Ce înseamnă „casap”, cuvântul lunii octombrie. Când și în ce context îl folosești

Cuvântul „casap” a fost desemnat cuvântul lunii octombrie, atrăgând atenția atât în dicționare, cât și în conversațiile de zi cu zi. Dar ce înseamnă exact și cum îl poți folosi corect în vorbire și scriere?
Alimentele care oferă un plus de energie de-a lungul zilei. Pot înlocui cu succes cafeaua # Click.ro
Atunci când avem nevoie de un plus de energie de-a lungul zilei, cei mai mulți dintre noi apelăm la cafea sau chiar și la băuturi energizante. Însă, există variante mult mai sănătoase decât acestea, pe care ar trebui să le avem în vedere.
Calendarul zilei de 17 octombrie 2025. „FNT 2025. Te privește!” și Concertul lui Alexandru Tomescu la Sala Radio # Click.ro
Ziua de 17 octombrie 2025 aduce în prim-plan evenimente culturale deosebite în București, oferind publicului o varietate de experiențe artistice, de la teatru și muzică clasică, până la festivaluri de muzică electronică și world music.
Zodia care astăzi, 17 octombrie, o să renască din propria cenușă. Avalanșă de vești bune în amor și bani cu carul pentru acest nativ # Click.ro
Pe 17 octombrie 2025, astrele aduc vești spectaculoase pentru nativii din zodia Pești, marcând o zi a renașterii personale și a oportunităților fără precedent.
Japonezul Ryusei Yonee (22 de ani) a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a alergat 100 de metri în patru labe în doar 14,5 secunde, stabilind un nou record mondial.
Horoscop vineri, 17 octombrie. Viața unui nativ se schimbă la 180 de grade! Află un secret tulburător care îl dă peste cap complet # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 17 octombrie.
Survivor România, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri, nu va mai fi prezentat de PRO TV, ci de un alt post de televiziune. Iată unde va putea fi vizionat noul sezon.
Tânără muziciană din Sankt Petersburg, arestată pentru un cântec interzis. Versurile care au stârnit furia Kremlinului. Video # Click.ro
O instanță din Sankt Petersburg a decis arestarea administrativă pentru 13 zile a unei tinere muziciene stradale, acuzată că a organizat o adunare publică neautorizată, în cadrul căreia a interpretat un cântec interzis de autorități.
Ce nume va purta în buletin Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea. Ce spune despre data nunții? # Click.ro
Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani) trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste, și urmează ca în câteva luni să devină soț și soție. Cântăreața deja s-a gândit cum va proceda cu schimbarea numelui de familie, după căsătoria cu faimosul tenismen.
CRBL rupe tăcerea și sepune ce se întâmplă cu Alessia, fiica lui și a Elenei Vîșcu: „M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat” # Click.ro
CRBL suferă după ce Alessia, fiica lui și a Elenei Vîșcu, s-a îndepărtat de el. Artistul susține că adolescenta nu a înțeles și nu a acceptat că și-a refăcut viața după divorțul de mama sa, dar speră că lucrurile vor reveni, în timp, la normal.
Cu ce se încălțau oamenii acum 3500 de ani. Un obiect vestimentar unic a fost descoperit în Dolj # Click.ro
Acum aproximativ 3500 de ani, oamenii din zona Olteniei purtau încălțăminte simplă, dar totodată atent lucrată, care reflecta cultura și simbolistica timpului.
Vrei să intri la facultate? O universitate din România te pregătește gratis pentru examen # Click.ro
Elevii care se pregătesc pentru admiterea la Universitatea Politehnica din București (UPB) au acum o nouă oportunitate de a-și consolida cunoștințele fără niciun cost.
Un nou caz Elodia? Femeie dispărută în București. Ce indicii au găsit anchetatorii în casă # Click.ro
Un nou caz care aduce aminte de celebrul mister Elodia a stârnit îngrijorare în București. Alexandrina Stroe, o femeie în vârstă de 58 de ani, locuitoare a Sectorului 4, este căutată de anchetatori după ce a dispărut de aproape o săptămână.
