Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Amzei, weekendul acesta
Buletin de București, 17 octombrie 2025 05:00
Piața volantă din Sectorul 1 se mută, weekendul acesta, în Piața Amzei. nr. 13. Evenimentul are loc în perioada 17‑19 octombrie, în fața Teatrului Ion Creangă. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea degusta și cumpăra produse proaspete, aduse direct din gospodării și ferme: fructe și legume de sezon, carne și produse din carne, lactate […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Amzei, weekendul acesta appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
05:30
Aplicația eSector6 are o variantă îmbunătățită, anunță autoritatea locală. Este mai rapidă, are o interfață mai prietenoasă, are o funcție nouă, de programări online la Evidența Persoanelor și se pot face mai multe tipuri de sesizări. Mai mult decât atât, noua aplicație permite o comunicare mai bună între cetățeni și autorități, prin trimiterea de mesaje […] The post Sector 6 | Programări online la Evidența Persoanelor, pe aplicația eSector6 appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
05:00
Piața volantă din Sectorul 1 se mută, weekendul acesta, în Piața Amzei. nr. 13. Evenimentul are loc în perioada 17‑19 octombrie, în fața Teatrului Ion Creangă. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea degusta și cumpăra produse proaspete, aduse direct din gospodării și ferme: fructe și legume de sezon, carne și produse din carne, lactate […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Amzei, weekendul acesta appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
18:00
ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov a anunțat că lucrările pentru străzile Narciselor și Salviei din Domnești sunt aproape finalizate. Stadiul lucrărilor pentru acestea este de 90%. „Stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe cele două drumuri strategice din Ilfov este la 90 la sută – urmează realizarea marcajelor rutiere, acostamentele, mai departe, se va face recepția […] The post ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate appeared first on Buletin de București.
17:20
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni # Buletin de București
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit, a anunțat ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu. Florentina Ioniță este vizată de un dosar penal deschis de către DNA. „În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie […] The post Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni appeared first on Buletin de București.
17:20
Vor fi reluate zborurile București – Madrid. Ce rute noi vor fi operate pe Otopeni din 2026 # Buletin de București
Compania aeriană Iberia va opera zboruri regulate pe ruta București – Madrid, sezonier, după o pauză de câțiva ani, începând cu iunie 2026. Iberia va relua, astfel, zborurile de pe ruta dintre Madrid (Spania) și aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, însă doar în timpul sezonului estival. Iberia va opera zboruri între București și Madrid Zborurile Iberia […] The post Vor fi reluate zborurile București – Madrid. Ce rute noi vor fi operate pe Otopeni din 2026 appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
15:50
Sector 1 | Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și cine poate beneficia de el # Buletin de București
Persoanele cu venituri reduse din Sectorul 1 vor putea beneficia de ajutorul pentru încălzire și în această iarnă, pentru plata facturilor la utilități. Se poate acorda și suplimentul pentru energie. Cererile pot fi depuse începând de marți, 21 octombrie 2025. Pentru ca beneficiarii să primească aceste ajutoare, există anumite condiții care trebuie îndeplinite, enumerate de […] The post Sector 1 | Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și cine poate beneficia de el appeared first on Buletin de București.
15:40
Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, în perioada 19‑29 octombrie # Buletin de București
Patriarhia Română anunță programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Evenimentele au loc în perioada 19‑29 octombrie 2025. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale […] The post Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, în perioada 19‑29 octombrie appeared first on Buletin de București.
15:00
În perioada 7-19 octombrie are loc Titan Pumpkin Fest. Evenimentul are loc în zona scenei din Parcul Titan și a Calului Titanilor, cu intrare dinspre Strada Liviu Rebreanu. Accesul la eveniment este liber. Publicul este invitat să descopere cele patru zone tematice ale festivalului: ateliere creative, zona de spectacole, spațiul de shopping, cu produse ale artizanilor și […] The post Dovleci desenați și ateliere de creație, la Titan Pumpkin Fest appeared first on Buletin de București.
