parchetul General i-au trimis in judecata pe Calin Georgescu (foto) si pe Horatiu Potra, tarnsmite Lumea Justiției:
Acum 6 ore
19:50
ÎnBiblioteca Apostolică a Vaticanului a fost organizată o sală de rugăciunepentru musulmani, a declarat viceprefectul bibliotecii, părintele GiacomoCardinali într-un interviu pentru La Repubblica.
19:40
"După multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație", a scris liderul AUR, George Simion.
Acum 8 ore
18:50
S-ar putea întoarce Franța la Monarhie? Ludovic al XX-lea se declară pregătit să-l "detroneze" pe Macron
”Poate Ludovic al XX-lea să salveze Franța lui Macron?”. Întrebarea ar fi părut comică în alte vremuri; nu și în acest moment, cînd Hexagonul pare condamnat la o criză de proporții fără precedent după al doilea război mondial.
18:40
”Poate Ludovic al XX-lea să salveze Franța lui Macron?”. Întrebarea ar fi părut comică în alte vremuri; nu și în acest moment, cînd Hexagonul pare condamnat la o criză de proporții fără precedent după al doilea război mondial.
Acum 12 ore
17:20
Prof. Ilie Bădescu la Conferința Eminescu de la Academia Română: Sincronizarea cu Eminescu. Împotriva oboselii (I) De la teoria salariului natural la sociologia pragurilor de sărăcie
Mihai Eminescu „este, după Zamolxe, cel mai de seamă om ce s-a născut pe pământul țării noastre”, ne spune așa de profund D Murărașu. Lumina creației sale acoperă toate epocile ceea ce-l face actual în orice epocă.
15:00
Jurnalista Gabriela Calițescu - Scrisoare Deschisă către decidenții politici și militari: Ce urmărește mobilizarea rezerviștilor?
În calitate de jurnalist, /vicepresedinte a Asociației RADU /cetățean român și părinte, îmi exprim public indignarea profundă față de modul în care a fost declanșată mobilizarea rezerviștilor, fără o campanie prealabilă de informare, fără justificări clare oferite societății și fără asumarea responsabilității pentru lipsa de prevenție din ultimele decenii.
15:00
Stilul de ”negociere” al lui Trump în legătură cu războiul din Ucraina este cel puțin inedit. Și îi face pe mulți analiști să admită că habar n-au ce-i în capul președintelui. A presupune, însă, că șeful de la Casa Albă acționează haotic (așa cum reiese din postările sale pe Truth Social), ar fi cel puțin hazardat. În realitate, Trump urmează o strategie clară,
13:50
MApN i-a chemat pe rezerviștii din București și Ilfov la ”instrucție și evaluare”.
13:10
Tucker Carlson și Alex Jones - nou dialog incendiar: Riscul unui război civil al Rețelei anarhiste Soros în SUA, apariția Antihristului și Agenda globalistă - Reducerea populației mondiale. VIDEO
Tucker Carlson l-a intervievat recent pe Alex Jones, într-un episod în care au discutat despre teme de actualitate și politică, inclusiv războiul Rusia‑Ucraina, sprijinul SUA pentru Zelenski, economia globală, libertatea de exprimare...
13:10
Valul de mobilizări a devenit subiectul nr. 1 dediscuție peste tot: la serviciu sau la bere, acasă sau la piață, pe Facebook saula Latrină... Barbara a fost moft. Abia aceasta e marea vijelie.
13:10
Constantin Barbu, cel mai fabulos scriitor român de azi, continuă povestea sa literară incomparabilă. Despre arta scrisului dar și despre neantizarea telenobeliștilor Cărtărescu și Blandiana, un plagiator indimenticabil și-o "merdenesă" leninistă
Domnule profesor, o să intru abrupt în subiect, dacă tot este al doilea deceniu în care un telenobelist închipuit nu a primit nimic, cred că trebuie explicat de ce nici nu va lua vreodată premiul Nobel, în ciuda milioanele de euro scurse din bugetul patriei la propunerea unor cadre precar alfabetizate și total iresponsabile cu avutul național.
Acum 24 ore
12:10
Andrew Torba, fondatorul Gab(alternativa americană conservatoare la Facebook), avertizează că instituțiile tradiționale sunt prea corupte și rigide pentru a fi „preluate”. În loc să încerci să le capturezi, el încurajează...
11:50
Tucker Carlson și Alex Jones discută despre riscul unui război civil american și apariția Anticristului – VIDEO
Tucker Carlson l-a intervievat recent pe Alex Jones, într-un episod în care au discutat despre teme de actualitate și politică, inclusiv războiul Rusia‑Ucraina, sprijinul SUA pentru Zelenski, economia globală, libertatea de exprimare...