Pe 19 octombrie începe la București sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Moaștele a șase sfinți vor fi aduse spre închinare # Click.ro
A venit vremea celui mai mare pelerinaj creștin din sudul României, cel ocazionat ca în fiecare an de sărbătoarea „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou-Ocrotitorul Bucureștilor” (27 octombrie). În perioada 19-29 octombrie vor fi aduse spre închinare credincioșilor moaștele a șase sfinți.
Obiectele pe care Anda Adam le folosește atunci când face amor. Chiar soțul ei a dat-o de gol, chiar la Asia Express: „Taci, măi! Nu mai da din casă! Doamne!” # Click.ro
Anda Adam și soțul ei, Joseph, au făcut dezvăluiri picante din viața lor amoroasă. Totul s-a întâmplat în timpul unei probe pe care au trebuit să o facă în cadrul emisiunii Asia Express, competiția în care se luptă pentru marele premiu alături de alte echipe de vedete.
Un nou sistem de colectare a ambalajelor PET. RetuRO testează modelul maghiar în nouă județe # Click.ro
RetuRO, compania care gestionează Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în România, a anunțat lansarea unui nou sistem de colectare a ambalajelor PET, inspirat din modelul aplicat în Ungaria. Soluția vizează micul retail din mediul rural, unde nu există mari magazine sau automate de colectare.
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista? # Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America? „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Bjorn Brenton are doar 23 de ani, dar a reuşit ceva ce mulţi oameni doar visează: şi-a construit singur o casă! El a cheltuit mai puţin de 3.700 de dolari. Tânărul suedez, stabilit de ceva vreme în Ucraina, a lucrat timp de un an fără întrerupere pentru a ridica locuinţa din lemn în mijlocul pădurii
Ozana Barabancea, derapaj neașteptat în mediul online. A renunțat la limbajul decent și i-a pus la punct pe cei care o critică: „Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!” # Click.ro
După ce a slăbit nu mai puțin de 24 de kilograme, Ozana Barabancea se bucură de noua ei siluetă și nu ezită să o arate fanilor printr-o serie de apariții spectaculoase. Artista postează frecvent fotografii în care apare purtând ținute elegante, moderne sau chiar îndrăznețe, obținând nu doar aprecier
Cine ar trebui să aibă grijă de spațiile verzi dintre blocuri, primăria, care gestionează bugetul public, sau locatarii, care beneficiază direct de ele?
Sara, fiica Adinei Buzatu, a fost cerută în căsătorie. Ce peripeții a întâmpinat ginerele creatoarei de modă: „Inelul s-a pierdut pe drum” # Click.ro
Sara, fiica Adinei Buzatu și a și fostului ei partener, Cenap Arzan, a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei. Iată unde s-a desfășurat fericitul eveniment și ce declarații a făcut fiica Adinei.
Kylie Jenner (28 de ani) ştie cum să-şi pună în valoare formele. Recent, vedeta a postat pe Instagram imagini dintr-o şedinţă foto în care a purtat un set roz din latex de la Dead Lotus Couture.
Dacă te gândești să renovezi, să schimbi acoperișul sau să montezi panouri solare în 2025, e bine să știi că nu toate lucrările necesită autorizație de construire.
Era începutul anilor ’90, iar plajele din Santa Monica deveniseră paradisul suprem al televiziunii mondiale. Personajele din „Baywatch”, cu pielea bronzată şi trupurile sculptate, au transformat un grup de actori necunoscuţi în superstaruri globale. Cu peste un miliard de telespectatori la apogeu, v
Povestea de viață a Olgăi Guțanu, iubita lui CRBL. A crescut fără tată de la o vârstă fragedă: „Eu nu mi-l amintesc, îl știu doar din poze” # Click.ro
Olga Guțanu, tânăra iubită a lui CRBL, a făcut confesiuni dureroase despre cel mai greu moment care i-a marcat existența. A fost crescută doar de mamă, după ce tatăl ei s-a stins din viață.
