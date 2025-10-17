Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”
Gândul, 17 octombrie 2025 05:10
Sora lui Carmen Dan, reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu total evaluat la peste jumătate de milion de euro, ar fi obișnuit să-și umilească victimele atunci când își cereau banii înapoi. Reținută pentru 24 de ore, Simona Stan și-ar fi recunoscut toate faptele. Simona Stan era în atenția autorităților încă din […]
• • •
Acum o oră
05:10
05:10
Gândul prezintă în exclusivitate cifrele dezastrului bugetar. Deficitul deja sare de 100 de miliarde de lei și este mai mare decât în 2024. În loc să fim salvați, suntem îngropați # Gândul
Deficitul bugetar al României, care a devenit vedeta acestui an, este scăpat de sub control și orice măsură pe care guvernul Bolojan a încercat-o nu i-a putut opri creșterea. Gândul a obținut în exclusivitate un document al Ministerului de Finanțe care indică: deficitul bugetar al României ar fi atins 100 mld. lei la 9 luni […]
Acum 6 ore
01:10
Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea” # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a fost inculpat, joi, 16 octombrie, pentru 18 fapte ce vizează manipularea informațiilor clasificate. Donald Trump a răspuns la întrebărilor presei, referitoare la acuzațiile aduse fostului său consilier pe securitate națională, John […]
00:50
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate # Gândul
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru 18 capete de acuzare: 8 fapte pentru transmiterea ilegală a informațiilor de apărare națională și 10 fapte pentru reținerea ilegală a informațiilor de apărare națională. Instanța federală a emis astăzi un rechizitoriu prin care îl acuză pe fostul consilier pentru securitate […]
00:20
Prețul AURULUI depășește pentru prima dată 4.300 de dolari. Capitalizare de piață de peste 30 de trilioane de dolari # Gândul
Prețul aurului depășește pentru prima dată 4.300 de dolari, devenind primul activ din istorie care depășește o capitalizare de piață de 30 de trilioane de dolari. FOTO: Envato
00:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Macron și jocurile politice din Franța. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Și zice bă, fii atent, nu votați moțiunea de cenzură depusă, iar noi suspendăm reforma până după alegerile prezidențiale. Cum […]
Acum 8 ore
23:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat numirea miniștrilor în actualul guvern. El l-a vizat și pe președintele Nicușor Dan, afirmând că acesta ar acționa ca o marionetă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu critică modul în care au fost făcute numirile în poziții cheie în […]
23:30
Diana Buzoianu anunță că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu beneficiarii voucherelor RABLA # Gândul
Ministrul Mediului a anunțat joi seara că săptămâna viitoare se face comisia tehnică și urmează să fie dată lista cu beneficiarii. „Deci săptămâna viitoare avem răspunsurile pe voucherele prin programul Rabla pe persoane fizice”, a spus Diana Buzoianu, la Euronews. Ministrul Mediului a mai transmis că vor fi schimbări și astfel proiectele care se […]
23:20
Guvernul Bolojan pregătește noi creșteri de TAXE printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării. Impozitele vor exploda în 45 de zone ale țării # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar fi propus în ultima ședință de coaliție un proiect care ar schimba statutul mai multor localități din România. Dacă proiectul este aprobat, 45 de comune din țară se vor transforma în orașe, ceea ce înseamnă și o creștere a impozitelor pentru locuitori, transmite euronews. Potrivit unei analize a Ministerului Dezvoltării, […]
23:20
❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington” # Gândul
Zelenski ajunge în SUA, se pregătește de întâlnirea cu Trump. Trump se pregătește de Summitul de la Budapesta cu Putin. „Eu sunt deja la Washington. Astăzi, am întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare – producători de arme puternice care ne pot consolida cu siguranță protecția. În special, vom discuta despre livrări suplimentare de sisteme […]
23:10
Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor # Gândul
Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc (UDMR), a anunțat o măsură care ar putea stârni controverse: ciobanii, fermierii și crescătorii de animale să nu mai folosească câini din rasele Kangal, ciobănesc caucazian și ciobănesc din Asia Centrală la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ. Edilul a reamintit că pășunatul fără autorizație este interzis. Decizia […]
23:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre anularea alegerilor și războiul hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu pot să afle adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT, desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii. În acel […]
22:50
Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu” # Gândul
Cea mai mare provocare pentru livratorii străini care au venit în România a reprezentat-o traficul, fiind diferit de cel din țara de unei ei vin. Mulți au spus că regulile de circulație le-au dat mari bătăi de cap. Muhammad, un muncitor din Pakistan, a declarat pentru ProTV: „Prima dată când am venit aici, a fost dificil […]
22:40
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare # Gândul
Postul Crăciunului reprezintă mai mult decât o perioadă de abținere de la anumite alimente – este o călătorie a sufletului, un timp sacru în care ne pregătim pentru Nașterea Domnului prin rugăciune, iertare și curățare interioară. Perioada simbolizează așteptarea plină de speranță a venirii Mântuitorului, iar credincioșii sunt invitați să își întărească legătura cu Dumnezeu […]