11:10
Sondaj INSCOP Research – AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot. PSD și PNL, sub 20%
Potrivit celui mai recent Barometru INSCOP Research, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își consolidează poziția de lider în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu un scor de 40%.
11:00
Undeva, pe lanțul de comandă al MApN, e posibil să existe un poet sau ceva, un spirit de Nichita Stănescu care s-a reîncarnat în ofițer, inventează cuvinte pe sub uniforma militară și i le strecoară șefului ăl mare în cafea...
10:30
Mihai Tîrnoveanu: UDMR a găsit strategia pentru cea mai mare unitate de învățământ cu predare în limba română din Covasna: containerul; pentru unguri s-a găsit ErdelyGPT. A noastră care este?
Aceasta este gândirea Ungariei, scos la înaintare fiind Antal Arpad, primarul din Sfântu-Gheorghe, pentru care s-a înființat la congresul de la Cluj, patronat de Viktor Orban si girat de Bolojan, funcția de ,,Director strategic".
10:20
Un nou proiect de lege, cunoscut deja informal ca „Legea Majoratului Digital”, se îndreaptă rapid spre adoptare și riscă să transforme internetul românesc într-un spațiu al controlului total, în care libertatea de exprimare va deveni o amintire.
10:10
Silviu Andrei Vlădăreanu despre Sfântul Zilei: Dintotdeauna cine nu a putut fi cumpărat, a fost eliminat
Sfânta Evanghelie mai consemnează că arhiereii și bătrânii iudeilor au dat bani mulți ostașilor ca să ascundă adevărul. Și atunci, ca poate și în zilele noastre, soldații străini au primit mita și au ascuns adevărul. Nu și Sfântul Longhin.
10:00
Silviiu Andrei Vlădăreanu despre Sfântul Zilei: Dintotdeauna cine nu a putut fi cumpărat, a fost eliminat
Sfânta Evanghelie mai consemnează că arhiereii și bătrânii iudeilor au dat bani mulți ostașilor ca să ascundă adevărul. Și atunci, ca poate și în zilele noastre, soldații străini au primit mita și au ascuns adevărul. Nu și Sfântul Longhin.
09:50
George Simion: AUR este pregătit să susțină o guvernare de uniune națională pentru a depăși criza din România
Liderul AUR, George Simion, a declarat la conferința din Parlament, că este pregătit să susțină o guvernare de uniune națională care să pună capăt crizei economice și sociale din România, chiar dacă acest lucru ar implica compromisuri.
09:40
Astăzi, de la orele 10.00, în Aula Academiei Române, în sfârșit vom asista la un eveniment ce nu are corespondent în ultimii ani: o dezbatere despre modernitatea tradiției din perspectiva geniului eminescian.
09:30
Astăzi, de la orele 10.00, în Aula Academiei Române, în sfârșit vom asista la un eveniment ce nu are corespondent în ultimii ani: o dezbatere despre modernitatea tradiției din perspectiva geniului eminescian.
09:20
Ați auzit vreodată pe cineva spunând: „Cred în mașini” sau „Cred în unelte”? Nu îmi amintesc să fi auzit vreodată pe cineva spunând că „crede” într-un anumit produs. Dar aud des oameni spunând: „Cred în vaccinuri”.
08:50
Stéphane Luçon: DSA ȘI OMUL CU MULTE PĂLĂRII - Cum ONG-uri ca Funky Citizens și Expert Forum, lipsite de minimă transparență, ajung ca plicul de nechezol 3 într-unul: să scrie știri, să "verifice fapte" și să decidă ce se poate spune online
Într-o nouă anchetă, jurnalistul francez Stéphane Luçon arată cum în România s-a format un sistem plin de conflicte de interese, ascuns sub umbrela Digital Services Act (DSA). ONG-uri care scriu știri, verifică fapte și fac lobby ajung...
08:40
16 octombrie: Sfântul Mucenic Longhin Sutașul de sub Crucea Domnului, comandantul roman al pazei de la Golgota și Sfântul Mormânt
În ziua de 16 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mucenic Longhin Sutașul din Capadocia; Sfinților Mucenici Leontie, Dometie, Terentie și Domnin; Cuviosului Mal; Cuviosului Gal din Irlanda; Cuviosului Longhin.
