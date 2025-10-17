Alege ce citești
National.ro, 17 octombrie 2025 02:40
Acum 2 ore
02:40
Acum 8 ore
22:10
Liderul AUR, George Simion, a reacționat public după ce Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerând că decizia reprezintă „un pas înainte" pentru democrația din Moldova de Est. Într-un mesaj postat pe Facebook, George Simion a salutat confirmarea mandatelor parlamentarilor, subliniind dorința sa de „dialog și democrație" între […]
21:20
Donald Trump anunță o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta: „Vreau să opresc războiul rușinos dintre Rusia și Ucraina” # National.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a discuta o posibilă încetare a războiului dintre Rusia și Ucraina. Trump a numit conflictul „un război rușinos" și a declarat că scopul principal al întrevederii este restabilirea păcii în regiune. Planul dintre Donald Trump și […]
Acum 12 ore
20:20
Primele imagini cu Generalul Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila" din București, care a fost audiată joi de procurorii Serviciului Militar al DNA, în cadrul unui dosar complex privind fapte de corupție, abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Surse judiciare susțin că prejudiciul estimat în cauză depășește 8,2 milioane de […]
20:10
Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump pentru a solicita mai mult sprijin militar într-un moment în care Kievul și Moscova intensifică războiul cu atacuri masive asupra sistemelor energetice, iar NATO se străduiește să răspundă la provocările lui Vladimir Putin. Flancul estic al NATO este în alertă după ce Polonia și Estonia au anunțat că […]
19:40
România face, în sfârșit, un pas care părea imposibil: pregătește terenul pentru redeschiderea a șapte hidrocentrale abandonate în birocrație, praf și vorbe goale. Un gest firesc, logic, chiar vital într-un context global în care energia nu mai e doar o resursă, ci o armă economică. 214 MW de energie sigură, curată și produsă în țară, […]
19:00
România și-a transformat ariile protejate în bombe ecologice. Pădurile au ajuns să producă CO2 # National.ro
Transpunerea fără accesarea creierului a directivelor europene, la care se adaugă servilismul excesiv al autorităților, care fac chiar lucruri în plus pentru a-și dovedi devotamentul pro-european, au avut consecințe dramatice. În ariile protejate, care se extind din ce în ce mai mult, insectele dăunătoare au reușit să usuce mii de hectare de pădure, din cauza […]
18:50
Compania elvețiană Victorinox se luptă cu tarifele comerciale impuse de Donald Trump Popularizat în Statele Unite de soldații staționați în Europa după al Doilea Război Mondial, celebrul briceag multifuncțional este fabricat la Ibach, în centrul Elveției. Victorinox, care produce 10 milioane de bricege pe an, alături de cuțite de bucătărie și comerciale, ceasuri și articole […]
18:20
AC Milan a semnat prelungirea parteneriatului cu Fly Emirates pentru încă cinci ani, un acord estimat la 100 de milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport. Este unul dintre cele mai longevive și profitabile parteneriate din fotbalul mondial, început în 2007. Un parteneriat de tradiție până în 2030 Compania aeriană va rămâne sponsorul principal și […]
18:10
Președintele ANAF, Adrian Nica, a reușit să se facă de râs în fața propriilor angajați, care l-au și ridiculizat după ce acesta a dat vina pe bunicuțele care fac magiun acasă pentru procentul mare de necolectare a TVA. Afirmația șefului ANAF denotă că acesta nu înțelege nimic din instituția pe care o conduce, atrag atenția […]
17:40
Barcelona, Inter, PSG și alte cluburi de top europene discută în culise o posibilă modificare a regulamentului fotbalului modern. La sediul Asociației Cluburilor Europene (ECA) din Roma, reprezentanții echipelor de elită au analizat soluții pentru a combate suprasolicitarea jucătorilor, tot mai afectați de programul aglomerat. Loturi mai mari și mai multe schimbări Două propuneri majore […]
17:00
În ultimele săptămâni, drone suspecte au pătruns în spațiul aerian al Belgiei, Germaniei, Danemarcei și Norvegiei; drone rusești identificabile au fost urmărite deasupra României și doborâte deasupra Poloniei. Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei și au zburat timp de 12 minute înainte de a se retrage. „Suntem de 25 […]
