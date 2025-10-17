Sf. Parascheva cinstită de românii din Zagreb. Popas la așezământul pentru vârstnici al unei românce
Basilica.ro, 17 octombrie 2025
Părintele Nicolae Ceruță, parohul comunității ortodoxe române din Zagreb, a slujit în Capitala Croației în perioada 11-14 octombrie, prilej cu care românii din această țară au cinstit-o și ei pe Sf. Cuv. Parascheva. La slujbe au participat Excelența Sa Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, și Gheorghe Zviadadze, Ministru Consilier al Ambasadei Georgiei la Zagreb.…
• • •
Calendar ortodox, 17 octombrie Sfântul Proroc Oseea Misiunea profetică a a lui Oseea, fiul lui Beeri din seminția lui Isahar, s-a desfășurat în regatul Israel în timpul regelui Ieroboam al II-lea și a urmașilor lui, precum și în regatul Iuda în timpul regilor Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechie (790-725 î. Hr.), fiind contemporan cu Prorocul…
PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre # Basilica.ro
„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al…
Primul Liceu pentru Deficienți de Vedere din țară a împlinit 125 de ani: Mitropolitul Andrei a participat la aniversare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri la ceremonia aniversară prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, prima instituție de acest fel din România. Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre puterea credinței și a educației, care luminează din interior, dincolo…
Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) a organizat, în perioada 10-12 octombrie, cea de-a 18-a întâlnire anuală, la Burg Rothenfels, cu sprijinul Parohiei românești din Aschaffenburg. Evenimentul a avut loc sub deviza: „Mărturie prin prietenie”. Vineri seara, după cazarea participanților, a avut loc deschiderea oficială. Mesaje de bun venit au fost…
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, la ICR Viena # Basilica.ro
Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, a inaugurat, miercuri, expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, potrivit unui comunicat al instituției. Evenimentul marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și poate fi…
IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”. Ierarhul a fost însoțit de Părintele Eugen-Ciprian Ciuche, Protoiereu de Bacău, Părintele Ciprian-Mihai Olteanu, secretarul Prototoieriei Bacău, de preoții…
Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. În acest context, se lucrează la ultimele detalii astfel încât Catedrala Mântuirii Neamului să fie gata la ora rânduită pentru slujire. Un astfel de…
Filiala Alba Iulia a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) a organizat luni o nouă conferință duhovnicească, intitulată „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț – model pentru lumea de astăzi”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Mare „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a reunit numeroși tineri,…
O expoziție în aer liber intitulată „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste” poate fi vizitată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca. Expoziția, realizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității…
Patriarhul Neofit al Bulgariei comemorat la 80 de ani de la naștere: Evenimente cultural-liturgice la Sofia # Basilica.ro
Biserica Ortodoxă Bulgară l-a comemorat pe vrednicul de pomenire Patriarh Neofit al Bulgariei miercuri, la împlinirea a 80 de ani de la naștere. Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu membri ai Sfântului Sinod ai Bisericii Bulgariei și cu slujitorii catedralei. Liturghia a fost urmată de slujba Parastasului pentru…
Descoperire arheologică importantă în Turcia: o biserică bizantină construită pe structura unui spital # Basilica.ro
Săpăturile arheologice din orașul antic Kaunos, situat în provincia Muğla din sud-vestul Turciei, au scos la iveală o transformare arhitecturală rară, desfășurată pe parcursul a peste o mie de ani, informează publicația Anatolian Archeology. Cercetătorii au descoperit o biserică bizantină ridicată direct peste un complex medical din perioada romană, oferind o nouă perspectivă asupra felului…
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sfinți duminică, 19 octombrie 2025, Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, județul Dâmbovița. Cunoscut și sub numele „Catedrala Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, sfântul lăcaș a fost construit între anii 2013-2025 în formă de cruce, cu pridvor deschis, turlă principală deasupra naosului…
Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Torino 1 și-a serbat, marți, hramul, pentru al 47-lea an consecutiv, Sfânta Liturghie fiind oficiată de un sobor de preoți și diaconi. Potrivit Episcopiei Italiei, la slujbă a participat și Consulul General al României la Torino, Cosmin Dumitrescu și Paolo Chiavarino, reprezentantul municipalității locale. Sărbătorirea hramului a început la sfârșitul săptămânii:…
Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar exterior. La astfel de momente, Sfânta Liturghie de la Catedrala Națională va putea fi oficiată la altarul exterior, facilitând…
Suprafața dedicată agriculturii ecologice din România a crescut cu 160% în ultimul deceniu, depășind în prezent 780.000 de hectare, ceea ce reprezintă circa 6% din terenul agricol al țării, potrivit Agerpres. Aceste date au fost prezentate miercuri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a Agriculturii Ecologice. „Agricultura ecologică nu este doar o alternativă,…
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat miercuri la un dialog cu tinerii din eparhie, studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași. Întâlnirea s-a desfășurat în grădina Catedralei Mitropolitane Vechi din Iași, cu ocazia începutului noului an universitar și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Scopul…
Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” s-a deschis, miercuri, la Biblioteca Națională a României. Cu această ocazie, s-au decernat și premiile aferente competiției de anul acesta. Categoria elevi/studenți Secțiunea patrimoniu cultural: Locul I. Paul Herbei. Biserica Înconjurată (Ionești, județul Arad) Locul II. Alexandra Vereș. Tulnicul, sunetul viu al Apusenilor (Câmpeni, județul Alba) Locul III. Alexandra…
Reprezentanții Patriarhiei Române au participat la întâlnirea Comitetului Ortodox pe lângă Uniunea Europeană # Basilica.ro
Reprezentanții Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană, părinții Sorin Șelaru și George Vâlcu, au participat marți la întâlnirea Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale (CROCEU), desfășurată la Centrul Ortodox Ambiorix din Bruxelles. Întâlnirea a avut ca scop consolidarea cooperării între Bisericile Ortodoxe locale și promovarea valorilor creștine în spațiul european. Dialog și cooperare ortodoxă Ședința s-a…
Patriarhia Română a fost premiată la Gala „Ana Aslan – Excelența în geriatrie” pentru campania „Sănătate pentru sate”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 11 octombrie la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila. Premiul pentru activități desfășurate de entități religioase în sprijinul vârstnicilor a fost acordat Patriarhiei Române, pentru campania amintită, care organizează caravane medicale și…
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a organizat în perioada 9–10 octombrie, la Vatra Dornei, evenimentul „Rădăcini și Înălțări: istorie și duh românesc între Suceava și Cernăuți”. Manifestarea a avut loc la Centrul Muzeal și Cultural „Palatul Dornelor” și a îmbinat cultura, istoria și spiritualitatea într-o serie de activități:…
Săptămânalul Lumina de Duminică al Patriarhiei Române aniversează joi două decenii de apariție neîntreruptă. Ediția inaugurală a apărut în 16 octombrie 2005, la Iași, pe vremea când Mitropolit al Moldovei și Bucovinei era actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În primele șase luni de apariție, săptămânalul Lumina de Duminică a fost difuzat doar în județele Moldovei și…
Ziua Mondială a Alimentației: Solidaritate și responsabilitate pentru o lume fără foame # Basilica.ro
Ziua Mondială a Alimentației este marcată anual în 16 octombrie, dată care amintește de înființarea Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite. Tema de anul acesta, „Împreună, peste granițe, domenii și generații.”, pune accent pe cooperarea dintre state, domenii și generații pentru a transforma sistemele agroalimentare într-un mod echitabil și sustenabil. La nivel…
Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. La ce să fii atent înainte de a intra în Catedrala Națională: Porticurile, piațeta și turlele (PDF) În doar 11 zile vei putea fi martorul sfințirii mari a Catedralei Naționale. Această slujbă va fi oficiată de Patriarhul…
