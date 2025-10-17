Politichie și autostradă: groparii interni ai A8 primesc acuma ajutor și din Asia?
Ziarul de Iasi, 17 octombrie 2025 03:10
Ehehei, stimați moldoveni, vă mai amintiți ce spuneam noi aicea la rubricuță anul trecut, ba chiar și acuma doi ani, despre faptul că rusofilii mascați de prin pozițiile de decizie din țară au ordin să facă tot ce se poate, chiar și pe dracu-n patru, ca să pună piedici din orice loc avansării proiectului Autostrăzii Unirii, A8?
• • •
Acum 15 minute
04:20
Acuze grave de tortură la Spitalul Pădureni-Grajduri. Șefii unității medicale ieșene resping acuzațiile din raportul oficial al UE: „Sunt cazuri vechi” # Ziarul de Iasi
Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, care semnalează presupuse abuzuri și condiții necorespunzătoare în spitalele de psihiatrie din România.
04:20
FOTBAL Bateți la scor, pentru un golaveraj bun! Misiune facilă pentru Poli, care poate trece lejer astăzi de o nou-promovată modestă # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 17:30, în Copou, Politehnica Iași – CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal. Avancronica meciului.
04:20
EXCLUSIV Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? Declarații mișcătoare de la cei ce l-au cunoscut # Ziarul de Iasi
Moarte învăluită în mister la Iași. Un tânăr de doar 22 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, student în ultimul an la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" (TUIASI), a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie împreună cu logodnica sa.
Acum 2 ore
03:20
Al cui e drumul? Răspunsul secretarului general al Municipiului în scandalul imobiliar din Copou # Ziarul de Iasi
Grupul de persoane care a invocat abuzuri din partea Primăriei Iași în refuzul de a emite o autorizație de construire a obținut un prim răspuns la petiția lor.
03:20
„Vine A8. Tot șesul Bahlui de la Lețcani la Iași va fi plin de fabrici și uzine. Cum le apărăm?” Siguranța muncii în era digitală: interesantă conferință despre roboți, atacuri cibernetice și revoluția Industry 5.0 la BCU – GALERIE FOTO # Ziarul de Iasi
Roboți, autostrăzi, atacuri cibernetice și soluții digitale pentru siguranța angajaților – toate au fost în centrul conferinței regionale SSM organizate la Iași. Peste 250 de experți, inspectori și lideri din industrie au discutat cum Industry 4.0 și 5.0 transformă munca și protecția angajaților. De la holograme în fabrici la scenarii de atacuri asupra spitalelor, digitalizarea cere o nouă cultură a prevenției.
03:10
Între blazarea filozofică a medicului voltairian şi cea exhibată de doctorul (post)modern nu există deosebiri de esenţă. Şi astăzi medicina mai curând „ia" decât „dă", călăuzitorul şi salvatorul ei prin excelenţă fiind Natura. Disciplina medicală se întemeiază pe actul descrierii şi nu, în mod fundamental, pe cel al explicaţiei. Medicina descrie enorm, propunând tratamentele consacrate, fără a avea totuşi forţa să vindece per se.
03:10
Evoluțiile surprinzătoare din ultimele luni de pe scena politică internațională, dar și de pe frontul Rusia-Ucraina, par a fi, în sfârșit, de natură a întrezări un posibil deznodământ al războiului de la granița României. Nu o spunem noi, ci publicațiile specializate. Deocamdată. Dincolo de asta, ce previziuni post-conflict sunt?
03:10
Un spectacol coral în aer liber înaintea concertului și numărului cu drone care încheie Sărbătorile Iașului # Ziarul de Iasi
Sărbătorile Iașului se vor încheia vineri, 17 octombrie, cu un concert coral în aer liber, organizat în Piața Palatului Culturii. Evenimentul, cu acces liber, marchează finalul celei de-a 34-a ediții a manifestărilor dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Concertul va începe la ora 17.30 și va aduce pe scenă trei coruri de copii din România și Republica Moldova.
03:10
03:10
Județul Iași îl are tot pe „Muțunache” pe frontispiciul virtual. După ce a pierdut pagina de Facebook, CJ cumpără software antivirus și antihackeri # Ziarul de Iasi
De mai bine de o săptămână, pagina de Facebook a Consiliului Județean are tot sigla „Chicken Game". Conținutul nu a mai fost actualizat de o lună. Chiar și pe pagina personală a vicelui Marius Dangă scrie „vicepreședinte la Chicken Game".
03:10
Diseară, punct final al Sărbătorilor. Totul despre concertul de la Palat: Ștefan Bănică Jr. și The URS pe scenă, spectacol cu drone și foc de artificii în aer # Ziarul de Iasi
Concertul din fața Palatului Culturii va începe după ora 19:00. În program sunt incluse un spectacol aerian cu drone luminoase și un foc de artificii.
