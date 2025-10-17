„Verde” doar pe hârtie. Mașinile hibride plug-in scot de cinci ori mai multe emisii decât arată testele oficiale
SportMedia, 17 octombrie 2025 02:20
Mașinile hibride plug-in (PHEV), promovate ani la rând drept o soluție ecologică de tranziție către transportul electric, emit în realitate aproape la fel de mult dioxid de carbon ca vehiculele pe benzină sau motorină, arată un nou raport publicat joi de organizația Transport & Environment (T&E). Conform analizei citate de The Guardian, emisiile reale de
Un mic astreoid a zburat chiar pe deasupra noastră și nimeni nu a știut. De ce e totuși important că am aflat # SportMedia
Asteroidul 2025 TF a trecut, în urmă cu câteva zile, în viteză pe lângă Pământ, deasupra Antarcticii, la doar 428 km peste noi. A fost detectat abia la câteva ore după trecere. Din fericire, nu a reprezentat niciun pericol. Astronomii ESA i-au confirmat ulterior traiectoria. Cu un diametru estimat între 1 și 3 metri, asteroidul
„Verde" doar pe hârtie. Mașinile hibride plug-in scot de cinci ori mai multe emisii decât arată testele oficiale # SportMedia
La scurt timp după ce a candidat la funcția de primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă a declarat că 80% din stâlpișorii montați la marginea trotuarelor și pe străzi de Radu Mihaiu sunt inutili. Și că îi va scoate, dacă oamenii îl aleg primar. Detalii, aici. Hopincă a câștigat alegerile locale, în iunie 2024. A
Un exercițiu de mobilizare a militarilor în termen din perioada lui Ceaușescu a creat teamă, perplexitate, dar și o importantă schimbare # SportMedia
Andrei Roșu, 49 de ani, este unul dintre cei 10.000 de rezerviști implicați într-un exercițiu de mobilizare care se desfășoară în aceste zile în București și Ilfov. Cunoscutul promotor al sportului și al unei vieți sănătoase, participant la o serie de competiții de anduranță, a povestit pe pagina sa de Facebook cum a primit "ordinul
CSM susține că un fost ministru al Justiției a încălcat independența judecătorilor de la Instanța Supremă # SportMedia
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încălcarea independenței judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție de către fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, care a făcut o serie de declarații în contextul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive de achitare în materie penală. În ședința din data de 16 octombrie,
Un Lectorat de limba română a fost înființat la prestigioasa universitate Cambridge, în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL) Prin acest nou lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar), precum și un program de
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: Recunosc fără rezerve, am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aș fi făcut și pălincă # SportMedia
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut, joi, un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA". „Recunosc fără rezerve:
Superliga: Egal spectaculos între CFR Cluj și FK Csikszereda. Slimani, primul gol pentru ardeleni # SportMedia
CFR Cluj și FK Csikszereda au remizat, scor 2-2, joi, într-o restanță din etapa a cincea din Superliga. Louis Munteanu a ratat, în minutul 7, prima mare șansă de gol a CFR-ului, când a reluat din cădere spre poarta celor de la Csikszereda, iar Papp s-a opus. CFR Cluj a deschis scorul zece minute mai
Judecătorii de la Instanța Supremă au comparat dosarul lui Nicolae Bănicioiu, achitat pentru corupție, cu cel al disidentului rus Alexei Navalnîi # SportMedia
Cei patru judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) care au dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și-au motivat decizia făcând trimitere la mai multe cauze CEDO, printre care și cea a disidentului rus Alexei Navalnîi care a murit într-o închisoare din Arctica după ce fusese condamnat de regimul Putin. Ei
FCSB anunță o decizie importantă luată în privința lui Juri Cisotti (32 de ani), fotbalistul sosit la echipă la începutul lui 2025. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că îi va propune prelungirea contractului lui Cisotti. Italianul s-a impus aproape imediat la FCSB și a impresionat prin evoluțiile sale,
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta. Președintele SUA spune că s-au făcut „progrese importante". Kremlinul confirmă, Orban e pregătit # SportMedia