14:50
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii. Ce prevede un proiect propus de Ministerul Dezvoltării # Buletin de București
Comuna Chiajna și orașele Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea devenii municipii, conform unui proiect propus de Ministerul Dezvoltării. Aproape 150 de orașe din România ar putea fi transformate în comune. În România există 3.228 de UAT-uri (Unități Administrativ-Teritoriale), după cum arată o analiză a Ministerului Dezvoltării, fiind incluse 103 municipii și 216 orașe. Dintre acestea, […] The post Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii. Ce prevede un proiect propus de Ministerul Dezvoltării appeared first on Buletin de București.
14:10
Sector 6 | Când și unde se plătește taxa pentru programul „Școală după Școală” # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” a început luni, 13 octombrie, în mare parte dintre unitățile de învățământ, din Sectorul 6. Progresiv, până pe 3 noiembrie, se va desfășura în toate cele 23 de școli înscrise în program. Conform proiectului, părinții trebuie să achite o taxă lunară. Programul „Școală după Școală” include două variante de plată: De […] The post Sector 6 | Când și unde se plătește taxa pentru programul „Școală după Școală” appeared first on Buletin de București.
12:50
METEO | Vremea se va mai încălzi, în weekend, în Capitală. Temperatura maximă ajunge la 19 grade # Buletin de București
În Capitală, vremea se va mai încălzi, în weekend. Meteorologii anunță că temperatura maximă urcă până la 19 grade, vineri, 17 octombrie. Vineri, 17 octombrie, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date. Cerul va fi variabil ziua, dar se va înnora seara […] The post METEO | Vremea se va mai încălzi, în weekend, în Capitală. Temperatura maximă ajunge la 19 grade appeared first on Buletin de București.
11:50
Sector 1 | Locuințe temporare pentru familiile care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 propune construirea unui fond de locuințe de necesitate pentru relocarea familiilor care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat. Proiectul va fi dezbătut în ședința Consiliului Local, programată pentru 21 octombrie 2025. În acest fel, PS1 se implică în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din București, derulat de […] The post Sector 1 | Locuințe temporare pentru familiile care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat appeared first on Buletin de București.
11:40
Peste 50 de organizații civice cer Consiliului General să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din București. Protest la Primăria Capitalei # Buletin de București
Peste 50 organizaţii civice solicită, printr-o scrisoare deschisă adresată consilierilor generali ai Municipiului Bucureşti, să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din Capitală. Totodată, ONG-urile și grupurile civice anunță că vor organiza un protest în fața sediului Primăriei Capitalei, în ziua viitoarei ședințe de Consiliu General, potrivit unui comunicat de presă al mișcării cetățenești „Parcul IOR […] The post Peste 50 de organizații civice cer Consiliului General să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din București. Protest la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
11:20
Sector 6 | Locuri noi pentru biciclete în trei puncte din sector. Unde se află parcările # Buletin de București
150 de locuri noi pentru biciclete, distribuite în trei puncte din Sectorul 6 urmează să fie date în folosință, potrivit autorităţii locale. Măsura vine după ce, în prezent, există deja 1.700 de locuri distribuite în 37 de parcări. Cele 150 de locuri sunt distribuite în trei parcări dispuse astfel: Cetățenii interesați să le ocupe vor […] The post Sector 6 | Locuri noi pentru biciclete în trei puncte din sector. Unde se află parcările appeared first on Buletin de București.
10:50
DNA descinde la Spitalul Militar Central. Comandanta unității, apropiată a generalului Zisu # Buletin de București
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins joi dimineață la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Perchezițiile fac parte dintr-un dosar de corupție care vizează cadre medicale militare. Anchetatorii au percheziționat 19 adrese, inclusiv biroul directoarei spitalului, Florentina Ioniță. Acuzații grave de abuz și uzurpare de calități Dosarul vizează suspiciuni […] The post DNA descinde la Spitalul Militar Central. Comandanta unității, apropiată a generalului Zisu appeared first on Buletin de București.
06:40
Progres pe Autostrada A0: este montat tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București–Constanța # Buletin de București
Tablierul metalic care va forma pasajul peste calea ferată București-Constanța de pe lotul 3 Nord al Autostrăzii A0, Afumați – Pantelimon, este montat în cea mai mare parte, potrivit imaginilor transmise de Infrastructura României. Totuși, se înregistrează progres modest pe acest lot din Autostrada A0. Constructorul chinez al acestui loc, China Civil Engineering Construction Corporation […] The post Progres pe Autostrada A0: este montat tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București–Constanța appeared first on Buletin de București.