Acum 6 ore
23:20
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie news.ro.
Acum 8 ore
22:20
Liga Europa: Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă # Ziarul de Iasi
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Liga Europa împotriva formaţiei Aston Villa, din deplasare, din motive de siguranţă, relatează Sky News, citată de news.ro.
21:20
Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria. Discuție telefonică Putin–Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capă războiului dintre Rusia şi Ucraina, scrie news.ro.
Acum 12 ore
18:20
Un fotbalist care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federației Franceze # Ziarul de Iasi
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări, scrie News.ro.
18:20
Șanse în plus la viață – SAJ Iași investește 1,66 milioane euro în ambulanțe moderne și defibrilatoare publice. Județul are un deficit de 84 mașini de salvare # Ziarul de Iasi
Serviciul de Ambulanță Județean Iași a lansat astăzi proiectul transfrontalier „Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți - PreMed", derulat în parteneriat cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău, Republica Moldova, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST din Iași.
Acum 24 ore
11:20
Un student de 22 de ani a murit în somn, lângă iubita sa, în condiții misterioase, la Iași # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.
08:20
O spargere ciudată la Iași: magazin de haine second-hand prădat de hoți noaptea. Paguba cea mai mare: geamurile sparte # Ziarul de Iasi
O spargere ciudată a avut loc la începutul acestei săptămâni în Iași. Cu o zi înainte de hramul Sfintei Parascheva, unul sau mai mulți hoți au spart un magazin de haine second-hand aflat pe Șoseaua Nicolina.
08:20
Familiile afectate de incendiul recent de pe strada Cuza Vodă, chiriașe ale Primăriei, primesc alte locuințe # Ziarul de Iasi
Consiliul Local (CL) va atribui noi locuințe chiriașilor Primăriei afectați de incendiul recent la un imobil de pe str. Cuza Vodă.
Ieri
04:20
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # Ziarul de Iasi
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.
04:20
Scăderi în salariile cadrelor didactice după uniformizarea sporului de suprasolicitare. Sindicatele ieșene acuză că metoda de calcul e greșită # Ziarul de Iasi
Ministerul Educaţiei și Cercetării a transmis că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% a fost uniformizat pentru toți salariații din învățământ, începând cu luna septembrie. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași acuză instituția că ignoră deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și cere publicarea raportului invocat.
04:20
FOTBAL Etapă „scurtă” în Liga a II-a în runda ce va fi deschisă de meciul de mâine: Politehnica Iași – CS Dinamo. Patru meciuri pot fi văzute în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal se va întinde pe durata a doar trei zile, față de cinci, cum s-a întâmplat în ultima perioadă.
04:20
Oportunitate industrială lângă turbionul A7-A8 de la Pașcani: hala unei foste fabrici din zonă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro # Ziarul de Iasi
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la vânzare pentru 4,1 milioane de euro. Imobilul oferă investitorilor acces strategic la infrastructura rutieră și feroviară.
03:20
Premiul Nobel 2025: Libertatea de a inova și tentația stagnării. Eseu publicistic de opinie # Ziarul de Iasi
În fiecare toamnă, când frunzele încep să se adune pe străzile nordice ale Stockholmului, lumea așteaptă verdictul unei instituții care pare să dea tonul reflecției economice mondiale: Premiul Nobel pentru Economie. Anul 2025 a adus un triplu premiu ce vorbește nu doar despre matematici sofisticate sau modele de creștere, ci despre însăși esența progresului uman, premiul Nobel pentru Economie 2025 fiind acordat pentru o idee veche, dar mereu actuală: progresul nu vine din acumulare, ci din libertatea de a inova.
03:20
Orientându-se către doamna Machado, Comitetul norvegian ne reamintește că atunci când implică atașamentul curajos față de valorile libertății, politica poate fi nobilă.
03:20
Recital inedit de muzică și poezie, la Iași. „La fereastra cu pisică” aduce parfumul Micului Paris la Palatul Culturii # Ziarul de Iasi
O seară cu parfum interbelic și emoție autentică îi așteaptă pe ieșeni pe 21 octombrie, în Holul de Onoare al Palatului Culturii. Ateneul Național din Iași continuă seria „Concert la Palat" cu un recital inedit de muzică și poezie, ce promite o incursiune în farmecul boem al unei epoci apuse.