22:40
Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA” # Gândul
Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, i-a transmis un mesaj dur șefului ANAF, Adrian Nica, în urma declarațiilor acestuia potrivit cărora produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum, precum gemul sau zacusca, influențează colectarea TVA-ului. Dorin Modure a transmis că produsele preparate în casă, din materie primă proprie, destinate autoconsumului, nu afectează GAP-ul […]
22:30
Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!” # Gândul
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook, că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. După ce liderul UDMR a aflat de declarația șefului ANAF care anunța că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”, a recunoscut: „Am încălcat […]
22:30
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate # Gândul
BUCUREȘTI – 16.10.2025 – Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica, lansează un eveniment unic în România: „Energie pentru România”, o inițiativă care depășește granițele unei conferințe clasice. Evenimentul va avea loc pe 23 octombrie 2025, la ora 9.00, în Hala Filaret, Str. Candiano Popescu n2 București. „Energie pentru România” își propune să transforme dialogul profesional […]
22:20
22:20
22:20
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat schimbul de replici dintre președintele Nicușor Dan și procurorul general Alex Florența, legat de raportul privind posibila intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu a comentat situația prezentării raportului Parchetului General privind […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Dan Diaconescu, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
22:10
Acum 12 ore
22:00
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!” # Gândul
Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta. „Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC. […]
21:50
O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 €, aflat în posesia unui colecționar, trebuia să ajungă în Granada # Gândul
O pictură realizată și semnată de Pablo Picasso în 1919, cunoscută ca „Natura statică cu chitara”, a fost furată, intrând astfel în rândul artefactelor istorice de mare valoare (precum Coiful de la Coțofenești și brățările dacice) care au fost jefuite în acest an. Aflată în posesia unui colecționar, trebuia să fie transportată în orașul Granada, […]
21:50
În ediția din 16 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a relatat că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina a avut un impact negativ asupra situației pentru că Ucraina nu s-a epuizat economic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. În opinia lui Ion Cristoiu, conflictul continuă pentru că Ucraina este menținută […]
21:40
Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell # Gândul
Senatorul Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ într-unul din holurile Capitoliului joi după-amiază, în timp ce se îndrepta spre camera Senatului. În vârstă de 83 de ani, senatorul republican Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ joi, în timp ce mergea, ajutat de un asistent, prin holurile din subsolul clădirii […]
21:40
21:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că, la Washington, a avut o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, dedicată proiectelor din sectorul sănătății pe care Ministerul Sănătății le derulează. „Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale, o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu […]
21:30
21:30
Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO # Gândul
Atacurile cibernetice atribuite Rusiei s-au concentrat asupra Ucrainei și a statelor membre NATO în 2025, potrivit unui raport anual al companiei Microsoft, publicat joi. „Actorii statali ruși și-au extins aria țintelor în acest an pentru a se infiltra în rețele și dispozitive în principal în Ucraina în statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord”, […]
21:20
O nouă lovitură pentru Horațiu Potra. Liderul mercenarilor este vizat într-un nou dosar de trafic de arme # Gândul
Horațiu Potra, cunoscut drept liderul mercenarilor, este vizat de o nouă anchetă. Dezvăluirea a fost făcută de procurorul general, Alex Florența, într-un interviu pentru Europa Liberă. Ancheta vizează modul în care armamentul și sumele de bani cash pe care procurorii le-au găsit la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România. Acuzat de către […]
21:20
Oana Țoiu face „lobby” pentru Ucraina și Moldova, la întâlnirea cu Președintele Parlamentului European. România este ultima pe agenda ministrului MAE # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a avut o întrevedere joi, 16 octombrie, cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a discutat despre extinderea Uniunii și a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, se arată într-un comunicat de presă al MAE. Totodată Țoiu a transmis un mesaj despre întâlnirea cu oficialul european […]
21:10
Florentina Ioniță, control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. DNA i-a interzis fostei șefe a Spitalului Militar să ocupe o funcție similară # Gândul
„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. La intrarea în sediul DNA, Florentina Ioniță a spus reporterilor că „nu este adevărat” – atunci când a fost întrebată dacă a obținut ilegal […]
21:10
O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni # Gândul
