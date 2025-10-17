„Ofertă last-minute: cazare gratuită, masă inclusă, sală de fitness și primești și bani”. Numărul candidaților la școala de jandarmi, în creștere
17 octombrie 2025
Prăbușit în ultimii ani, interesul tinerilor pentru școlile postliceale ale MAI începe să crească din nou. Pentru o unitate din Vâlcea ar putea fi cea mai bună campanie de recrutare din ultimii ani. Ce beneficii au tinerii după absolvire și ce interdicții.
• • •
Se întoarce Franța la monarhie? Un descendent al lui Ludovic al XVI-lea spune că este pregătit să servească # Adevarul.ro
În contextul în care guvernul președintelui Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, un descendent al ultimului rege al Franței a declarat că este gata să servească țara, dacă i se va cere.
Ce ar trebui să facă părinții când copiii se ceartă între ei. De ce intervenția excesivă e nocivă # Adevarul.ro
Fie că vorbim de școală, fie de terenul de joacă, conflictele între copii apar de multe ori. Iar prima tentație a părintelui este să intervină și să-și apere propriul copil. În cazuri extreme se poate ajunge la situații precum cea din Brăila, unde un elev de 12 ani a fost bătut de tatăl unui coleg.
Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde # Adevarul.ro
Influența energetică a Rusiei în Asia Centrală se erodează, iar investitorii care continuă să parieze pe Moscova riscă pierderi considerabile.
Boala genetică rară care poate fi depistată la naștere. E nevoie de screening. „Mișcarea, locomoția, respirația și deglutiția sunt afectate” # Adevarul.ro
O boală genetică rară, amenințătoare de viață, poate fi depistată la naștere, dar este nevoie de extinderea screening-ului la nivel național. Pentru atrofia musculară spinală există tratament, iar copiii tratați devreme, înainte de instalarea simptomelor, au astfel șansa la o dezvoltare normală.
Un economist cere reformarea sistemului energetic: „Îmbogățește niște speciali cu prețul sărăciei noastre” # Adevarul.ro
Profesor la ASE București, macroeconomistul Cristian Păun analizează problemele care apar pe o piață liberalizată a energiei, în condițiile în care cea mai mare parte a producției, transportul și distribuția energiei sunt „de stat”.
Cum a ajuns o campanie online un fenomen social și ce poate schimba implicarea civică a tinerilor. "Aleg să le ofere încrederea celor care vorbesc pe înțelesul lor" # Adevarul.ro
De la o petiție scrisă la 14 ani până la participarea la Summitul G20 din Africa de Sud, Constantin-Alexandru Manda a demonstrat că implicarea în societate nu are vârstă. Tânărul avocat vorbește despre energia civică a generației sale și despre democrație.
Ascensiunea lui Geert Wilders. Cum a devenit un partid fără membri principala forță politică a Țărilor de Jos și ce înseamnă asta # Adevarul.ro
Geert Wilders conduce cel mai mare partid din Olanda — dar o face în stilul său caracteristic: singur. Partidul Libertății (PVV), fondat în 2006, a fost încă de la început conceput ca o formațiune dominată de un singur om.
„E ca și cum ai memora textul unei piese, dar fără să înțelegi rolul.” Cum își dau seama psihologii când o suferință e autentică și când e construită # Adevarul.ro
Pe TikTok, fiecare stare are un hashtag, iar orice emoție poate părea o tulburare. În spatele avalanșei de autodiagnosticări și etichete de tip „am anxietate socială”, psihologii descoperă adesea altceva: oameni care nu vor să mintă, ci să fie văzuți. Fenomenul se numește malingering.
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav” # Adevarul.ro
Numeroși români au ajuns în situații critice după ce au ațipit la volan, în timpul parcurgerii drumurilor lungi spre destinații de vacanță sau al curselor internaționale. Unii au răspuns provocării de a povesti momentele prin care au trecut, „furați de somn”.
Noile reguli pentru publicitatea politică aduc restricții pe platformele online din Europa. „Nu cred că doar partidele noi ar fi afectate” # Adevarul.ro
Noile reguli ale Uniunii Europene privind publicitatea politică sunt menite să îmbunătățească transparența, însă produc un efect neașteptat. Platformele online aleg să interzică publicitatea politică plătită în loc să încerce să se conformeze.
Proiectele care despart coaliția: de la corectarea primului pachet de măsuri fiscale la vechea temă a reducerii numărului de parlamentari # Adevarul.ro
Doua initiative ale PSD își propun să „corecteze” primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, generând noi contradicții în coaliție. USR are și un proiect care intră în dezbatere referitor la reducerea numărului de parlamentari.
