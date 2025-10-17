Românul, care se plânge că nu are ce mânca, e campion european la risipa alimentară

20:30

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, a anunțat că fiecare familie din România ar trebui să aibă un mic stoc de urgență: apă, conserve, lumânări și, de preferință, nervi de oțel. Ideea e simplă: „toate […] The post Toți românii ar trebui să aibă în casă provizii pentru situații de criză. Cel puțin câte două sticle de țuică, până vin jandarmii să ne mai aducă appeared first on IMPACT.ro.