16:40
Un deget lipsă oferă un indiciu despre trecutul criminal al uneia dintre puținele femei yakuza din Japonia: Mako Nishimura. Dar, după ce a reușit să iasă din lumea interlopă, ea își petrece zilele ajutând alți gangsteri pensionați să se reintegreze în societate. Rețeaua de crimă organizată yakuza a dominat mult timp traficul de droguri, sălile […]
16:40
Știai că ciocolata neagră îmbunătățește memoria? Iată care este secretul unui creier mai ager # National.ro
De cele mai multe ori, atunci când ne gândim la ciocolată, o asociem cu un desert dulce și reconfortant. Însă, dacă alegem ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao (minimum 70%), aceasta devine mai mult decât o plăcere – poate fi considerată un superaliment pentru creier. Secretul stă în flavonoizi, compuși naturali din boabele […]
16:30
Zece startup-uri din domeniul inteligenței artificiale au câștigat aproape un trilion de dolari în valoare de piață în ultimele 12 luni, o creștere fără precedent care sporește temerile privind formarea unei bule speculative pe piețele private. Investitorii americani de capital de risc au cheltuit 161 de miliarde de dolari în acest an pe o tehnologie […]
16:30
Uniunea Europeană nu pare nici să vrea și nici să poată evita criza economică profundă care se apropie cu pași repezi. Industria se prăbușește accelerat și nu se întrevede nicio soluție pentru salvarea ei. Prețurile prea mari ale gazelor și energiei au transformat întreaga economie a UE într-una necompetitivă față de orice altă țară din […]
16:30
Liderii europeni au ambiții mari de a reduce dependența continentului de tehnologiile critice din străinătate, dar un lanț de aprovizionare pur european pentru semiconductori este o fantezie care distrage atenția de la oportunitățile reale. În același timp, industria semiconductorilor se confruntă cu schimbări rapide, restricții comerciale și tensiuni geopolitice pentru care Europa nu este pregătită. […]
Acum 24 ore
15:30
Șeful Comisiei pentru Sănătate din Senat: „Mă doare în cot de deficitul bugetar!”/Când ai aur în pământ, când ai sare, gaze şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? – VIDEO # National.ro
„Mă doare în cot de deficitul bugetar!" – e declarația pe care a făcut-o șeful Comisiei pentru Sănătate din Senat, la un eveniment la care a participat, joi. Social-democratul a lăsat să se înțeleagă că deficitul bugetar nu ar trebui să fie principala preocupare a Guvernului, ci necesitatea investițiilor și dezvoltarea economică a țării. Preşedintele […]
15:10
Iranul sub presiune: strategia duală a Teheranului între unitate la vârf și represiune la bază # National.ro
Pe 28 august 2025, Franța, Germania și Regatul Unit au declanșat mecanismul ONU de snapback, reinstaurând sancțiunile internaționale împotriva Iranului, similare celor dinaintea acordului nuclear din 2015. În pofida opoziției Rusiei și Chinei, propunerile acestora au fost respinse de majoritatea membrilor Consiliului de Securitate. Astfel, Teheranul se confruntă din nou cu restricții severe privind comerțul cu […]
14:40
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, premiat la Gala „Ana Aslan” 2025 pentru cercetările dedicate longevității # National.ro
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a fost distins, în cadrul Galei „Ana Aslan" 2025, cu Premiul pentru implicare deosebită în cercetările legate de problematica vârstnicilor, pentru proiectul său inovator „Harta Longevității în România". Evenimentul, desfășurat la Brăila, a reunit personalități din domeniul științei, medicinei și cercetării, care au fost premiate pentru […]
14:20
1. Rezerviștii români care n-au fost la convocarea în ploaie vor fi amendați de Statul Român. Pentru că nu le pasă de războiul altora. Același Stat Român le-a plătit cazarea dezertorilor care au fugit de propriul război și au boierit-o la Năvodari. E simplu de tot cu războiul. Să meargă pe front toți bărbații români […]
13:50
SRI anunță regulile privind transportul lichidelor în bagajul de mână: ce produse intră în categoria „lichide”/Care sunt condițiile pe Aeroportul Henri Coandă # National.ro
