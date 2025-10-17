Tinerii români vor salarii decente de la primul job. Cât tupeu! Vor salarii europene, ei trăind în Europa
Impact.ro, 17 octombrie 2025
Generația Z șochează piața muncii din România: tinerii vor salarii decente, condiții normale și, culmea obrăzniciei, respect. Potrivit unui studiu, cei mai mulți își doresc de la primul job un venit de cel puțin 1.000
• • •
ANAF îi caută pe „bombardierii" cu mașini scumpe, dar cu kilometrajul veniturilor dat înapoi
Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunţat că instituția pornește la vânătoare de „bombardieri" – acei români care conduc maşini de 100.000 de euro, dar declară venituri de 2.000 de lei sau deloc, Cu alte cuvinte,
Românii conduc Europa la un capitol neașteptat: risipa alimentară. În fiecare an, aruncăm 2,5 milioane de tone de mâncare, adică echivalentul a tot ce gătește mama într-o viață, plus ce mai trimite și la pachet.
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit ziua la care trebuia cerută prelungirea. Practic, omul a fost salvat nu de avocați, ci de Google Calendar
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit calendarul și nu a cerut prelungirea la timp. Doar la pensionare nu se greșește calendarul. E o premieră juridică: corupția se prescrie nu doar în timp,
Rezerviștii, oameni trecuți de 50 de ani, speră ca, dacă vine războiul, măcar să fie unul static
Mulți rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat la mobilizare în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25, dar unii dintre ei s-au plâns că au fost chemați „fulgerător", fără să aibă timp să se pregătească, mai ales
Peste jumătate dintre români sunt convinși că în România există locuri „încărcate energetic". Se știe că tunelurile dacice de sub Bucegi aduc energie de la piramide…
Un sondaj INSCOP arată că 51,4% dintre români cred că există în țară locuri „încărcate energetic", care le influențează starea. Restul de 48,6% n-au simțit energia, probabil pentru că n-au stat suficient pe vârf de
Tehnologie dovedită, viziune digitală: Bozankaya prezintă în România soluții pentru mobilitatea urbană durabilăBozankaya, producător de vehicule electrice inovatoare și soluții moderne pentru transportul urban, a participat recent la două dintre cele mai relevante evenimente dedicate
Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 19:30, în Kingdom Arena, şi
Six Kings Slam 2025: Jannik Sinner – Novak Djokovic, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 21:00, în Kingdom Arena, şi
Dan Bittman spune că fuge din țară dacă vine războiul. Unde fuge? Vorba cântecului: „Cât de departe"
Dan Bittman a declarat într-un interviu că, în caz de război, prima lui soluție e să plece din ţară. Și n-o spune ca metaforă: „În primul rând încerc să fug din țară, să plec, să
Fosta balerină Diana Șoșoacă se cere și ea la mobilizare. Poate fi înrolată la cavalerie
Diana Șoșoacă nu putea rata ocazia să se înscrie, măcar simbolic, în rândurile celor „gata de luptă". După ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat marele exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25, balerina devenită europarlamentar s-a
Zeci de rezervişti din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile MApN. Dacă erau chemați și generalii, se triplau cozile
Zeci de rezervişti din Bucureşti şi Ilfov au luat cu asalt unităţile MApN pentru exerciţiul „Mobex 2025". De dimineață, curțile cazărmilor arătau ca la deschiderea unui magazin cu reduceri la pensii militare. Unii au venit
ChatGPT va oferi materiale erotice pentru adulți. Vă dați seama câte locuri de muncă de amante se vor desființa?