03:20
Bani în avans pentru fermierii din Iași. APIA deschide sezonul subvențiilor: ce sume se dau, pe categorii? # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași pot încasa până la 70% din subvențiile APIA în avans, începând cu 16 octombrie 2025. Campania vizează plăți directe pentru terenuri și animale, cu sprijin consistent pentru crescătorii de ovine și caprine.
03:20
Câteva observațiuni politico-duhovnicești după marea sărbătoare a Sfintei de la Iași # Ziarul de Iasi
Iacătă, am lăsat interval de o zi ca să se decanteze mai bine informațiile relevante de cele irelevante, în ce privește sărbătorile Iașului și punctul lor culminant, slujba apoi agapa de la metropolie, iar azi suntem tocmai bine pregătiți să vă anunțăm cele mai importante chestiuni.
03:20
Ce a fost în spatele plecării liderului PSD Iași din Comisia pentru controlul SRI? A devenit vicepreședinte în alta # Ziarul de Iasi
Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru a devenit vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților.
03:20
Altex lovește în coasta Flanco la Iași. Magazinul Brico Depot din Tudor rămâne de bricolaj, însă Altex ar putea veni cu electronice și electrocasnice alături # Ziarul de Iasi
Altex va continua să vândă electronice, electrocasnice și produse pentru casă în magazinele Brico Depot recent preluate, însă nu este exclus ca unele locații să includă și un magazin Altex sub același acoperiș.
03:20
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri # Ziarul de Iasi
Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au contractul semnat sau încă nu au ordin de începere a lucrărilor emis.
00:20
Mama lui Ousmane Dembélé, litigiu fiscal din cauza unui „cadou” de 200.000 de euro din partea fiului său # Ziarul de Iasi
Mama fotbalistului Ousmane Dembélé a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind „un cadou" cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP, preluată de news.ro.
15 octombrie 2025
22:20
S-a pus capăt zvonurilor despre Max Verstappen la Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli, confirmaţi pentru sezonul 2026 # Ziarul de Iasi
Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.
21:20
Reacţie neaşteptată a jucătorilor naţionalei din Surinam după ce suporterii selecţionatei din Panama au făcut gălăgie în faţa hotelului # Ziarul de Iasi
Înaintea meciului împotriva Surinamului, din preliminariile Cupei Mondiale, suporterii naţionalei din Panama s-au adunat în faţa hotelului adversarilor, la căderea nopţii, pentru a face gălăgie şi a-i împiedica pe jucători să se odihnească. Însă jucătorii din Surinam au avut o reacţie neaşteptată, relatează RMC Sport, preluată de news.ro.
20:20
Sâmbătă, 11 octombrie 2025, a fost un mare bal la Palatul Culturii din Iași. Cu dress code strict, șampanie și bunătăți de la Capșa s-a încercat o repunere în scenă a momentului inaugural, desfășurat sub înaltul patronaj regal, de acum fix o sută de ani.
19:20
FC Barcelona a anunţat, miercuri, prelungirea contractului lui Frenkie De Jong până în 2029, scrie News.ro.
16:20
Este imposibilă aici povestirea etapelor unei vieți de succes pe scenele cele mai importante din Europa de Vest, în Statele Unite ale Americii. Dar trebuie precizat că totul s-a înfăptuit fără impresar, fără agenție specializată în contractarea soliștilor valoroși. Totdeauna s-a bucurat de aprecierea dirijorilor, directorilor de teatru care l-au dorit în stagiunile lor.
16:20
Tony e mulțumit de lot și plin de optimism înaintea meciului de vineri, contra CS Dinamo: „Sută la sută batem!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal Anthony „Tony" Da Silva și jucătorul Sekou Camara. Primul subiect abordat a fost partida contra CS Dinamo București, din cadrul etapei a X-a a Ligii a II-a de fotbal.