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain, pentru a acoperi deficitul uriaș de forță de muncă din transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, estimat la 70.000 de șoferi profesioniști de camion și încă pe-atât pentru conducători de autobuze, autocare și taxiuri.
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie din Timisoara după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției # Adevarul.ro
Un bărbat de 26 de ani și-a dat foc în fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, unde era internată soția sa.
Partenonul, celebrul templu al zeiței Atena de pe Acropolă, renaște: pentru prima dată în 20 de ani, fără schele. Detalii inedite # Adevarul.ro
Partenonul, templul zeiței Atena de pe Acropolă, liber de schele pentru prima dată după 20 de ani – o imagine rară și emoționantă a monumentului cu o poveste inedită.
Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor sunt mult mai scumpe # Adevarul.ro
Planificarea unei călătorii necesită mult timp și culegerea foarte multor informații, în special cele legate de costurile de călătorie, mâncarea și cazarea, astfel încât să se poată încadra în bugetul stabilit.
Un judecător a fost împuşcat, joi, 16 octombrie, în provincia ecuadoriană Manabi (vest), la Oceanul Pacific, unde sunt active bande criminale legate de traficul de droguri. Magistratul a murit.
17 octombrie: Ziua când s-a născut diplomatul Mircea Răceanu, ultimul condamnat la moarte în România regimului Ceaușescu # Adevarul.ro
Mircea Răceanu s-a născut pe 17 octombrie 1935 în județul Dolj și a fost fiul adoptiv al fostului ilegalist Grigore Răceanu. Pe 17 octombrie s-a născut și actorul Aurel Cioranu și dramaturgul american Arthur Miller.
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington. Liderul ucrainean va discuta cu Trump despre rachetele americane Tomahawk # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească vineri, 17 octombrie, cu omologul său american, Donald Trump.
Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, în locul lui Băluță: „O figură foarte bună în Parlamentul European” # Adevarul.ro
Daniel Băluță „a făcut o treabă extraordinară”, iar Gabriela Firea „este o persoană foarte capabilă”, a spus Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3 al Capitalei, la Digi24, într-o discuție despre alegerile pentru Primăria Generală.
Liderul român care a ajuns faimos în tot Occidentul. Care au fost cu adevărat cele mai importante fapte de arme ale lui Mihai Viteazul, devenit spaima turcilor # Adevarul.ro
Una dintre cele mai glorioase pagini de istorie militară medievală a românilor le-a scris Mihai Viteazul. Acesta a fost singurul voievod român care a reușit să ajungă cu trupele sale la Munții Balcani, făcând ravagii în provinciile otomane de la sud de Dunăre. A fost cel mai mare coșmar al turcilor.
Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că o eventuală livrare de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina ar „distruge” relațiile dintre Moscova și Washington.
Trump spune că Israel va relua luptele în Gaza dacă el va da ordinul. „M-am certat cu Bibi” # Adevarul.ro
Donald Trump a afirmat miercuri că va lua în considerare acordarea către prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a permisiunii de a relua acțiunile militare în Gaza dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului.
Ce este GAP-ul de TVA: unde are dreptate si unde greșește șeful ANAF. Economist: „Acești bani nici nu ar putea să fie colectați” # Adevarul.ro
Economistul Christian Năsulea a comentat recent includerea produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.
Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni # Adevarul.ro
Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a declarat că loviturile asupra rafinăriilor de petrol au provocat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.
Trump vrea să construiască un arc de triumf în Washington D.C. „Cred că va fi fantastic” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor.
„A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”. Livratorii străini, derutați de traficul din România # Adevarul.ro
Lucrătorii străini care vin în România se confruntă adesea cu traficul, fiind diferit de cel din țara de unde vin. Mulți dintre ei spun că regulile de circulație le dau mari bătăi de cap.
„Survivor România” se mută, în cursul anului viitor, la un alt post de televiziune Se pregăteşte deja un sezon impresionant al reality show-ului.
Cauțiune de 1 milion de lei pentru șefa Spitalului Militar. Florentina Ioniță-Radu, plasată sub control judiciar # Adevarul.ro
Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, a fost plasată, joi, 16 octombrie, de procurorii DNA, sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei.
Cătălin Drulă: „Eu îmi doresc să fiu primar, nu mă interesează altă funcţie / Nu mă place deloc domnul Grindeanu” # Adevarul.ro
Cătălin Drulă a declarat joi, la Europa FM, că își dorește să fie primar al Capitalei și că nu îl interesează altă funcție, explicând astfel că nu i-ar face concurență lui Nicușor Dan dacă ar câștiga Primăria Municipiului București.