BBC anunță că ChatGPT va oferi în curând materiale erotice pentru adulți. Știrea mai spune că aplicația va avea un comportament asemănător cu cel uman, ceea ce ridica nu doar probleme, ci și oportunități. Să
Aproape două treimi (63%) dintre români fac achiziții online, cu 7% mai mulți față de anul trecut, potrivit raportului European E-commerce pe 2025. Dar, deși cererea este în creștere, multe magazine funcționează încă pe platforme
Exclusiv! Administrația Națională "Apele Române" nu este de acord cu proiectul de lege propus de Daniel Georgescu
În dimineața aceasta Administrația Națională "Apele Române" (ANAR) ne-a transmis că nu susține adoptarea proiectului de lege propus de deputatul Daniel Georgescu, prin care 20% din plajele statului român ar trece în folosința primăriilor riverane
Six Kings Slam 2025: Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner – Miza pe multimplul câştigător de Grand Slam
Six Kings Slam 2025: Stefanos Tsitsipas – Jannik Sinner, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 21:30, în
Six Kings Slam 2025: Taylor Fritz – Alexander Zverev, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 19:35, în
Cozmin Gușă a fost chemat la mobilizare, dar nu se duce fiindcă ministrul merge cu trotineta electrică
Cozmin Gușă a primit o invitație oficială de mobilizare din partea Armatei Române. Consultantul politic ar fi trebuit să se prezinte peste două zile la instrucție, dar, surpriză, nu o va face. „Armata e condusă
Trump s-a supărat pe revista Time fiindcă a folosit poză cu el în care are prea puțin păr și prea puțină coroană
Donald Trump a intrat din nou în conflict cu presa – de data asta, cu revista Time, care a avut îndrăzneala să-i atingă subiectul cel mai sensibil: coafura și regalitatea imaginară. Pe copertă, fostul președinte apare cu
Observatorul Astronomic din Galați este închis noaptea. Logic: pentru că noaptea veneau brăilenii
Observatorul Astronomic din Galați, locul perfect pentru a privi stelele – doar că nu noaptea, când ele se văd. După o reabilitare făcută cu fonduri serioase și promisiuni cosmice, instituția a redeschis porțile, dar doar
Breaking news! Sindicatul Polițiștilor din Penitenciare au semnalat faptul că deținuții au hacker-it programul Poliției Penitenciarelor, obținând acces total la siatemul informatic securizat
Sindicatul Național al Polițiștilor Penitenciarelor a publicat un comunicat prin care atrage atenția că deținuți neidentificați au reușit să spargă baza de date a Penitenciarelor, putând opera acolo orice schimbare au dorit. " Breșă uriașă
Se introduce conceptul de viteză medie în Codul Rutier. Românul vitezoman va conduce cu calculatorul de buzunar în mână
Ministerul de Interne vrea să introducă în Codul Rutier măsurarea vitezei medii pe anumite tronsoane de drum. Ideea e simplă: dacă ai mers prea tare, dar în ansamblu ai fost „cuminte", scapi. Un fel de
George Simion strânge semnături pentru desființarea CCR, dar s-ar mulțumi și dacă „R"-ul ar veni de la numele altui atât, să nu zicem care!
George Simion a anunțat că AUR vrea să desființeze Curtea Constituțională a României, pe motiv că „nu mai are rost" și „nu mai are încrederea românilor". Practic, liderul AUR propune o Românie fără arbitru, unde
Ferrari parcat pe trecere în Dorobanți. Trecerea ar trebui amendată, că s-a băgat sub Ferrari
Incident de mare finețe urbană în Dorobanți: un Ferrari a fost surprins marți după-amiază trântit cu grație fix pe trecerea de pietoni de pe strada Aviator Radu Beller. Darcu avariile aprinse, semn că proprietarul e
Călin Georgescu a pierdut iar vremea pe scările poliției, la declarații, în loc să caute un exchange
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi întâlnirea electorală săptămânală cu simpatizanții – întâlnire organizată de justiție la sediul Poliției Buftea. Acolo unde domnul Georgescu este chemat pentru a da mesaje politice, direct de pe scările
Se pregătește introducerea RCA-ului pentru trotinetele electrice. Mersul pe jos rămâne liber (cu condiția să nu fie la protest)
După mașini, motociclete și căruțe, urmează și trotinetele să intre în rândul lumii civilizate, adică să plătească RCA. Titi Aur a deschis discuția, propunând ca fiecare trotinetist să aibă RCA pe CNP. ASF a zis
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, face o modificare considerată revoluționară
Mâine intră la vot în Camera Deputaților legea nr 219/2025, așa-zisă a “plajelor libere”, după cum a perorat ieri în Parlament deputatul PSD Daniel Georgescu, fostul primar al localității Limanu (la care sunt arondate și […] The post Exclusiv! Inițiatorul legii “plajelor libere” a ocupat ilegal în 2025 plaja de la 2 Mai appeared first on IMPACT.ro.
Letonia – Anglia, meci contând pentru Grupa K a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 14 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Daugavas Stadions din Riga, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Letonia vs Anglia – Britanicii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
Italia – Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 14 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Friuli din Udine, şi va fi transmis în direct de […] The post Preliminarii CM 2026: Italia vs Israel – Toţi banii pe Squadra Azzura appeared first on IMPACT.ro.
Angajatorii români vor fi obligați să afișeze salariul în anunțurile de angajare. Adică în loc de „salariu atractiv” vor scrie „1700 Ron plus bonuri” # Impact.ro
S-a terminat cu misterul! Angajatorii români vor fi obligați, în sfârșit, să spună adevărul despre cât plătesc, și nu să se ascundă în spatele formulelor poetice de genul „salariu motivant” sau „beneficii atractive”. De la […] The post Angajatorii români vor fi obligați să afișeze salariul în anunțurile de angajare. Adică în loc de „salariu atractiv” vor scrie „1700 Ron plus bonuri” appeared first on IMPACT.ro.