08:40
Stéphane Luçon: DSA și omul cu multe pălării - Cum ONG-uri ca Funky Citizens și Expert Forum ajung să scrie știri, să verifice fapte și să decidă ce se poate spune online
Într-o nouă anchetă, jurnalistul francez Stéphane Luçon arată cum în România s-a format un sistem plin de conflicte de interese, ascuns sub umbrela Digital Services Act (DSA). ONG-uri care scriu știri, verifică fapte și fac lobby ajung...
Ieri
00:30
Familia Ortodoxă: "Vede Dumnezeu" - Sfânta Magdalena (Măndălina) Cătălinici de la Mălainița († 2/15 octombrie 1962)
Valea Timocului, această regiune de la răsăritul Serbiei, ascunde în sânul ei o comoară de românitate. Trăiesc aici peste 300.000 de români – pe care localnicii și autoritățile sârbe îi numesc „vlahi” – atribuindu-le o identitate alta decât cea românească.
00:00
Marele protopsalt al Catedralei Patriarhale, Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, felicitat de președintele României la împlinirea a 50 de ani. FOTO/VIDEO
Arhidiaconul Mihail Bucă este unul dintre artiștii care dau glas unei tradiții de secole – muzica psaltică. O artă profundă, cu o scriere riguroasă și o respirație proprie. O muzică care nu cere aplauze, ci rugăciune.
15 octombrie 2025
23:40
U.M. FAKE MEDIA în atac concertat împotriva Înaltpreasfințitului Teodosie și a Bisericii Ortodoxe Române: După minciunile publicate de g4media.ro alte două site-uri cu iz anticreștin, libertatea.ro și adevarul.ro, preiau fake-news-ul cu copy-paste
Libertatea.ro și Adevărul.ro au publicat, la interval de doar câteva ore, aceeași știre, cu același titlu și conținut aproape identic, reluând narațiunile false lansate anterior de portalul G4Media.ro.
23:30
Comunitatea medicală din Pitești este din nou în doliu. Violeta Soare Constantin, asistent medical în cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, s-a stins din viață la doar 50 de ani, după o luptă discretă cu problemele de sănătate
23:10
„Învierea lui Hristos": Mel Gibson l-a înlocuit pe Jim Caviezel pentru rolul principal - Noul actor este fan LGBT
”Ladouă decenii după lansarea filmului „Patimile lui Hristos”, regizorul americana început filmările la continuarea acestuia. Surpriză: el a schimbat toatădistribuția din primul film.
23:10
"Dezvăluire" halucinantă a șefului ANAF: Bunicuțele care fac gem în casă "afectează Gap-ul de TVA al țării"
”Inclusiv gemul făcut din prunele din curtea din spate, inclusiv asta afectează Gap-ul de TVA al țării”, este explicația pe scurt a șefului ANAF. Evident, aici nu intră doar gemul, ci intră toate categoriile de produse realizate în propria gospodărie.
22:50
Părintele Necula a murit! Infarct. Ierarhul vaccinist IPS Calinic Argeșeanul și-a transmis condoleanțele
Credincioșii l-au văzut pe preotul Necula pentru ultima oară în Biserică. Credincioșii care au fost acolo spun că preotul s-a aflat, ca de fiecare dată, la datorie, fără să dea niciun semn că nu se simțea bine. A fost ultima sa slujbă.
22:30
„Învierea lui Hristos": Mel Gibson l-a înlocuit pe Jim Caviezel pentru rolul principal
Ladouă decenii după lansarea filmului „Patimile lui Hristos”, regizorul americana început filmările la continuarea acestuia. Surpriză: el a schimbat toatădistribuția din primul film.
21:50
Un chinez s-a făcut scrum în mașina sa electrică Xiaomi pentru că nu s-au mai putut deschide ușile - VIDEO DRAMATIC
Potrivit CNBC, martorii au încercat fără succes să deschidă ușile mașinii pentru a salva șoferul, însă au fost împiedicați de flăcări și de blocarea sistemului de închidere. Incendiul a fost stins ulterior de echipele de intervenție.
21:40
Când merită, trebuie felicitați jandarmii și mai ales jandarmerițele! O echipă de ispravă la pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, care a adus la Iași 300.000 de credincioși din întreaga țară: Gruparea "Alexandru cel Bun" Bacău - FOTO
În această seară, la ora 19.30, racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioasei Parascheva a fost reașezată în Catedrala Mitropolitană. După reașezarea în Catedrală pelerinii au continuat să se închine. Conform estimărilor organizatorilor în jur la 300.000 de credinciosi au participat la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.
