Dilemele prințesei

Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșean, continuă să scoată la iveală detalii revoltătoare. Raportul de expertiză auto arată că agentul Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu o viteză de 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, în timp ce se afla sub influența alcoolului și vorbea la telefon.