SRI atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate. De asemenea, Serviciul Român de Informaţii (SRI) prezintă, pe site-ul instituției, condiţiile specifice fiecărui aeroport din ţară. Potrivit SRI, în categoria „Lichide" sunt incluse lichide, aerosoli […]
12:20
BREAKING NEWS: Percheziții la casa surorii fostei șefe a MAI, Carmen Dan. Cum ar fi fost păcălite mai multe persoane/Prejudiciul, estimat la 1,3 milioane de euro # National.ro
Percheziții de amploare în București și trei județe – Ilfov, Argeș și Buzău, urmate de punerea în executare a nu mai puțin de 12 mandate de aducere. Conform Poliției Capitalei, perchezițiile se derulează într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de […]
11:10
Los Angeles decretează starea de urgență. Război total Trump vs. deep state-ul democrat – VIDEO # National.ro
Comitatul Los Angeles a declarat starea de urgență, dar nu din cauza unei catastrofe naturale, cum se întâmplă în mod obișnuit în cazul în care se ia o astfel de hotărâre, ci pentru a proteja imigranții vizați de raidurile poliției federale a imigrației (ICE). Măsura permite autorităților locale să ofere sprijin financiar celor afectați. Comitatul […]
10:20
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion de euro/Fiscul, cu ochii pe „bombardieri”: „Să se gândească de trei ori înainte” # National.ro
Adrian Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a declarat miercuri seară la un post de televiziune că de la fostul șef al statului, Klaus Iohannis, ar fi de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe de altă parte, președintele ANAF le-a atras atenția și „bombardierilor", spunând că dacă au mașină scumpă pentru care […]
09:50
Când spui „creier", te gândești imediat la cel din cutia craniană. Dar știai că organismul tău ascunde încă un „creier", situat chiar în abdomen? Este vorba despre sistemul nervos enteric (SNE), o rețea complexă de peste 500 de milioane de neuroni care guvernează digestia, comunică direct cu creierul și influențează starea ta emoțională. Ce este […]
09:40
Descinderi de proporții la Spitalul Militar. Directoarea spitalului, vizată de perchezițiile DNA # National.ro
Descinderi de proporții ale procurorilor DNA. Conform primelor informații, mai multe percheziţii au loc joi dimineaţă, 16 octombrie, la Spitalul Militar Central din Capitală, dar şi la domiciliul șefei unităţii sanitare. Procurorii militari ai DNA fac joi dimineață percheziții la domiciliul șefei Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție […]
07:20
06:00
Horoscop 16 octombrie 2025 – Astăzi trebuie să vă permiteți să faceți puțin ceea ce doriți # National.ro
BERBEC Astăzi începeți ziua gândindu-vă la ceea ce nu aveți și poate cu un suflu de tristețe, dar pe măsură ce trece timpul vă veți da seama cât de mult valorează tot ceea aveți în ceea ce privește dragostea, afecțiunea, familia și prietenii. Și te vei simți fericit. TAUR Nu există niciun motiv pentru […]
Ieri
21:10
20:10
JPMorgan Chase, Goldman Sachs și Citigroup au raportat profituri record în diviziile lor de pe Wall Street. Rezultatele trimestriale au depășit cu ușurință estimările analiștilor, reluarea tranzacțiilor crescând veniturile din operațiunile bancare de investiții, iar volatilitatea continuă a piețelor financiare stimulând veniturile din tranzacții, potrivit Financial Times. Profitul net al JPMorgan a crescut cu 12% […]
19:40
Scriam în numărul de marți că abia acum înțelegem și noi cum au stat lucrurile, în realitate: efectul întâlnirii Trump-Putin, din Alaska, n-a fost altul decât acela de a arăta lumii că marile decizii nu se mai iau nici la Bruxelles, nici la Berlin, nici în capitalele statelor „partenere". Pacea din Orientul Mijlociu, oricât de […]
19:10
Guvernul pregătește o nouă reducere a veniturilor inspectorilor din ANAF
18:40
Prețurile de consum din China au scăzut în septembrie mai mult decât se așteptau analiștii. Presiunea deflaționistă înseamnă noi dificultăți economice, pe fondul cheltuielilor slabe ale gospodăriilor. A doua cea mai mare economie a lumii se confruntă cu mai multe provocări, tinerii având dificultăți în găsirea unui loc de muncă, iar consumul intern s-a redus, […] The post A doua cea mai mare economie globală se luptă să scape de influența deflației first appeared on Ziarul National.