Ieri
05:00
A fost modernizată prima zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni. Ce alte lucrări urmează # Buletin de București
O primă zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni a fost modernizată, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). În prezent, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni se află într-un amplu proces de modernizare. Lucrările vor continua și în celelalte terminale, dar și în culoarul de legătură dintre acestea. „Aeroportul Henri Coandă se transformă! […] The post A fost modernizată prima zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni. Ce alte lucrări urmează appeared first on Buletin de București.
04:50
Metrorex analizează condițiile de acces „pentru toate băncile interesate”, după dezvăluirile BdB privind acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul # Buletin de București
După acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul și suspendarea pentru a doua oară a procedurii pentru „servicii bancare aferente activității comerciale”, Metrorex a transmis un răspuns oficial pentru Buletin de București în care explică situația și măsurile luate. Compania susține că analizează toate soluțiile tehnice și juridice disponibile pentru a asigura continuitatea […] The post Metrorex analizează condițiile de acces „pentru toate băncile interesate”, după dezvăluirile BdB privind acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul appeared first on Buletin de București.
03:20
Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în Ilfov, construite în parteneriat cu Nuclearelectrica. Cine poate beneficia de ele # Buletin de București
Protectia Animalelor CJ Ilfov a anunțat că vor fi construite căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân, cu sprijinul Fundației Ilfov Împreună și Nuclearelectrica. Scopul inițiativei este de a veni în sprijinul persoanelor care îngrijesc comunități de pisici, în special în sezonul rece. Există, însă, anumite condiții care trebuie îndeplinite. Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân, […] The post Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în Ilfov, construite în parteneriat cu Nuclearelectrica. Cine poate beneficia de ele appeared first on Buletin de București.
15 octombrie 2025
22:00
„Inovație” românească pe lotul 2 din A7: șoferii care vin dinspre București trebuie să iasă de pe autostradă, prin două sate, pentru a continua pe autostradă spre Buzău. Spre București, drumul este direct # Buletin de București
Lotul 2 din autostrada A7, Mizil-Pietroasele, urmează să fie deschis vineri, 17 octombrie. Totuși, se va putea circula exclusiv pe autostradă numai pe un singur sens, dinspre Buzău spre București. Invers, cei care vin dinspre București sau Ploiești vor ajunge la Buzău abia după ce vor ieși de pe drumul de mare viteză, prin două […] The post „Inovație” românească pe lotul 2 din A7: șoferii care vin dinspre București trebuie să iasă de pe autostradă, prin două sate, pentru a continua pe autostradă spre Buzău. Spre București, drumul este direct appeared first on Buletin de București.
19:50
TERMOFICARE | Peste 20% dintre blocuri nu au apă caldă și căldură. Situația pe sectoare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) înregistrează noi avarii în rețeaua de termoficare, lăsând sute de blocuri fără apă caldă și căldură. Săptămâna trecută, Termoenergetica anunța că a pornit căldura în Capitală. În acest moment, sistemul funcționează la 79% din capacitate. Deși CMTEB a solicitat săptămâna trecută creșterea debitului și a sarcinii termice la centralele ELCEN, […] The post TERMOFICARE | Peste 20% dintre blocuri nu au apă caldă și căldură. Situația pe sectoare appeared first on Buletin de București.
16:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Cristian Popescu Piedone, conform unui comunicat de presă. Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ar fi permis divulgat informații confidențiale, pentru obținerea unor beneficii necuvenite. Potrivit rechizitoriului, pe 7 martie 2025, Piedone a informat un reprezentant al unui hotel […] The post Piedone, trimis în judecată pentru divulgarea de informații confidențiale appeared first on Buletin de București.