Donald Trump a avut joi o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin. Președintele SUA a anunțat apoi că au stabilit să se întâlnească la Budapesta și a menționat că a fost un apel „bun și productiv" în care s-au făcut „progrese importante". Trump a dat detalii pe contul său de Truth Social după convorbirea
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a fost aprobat, joi, de Guvern. Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o diminuare cu 5,3% față de anul precedent, în timp ce bonusurile scad cu 57,9%, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv. Potrivit sursei citate, cheltuielile de personal se
Alertă în Capitală: O femeie din Sectorul 4 a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul o crimă # SportMedia
Polițiștii de la Serviciul Omoruri au deschis o anchetă în legătură cu dispariția unei femei de la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei. Dispariția femeii a fost sesizată luni la Poliție de către o rudă a femeii, au precizat surse judiciare pentru Agerpres. Conform surselor citate, polițiștii iau în calcul mai multe piste, inclusiv
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale. De ce era necesară și ce noutăți aduce # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, document necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA. „Am promulgat astăzi legea
Primăria Miercurea Ciuc interzice folosirea a trei rase de câini lângă zonele locuite și pe pășunile frecventate de turiști # SportMedia
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii. Decizia a fost luat din cauză că aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără
Adunarea Națională a respins, joi, două moțiuni de cenzură depuse de stânga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare. Cele două moțiuni de cenzură depuse de partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) și de formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National, RN)
Încep înscrierile în Programul FIV 2025 – care sunt condițiile și ce documente sunt necesare # SportMedia
Ministerul Muncii şi Familiei anunță demararea înscrierilor în Programul social de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) 2025, începând cu data de 20 octombrie, ora 10:00. Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul https://mmuncii.gov.ro/crestere-natalitate-fiv/. Informații suplimentare pot fi găsite și pe site-ul: https://up-comunitate.ro/projects. Link-ul către
Cine sunt tinerii României de azi? Patru tipologii în Generația Z – Gandalf, Scarlett, Hermione și Jack Sparrow # SportMedia
Pentru tinerii din Generația Z, sănătatea mintală este cea mai mare prioritate, iar temerile principale sunt războiul și extremismul – arată studiul național „Student în România. Tânăr în România", lansat joi, în cadrul programului Mindcraft Academy, inițiat de Fundația Friends For Friends și susținut de BRD. Cercetarea, reprezentativă la nivel național pentru tinerii între 18
FCSB pregătește un transfer important în pauza de iarnă. Campioana României vrea să transfere un înlocuitor pentru Mihai Popescu (32 de ani), accidentat grav, care va lipsi o perioadă lungă de timp
Lia Savonea acuză un fost ministru USR de presiuni politice și amintește de „vechile chemări ale minerilor” # SportMedia
Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a criticat public decizia de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), precum și comunicatul oficial care a însoțit hotărârea. În plus, Ion a cerut public ca DNA să ancheteze faptele de corupție comise de magistrați. Şefa ICCJ, Lia Savonea, … The post Lia Savonea acuză un fost ministru USR de presiuni politice și amintește de „vechile chemări ale minerilor” appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu își va încheia prematur sezonul după ce s-a retras de la ultimele sale două turnee pe care le avea în program, la Tokyo și Hong Kong, din cauza problemelor de sănătate, relatează presa britanică de joi, citată de Reuters. Răducanu (22 ani) a fost învinsă cu 3-6, 6-4, 6-1 … The post Emma Răducanu încheie prematur sezonul, cu probleme appeared first on spotmedia.ro.
Probabil ți s-a întâmplat și ție: deschizi laptopul, apeși pe butonul de pornire și aștepți… și aștepți. Câteva minute bune, timp în care poți să-ți faci o cafea sau să derulezi pe telefon. Windows-ul se încarcă greu, aplicațiile răspund cu întârziere, browserul se blochează la trei tab-uri deschise, iar ventilatorul se aude ca un mini-aspirator.Nu … The post Nu e vina ta că laptopul merge greu. Dar e alegerea ta unde îl repari appeared first on spotmedia.ro.