Calendar ortodox, 16 octombrie Sf. Mc. Longhin Sutașul A făcut parte din armata condusă de Ponțiu Pilat. El a fost cel care a avut în comandă paza Crucii la Răstignirea Domnului și paza Sfântului Mormânt. Datorită minunilor petrecute la moartea Domnului (pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, mormintele s-au deschis și pietrele s-au despicat), acesta…
Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor” # Basilica.ro
Efainlacluj.ro prezintă povestea Părintelui Emanuel Komives, care a donat un teren moștenire de familie pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj. Construit în timp record de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, centrul va fi inaugurat joi, 16 octombrie. „Cea care a fost cu inițiativa donării terenului e…
Sfințire la singurul așezământ monahal din Episcopia Maramureșului care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, marți, slujba de sfințire a Schitului „Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași”, singurul așezământ monahal din eparhie care are acest hram. În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Iustin a explicat că alegerea Sfintei Parascheva de către acest așezământ monahal dar și de către bisericile din cuprinsul Episcopiei…
160 de ani de la sfințirea unei biserici ialomițene: PS Vincențiu a oficiat Liturghia de sărbătoarea Sf. Parascheva # Basilica.ro
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița, a aniversat marți 160 de ani de sfințirea bisericii, prilej cu care Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva. „Iată, de 384 de ani, Sfânta Parascheva este o lumină pentru…
Prima întâlnire a soțiilor de preoți din Episcopia Sălajului, s-a desfășurat sâmbătă, la Zalău, sub egida „Grupul de preotese din Sălaj Cornelia Costea”. Evenimentul a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și a reunit participante din întreaga eparhie, informează Episcopia Sălajului. Întâlnirea a debutat cu o rugăciune de deschidere, urmată de cuvântul de…
IPS Ioachim: Dumnezeu ne-a dat timpul pentru a-l transfigura. Nu importă cât trăiești, ci cum trăiești # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, marți, alături de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, care și-a serbat hramul. Folosindu-se de exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva, care a trăit doar 27 de ani pe această lume și a folosit…
La ce să fii atent înainte de a intra în Catedrala Națională: Porticurile, piațeta și turlele (pdf) # Basilica.ro
În doar 11 zile vei putea fi martorul sfințirii mari a Catedralei Naționale. Această slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând cu ziua de duminică, 26 octombrie 2025, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până la finalul lunii. Înainte…
Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din Sartăș, județul Alba, construită în secolul al 18-lea, va fi restaurată printr-o finanțare acordată de Institutul Național al Patrimoniului, potrivit Agerpres. Lăcașul de cult aflat la poalele Munților Apuseni va beneficia de o finanțare de peste 150.000 de lei, destinată lucrărilor de conservare care vor asigura stabilitatea structurii…
Educatoarele de la o grădiniță din Cahul, în pelerinaj la mănăstiri din România de Ziua profesorului # Basilica.ro
Colectivul de educatoare al Grădiniței nr. 8 din Cahul, Republica Moldova, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un pelerinaj la mănăstiri din România, cu ocazia Zilei Profesorului. Pelerinii au vizitat Mănăstirea Bujoreni din Episcopiei Hușilor și Mănăstirea Neamț, unul din cele mai mari și mai vechi așezăminte monahale din Moldova. Doamnele educatoare au asistat…
Preasfințitul Părinte Lucian își serbează miercuri ziua onomastică. Episcopul Caransebeșului îl are drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia. Preasfințitul Părinte Lucian s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad. În perioada 1987–1992 a urmat Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, iar în anul 1996 a absolvit…
Festivalul „Din inimă de român” la o parohie din Toscana: Tradițiile românești apreciate de primarul localității # Basilica.ro
Parohia „Învierea Domnului” din Massa, regiunea Toscana, a organizat duminică o nouă ediție a Festivalului „Din inimă de român”, prilej în care primarul localității, Francesco Persiani, și-a exprimat aprecierea față de tradițiile și valorile păstrate de comunitatea românească. Sărbătoarea, ajunsă deja la a patra ediție, a devenit o frumoasă tradiție a comunității, oferind prilejul de…