18:30
Când își folosește armele comerciale împotriva Chinei, Donald Trump acționează impulsiv. În schimb, oficialii de la Beijing deliberează mult mai mult, convocând reuniuni la nivel înalt între ministere și autorități de reglementare pentru a stabili următoarele măsuri. Este posibil ca acest proces să fi fost în desfășurare pe 10 octombrie, când Administrația de Stat pentru […] The post Lupta cu Trump: China țintește companiile americane first appeared on Ziarul National.
18:00
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a revizuit în scădere prognoza de creștere a capacității globale de energie regenerabilă, după o prăbușire catastrofală, de 45%, în Statele Unite, care și-a anulat politicile Green Deal. Reduceri au fost anunțate și în China, dar și în Africa Subsahariană. În ce privește producătorii de echipamente pentru fotovoltaice și eoliene, […] The post Green Deal, băgat în marșarier. Scădere abruptă a proiectelor de regenerabile first appeared on Ziarul National.
17:50
Erling Haaland nu trece niciodată neobservat, nici pe teren, nici în afara lui. Atacantul lui Manchester City, în vârstă de 25 de ani, a atras din nou atenția fanilor după ce a postat pe Instagram o fotografie în care apare într-o ținută extravagantă, ținând o geantă Hermes Hac 40 evaluată la aproape 10.000 de euro. […] The post Haaland și-a etalat geanta de 10 mii de euro. Grealish si Bellingham au reacționat first appeared on Ziarul National.
17:10
Finlanda și Suedia vor cumpăra mai multe arme din SUA pentru a le oferi Ucrainei, deși arsenalele europene s-au epuizat aproape complet. În acest context, sprijinul militar pentru Ucraina devine povara NATO. Oficialii alianței afirmă că Statele Unite dispun de arme, sisteme de apărare aeriană și muniție în valoare de aproximativ 10-12 miliarde de dolari, […] The post Ajutorul militar pentru Ucraina, povara NATO first appeared on Ziarul National.
17:00
Donald Trump pune în pericol Mondialul? „Îl sun pe Infantino să nu se mai joace acolo!” # National.ro
Donald Trump, președintele SUA, a lansat un nou val de controverse, amenințând că va interveni în organizarea Cupei Mondiale din 2026 și a Jocurilor Olimpice din 2028. Liderul american a spus că ar putea cere FIFA să retragă meciurile de la Boston, din cauza protestelor și incidentelor violente recente din oraș. „Boston să se pună […] The post Donald Trump pune în pericol Mondialul? „Îl sun pe Infantino să nu se mai joace acolo!” first appeared on Ziarul National.
16:50
Întoarcerea ostaticiilor israelieni în această săptămână a fost salutată ca un pas important către o pace durabilă. Dar un viitor fără violență nu depinde doar de reconstrucția Fâșiei Gaza și de dezarmarea Hamas, ci și de sarcina dificilă de a deradicaliza o populație impregnată de zeci de ani de îndoctrinare, a cărei ură față de […] The post Deradicalizarea locuitorilor din Gaza, mai dificilă decât orice acord de pace first appeared on Ziarul National.