Oana Țoiu, ministră de Externe și microbistă, nu știe ce este offside-ul, dar știe că nu e în el # Impact.ro
Doamna ministru de Externe a fost întrebată de către o jurnalistă dacă știe ce este offside-ul. Nu știe. Dar și mai tare este că nici jurnalista care a întrebat-o nu știe ce este offside-ul. Ba […] The post Oana Țoiu, ministră de Externe și microbistă, nu știe ce este offside-ul, dar știe că nu e în el appeared first on IMPACT.ro.
Dan Diaconescu a fost concediat și lăsat fără emisiune. E 1-0 pentru samurai în războiul cu dacii # Impact.ro
Dan Diaconescu a fost din nou scos din grilă, de data aceasta de la Canal 33, postul care a încercat, pentru scurt timp, să-i redea poporului Dacii Liberi în format HD. După doar jumătate de […] The post Dan Diaconescu a fost concediat și lăsat fără emisiune. E 1-0 pentru samurai în războiul cu dacii appeared first on IMPACT.ro.
PSD a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje. Dar nu e vina politicienilor că guvernează prost, ci a uleiului și a făinii că nu mai conving # Impact.ro
Sorin Grindeanu a explicat că scăderea PSD în sondaje nu e din vina guvernanților, ci mai degrabă o consecință a „eroziunii la guvernare”. Cu alte cuvinte, partidul nu s-a prăbușit pentru că a condus prost, […] The post PSD a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje. Dar nu e vina politicienilor că guvernează prost, ci a uleiului și a făinii că nu mai conving appeared first on IMPACT.ro.
Un suporter care semăna cu Alibec a intrat pe teren la România – Austria. Dar avea ceva în plus # Impact.ro
Ceva în plus care ar putea fi și dovada clară că nu era Alibec, ci doar semăna cu Alibec: alerga! Dovada – aici. The post Un suporter care semăna cu Alibec a intrat pe teren la România – Austria. Dar avea ceva în plus appeared first on IMPACT.ro.
Mihai Trăistariu s-a rugat la moaștele greșite (la cele pentru Sanremo în loc de cele pentru Eurovision) # Impact.ro
Domnul Trăistariu a reușit să încurce moaștele Sfintei Parascheva cu alte moaște – tot ale unei sfinte, dar cu alte competențe. Iată ce a declarat el pentru Click: „Am luat o mare țeapă, anul acesta, […] The post Mihai Trăistariu s-a rugat la moaștele greșite (la cele pentru Sanremo în loc de cele pentru Eurovision) appeared first on IMPACT.ro.
3I/ATLAS. Dacă nu se dezintegrează când se apropie de Soare, nu e cometă. E navă extraterestră și vine să ne bea vinul # Impact.ro
Profesorul Avi Loeb de la Harvard, omul care vede OZN-uri și în petele de pe telescop, a declarat că obiectul 3I/ATLAS ar trebui să se dezintegreze când ajunge aproape de Soare, altfel „nu e cometă, […] The post 3I/ATLAS. Dacă nu se dezintegrează când se apropie de Soare, nu e cometă. E navă extraterestră și vine să ne bea vinul appeared first on IMPACT.ro.
Ministrul Apărării, criticat că merge cu trotineta electrică. Să îi dea cineva un cal alb! # Impact.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost fotografiat mergând cu trotineta electrica prin sediul USR. Ceea ce i-a atras nenumărate critici din partea presei conservatoare, care vede în bicicleta electrică un obiect mult prea puțin masculin […] The post Ministrul Apărării, criticat că merge cu trotineta electrică. Să îi dea cineva un cal alb! appeared first on IMPACT.ro.
S-a furat covorul roșu al lui Călin Georgescu. Era acolo material pentru vreo 20 de perechi de pantaloni # Impact.ro
Se pare că a dispărut celebrul covor roșu cu care era întâmpinat Călin Georgescu de către simpatizanți atunci când se ducea la controlul judiciar. Nu e clar dacă de vină este aceeași mână suveranistă care […] The post S-a furat covorul roșu al lui Călin Georgescu. Era acolo material pentru vreo 20 de perechi de pantaloni appeared first on IMPACT.ro.
Ultimul Barometru INSCOP arată că AUR continuă să crească în preferințele electoratului, atingând 40% din intențiile de vot. Un scor istoric, dacă ne gândim că partidul a fost fondat de oameni care au descoperit abia […] The post AUR, tot mai bine în sondaje. Dar s-a și picat mult la bac anul acesta appeared first on IMPACT.ro.