O femeie din București în vârstă de 58 de ani este dispărută de o săptămână. Fiica sa adoptivă este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie în apartament cu câțiva prieteni. Nepotul femeii a alertat poliția și nu exclude varianta ca aceasta să fi fost ucisă. Ruda femeii a povestit că […]
21:00
20:40
Vacanță cu peripeții pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei în Cipru într-o provocare # Gândul
Călătoriile aduc adesea experiențe de neuitat, însă și situații pe care nu le putem controla. Și turiștii care se documentează pot să întâmpine obstacole atunci când nuanțele politice, geografice și culturale ale unei destinații nu sunt pe deplin înțelese. O româncă aflată în Cipru a trăit o astfel de experiență. Ea a relatat pe rețelele […]
20:30
George Simion a avut o primă reacție în urma validării alegerilor din Republica Moldova, menționând că, după mai multe încercări, mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate, reprezentând un pas înainte în procesul democratic. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul […]
20:30
Trump a avut o conversație „productivă” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
20:20
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA este așteptat să ceară punerea sub acuzare a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Informația a fost obținută de CNN din mai multe surse. Fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump între 2018 și 2019, Bolton este investigat pentru presupusa manipulare ilegală […]
20:10
O femeie albaneză, arestată în 2025 pentru …bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați # Gândul
O femeie albaneză care locuia în Italia s-a căsătorit cu doi bărbați. Unul provenea din Milano, celălalt din localitatea Montecatini. Acum, ea a fost arestată de autoritățile italiene, fiind acuzată de „bigamie”. Cazul ei a fost anchetat de când ea a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Înregistrată ca […]
19:50
Fondul Monetar Internațional avertizează că datoria publică globală e pe cale să depășească 100% din PIB-ul global până în 2029. Datoria ar ajunge la cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial. Datoriile guvernelor au crescut mai repede decât se anticipa, iar previziunile FMI nu sunt optimiste. Există riscul ca datoria publică […]
19:50
Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin # Gândul
Trupele nord-coreene cu bază în Rusia operează drone pe teritoriul ucrainean, în misiuni de recunoaștere, a anunțat, joi, Armata Ucrainei. Este prima dată când Ucraina a raportat un rol pe câmpul de luptă al trupelor nord-coreene în ultimele luni. Mii de militari nord-coreeni au luptat alături de forțele rusești în regiunea Kursk împotriva forțelor ucrainene. […]
19:50
Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit să fie distrus a fost găsit într-un garaj din România # Gândul
O mașină Lamborghini este foarte scumpă. Prețul variază în funcție de model, de la 200.000 $ pentru un Urus la 3 milioane $ un Sian. Un prototip foarte rar de Lamborghini Sian, ce ar fi trebuit să fie zdrobit și să nu fi văzut lumina zilei, tocmai a fost găsit intact în România, într-un garaj […]
19:50
Ce semnificație au numerele de pe rotița din interiorul frigiderului. Acelea nu sunt gradele # Gândul
Multe persoane trăiesc cu impresia că numerele de lângă rotița din frigider reprezintă setarea temperaturii, însă asta este doar un mit. Mulți nu știu cum să folosească corect frigiderul, iar asta poate umfla facturile la energie electrică. Numerele din interiorul frigiderulului sunt înțelese greșit de multe ori. Majoritatea persoanelor cred că reprezintă temperatura exactă în […]
19:40
DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București # Gândul
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul. Sfântul Părinte este biruitorul comunismului în Europa, cel care a spart porțile lagărului sovietic. Vizita […]
19:30
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ” # Gândul
Turcia urmează să trimită în Gaza echipe de salvatori care să se implice în misiuni de căutare și salvare, inclusiv recuperarea cadavrelor ostaticilor israelieni decedați. Inițiativa Turciei a primit aprobarea Israelului, în ciuda tensiunilor de lungă durată dintre Administrația președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și cea a premierului israelian Benjamin Netanyahu, au declarat trei persoane […]
19:10
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar # Gândul
Guvernul Ungariei intenționează să distribuie o pensie lunară suplimentară, în încercarea de a câștiga simpatia pensionarilor, în perspectiva alegerilor din aprilie anul viitor. Guvernul „lucrează la turație maximă” la un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare, a declarat premierul Viktor Orban într-o postare pe rețelele de socializare joi. El a prezentat inițiativa […]
19:10
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ciprian Constantin Șerban, și Directorul General al CFR SA, domnul Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod, din Subsecțiunea 2: Apața-Cața a tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara. După vizita de la Mureni din cadrul Subsecțiunii 3 a aceluiași tronson, Ministrul și Directorul General CFR SA au […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:00
Se modifică legea pentru tinerii care își găsesc un loc stabil de muncă. Noul proiect de lege lansat recent este în dezbatere și prevede acordarea unor prime lunare pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată. Un nou proiect de lege recent prevede acordarea unor prime lunare între 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii […]