14:40
Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună. „Scopul său nu a fost acela de a produce profit” | Golazo # Buletin de București
Construcția Arenei Naționale a costat 234 de milioane de euro, dar din 2011, de când a fost inaugurată, până în prezent nu a reușit să producă niciodată profit. Arena Națională bani în fiecare lună, potrivit Golazo. Cel mai mare stadion din România, cu peste 50.000 de locuri, este în proprietatea Primăriei Capitalei. Datele contabile arată […] The post Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună. „Scopul său nu a fost acela de a produce profit” | Golazo appeared first on Buletin de București.
14:00
PS4 „se extinde” în Nordul Capitalei. Primăria condusă de Daniel Băluță vrea să se ocupe de licitația privind înființarea unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 plănuiește să se asocieze cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București (ADI-GIMB), în vederea înființării unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local al Sectorului 4 de joi, 16 octombrie, însă încă nu […] The post PS4 „se extinde” în Nordul Capitalei. Primăria condusă de Daniel Băluță vrea să se ocupe de licitația privind înființarea unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov appeared first on Buletin de București.
13:30
Cum justifică MApN că i-a trimis pe rezerviștii mobilizați la adrese greșite: „E normal să apară și probleme” # Buletin de București
Peste 10.000 de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați în luna octombrie de către Ministerul Apărării Naționale, pentru un execrcițiu de mobilizare și antrenament. Doar că instituția i-a trimis pe unii dintre rezerviștii mobilizați la adrese greșite. Jurnalistul Liviu Avram a fost unul dintre rezerviștii chemați la exercițiul MOBEX B-IF-25, desfășurat de Ministerul […] The post Cum justifică MApN că i-a trimis pe rezerviștii mobilizați la adrese greșite: „E normal să apară și probleme” appeared first on Buletin de București.
13:20
Piese și telefoane contrafăcute la un service din Sectorul 4. Poliția a confiscat peste 160 de produse # Buletin de București
Polițiștii bucureșteni au descoperit piese și telefoane contrafăcute la un service aflat în Sectorul 4, în urma unei acțiuni desfășurate pe 14 octombrie 2025. Mai mulți agenți economici au fost verificați de către autorități, care au confiscat peste 160 de articole. Verificările au fost efectuate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului […] The post Piese și telefoane contrafăcute la un service din Sectorul 4. Poliția a confiscat peste 160 de produse appeared first on Buletin de București.
12:30
Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” # Buletin de București
Doi senatori AUR au inițiat un proiect de lege prin care propun ca toate clădirile noi ale statului să fie construite în același stil, de inspirație românească. Parlamentarii și-au justificat inițiativa prin faptul că vor, astfel, să elimine influența sovietică din arhitectura imobilelor administrative. „Prezenta propunere legislativă are ca scop revitalizarea stilurilor arhitecturale autohtone întâlnite […] The post Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” appeared first on Buletin de București.
12:20
Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că s-a început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei, înainte de pregătirile pentru West Side Christmas Market. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, însă pregătirile vor începe în luna noiembrie. A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei Anunțul privind […] The post Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market appeared first on Buletin de București.
11:10
Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” # Buletin de București
Traficul pe autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Buzău, ar urma să fie deschis vineri, pe lotul 2 Mizil-Pietroasele. Irinel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, a confirmat pentru Buletin de București că testele de rezistență la podul de la kilometrul 38 au ieșit favorabil. „Testele de rezistență au ieșit mai bine decât cele […] The post Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” appeared first on Buletin de București.
10:20
Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie # Buletin de București
Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 a anunțat schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari, care intră în vigoare chiar de astăzi, 15 octombrie 2025. Traficul rutier se va desfășura în sens unic, pe străzile adiacente parcului, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte noile indicatoare rutiere din zonă. Schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari […] The post Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie appeared first on Buletin de București.
08:40
Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat # Buletin de București
Un parc nou, cu o suprafață de peste 50.000 metri pătrați, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă, promite Primăria Sectorului 1. Totodată, și Parcul Regina Maria din zona Podului Grant ar urma să intre în reabilitare de anul viitor, anunță autoritatea locală, în urma unei consultări publice cu cetățenii Sectorului 1. Proiect […] The post Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat appeared first on Buletin de București.
