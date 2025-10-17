Prima declarație a lui Viktor Orban, după ce Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta
Digi24.ro, 17 octombrie 2025 03:50
Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat încântat de întâlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapesta. Acesta a calificat anunțul liderului de la Casa Albă drept o „veste excelentă pentru iubitorii de pace”.
• • •
Acum o oră
03:50
Acum 6 ore
23:50
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A fost cu sprijinul probabil al unor funcționari” # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani găsite în locuinţa lui Horaţiu Potra.
23:50
Ministra finlandeză de Externe, amendată în Georgia pentru „blocarea drumului” după ce a intervenit în favoarea protestatarilor # Digi24.ro
Poliția georgiană a amendat-o pe ministra de Externe a Finlandei, Elina Valtonen, după ce aceasta și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii care au participat la un miting pro-UE și anti-guvernamental pe bulevardul principal din Tbilisi, Rustaveli, anunță Politico.
23:50
Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Budapesta # Digi24.ro
Următoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va fi pusă la punct de doi oficiali, a dezvăluit joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Acesta a spus că data întâlnirii va depinde de modul în care vor avansa pregătirile, relatează Reuters.
23:30
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc # Digi24.ro
Un bărbat de 26 de ani din Timișoara și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, unde era internată soția sa. Gestul extrem a avut loc după ce femeia a aflat că el a pierdut la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul ei și l-a amenințat cu divorțul.
23:10
Miliardarul JB Pritzker, guvernator al statului Illinois, a câștigat 1,4 milioane de dolari la blackjack în Las Vegas # Digi24.ro
Miliardarul JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois, a avut un venit suplimentar în 2024 — datorită unei mâini norocoase la blackjack într-un cazinou din Las Vegas. El a declarat săptămâna aceasta în declarația sa fiscală federală un câștig neașteptat de 1,4 milioane de dolari din jocuri de noroc.
23:10
Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi înainte de Crăciun”. Pe cine preferă primarul drept candidat # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi seară, la Digi24, că alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului, „tehnic vorbind”, nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”, ceea ce înseamnă că vor fi amânate pentru 2026. Edilul susține că varianta sa preferată de candidat pentru PMB este actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, Robert Negoiță exclude varianta propriei sale candidaturi.
23:10
Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transmis joi seară, 16 octombrie, un mesaj ferm către Hamas, amenințând că va „intra și va ucide” militanții grupării dacă atacurile continuă în Gaza, relatează Fox News.
23:00
Volodimir Zelenski a ajuns în SUA: „Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce a auzit de «Tomahawk» . Putin, curajos ca Hamas” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a aterizat joi la Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele american Donald Trump, anunță BBC. „Deja la Washington”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele sociale, alături de un videoclip în care apare coborând din avion.
Acum 8 ore
22:30
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026. Care sunt țările care au cumpărat cele mai multe bilete # Digi24.ro
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.
22:30
„Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European” # Digi24.ro
Robert Negoiță, primarul PSD al sectorului 3 al Bucureștiului, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre alegerile pentru Capitală și candidații care ar putea face o diferență pentru locuitorii motorului economic al țării.
22:10
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reţinută de poliţişti în dosarul de înşelăciune # Digi24.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reţinută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, şi urmează a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală, pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
22:10
Ce spune Casa Albă despre o viitoare întâlnire Putin-Zelenski. Trump a vrut să organizeze un summit ruso-ucrainean după cel din Alaska # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump consideră că încă este posibil să determine o întâlnire directă între preşedinţii rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit, la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.
22:00
Robert Negoiță susține că termoficarea Capitalei ar trebui să treacă la sectoare. „Ne-am ocupa mult mai bine” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, în direct la Digi24, că termoficarea Capitalei ar trebui administrată de sectoare, nu de Primăria Generală, afirmând că „ne-am ocupa mult mai bine”. El a criticat modul în care se desfășoară lucrările de modernizare, spunând că acestea au distrus spații verzi, parcuri, locuri de joacă și parcări, deși proiectul este unul necesar.
21:50
Momentul în care forțele ucrainene resping atacul unui corp mecanizat rus, care înainta spre localitățile Shakhove și Volodimirivka # Digi24.ro
Apărătorii ucraineni au dejucat o încercare a forțelor ruse de a ataca localitățile Shakhove și Volodimirivka din regiunea Donețk. Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, scrie Ukrinform.
21:50
21:30
Prima reacție de la Kremlin după discuția Donald Trump - Vladimir Putin: „Important pentru lume” # Digi24.ro
După mesajul președintelui american Donald Trump privind discuția cu Vladimir Putin, o reacție a venit și de la Kremlin. Conform emisarului special al liderului rus, Kirill Dmitriev, conversația dintre cei doi lideri a fost „pozitivă și productivă”.
21:20
Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti.