Slovenia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stozice Sports Park din Ljubljana, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Slovenia vs Elveţia – Oaspeţii, victorii pe linie appeared first on IMPACT.ro.
Ţara Galilor – Belgia, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Cardiff City Stadium, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Ţara Galilor vs Belgia – Ora revanşei appeared first on IMPACT.ro.
Selly a fost fotografiat de Fanatik fumând în lojă pe Arena Națională, la România – Austria. E interzis, dar amenda e doar 150 de lei – oricine și-o permite. Și că spunem că oricine și-o […] The post Selly, prins fumând pe stadion, deși e interzis. Mâine, părinții vor fi chemați la FRF appeared first on IMPACT.ro.
Criză de matcha în cafenelele din toată lumea. Există pericolul ca lumea să reînceapă să meargă la cafenea pentru cafea # Impact.ro
A venit apocalipsa verde: criza de matcha a lovit planeta. În lipsa pudrei miraculoase care face orice story Instagramabil, omenirea riscă să se întoarcă la băutura primitivă numită „cafea”. Da, acea licoare nepozată, brună și […] The post Criză de matcha în cafenelele din toată lumea. Există pericolul ca lumea să reînceapă să meargă la cafenea pentru cafea appeared first on IMPACT.ro.
A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. Cică vine și ministrul Moșteanu cu trotineta # Impact.ro
A început Mobex 2025, cel mai mare exercițiu de mobilizare din București și Ilfov, prilej cu care 10.000 de rezerviști sunt chemați la datorie. Adică la instrucție, evaluare psihologică și, probabil, la o porție serioasă […] The post A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. Cică vine și ministrul Moșteanu cu trotineta appeared first on IMPACT.ro.
Sorin Grindeanu susține că în continuare există ospătari angajați la guvern. Bine măcar că nu mai sunt covrigari # Impact.ro
Sorin Grindeanu a confirmat, cu o naturalețe demnă de o notă de plată neplătită, că la Guvern încă mai lucrează ospătari. Da, oameni adevărați, în carne, oase și șorț, care aduc cafeaua miniștrilor și fursecurile […] The post Sorin Grindeanu susține că în continuare există ospătari angajați la guvern. Bine măcar că nu mai sunt covrigari appeared first on IMPACT.ro.
Conspiraționiștii spun că vom fi invadați de extratereștri în câteva zile. Adică fix când se trage vinul. Coincidență? # Impact.ro
Panică printre conspiraționiști: o cometă care trece pe lângă Marte a fost imediat interpretată ca fiind o navă extraterestră care vine spre Pământ. Agenția Spațială Europeană spune că e doar un corp ceresc, dar cum […] The post Conspiraționiștii spun că vom fi invadați de extratereștri în câteva zile. Adică fix când se trage vinul. Coincidență? appeared first on IMPACT.ro.
Diana Șoșoacă susține că a slăbit 10 kilograme într-o singură noapte fiindcă a dansat. Iată deci alternativa la fasting # Impact.ro
O amintire (cum altfel decât) senzațională expusă de doamna Șoșoacă pe masa jurnalistului de elită Dan Diaconescu: „În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora […] The post Diana Șoșoacă susține că a slăbit 10 kilograme într-o singură noapte fiindcă a dansat. Iată deci alternativa la fasting appeared first on IMPACT.ro.
Toți românii ar trebui să aibă în casă provizii pentru situații de criză. Cel puțin câte două sticle de țuică, până vin jandarmii să ne mai aducă # Impact.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, a anunțat că fiecare familie din România ar trebui să aibă un mic stoc de urgență: apă, conserve, lumânări și, de preferință, nervi de oțel. Ideea e simplă: „toate […] The post Toți românii ar trebui să aibă în casă provizii pentru situații de criză. Cel puțin câte două sticle de țuică, până vin jandarmii să ne mai aducă appeared first on IMPACT.ro.
Sondaj: jumătate dintre români nu cred că armata ar rezista 48 de ore dacă am fi atacați. Noroc cu drumurile proaste că mai întârzie invadatorul # Impact.ro
Un sondaj Avangarde (6–10 octombrie 2025) ne confirmă ceea ce toți intuim la coadă la benzină: românii nu au încredere că Armata ar ține 48 de ore în fața unui atac. Doar 35% cred în […] The post Sondaj: jumătate dintre români nu cred că armata ar rezista 48 de ore dacă am fi atacați. Noroc cu drumurile proaste că mai întârzie invadatorul appeared first on IMPACT.ro.