07:40
MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media # Buletin de București
Armata a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov, iar la exerciții au apărut probleme de organizare, conform unui reportaj publicat de G4Media.ro. Jurnalistul Liviu Avram a fost unul dintre rezerviștii chemați la exercițiul „MOBEX 2025” și a relatat că a primit un ordin de chemare la o unitate militară din Clinceni, Ilfov, […] The post MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media appeared first on Buletin de București.
07:10
Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație # Buletin de București
Traficul rutier este aproape blocat pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de intrare în Capitală. Coada a început din zona localității Bolintin Vale, județul Giurgiu. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, la ora 6:45 situația era similară și pe Centura Capitalei, unde aglomerația afectează zonele Bragadiru, Domnești, Chiajna și Pantelimon. La celălalt capăt al țării, pe […] The post Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat # Buletin de București
În martie anul acesta, am fost la Londra și am remarcat că pe foarte multe străzi limita de viteză este de doar 20 de mile pe oră/32 de kilometri pe oră. Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți. Ne-am întâlnit cu un amic român, care ne-a dus cu mașina, de câteva ori, în diverse puncte ale orașului. […] The post EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat appeared first on Buletin de București.
21:00
Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 anunță că amenajează locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, destinate în special locuitorilor rămași fără locurile de pe Mihai Bravu după decizia Brigăzii Rutiere. Este vorba despre un număr de 152 de locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu. Primăria estimează că, până la sfârșitul lui 2025, vor fi amenajate și […] The post Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
20:20
Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă # Buletin de București
La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, […] The post Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă appeared first on Buletin de București.
17:50
Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 # Buletin de București
Metrorex a anunțat noi restricții de trafic pe DN1, în zona Băneasa, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, începând cu 15 octombrie 2025. Traficul va fi restricționat pe DN1, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa, pe sensul spre Otopeni. În plus, au fost anunțate și schimbări privind restricțiile din zona Gara Băneasa. Noi […] The post Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 appeared first on Buletin de București.
16:30
Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că stația „Pod Băneasa” va fi reamplasată temporar de miercuri, 15 octombrie 2025. Modificarea vine în contextul lucrărilor de construire a Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), după cum a anunțat STB pe paginile de socializare, dar și pe site-ul oficial. STB anunță mutarea temporară […] The post Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB appeared first on Buletin de București.
16:00
Se anunță scumpiri pentru serviciul de salubrizare în Sectorul 4. Într-o ședință programată pentru 16 octombrie, Consiliul Local va discuta un proiect de hotărâre care, dacă va fi aprobat, va majora tarifele pentru gunoiul menajer cu aproape 20% pentru persoanele fizice, începând cu 1 ianuarie 2026. Conform proiectului de hotărâre, tariful total de gestionare a […] The post Sector 4 | Tarifele pentru gunoi, creștere propusă cu aproape 20% appeared first on Buletin de București.
15:10
Cea mai nouă stradă din Capitală ar putea avea denumirea „Europa Unită”, conform proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 4. În ședința de joi, 16 octombrie, se va discuta proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) de atribuire a denumirii menționate pentru […] The post Sector 4 | Cum se va numi cea mai nouă stradă din Capitală appeared first on Buletin de București.
11:50
Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare, interzise la orele de vârf. Proiectul se află în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Capitalei propune restricționarea traficului pentru autovehiculele de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf, măsură ce ar putea contribui la fluidizarea traficului din București. Proiectul a fost pus în dezbatere publică după ce s-au purtat discuții în prealabil cu reprezentanții marilor retaileri. PMB a venit cu această propunere deoarece numărul mașinilor înmatriculate în […] The post Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare, interzise la orele de vârf. Proiectul se află în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
10:40
Tragedia de pe Șoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o mamă susține că a vrut să evite “ceva” când a provocat accidentul # Buletin de București
Șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni are doar 20 de ani, dar era cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini puternice, potrivit B1 TV. Tânărul le-ar fi declarat poliţiştilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp. “Am încercat să evit […] The post Tragedia de pe Șoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o mamă susține că a vrut să evite “ceva” când a provocat accidentul appeared first on Buletin de București.
