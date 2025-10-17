Ai o idee de business și cauți sprijin? She’s Next revine cu mentorat, workshopuri și granturi de până la 30.000 €. Alătură-te programului unde femeile antreprenor cresc împreună.

G4Media, 17 octombrie 2025 02:10

Acum o oră
02:10
Acum 4 ore
00:00
Trucul care duce orice sandwich la un nivel superior / E suficient să deschizi frigiderul și să-i dedici nu mai mult de două minute
16 octombrie 2025
23:30
Echipa masculină a României de tenis de masă a ajuns în sferturi la Campionatul European / A bătut tot Serbia, la fel ca fetele
23:20
Procurorul general despre cum a băgat Potra banii și armamentul în țară: „cu sprijinul probabil al unor funcţionari" / "Sunt elemente care în momentul de faţă fac obiectul unei anchete"
23:10
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al CJ Cluj / Era internat într-un centru pentru vârstnici / A avut o condamnare cu executare pentru mită
23:00
O "stână progresistă", un proiect nominalizat la premiile Bienalei de Arhitectură, e criticată de ciobani /"Nu se poate face așa ceva" / "Ciobanii nu au terenurile lor atunci când pleacă în transhumanță"
Acum 6 ore
22:50
Un oraș cu 10.000 de pisici interzice adopția felinelor negre înainte de Halloween. Măsură drastică pentru protejarea animalelor de ritualuri și superstiții periculoase
22:50
Continuă criza la CFR: 2 – 2 cu Csikszereda, o restanță din etapa a cincea / Gazdele au egalat din penalti, în minutul 90+9
22:40
Doi procurori români lucrează la dosarul care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina / Alex Florenţa: România a făcut mii de audieri după primul val de refugiaţi din Ucraina
22:30
Kremlinul confirmă că Rusia şi SUA vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin şi Trump / Rachetele Tomahawk ar putea afecta procesul de pace
22:20
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit – Mădălin Dumitru, CEO SCUT
22:20
Viața de „bonă" în familiile super-bogaților din Milano: engleză perfectă, muncă în weekend, salariu de 4.000 de euro pe lună / Candidata ideală? Trebuie să știe să înoate și să schieze
22:10
Serviciile secrete franceze au dejucat un complot de asasinat împotriva unui opozant rus refugiat în Franța
22:00
Viktor Orban, despre un summit Putin – Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!" / "O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume"
21:50
VIDEO | Doar 1 din 10 angajați români ia prânzul la restaurant / „Este nevoie de o schimbare de mentalitate"
21:50
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 / 10 țări și-au asigurat până acum calificarea
21:50
Echipa feminină a României de tenis de masă e în sferturi la Campionatul European / A trecut de Serbia și va întâlni învingătoarea dintre Slovacia – Croaţia
21:20
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025 / Pe primul loc e Cristiano Ronaldo, cu 280 milioane dolari – câștig în 2025
21:10
CJUE decide că lovirea unei aeronave de un fulger este o „circumstanţă extraordinară", care poate justifica întârzieri de zbor / Decizia vine în urma unui proces intentat de un ieșean
21:10
Israel accelerează procesul de creare a unui tribunal special pentru teroriștii Hamas implicați în masacrul din 7 octombrie / Atacatorii ar putea fi condamnați la moarte
21:10
Vicepreşedintele SUA JD Vance cere să nu fie luat în serios un chat în care tineri republicani îl elogiază pe Hitler / "Copiii fac prostii, mai ales băieţii"
21:00
Încă un judeţ din România se dotează cu container special pentru stingerea incendiilor la maşini electrice, al treilea din ţară
Acum 8 ore
20:40
Trump: „Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta" / Discuție telefonică Putin – Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington, vineri / Niciun cuvânt despre Tomahawk / "M-a felicitat pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu"
20:40
Primarul Slatinei, despre amânarea Ordonanţei 52: Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură / Este mai rea decât o decizie proastă
20:30
Eroare tehnică uriaşă: Partenerul cripto al PayPal a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 de trilioane de dolari / "A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breşă de securitate"
20:20
Stelian Ion, atac dur la la Lia Savonea: Ce ton am voie să folosesc, doamnă? Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, dvs. ce ton ați folosit?
20:10
Cătălin Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei: Mi-aş dori să am susţinerea PNL / Cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel
20:00
Preşedintele Sistemului Naţional de Reciclare a Bateriilor: Industria de reciclare a bateriilor este energofagă; în România nu poluăm cu această industrie pentru că nu o avem
20:00
Ukrainska Pravda: NATO dezvoltă o nouă armă pentru ca Ucraina să doboare dronele Shahed și bombele aeriene ghidate / Sunt folosite drone interceptoare și roiuri de drone, ghidate de AI
20:00
Limba română, studiată la Universitatea Cambridge / Lectoratul de limba română e finanţat integral de statul român
19:40
Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum. E o conversaţie lungă"
19:20
Guvernul crește prețul apei minerale la sursă / E justat cu rata inflaţiei / "Nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft"
19:20
Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF în privința gemului făcut în casă: "Nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA" / "ANAF este trimisă să lupte doar în izmene"
19:10
Oamenii de știință au observat pentru prima dată formarea inelelor în jurul planetoidului Chiron
19:10
Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda / De ce să nu se încerce și o reprezentare politică a votanților pro-occidentali care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități? (Op-ed de Valentin Naumescu)
Acum 12 ore
18:50
Partenerul PayPal în domeniul criptomonedelor emite stablecoins în valoare de 300 de trilioane de dolari din cauza unei „erori tehnice"
18:40
Avocatul Poporului neagă dreptul de proprietate al românilor asupra pensiilor private: „Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului"
18:40
Administrația Trump ia în considerare o reformă a sistemului de refugiați care ar favoriza persoanele de rasă albă: „Creșterea bruscă a diversității a redus nivelul de încredere socială esențial pentru funcționarea unui sistem politic democratic" (NYT)
18:10
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful Fiscului: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune
18:10
Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 pentru Romsilva: Regia îşi propune un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei, în scădere cu 0,3% față de anul precedent
18:10
Trump va discuta joi cu Putin, înaintea întâlnirii cu Zelenski de la Casa Albă
18:10
Cazul Nexperia: De ce a cedat Olanda presiunii americane și a preluat controlul asupra unei companii chineze specializate în semiconductori
18:00
Rebelii houthi din Yemen afirmă că șeful de stat major Muhammad al-Ghamari a fost ucis
18:00
Horse, divizia de motoare a Renault-Geely, trece la o viteză superioară pe fondul încetinirii tranziţiei la automobilele electrice
18:00
Autoritatea din Comunicaţii: Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual
18:00
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale / Ce aduce nou legea
17:30
Miercurea-Ciuc interzice câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor. Animalele sunt periculoase pentru localnici și turiști
17:30
China a arestat 30 de creștini. Unii se tem că este începutul unei represiuni mai ample
17:20
Vânzările globale de maşini electrice au atins un record de 2,1 milioane în septembrie, impulsionate de cererea din China şi SUA
17:20
Zăpadă de peste jumătate de metru pe Vârful Omu / Sunt posibile avalanşe în munţii Făgăraş şi Bucegi