Atenție la țepele de pe Olx. Ce a pățit un internaut care avea la vânzare un iPhone 16 Pro Max # Click.ro
Un utilizator a povestit pe Reddit o experiență nefericită, după ce a încercat să vândă pe OLX un iPhone 16 Pro Max. Ce părea o tranzacție obișnuită s-a transformat într-o adevărată țeapă, cu implicarea unui colet returnat și a unui telefon fals.
Designeri din România și din regiune își prezintă colecțiile primăvară–vară 2026 în cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week
Marina Almășan a savurat în Egipt tradiționalul desert „Mama lui Ali”: „Un soi de griș cu lapte”. Cât costă prăjitura și cum se prepară? # Click.ro
Marina Almășan a savurat în Egipt tradiționalul desert „Mama lui Ali”: „Un soi dde griș cu lapte”. Cât costă și cum se prepară?
Anca Serea, dezvăluiri dureroase despre cele mai dificile momente. Cu ce boală s-a confruntat și ce spune despre moartea primului soț: „Am leșinat pe stradă” # Click.ro
Anca Serea se bucură de o familie minunată și multe reușite pe plan profesional, dar nu uită de momentele grele care i-au marcat existența. Vedeta a vorbit de curând despre un moment dificil pentru ea, când a întâmpinat probleme de sănătate, iar cel mai mare sprijin i-a fost soțul ei, cântărețul Adi
Dan Alexa, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România, și concurent Asia Express, alături de Gabi Tamaș, a încercat mereu să își țină viața privată cât mai departe de ochii publicului, însă sunt anumite aspecte care au ieșit la iveală în ceea ce-i privește trecutul.
Piedone riscă arestarea după ce a întârziat la controlul judiciar impus de DNA. Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii l-au acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale.
Horoscop vineri, 17 octombrie. Taurii au parte de mari bucurii, transformări în viețile Săgetătorilor # Click.ro
Horoscop vineri, 17 octombrie. Ziua de astăzi aduce pentru fiecare zodie momente de reflecție, dar și ocazii de creștere personală.
Ce greșeală imensă a făcut Florin Dumitrescu, la începutul carierei: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu” # Click.ro
Florin Dumitrescu se bucură de un real succes în domeniul gastronomiei, în care lucrează de peste două decenii. De asemenea, de ani de zile apare pe micile ecrane, alături de cei doi colegi ai săi de la MasterChef, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Faimosul bucătar a vorbit recent despre începutu
Crește sau nu salariul minim. Ioana Dogioiu: „În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns” # Click.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, însă o decizie finală nu a fost încă luată. Subiectul este în continuare „în analiza premierului”
Orașe tot mai pustii. Aproape 80 de localități nu mai au destui oameni pentru a rămâne orașe # Click.ro
România se confruntă cu o criză demografică tot mai vizibilă, iar efectele încep să fie dramatice pentru numeroase comunități urbane. Aproximativ 80 de orașe și municipii ar putea pierde statutul administrativ
Imaginile durerii! Elena din Berceni, femeia ucisă pe trecerea de pietoni, înmormântată. Soțul ei i-a făcut o promisiune la groapă: „Îți promit, iubita mea!” # Click.ro
La funeraliile Elenei, femeia ucisă pe o trecere de pietoni din cartierul Berceni, București, durerea și emoția au fost copleșitoare. Zeci de oameni au însoțit-o pe ultimul drum în satul ei natal, iar momentul cel mai tulburător s-a petrecut la groapă, când soțul victimei și-a luat rămas-bun într-un
Procesiune în București în cinstea Sfântului Ioan Paul al II-lea, la 26 de ani de la vizita sa istorică # Click.ro
Duminică, credincioșii romano-catolici sunt invitați să participe la procesiunea anuală în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, care va străbate centrul Capitalei. Evenimentul, condus
Cât costă închiderea balconului cu termopan în 2025. Facturile din această iarnă pot fi mai mici # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de iarnă, nenumărați români încep să se gândească să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC. Iar deși investiția este una considerabilă, această lucrare poate aduce beneficii destul de mari atunci când vine vorba despre costul facturilor de energie.
