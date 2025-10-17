Sf. Parascheva cinstită de românii din Zagreb. Popas la așezământul pentru vârstnici al unei românce

15:10

Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar exterior. La astfel de momente, Sfânta Liturghie de la Catedrala Națională va putea fi oficiată la altarul exterior, facilitând…