21:00
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aștept să vină să-mi ia probele” # Digi24.ro
Kelemen Hunor l-a ironizat joi pe președintele ANAF, după ce acesta a afirmat că și gemul făcut în casă contribuie la „gaura de TVA” a României. Liderul UDMR a scris pe Facebook că „a încălcat legea”, după ce a pregătit șase borcane de gem de prune din producție proprie, și a glumit că așteaptă ca inspectorii să-i confiște „probele”.
21:00
Kirilo Budanov, șeful spionilor ucraineni: Atacurile asupra rafinăriilor de petrol cauzează Rusiei mai multe daune decât sancțiunile # Digi24.ro
Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au cauzat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.
20:50
Tenismanul sârb Novak Djokovici, care participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit suspiciunile legate de retragerea sa iminentă, afirmând că „longevitatea” este una dintre cele mai mari motivaţii ale sale de până acum şi că vrea să vadă cât de departe poate ajunge, scrie EFE.
20:50
China își apără achizițiile de petrol rusesc: „Sunt legitime”. SUA, acuzate că folosesc metode de „intimidare” # Digi24.ro
China a declarat joi că achizițiile sale de petrol rusesc sunt „legitime” și a condamnat recentele măsuri „unilaterale de intimidare” luate de Statele Unite, în contextul în care conflictul comercial dintre cele două țări dă semne că s-ar intensifica, arată France24.
20:40
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să se întâlnească cei doi lideri # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a calificat discuția cu Vladimir Putin drept „una foarte productivă”. Consilierii din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, iar o următoare întrevedere între cei doi lideri ar urma să aibă loc apoi, în Ungaria.
Acum 12 ore
20:20
Viktor Orban transformă scandalul „Spionaj la UE” în muniție pentru obișnuita narațiune: Ungaria e asediată, iar el singura salvare # Digi24.ro
Ancheta UE privind potențialele acțiuni de spionaj ale Budapestei la Bruxelles ar putea afecta imaginea lui Orban în Europa, dar în Ungaria, acesta a exploatat rapid scandalul pentru a-și consolida narațiunea conform căreia țara se află sub asediu
20:10
Rebelii Houthi anunță că liderul lor militar a fost ucis. Mesajul grupării pentru Israel # Digi24.ro
Rebelii Houthi din Yemen au anunțat joi, 16 octombrie, că șeful lor de stat major, Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, unul dintre cei mai înalți oficiali militari ai grupării susținute de Iran, a fost ucis „în timp ce își îndeplinea îndatoririle”, relatează Reuters.
20:00
O fereastră întredeschisă spre pace: acordul Președintelui Trump poate să rupă ciclul violenței în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Ușile camionetei s-au deschis cu un scârțâit metalic, tăind aerul rece al nopții. Pentru Avinatan David, acel sunet nu era prevestirea unui nou coșmar, ci sfârșitul unuia care durase 738 de zile. Acum două luni, lumea îl văzuse într-o înregistrare video a Hamas, săpându-și propriul mormânt sub amenințarea armei. Acum, același om pășea în lumina reflectoarelor, întâmpinat de o mulțime frenetică în Piața Ostaticilor din Tel Aviv. Chipul său, tras și marcat de captivitate, s-a luminat într-un zâmbet tremurat. Era liber.
20:00
Cum vrea Uniunea Europeană să consolideze relațiile cu țările din Mediterană. Noul pact propus de Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană a prezentat joi un nou „Pact pentru Mediterană”, prin care vrea să consolideze cooperarea cu țările din sudul regiunii. Inițiativa Bruxellesului include proiecte comune în domenii precum comerțul, energia, migrația, clima și educația, cu scopul de a crea un „Spațiu Mediteranean Comun” și de a redefini relațiile cu statele partenere.
19:50
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, pentru alinierea la standardele OCDE.
19:40
Detalii din dosarul șefei Spitalului Militar Central. Ar fi primit 200.000 de lei dintr-un proiect european, fără să aibă activitate # Digi24.ro
Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, s-ar fi inclus într-un proiect pe fonduri europene fără să respecte procedurile legale, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. Ea ar fi încasat și peste 200.000 de lei pentru o funcție în cadrul proiectului pe care nu avea voie să o ocupe, cea de director științific, și nici nu ar fi prestat nicio activitate științifică, potrivit acelorași surse.
19:30
Fostul comisar al UE, Frans Timmermans, a fost amenințat de indivizi mascați la o terasă din Amsterdam. Poliția olandeză a intervenit # Digi24.ro
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Europene însărcinat cu statul de drept şi apoi cu Pactul Verde al UE, olandezul Frans Timmermans, în prezent lider în ţara sa al unei alianţe de stânga socialist-ecologiste, a primit protecţie sporită din partea poliţiei în urma unui episod de intimidare petrecut la o terasă din Amsterdam, în timp ce se desfăşoară campania electorală pentru alegerile legislative anticipate care vor avea loc pe 29 octombrie, relatează joi agenţia EFE.
19:20
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene # Digi24.ro
Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC.