16:40
A fost adoptată Legea prosumatorilor. Fost ministru al Energiei: „Dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile” # National.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor. E vorba despre un proiect legislativ care le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese, facilitând astfel accesul la energia verde și reducerea costurilor pentru gospodării. Actul normativ adoptat de Camera Deputaților e considerat esențial pentru dezvoltarea energiei verzi în […] The post A fost adoptată Legea prosumatorilor. Fost ministru al Energiei: „Dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile” first appeared on Ziarul National.
16:00
Pierdere inexplicabilă în producția de hidro și eolian. Lipsesc peste 7 miliarde de kWh # National.ro
România a pierdut în 2 ani peste 7 miliarde de kwh din producția hidro și eolian. În ce privește hidroenergia, justificarea condițiilor meteo nu stă în picioare, având în vedere producțiile mult mai mari obținute în anii de secetă severă. La eolian, ori vântul nu mai bate, și atunci nu se explică noile investiții anunțate […] The post Pierdere inexplicabilă în producția de hidro și eolian. Lipsesc peste 7 miliarde de kWh first appeared on Ziarul National.
15:30
Percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar în care prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei/Ce a anunțat DIICOT # National.ro
Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri, 15 octombrie, nu mai puțin de 17 percheziții în șapte județe din țară, dar și în Capitală. Perchezițiile au vizat o grupare care ar fi raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Din […] The post Percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar în care prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei/Ce a anunțat DIICOT first appeared on Ziarul National.
15:10
Postul intermitent a devenit un trend global pentru cei care vor să piardă kilograme, dar beneficiile lui merg mult mai departe de siluetă. Cercetările recente arată că pauzele alimentare regulate pot îmbunătăți funcționarea creierului, prin stimularea producției de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) – o proteină esențială pentru sănătatea neuronală. Ce este BDNF și de ce […] The post Postul intermitent: cum îți face creierul mai deștept prin stimularea BDNF first appeared on Ziarul National.
15:00
La doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este timpul ca UE să construiască un „zid de drone” pentru a-și proteja flancul estic. Incidentele cu drone deasupra aeroporturilor din Danemarca și Germania au expus […] The post ”Zidul dronelor” arată slăbiciunea UE first appeared on Ziarul National.
14:50
Spaimă în rândul studenților de la Universitatea de Arhitectură, din cauza unei insecte. Reacția conducerii # National.ro
La câteva zile după ce studenții au reclamat o invazie de ploșnițe în spațiile facultății, tinerii care învață în cadrul Universității de Arhitectură din București au mai trecut printr-o spaimă, tot din cauza unei insecte. Deocamdată nu se știe exact despre ce vietate e vorba, dar chiar și așa a fost suficient ca studenții să […] The post Spaimă în rândul studenților de la Universitatea de Arhitectură, din cauza unei insecte. Reacția conducerii first appeared on Ziarul National.
14:30
Rezerviștii români au fost ținuți în ploaia de octombrie. Alții au fost ținuți pe plajă. Vara. La Năvodari # National.ro
1. Rate bancare, divorțuri, pierderea părinților, supărarea că nu ți-a intrat copilul la un liceu mai bun, banii care nu-ți ajung de la o zi de salariu la alta, dar tu mai vrei și în vacanță în Turcia sau în Bulgaria – toate astea trec pe planul doi. Când vezi că ”în urma lor se […] The post Rezerviștii români au fost ținuți în ploaia de octombrie. Alții au fost ținuți pe plajă. Vara. La Năvodari first appeared on Ziarul National.
13:10
După ce rezerviștii din mai multe zone ale țării au primit ordine de chemare la exerciții militare, mai nou a venit rândul rezerviștilor din București și Ilfov să primească astfel de înștiințări privind chemarea la exerciții și antrenamente de mobilizare. E vorba despre exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, anunțat de MApN. Exercițiul de mobilizare a […] The post Cozi cu rezerviștii chemați la instrucție. Cum arată ordinul first appeared on Ziarul National.