20:50
Primul STUDIU revizuit care prezintă dovezi moleculare directe ale integrării genomice a "vaccinului" cu ARNm la o bolnavă de cancer în stadiul IV la 31 de ani, cu 3 doze de Moderna: O șansă de coincidență de 1 la un trilion! DR. GEANINA HAGIMA LA DDD
La un pacient cu cancer în stadiul IV, am identificat o secvență genetică Spike derivată din vaccin, fuzionată chimeric în cromozomul 19, cu o identitate perfectă a perechilor de baze 20/20 — o șansă de coincidență de 1 la un trilion, anunță cercetătorul Nicolas Hulscher, MPH, de la Fundația McCullough, preluat de Focal Points:
20:30
Cetățenilor UE le-a trecut glonțul pe lângă telefon: scanarea tuturor mesajele europenilor, susținută de Macron, a fost amânată. Fondatorul Telegram: Ținta erau oamenii obișnuiți nu infractorii. Și Rumble își recâștigă libertatea în Franța
Pavel Durov: Astfel de măsuri ar trebui să „combată criminalitatea”, dar ținta lor reală sunt oamenii obișnuiți. Ele nu ar opri criminalii — aceștia ar putea pur și simplu să folosească VPN-uri sau site-uri web speciale pentru a se ascunde.
20:20
Cetățenilor UE le-a trecut glonțul pe lângă telefon: scanarea tuturor mesajele europenilor, susținută de Macron, a fost amânată. Fondatorul Telegram: Ținta erau oamenii obișnuiți nu infractorii. Și Rumble își recâștigă libertatea în Franbă
Pavel Durov: Astfel de măsuri ar trebui să „combată criminalitatea”, dar ținta lor reală sunt oamenii obișnuiți. Ele nu ar opri criminalii — aceștia ar putea pur și simplu să folosească VPN-uri sau site-uri web speciale pentru a se ascunde.
19:30
UM FAKE MEDIA în atac concertat împotriva Înaltpreasfințitului Teodosie și a Bisericii Ortodoxe Române: După minciunile publicate de g4media.ro alte două site-uri cu iz anticreștin, libertatea.ro și adevarul.ro, preiau fake-news-ul cu copy-paste
Libertatea.ro și Adevărul.ro au publicat, la interval de doar câteva ore, aceeași știre, cu același titlu și conținut aproape identic, reluând narațiunile false lansate anterior de portalul G4Media.ro.
19:20
Charlie Kirk onorat postmortem de ziua lui cu Medalia Prezidențială a Libertății. Donald Trump despre extremiștii de stânga: "Au ideologia diavolului". Erika Trump: Charlie a creat nu numai cea mai mare organizație de tineret din SUA ci o Mișcare - VIDEO
Președintele Donald Trump i-a acordat marți, postum, cofondatorului Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, Medalia Prezidențială a Libertății — cea mai înaltă distincție acordată civililor în SUA.
18:10
Valerian Stan: Din nou pe calea fărădelegilor? Lucrurile depind și de persoana care va fi desemnată la șefia SRI. Îl cred capabil pe dl Zbârcea să se opună oricărei dispoziții care ar contraveni legilor, Constituției, drepturilor și libertăților
Dar desigur o soluție optimă la conducerea SRI nu e un panaceu, ci o premisă (importantă, desigur) pentru reușită. Cu care se cuvine să concure o comunicare cu instituțiile publice cu atribuții (fără fisură, deplin loială și cu consecințe) și multe altele.
18:00
Valerian Stan: Din nou pe calea fărădelegilor? Lucrurile depind și de persoana care va fi desemnată la șefia SRI. Îl cred capabil pe dl Zbârcea și să se opună oricărei dispoziții care ar contraveni legilor, Constituției, drepturilor și libertăților
Dar desigur o soluție optimă la conducerea SRI nu e un panaceu, ci o premisă (importantă, desigur) pentru reușită. Cu care se cuvine să concure o comunicare cu instituțiile publice cu atribuții (fără fisură, deplin loială și cu consecințe) și multe altele.
17:40
Când plagiatoarea Ursula dă un tun de 35 de miliarde de euro cu Pfizer fără să răspundă să nu ne mirăm că Putin, Xi și Trump îi vor aștepta liniștiți cadavrul pe râu în jos. CORUPȚIA DE LA VÂRFUL UE analizată de Gheorghe Piperea
Afacerea Pfizergate, derulată de Ursula v d Leyen pe sms cu Bourla, CEO -ul Pfizer, o afacere în valoare de „doar” 35 de miliarde de euro, nu este doar despre lipsa de transparență decizională și despre disprețul la adresa justiției și a opiniei publice.