Autostrada Transilvania riscă să rămână nefinalizată! Decizia Guvernului care dă peste cap tot proiectul # Click.ro
Ca la noi ... la nimeni! Autostrada Transilvania, cea care trebuia să unească Ardealul de vestul țării, riscă să rămână neterminată. Guvernul a exclus ultimele două tronsoane din lista finanțărilor PNRR, iar CNAIR vorbește despre posibilitatea conservării lucrărilor. Șoferii se declară revoltați.
Cererea lui Mircea Oprean de rejudecare a procesului Ceaușeștilor, respinsă definitiv de Curtea Militară de Apel # Click.ro
La 35 de ani de la execuția soților Nicolae și Elena Ceaușescu, Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului din 1989, formulată de Mircea Oprean, ginerele fostului cuplu prezidențial. Decizia a fost pronunțată miercuri, 15 octombrie, și este definitivă.
Alertă globală! Un nou virus gripal de origine animală se adaptează la oameni. Cercetătorii se tem că ar putea provoca următoarea pandemie # Click.ro
Cercetătorii chinezi avertizează asupra apariției unei noi tulpini gripale cu potențial pandemic. Virusul, provenit de la vite, pare să fi suferit mutații care îi permit să infecteze și oameni.
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, plată generoasă pentru doar trei zile la „Asia Express”. Cât au primit? # Click.ro
Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit la „Asia Express”, însă, doar pentru o etapă. Cei doi comedianți au acceptat din nou provocarea producătorilor și au filmat timp de trei zile în Vietnam, spre surprinderea concurenților care încă se aflau în cursă. Câți bani au încasat pentru scurta participa
Autorizația de construcție este crucială pentru diversele lucrări pe care vom dori să le facem pe o proprietate. Cu toate acestea, nu trebuie să cădem în capcana de a crede că această autorizație are un termen de valabilitate nedefinit.
Zodiile care vor avea de înfruntat un mare obstacol, la final de octombrie. Divinitatea e de partea lor, iar acești nativi vor cunoaște fericirea cu adevărat # Click.ro
Sfârșitul lunii octombrie vine cu provocări neașteptate pentru anumite zodii, dar și cu o binecuvântare divină.
Carmen Trandafir, secretul căsniciei de 14 de ani cu Emil Gradinescu! „Avem defecte care ne ajută”. Ce face zi de zi, câte o oră, pentru a se menține în formă # Click.ro
Carmen Trandafir a lansat, recent, albumul „Măști”, la care a colaborat și cu fiica sa, Ana Grădinescu (17 ani).
Reguli noi la aeroport. SRI explică ce produse intră în categoriile: lichide, aerosoli și geluri și cum se transportă # Click.ro
Serviciul Român de Informații a publicat joi, pe site-ul său, un set de precizări privind regulile de transport al lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) în bagajele de mână. Instituția subliniază că limitele privind cantitatea
Simona Trașcă, însărcinată la nunta cu cântărețul Marian Buzilă?! „El se visează deja tată de fată” # Click.ro
Simona Trașcă ar putea rămâne însărcinată înainte de nunta cu solistul Marian Buzilă.
Exercițiile fizice care pot ține sub control durerile de genunchi. Sunt recomandate de către specialiști # Click.ro
Persoanele care se confruntă cu dureri cronice de genunchi se află mereu în căutarea unor soluții care să le permită să treacă prin zi fără să resimtă atât de puternic durerile. Iar potrivit experților, există anumite exerciții fizice care pot să le fie de mare ajutor.
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis? # Click.ro
Legătură de dincolo de lumi? Ce i s-a întâmplat pe scenă, lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru din „Vouă”: „M-am cutremurat”. Cum i-a apărut în vis?
Ceaiul și cafeaua fierbinte sunt băuturi zilnice preferate de milioane de oameni, însă ceea ce nu se vede la prima vedere poate fi extrem de periculos.