Episcopul Spaniei și Portugaliei: Sfânta Parascheva a lepădat tot ceea ce era lumesc, pentru a-L câștiga pe Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Episcopală din Madrid. Preasfinția Sa a arătat că viața Sfintei Parascheva este o pildă de renunțare la cele trecătoare pentru dobândirea lui Hristos. Ierarhul a vorbit despre sensul duhovnicesc al crucii, pe care l-a legat de…
La hramul Mănăstirii Râșca Transilvană, Mitropolitul Andrei a sfințit clopotele așezământului monahal # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit marți clopotele Mănăstirii Râșca Transilvană, cu ocazia serbării hramului. Cele trei clopote au fost realizate la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria. La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să ia aminte la exemplul Sfintei Parascheva de a-L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos. „Să…
Arhiepiscopul Irineu: Sfânta Parascheva, prin nevoință, a atins desăvârșirea și s-a făcut mireasa lui Hristos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie, cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva, la Mănăstirea Subpiatră, din județul Alba. Cu această ocazie, ierarhul a vorbit despre virtuțile care au adus-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva la sfințenie și cum putem să luăm exemplul său. „Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin nevoință duhovnicească, a urcat…
Ziua Părinților de Îngeri: Recunoaștere pentru pierderea ireparabilă a copiilor – născuți sau nenăscuți # Basilica.ro
Zeci de sedii de instituții din toată țara vor fi iluminate în roz și bleu în seara de miercuri, 15 octombrie, pentru a marca Ziua Părinților de Îngeri. Acest gest simbolic transmite un mesaj care străbate zidurile: „Durerea ta este văzută. Copilul tău nu este uitat”, transmite comunitatea „Mame cu brațele goale”. În România, proiectul…
Episcopia Hușilor a organizat un simpozion național dedicat mărturisitorilor din secolul XX # Basilica.ro
Episcopia Hușilor a organizat, sâmbătă, la Vutcani, simpozionul național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat mărturisitorilor ortodocși din secolul XX care au activat în această zonă a țării. Între personalitățile evocate s-au numărat: Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, și arhimandritul Mina Dobzeu.…
Un grup de 40 de preoți din Protopopiatul Roman a participat, în perioada 9-10 octombrie, la sesiuni de formare pentru a sprijini copiii și tinerii din mediul rural aflați în situații de risc. Cursurile s-au desfășurat în cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune prin educație culturală pentru tinerii vulnerabili”, implementat de Fundația „Episcop Melchisedec” Roman și finanțat…
Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoara, județul Cluj va avea loc joi, de la ora 10:00. Evenimentul va începe cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor”, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei…
Ziua internațională a femeilor din mediul rural este serbată anual în data de 15 octombrie pentru a atrage atenția asupra rolului acestora în bunăstarea familiilor lor și dezvoltarea economiei rurale. Sărbătoarea a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) prin Rezoluția 62/136 din 18 decembrie 2007. Prima Zi internațională a femeilor din…
Sfânta Parascheva a fost cinstită la Mănăstirea Dobrești, ctitoria Patriarhului Daniel # Basilica.ro
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Dobrești și-a serbat hramul. Așezământul monahal este ctitorit de Părintele Patriarh Daniel pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența unui număr mare de credincioși veniți din Dobrești și din alte localități ale Banatului,…
Episcopul Ambrozie al Giurgiului aniversează miercuri 25 de ani de la hirotonia în arhiereu. Preasfințitul Părinte Ambrozie s-a născut în data de 20 aprilie 1969, în comuna Scorţeni, județul Prahova. A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987. A absolvit Facultatea…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale,…
Calendar ortodox, 15 octombrie Sfânta Magdalena de la Mălainița Sfânta Măndălina s-a născut în anul 1895, la 22 noiembrie (stil vechi), a doua zi după sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, într-o familie de oameni credincioși din satul Șciubic. Tatăl ei, Milenko Ilić, era de neam sârb, iar mama, Milca, româncă din vechea familie Cătălinici venită…