15:20
În ce culoare poate fi vopsită o mașină fără ca șoferii să aibă probleme cu legea? RAR explică pașii obligatorii pentru vopsiri și colantări # Ziarul de Iasi
Schimbarea culorii unui vehicul are repercursiuni legale imediate. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că orice vopsire sau colantare diferită față de culorile standard trebuie raportată și actualizată în cartea de identitate a
14:20
O persoană a căzut miercuri de la etaj în cartierul Nicolina. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, aceasta a fost preluată de un echipaj SAJ tip C. Articolul Incident grav în Nicolina – O persoană, în comă după ce a căzut de la etaj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Cupa Mondială din 2026: Dacă voi considera că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni Infantino pentru a muta meciurile, spune Trump # Ziarul de Iasi
Preşedintele SUA, Donald Trump, care a ameninţat deja municipalităţile democratice că le va priva de competiţiile sportive, a declarat că şeful FIFA, Gianni Infantino, va muta meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă el îi va cere acest lucru, relatează AFP, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Dacă voi considera că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni Infantino pentru a muta meciurile, spune Trump apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Şah: România, performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe: locul 5 la Open, cel mai bun din toate participările de până acum # Ziarul de Iasi
România a terminat Campionatul European pe Echipe – Batumi pe cea mai bună poziţie din toate participările la competiţia continentală la Open: locul 5, la egalitate cu Germania şi după Ucraina, Azerbaidjan şi Serbia, din 40 de echipe participante, scrie news.ro. Articolul Şah: România, performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe: locul 5 la Open, cel mai bun din toate participările de până acum apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Arabia Saudită, Coasta de Fildeş şi Senegal au obţinut biletele la Cupa Mondială din 2026 # Ziarul de Iasi
Reprezentativele Arabiei Saudite, Coastei de Fildeş şi Senegalului s-au calificat la Cupa Mondială din 2026, în urma rezultatelor înregistrate marţi în preliminarii. Articolul Arabia Saudită, Coasta de Fildeş şi Senegal au obţinut biletele la Cupa Mondială din 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Cine s-a aflat în tribuna oficială de hramul Sfintei Parascheva: de la șefi ai administrației locale la vedete TV precum Denise Rifai # Ziarul de Iasi
Invitați să participe ieri la săvârșirea Sfintei Liturghii de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în tribuna oficială s-au aflat numeroși politicieni, parlamentari și aleși locali, șefi de instituții, oameni de afaceri. Articolul Cine s-a aflat în tribuna oficială de hramul Sfintei Parascheva: de la șefi ai administrației locale la vedete TV precum Denise Rifai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Trendyol, pariul turcilor sprijiniți de Alibaba: mii de comenzi din România, dar și suspiciuni mari privind calitatea. Ce spune șeful OPC Iași? # Ziarul de Iasi
Platforma turcească Trendyol, susținută de gigantul chinez Alibaba, a intrat puternic pe piața din România, atrăgând cumpărători cu haine, încălțăminte și accesorii la prețuri tentante. În spatele reclamelor colorate și al ofertelor spectaculoase se află o companie evaluată la miliarde de dolari, dar și o întrebare care stârnește curiozitatea clienților români: cât de sigure sunt produsele vândute aici? Articolul Trendyol, pariul turcilor sprijiniți de Alibaba: mii de comenzi din România, dar și suspiciuni mari privind calitatea. Ce spune șeful OPC Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Toate pânzele sus la Politehnica Iași, înaintea meciului cu CS Dinamo. Nicio problemă de lot înaintea întâlnirii din Copou. Intră Camara? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a reluat luni antrenamentele în Copou după meciurile amicale susținute sâmbătă la Tiraspol, 0-3 cu Șerif Tiraspol (locul I în prima ligă a Republicii Moldova) și 2-0 cu Dacia Buiucani (locul VI, antepenultimul, în elita moldovenilor). Articolul Toate pânzele sus la Politehnica Iași, înaintea meciului cu CS Dinamo. Nicio problemă de lot înaintea întâlnirii din Copou. Intră Camara? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Detalii revoltătoare din dosar – Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon. „Lipsă totală de respect pentru viață” # Ziarul de Iasi
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșean, continuă să scoată la iveală detalii revoltătoare. Raportul de expertiză auto arată că agentul Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu o viteză de 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, în timp ce se afla sub influența alcoolului și vorbea la telefon. Articolul Detalii revoltătoare din dosar – Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon. „Lipsă totală de respect pentru viață” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Permis din Transnistria respins la graniță, la Sculeni. România nu recunoaște documentele acestui autoproclamat stat # Ziarul de Iasi
Un permis emis în Transnistria i-a adus unui tânăr, cetățean moldovean, dosar penal la granița cu România. Articolul Permis din Transnistria respins la graniță, la Sculeni. România nu recunoaște documentele acestui autoproclamat stat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? # Ziarul de Iasi
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Catedralei Mitropolitane. Într-o zi cu soare blând de toamnă, credincioșii au trăit momente de bucurie și rugăciune, unul dintre cele mai emoționante fiind acela în care Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a oferit distincții speciale pentru trei familii de preoți cu mulți copii, considerate adevărate exemple de credință, curaj și iubire. Articolul Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
De foarte multe ori, totul se măsoară în cozi. PIB-ul, inflația, speranța de viață și chiar credința. Poți să n-ai buletin, poți să n-ai loc de muncă, ori să fii miliardar, dacă n-ai stat măcar o dată la o coadă monumentală, nu exiști. Coada e certificatul nostru de autenticitate. Articolul Spune-mi la ce coadă stai, ca să-ți spun cine ești apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
