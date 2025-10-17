Un mic astreoid a zburat chiar pe deasupra noastră și nimeni nu a știut. De ce e totuși important că am aflat

14:10

Ziua 1331 de război a debutat cu un puternic atac al rușilor asupra Ucrainei, care a vizat mai multe regiuni. Sirenele de raid aerian au sunat de la primele ore ale zilei, anunțând că Rusia a lansat bombardiere MiG-31. Aeronava MiG-31 este capabilă să transporte rachete hipersonice Kinjal, pe care Rusia le folosește pentru a … The post Ziua 1331 Atac masiv cu peste 300 de drone și rachete, sirenele au sunat în toată Ucraina. Forțele speciale ale Kievului au vizat o rafinărie din Rusia (Foto)