Trăim o perioadă în care piața se mișcă mai repede decât pot reacționa multe companii. Tehnologia, noile modele de business și schimbările în așteptările clienților forțează companiile să își regândească modul de funcționare. În timp ce mediul extern evoluează continuu, multe structuri interne rămân prinse într-o logica veche, creată pentru o altă epocă. Procesele se … The post Compania ta ține pasul cu piața? appeared first on spotmedia.ro.
Zoli TOTH și Young Beats LIVE în Japonia-Succes extraordinar al percuționiștilor români la EXPO 2025 Osaka # SportMedia
Turneul „Meet The Beat”, susținut de Zoli TOTH și Young Beats – Cantus Mundi la Expoziția mondială de la Osaka a vrăjit publicul japonez de toate vârstele. Desfășurat în perioada 6 – 13 octombrie, turneul a inclus recitaluri de muzică electronică și percuție în pavilionul României, dar și pe scene în aer liber. Muzica compusă … The post Zoli TOTH și Young Beats LIVE în Japonia-Succes extraordinar al percuționiștilor români la EXPO 2025 Osaka appeared first on spotmedia.ro.
Shopilo.ro – platforma care simplifică accesul la reduceri și coduri promoționale în România # SportMedia
Din octombrie 2025, cumpărăturile online devin mai convenabile pentru români odată cu apariția Shopilo.ro, o platformă specializată în centralizarea codurilor promoționale, cupoanelor și ofertelor de reducere de la cele mai populare magazine online din țară. O nouă modalitate de a economisi inteligent Pe măsură ce interesul pentru cumpărături online crește, tot mai mulți consumatori caută … The post Shopilo.ro – platforma care simplifică accesul la reduceri și coduri promoționale în România appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan nu a luat încă o decizie privind salariul minim, însă, „în principiu”, acesta nu va crește, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a precizat că solicitările patronatelor de a menține salariul minim la nivelul actual, pe fondul dificultăților economice, sunt în atenția Executivului. „Subiectul este în analiza … The post Crește salariul minim în 2026 cum vrea PSD? Bolojan analizează appeared first on spotmedia.ro.
Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricționa cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP. Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câștigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate … The post Premier League supune la vot o schimbare importantă appeared first on spotmedia.ro.
Germania și Franța lansează „Ochiul lui Odin” – sistem bazat pe sateliți pentru avertizarea timpurie în caz de atac cu rachete # SportMedia
Germania și Franța au semnat un acord pentru implementarea „Ochiului lui Odin”, un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliți care va îmbunătăți considerabil capacitatea Europei de a detecta rapid lansările de rachete. Ceremonia a avut loc la Bruxelles, în marja unei reuniuni NATO, iar acordul a fost parafat de ministrul german al Apărării, Boris … The post Germania și Franța lansează „Ochiul lui Odin” – sistem bazat pe sateliți pentru avertizarea timpurie în caz de atac cu rachete appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, îi transmite un mesaj ferm lui Nicolae Stanciu. Căpitanul de drept al naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a participat la dubla cu Moldova și Austria fiind accidentat. Lucescu nu-l voia oricum în primul 11, după evoluția din meciul cu Cipru, iar „Il Luce” i-a transmit un mesaj. Selecționerul vrea ca … The post Mircea Lucescu îi transmite un mesaj direct lui Nicolae Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”. Studiul INSCOP arată că educația nu schimbă credințele ezoterice # SportMedia
51,4% dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, potrivit Barometrului România între magie și ezoterie, realizat de INSCOP Research. Cercetarea sociologică arată o deschidere semnificativă a publicului larg către credințe ezoterice, indiferent de nivelul de educație sau gen. 37,8% dintre respondenți nu sunt de acord cu această idee, … The post Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”. Studiul INSCOP arată că educația nu schimbă credințele ezoterice appeared first on spotmedia.ro.