09:40
Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o femeie şi i-a rănit grav fiica pe trecerea de pietoni a fost reținut # Buletin de București
Tânărul de 20 de ani, șoferul care a lovit mortal o femeie pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni, a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, după ce impactul a provocat decesul femeii și rănirea gravă a fiicei sale. Tragedia a […] The post Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o femeie şi i-a rănit grav fiica pe trecerea de pietoni a fost reținut appeared first on Buletin de București.
09:00
Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Tehnologia care poate salva vieți pe trecerea de pietoni, testată în Ilfov # Buletin de București
Tragedia de pe Șoseaua Berceni, unde o femeie de 35 de ani și copilul ei de doi ani au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni, readuce în atenție una dintre cele mai grave probleme de siguranță rutieră din România: traversările nesigure în zone intens circulate. Deși victimele se aflau pe zebră, respectarea regulilor de […] The post Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Tehnologia care poate salva vieți pe trecerea de pietoni, testată în Ilfov appeared first on Buletin de București.
08:50
1.000 de morți și 2.600 de persoane rănite grav, în accidentele rutiere din Capitală din ultimii 15 ani. Radiografia ultimelor tragedii # Buletin de București
Peste 11.000 de accidente rutiere au avut loc în perioada 2010 – 2023 în București, conform unei analize inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). 55% din cele 11.195 de accidente rutiere au implicat pietoni și bicicliști. Anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de accidente, peste 900, a fost 2016. Mai […] The post 1.000 de morți și 2.600 de persoane rănite grav, în accidentele rutiere din Capitală din ultimii 15 ani. Radiografia ultimelor tragedii appeared first on Buletin de București.
08:10
Autostrada Moldovei | Săptămâna aceasta s-ar putea deschide traficul pe segmentul București–Buzău # Buletin de București
După luni de întârzieri și probleme tehnice majore, Autostrada Moldovei A7 ar putea deveni în sfârșit complet circulabilă între București și Buzău. Dacă ultimele verificări tehnice sunt conforme, comisia de recepție ar putea da undă verde deschiderii traficului începând de vineri, 17 octombrie. Un pas important: traficul doar pe A7, fără E85 Odată cu deschiderea […] The post Autostrada Moldovei | Săptămâna aceasta s-ar putea deschide traficul pe segmentul București–Buzău appeared first on Buletin de București.
13 octombrie 2025
22:30
Agresorul livratorului din Bangladesh, Cosmin Tudoran, va sta în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, au decis magistrații Judecătoriei Sectorului 2. În plus, bărbatul trebuie să urmeze și tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări. Săptămâna trecută, bărbatul din București a fost trimis în judecată de către procurori, […] The post Agresorul livratorului din Bangladesh, obligat să facă tratament psihiatric appeared first on Buletin de București.
18:40
Accident grav pe șoseaua Berceni: o mamă și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a decedat # Buletin de București
Luni, 13 octombrie, o mamă și copilul ei au fost loviți de un autoturism pe trecerea de pietoni, pe șoseaua Berceni. Femeia în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, iar minorul în vârstă de aproximativ doi ani a fost transportat la spital. Tragedia s-a petrecut luni după-amiază, pe șoseaua Berceni nr. 15. Copilul […] The post Accident grav pe șoseaua Berceni: o mamă și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a decedat appeared first on Buletin de București.
17:30
Linia de autobuz 780 va funcționa, din nou, în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă # Buletin de București
Linia de autobuz 780, repusă în funcțiune în perioada 14-17.10.2025, între orele 08:30-15:00. Măsura a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) ca urmare a suspendării temporare a circulației trenurilor de călători pe relația București Nord – Aeroport „Henri Coandă”, pentru lucrări la infrastructura feroviară. Linia de autobuz […] The post Linia de autobuz 780 va funcționa, din nou, în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă appeared first on Buletin de București.
17:10
Sector 5 | Cetățenii se pot programa online la Direcția de Taxe și Impozite Locale # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 5 pot face programări online la Direcția de Taxe și Impozite Locale, evitând cozile de la ghișee. Contribuabilii se pot programa începând chiar de astăzi, 13 octombrie 2025. Programul a fost implementat de Primăria Sectorului 5, prin intermediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, iar măsura are rolul de […] The post Sector 5 | Cetățenii se pot programa online la Direcția de Taxe și Impozite Locale appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.