Cine sunt cele 28 de naționale calificate la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. O singură țară din Europa are biletele asigurate # Adevarul.ro
În acest moment se cunosc numele a peste jumătate dintre participantele la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor.
După Pițurcă, și Boloni îl laudă pe fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu: „Mie să nu îmi spună nimeni lucruri” # Adevarul.ro
Loți Boloni este momentan antrenor fără contract.
Trump, după discuția cu Putin: Ne vom întâlni la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război # Adevarul.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Horațiu Potra, vizat de un nou dosar: armele și banii ar fi fost introduși în țară cu ajutorul unor funcționari # Adevarul.ro
Un nou dosar deschis de Parchetul Genera îl vizează pe Horațiu Potra. Mai exact mosul în care armamentul și sumele de bani cash găsiți la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România.
Zacusca și dulceața făcute acasă nu sunt purtătoare de TVA. Liderul „Solidaritatea” îl contrazice pe șeful ANAF # Adevarul.ro
Declarațiile șefului ANAF privind gemul de casă care ar influența colectarea TVA stârnesc controverse. Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, susține că produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum nu au niciun efect asupra colectării TVA
Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft # Adevarul.ro
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi.
Mai mulți secretari generali ai Guvernului obțin venituri uriașe din pensie și salariu. „Dacă nu se mai acceptă cumul, am plecat acasă” # Adevarul.ro
Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) primesc atât pensie, cât și salariu de la stat, iar printre ei se numără foști militari sau consilieri cu venituri lunare care depășesc zeci de mii de lei.
„Am încălcat legea”. Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am făcut gem. Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat ironic la declarațiile făcute de șeful ANAF, Adrian Nica, privind gap-ul de TVA și impactul produselor de consum propriu asupra colectării taxelor.
Programul ediției 2025 a Festivalului Național de Teatru, desfășurat la București în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole și evenimente așteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 – „Focus: RADU AFRIM”.
Haos în Kenya: mulțimea adunată la priveghiul fostului premier Odinga, dispersată cu gloanțe și gaze. „Putem ști că el este în sicriu?” # Adevarul.ro
Scene de haos la Nairobi. Poliţia din Kenya trage cu gloanţe şi gaze lacrimogene asupra mulţimii adunate pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Odinga - VIDEO
Dezvăluiri din dosarul în care e vizată șefa Spitalului Militar: semna ilegal documente în locul ministrului Apărării # Adevarul.ro
Noi dezvăluiri au apărut în cazul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță-Radu, vizată într-un dosar penal pentru uzurparea funcției și abuz în serviciu.
O companie din Emiratele Arabe Unite (EAU) a vizitat Portul Constanța joi, 16 octombrie, manifestându-și astfel interesul de a investi în zonă.
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului # Adevarul.ro
O femeie din Kayseri, Turcia, a fost salvată în ultima clipă de un agent de pază, după ce a pășit pe liniile de tramvai purtând căști. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și publicat de operatorul local de transport.
Judecătorii ÎCCJ consideră că situația lui Bănicioiu este „parțial asemănătoare” cu cea a lui Aleksei Navalnîi. Cum argumentează # Adevarul.ro
ÎCCJ compară situația fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, achitat pentru luare de mită şi trafic de influenţă, cu cea a lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit în condiţii suspecte într-o închisoare aflată la Cercul Polar Arctic.
O capodoperă de Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut în timpul unui transfer spre expoziție, de la Madrid la Granada # Adevarul.ro
O pictură rară a lui Pablo Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut în timpul transportului de la Madrid la Granada, chiar înainte de a fi expusă într-o nouă expoziție.
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune creată de SUA în 1949, în primii ani ai Războiului Rece.
ANCOM trage un semnal de alarmă privind pierderile de zeci de milioane de euro din cauza evenimentelor sportive transmise ilegal # Adevarul.ro
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual.
Comisia Europeană a prezentat un plan de apărare pentru a proteja „fiecare centimetru” al Europei # Adevarul.ro
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat, joi, „Foaia de parcurs pentru 2030 privind menținerea păcii – pregătirea pentru apărare”, un plan cuprinzător de consolidare a capabilităților europene de apărare.
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anunțat joi, 16 octombrie, că folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru păzirea turmelor de oi va fi interzisă pe teritoriul localității.
Cardiologul fotbaliștilor de la Universitatea Craiova și-a lansat cartea „Cum poți ajunge președinte” # Adevarul.ro
Lansare de carte în Bănie.