Sora fostului ministru Carmen Dan, vizată într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro # SportMedia
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan este suspectă într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Polițiștii din București au făcut, joi dimineață, 16 percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, în urma unor plângeri depuse de persoane care susțin că au fost păcălite să cumpere apartamente și mașini … The post Sora fostului ministru Carmen Dan, vizată într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1331 Atac masiv cu peste 300 de drone și rachete, sirenele au sunat în toată Ucraina. Forțele speciale ale Kievului au vizat o rafinărie din Rusia (Foto) # SportMedia
Ziua 1331 de război a debutat cu un puternic atac al rușilor asupra Ucrainei, care a vizat mai multe regiuni. Sirenele de raid aerian au sunat de la primele ore ale zilei, anunțând că Rusia a lansat bombardiere MiG-31. Aeronava MiG-31 este capabilă să transporte rachete hipersonice Kinjal, pe care Rusia le folosește pentru a … The post Ziua 1331 Atac masiv cu peste 300 de drone și rachete, sirenele au sunat în toată Ucraina. Forțele speciale ale Kievului au vizat o rafinărie din Rusia (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
O delegație ucraineană se află în SUA și a avut miercuri mai multe întâlniri cu înalți oficiali ai administrației Trump și cu influenți congresmeni americani, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se pregătește pentru o întâlnire cu Donld Trump, vineri, în Biroul Oval. Grupul, care a sosit în capitala SUA la începutul acestei săptămâni, se … The post Pregătiri pentru întâlnirea Trump-Zelenski. Ce vrea să obțină Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea elvețiană de tenis Viktorija Golubic o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a întrecut-o, joi, pe cehoaica Marie Bouzkova, a cincea favorită, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7/3), în optimile de finală. Golubic … The post Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile turneului de la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP, în contextul digitalizării sistemului de sănătate, a anunţat medicul Adrian Streinu-Cercel, preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat. ”În contextul digitalizării, o persoană, când se va naşte, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP. Pentru că CNP-ul fiecare şi-l … The post Fiecare pacient va primi un cod personal de sănătate, diferit de CNP appeared first on spotmedia.ro.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje” în sensul Convenției de la Montreal, ceea ce înseamnă că despăgubirile în caz de pierdere sunt limitate, ca în cazul altor obiecte transportate în cală. Decizia vine în urma unui caz din 2019, în care un câine … The post Curtea Europeană de Justiție: Animalele pot fi considerate „bagaje” appeared first on spotmedia.ro.
Inter este convinsă că a făcut o „alegere excelentă” când l-a pus pe Cristi Chivu antrenor. Chivu l-a înlocuit pe Simone Inzaghi, după Inter a pierdut finala Ligii Campionilor cu un rușinos 5-0 în fața francezilor de la PSG. După startul de sezon, Giuseppe Marotta se felicită pentru aducerea lui Chivu pe banca tehnică. Conducerea … The post Inter, convinsă că a dat lovitura cu Cristi Chivu: „Alegere excelentă” appeared first on spotmedia.ro.
A început construcția Autostrăzii A8 și se lucrează inclusiv pe cel mai dificil sector montan din țară. Terenul este pregătit pentru tuneluri și viaducte. La nivel naţional, până la finalul anului, ar trebui inaugurați în jur de 250 de kilometri de şosea de mare viteză. Pe lotul 2A Ditrău–Grințieș, cel mai lung sector al Autostrăzii … The post Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata appeared first on spotmedia.ro.
FCSB și-a găsit fundaș central, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu (32 de ani) la echipa națională. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat o variantă cu care rezolvă și problema jucătorului pentru regula U-21. Este vorba despre Ionuț Cercel (18 ani), fundașul transferat de la Farul cu 500.000 de euro … The post FCSB are un nou fundaș central: Jucătorul cu care rezolvă o mare problemă appeared first on spotmedia.ro.
Peste 50 de organizații cer Consiliului General să mărească drastic amenzile pentru defrișările ilegale din București # SportMedia
Peste 50 de organizații civice și de mediu solicită Consiliului General al Municipiului București (CGMB) majorarea amenzilor pentru defrișările ilegale, care distrug în ritm alarmant spațiul verde din Capitală. Organizațiile, printre care se numără și Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan, au transmis o scrisoare deschisă autorităților, prin care cer ca proiectul de hotărâre … The post Peste 50 de organizații cer Consiliului General să mărească drastic amenzile pentru defrișările ilegale din București appeared first on spotmedia.ro.