19:10
Donald Trump, mesaj live în timpul discuției cu Vladimir Putin: „Conversația este una lungă” # Digi24.ro
Conversația dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin a început, a anunțat joi seară, 16 octombrie, liderul american pe Truth Social.
19:10
Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu influenţează GAP-ul de TVA # Digi24.ro
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator.
19:10
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete # Digi24.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val fără precedent de amenințări din partea Rusiei, Chinei și Iranului, a avertizat directorul serviciilor interne de informații, Ken McCallum. Potrivit acestuia, numărul persoanelor investigate pentru activități de spionaj sau alte acțiuni ostile a crescut cu 35%, marcând „o nouă eră” pentru securitatea națională a Regatului Unit.
19:10
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro # Digi24.ro
Poliția din Spania investighează dispariția unui mic tablou de Picasso, în valoare de 600.000 de euro, care a dispărut în timpul transportului de la Madrid către o expoziție organizată în orașul Granada, din sudul țării, anunță The Guardian.
18:50
Țările NATO, țintele preferate ale Rusiei pentru atacuri cibernetice: „Nu este surprinzător” # Digi24.ro
Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva statelor NATO cu 25% în ultimul an, potrivit unei analize. Microsoft a indicat că nouă dintre cele mai afectate țări de activitatea cibernetică a statului rus sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, iar atacurile împotriva acestora au crescut cu un sfert față de anul precedent, relatează The Guardian.
18:40
„Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin principiile UE și ce se va întâmpla dacă Vestul cedează # Digi24.ro
Cu puțin timp înainte de miezul nopții, pe 9 septembrie, ecranele radarului polonez s-au aprins când cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul său aerian din Ucraina și Belarus. Avioane de vânătoare poloneze, suedeze și olandeze au fost mobilizate și au doborât aproximativ trei, scrie The Times.
18:40
Șapte soldați ucraineni au fost arestați pentru răpire, tortură și extorcare. Țintele rețelei criminale: răniții de pe front # Digi24.ro
Un grup de șapte militari ucraineni acuzați de formarea unei grupări criminale au fost arestați în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, sub acuzații care includ răpire, tortură, extorcare și jaf.
18:30
Cancelarul german cere UE să treacă la reforme economice radicale. Friedrich Merz: „Europa riscă să devină pionul SUA și al Chinei” # Digi24.ro
Europa își va pierde independența în fața giganților economici mondiali, dacă liderii săi nu vor acționa rapid pentru a restabili competitivitatea, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz. Vorbind joi în Parlamentul german, înaintea summitului liderilor europeni de la Bruxelles de săptămâna viitoare, Merz a îndemnat blocul comunitar să întreprindă reforme economice radicale, altfel riscă să-și piardă relevanța globală, anunță Politico.
18:20
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat operațiunea „Spiderweb” a Ucrainei # Digi24.ro
Șeful agenției de informații interne FSB din Rusia, Alexander Bortnikov, a acuzat Marea Britanie de implicare directă în atacurile asupra Rusiei, inclusiv în operațiunea ucraineană de mare amploare „Spiderweb/Pânză de păianjen”, scrie TPWorld.
18:00
Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului General. Ce verifică procurorii # Digi24.ro
Parchetul General are un nou dosar în lucru care îl vizează pe Horațiu Potra. Procurorii verifică modul în care arsenalul mercenarului și sumele de bani cash găsite de anchetatori la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România, potrivit procurorului general Alex Florența.
17:50
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta azi înainte de întâlnirea lui cu Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump va avea joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a dezvăluit pentru Axios o sursă bine informată.
17:40
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul "zid anti-drone" din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de parcurs prezentate joi ca parte a unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează Reuters.
17:40
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul # Digi24.ro
„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei. Raportul Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan europenilor, la Copenhaga, pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale, anunță Digi24.
17:30
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că, în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.
17:20
Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă” # Digi24.ro
Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din Gaza, în condițiile în care există tensiuni legate de fluxul de ajutoare către teritoriul devastat, returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor morți de către gruparea militantă și noi victime ale focurilor de armă israeliene asupra palestinienilor aflați în apropierea noilor poziții militare, relatează The Guardian.
17:10
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia # Digi24.ro
Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de ”importanţă militară strategică”.
17:10
Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă după dezastrul de la Salina Praid vor primi bani de la stat. Ce sume sunt acordate # Digi24.ro
Persoanele care au rămas fără loc de muncă, în urma reducerii activităţii la Salina Praid, vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei. Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.
17:10
Consiliul municipal din Cernihiv a redenumit Piața Basmelor după președintele american Donald Trump pe 16 octombrie, a raportat mass-media locală Suspilne Cernihiv.
17:10
Alertă în Capitală: o femeie a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul varianta unei crime # Digi24.ro
Este anchetă în Sectorul 4 al Capitalei, unde polițiștii criminaliști fac cercetări după dispariția misterioasă a unei femei. Aceasta nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care locuia a fost împrejmuită, iar vecinii sunt audiați de polițiști.