Peste 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov au fost citați să participe la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 care are loc în aceste zile. Totul pornind de la vechiul principiu „Dacă vrei pace, pregătește-te de război”. Este vorba despre bărbați și femei care au făcut stagiul militar înainte de 2004 sau care au … The post De ce sunt convocați rezerviștii? Ce spune MApN? appeared first on spotmedia.ro.
AUR contestă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” # SportMedia
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că joi va depune o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR), vizând Legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament. Şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt convocaţi, joi, în şedinţă, pentru a adopta o decizie cu privire la sesizarea CCR în … The post AUR contestă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” appeared first on spotmedia.ro.
Confederația sud-americană de fotbal (CONMEBOL) a anunțat că a crescut la 24 de milioane de dolari, cu un milion mai mult ca în 2024, premiul pentru viitoarea campioană a competiției Copa Libertadores și va fi ”cel mai mare premiu acordat pentru un singur meci în fotbalul internațional”. Conform unui comunicat al CONMEBOL, președintele Alejandro Domínguez … The post Premii mărite pentru câștigătoarea Copei Libertadores appeared first on spotmedia.ro.
Dan Trifu (Eco Civica) va sesiza Comisia Europeană împotriva legii hidrocentralelor în arii protejate: Deja am pregătit scrisoarea către Nicușor Dan # SportMedia
Președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, avertizează că legea privind modificarea ariilor naturale protejate, adoptată miercuri de Parlament, încalcă flagrant directivele europene privind protecția biodiversității. Într-un interviu la RFI România, acesta a declarat că va sesiza Comisia Europeană, Avocatul Poporului, președintele României și partidele care s-au opus legii. „Vom înștiința Comisia Europeană, clar, deja am pregătit … The post Dan Trifu (Eco Civica) va sesiza Comisia Europeană împotriva legii hidrocentralelor în arii protejate: Deja am pregătit scrisoarea către Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Scădere accelerată a profitabilității și a eficienței companiilor de stat. Dependență critică a bugetului de dividendele din comaniile de energie # SportMedia
Analiza evoluției indicatorilor medii de performanță ai companiilor de stat indică o deteriorare accelerată a profitabilității și a eficienței în anul 2024, după o perioadă de performanță relativ stabilă în 2022 și 2023, potrivit unui raport trecut prin ultima ședință de Guvern. Important de semnalat este faptul că raportul omite să detalieze valorile exacte din … The post Scădere accelerată a profitabilității și a eficienței companiilor de stat. Dependență critică a bugetului de dividendele din comaniile de energie appeared first on spotmedia.ro.
Los Angeles decretează starea de urgență pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți (Video) # SportMedia
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgență pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor poliției federale a imigrației (ICE) și pentru a contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump. Luată marți, această decizie neobișnuită – starea de urgență este declarată în mod normal în timpul dezastrelor legate de climă – permite comitatului să … The post Los Angeles decretează starea de urgență pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Cum influențează gemul pe care îl face în casă bunica raportările financiare ale României. Explicația șefului ANAF # SportMedia
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA. Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că datele care se folosesc … The post Cum influențează gemul pe care îl face în casă bunica raportările financiare ale României. Explicația șefului ANAF appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a stabilit soarta lui Mihai Popescu (32 de ani), accidentat în meciul România – Austria 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este gata să renunțe la Popescu, cel care va lipsi o perioadă lungă de timp de pe gazon după ce a suferit o … The post FCSB a decis soarta lui Mihai Popescu appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, i-a găsit înlocuitor lui Andrei Burcă (32 de ani). Fundașul central al naționalei României e suspendat pentru meciul cu Bosnia&Herțegovina, duelul cu miză mare din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a luat un „galben” în partida cu Austria. Lucescu a spus că Lisav Eissat (20 de ani) este cel care … The post Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Andrei Burcă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB nu scapă de problemele medicale din cadrul lotului. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Vlad Chiricheș (35 de ani) are și el probleme medicale. Anunțul a fost făcut în contextul în care Chiricheș va intra pe lista UEFA pentru meciurile FCSB din Europa League, după accidentarea lui … The post Probleme fără sfârșit la FCSB: Campioana primește o nouă lovitură appeared first on spotmedia.ro.
