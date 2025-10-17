Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”

Fanatik, 17 octombrie 2025 05:50

Surpriză de proporții la Nordis Mamaia! Administratorul special, Eugen Poștoacă, le-a propus tot păgubiților să salveze proiectul de lux de la malul mării. Poștoacă e acuzat de DIICOT că a devalizat compania

• • •

Acum 30 minute
05:50
Acum 6 ore
01:00
Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată” Fanatik
Basarab Panduru, unul dintre cei mai cunoscuți analiști din România, l-a luat la țintă pe Louis Munteanu după Csikszereda - CFR Cluj. Ce l-a enervat pe fostul fotbalist în jocul tânărului atacant
00:30
Eroul lui Csikszereda cu CFR Cluj, care a marcat din „panenka” la ultima fază, a dezvăluit ce i-a trecut prin minte în momentul execuției: „Știam că face asta” Fanatik
Fotbalistul de la Csikszereda care a marcat golul egalării, în prelungiri, la partida cu CFR Cluj, a explicat de ce a ales să dea din "scăriță" lovitura de la 11 metri.
00:10
Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei lui în Csikszereda – CFR Cluj: „Îl trimiteam cu primul tren direct la Budapesta. Nu pot să accept așa ceva” Fanatik
Csikszereda a smuls un punct în minutele de prelungire din restanța cu CFR Cluj. Golul de 2-2 a fost înscris din „Panenka”, iar acest lucru l-a scos din sărite pe Robert Ilyeș: „Cu primul tren la Budapesta”
Acum 8 ore
00:00
Ce au scris maghiarii, după scandalul uriaș de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: ”Arbitrul VAR a ajutat” Fanatik
Meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2 s-a încheiat cu un scandal mare. Presa maghiară a acordat spații largi jocului de la Miercurea Ciuc și a scris despre prestația arbitrilor.
16 octombrie 2025
23:50
Momentul de nebunie care a salvat-o pe Dinamo! Dezvăluiri exclusive despre omul care a schimbat totul în Ștefan cel Mare Fanatik
Andrei Nicolescu a explicat care a fost momentul zero al salvării lui Dinamo, când echipa era într-o stare critică, aproape de faliment. Cum s-a făcut preluarea clubului de la Dorin Șerdean.
23:30
Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc și a dat verdictul imediat Fanatik
Mario Camora, căpitanul CFR-ului, a subliniat problema pe care echipa sa a avut-o în egalul făcut cu Csikszereda Miercurea Ciuc, 2-2, din deplasare, în partida restantă din etapa cu numărul 5.
23:30
George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe care arbitrul l-a făcut praf în acest sezon Fanatik
Arbitrul George Găman a avut din nou o seară neagră. „Centralul” a făcut praf meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2, după ce a mai distrus și alte partide în acest sezon de SuperLiga
23:30
Andrea Mandorlini a pus tunurile pe George Găman după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu a fost vina lui Biliboc, a fost vina altcuiva” Fanatik
CFR Cluj a scăpat două puncte printre degete în prelungirile partidei cu Csikszereda. Ciucanii au beneficiat de un penalty, care în opinia lui Andrea Mandorlini a fost acordat ușor. Ce a spus despre arbitraj
23:20
Pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,30 la Superbet pentru Farul Constanța – FC Argeș Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3,30 la meciul Farul Constanța - FC Argeș
23:10
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită” Fanatik
O mare campioană a anunțat că se retrage la doar 25 de ani. A traversat o perioadă dificilă, iar în final a luat această decizie care i-a suprins pe fanii săi.
23:10
Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de la CFR Cluj pe care i-a remarcat: „Pot avea cariere frumoase” Fanatik
Islam Slimani a reușit primul său gol în tricoul celor de la CFR Cluj, în egalul făcut de trupa din Gruia, 2-2, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa cu numărul 13 a SuperLigii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal din Germania și Spania Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 331 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Germania și Spania.
22:40
Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport Fanatik
Fostul jucător al celor de la FCSB, care s-a retras din activitatea din cauza accidentărilor, continuă să aibă probleme de sănătate chiar dacă nu mai joacă fotbal.
22:40
Controverse uriaşe de arbitraj în Csikszereda – CFR Cluj 2-2! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor şi apoi s-a revanşat cu un penalty uşor. Video Fanatik
George Găman a avut un final turbulent de meci în Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Arbitrul le-a anulat un gol valabil ciucanilor în final de meci, dar a acordat un penalty "în compensaţie" din care ciucanii au egalat.
22:20
Florin Gardoș, apariție de senzație lângă numărul 1 de la UEFA. Schimbare importantă în cariera fostului internațional român Fanatik
Au trecut mai bine de 3 ani de când Florin Gardoș a agățat ghetele în cui, iar acum a primit undă verde pentru ceea ce vrea să facă pe viitor. Ce legătură are președintele UEFA cu noua sa carieră.
22:10
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu: „În urmă cu un an erau competitivi, acum nu?”. „Înțepături” către Mircea Lucescu Fanatik
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, după ce au fost criticați de Mircea Lucescu: „Acum nu mai sunt competitivi?”. Ce a transmis fostul selecționer ce a dus România la EURO 2024
Acum 12 ore
21:50
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor Fanatik
Florin Cernat a vorbit despre perioada incredibilă petrecută la Dinamo Kiev. Mijlocașul român a evoluat timp de opt ani în Ucraina, jucând aproape sezon de sezon în Champions League.
21:30
Incident în Brazilia! Fiica de doar 2 ani a lui Neymar a fost lovită cu mingea în cap în timpul unui meci. Cum a reacționat fotbalistul. Video Fanatik
Fiica lui Neymar a fost implicată într-un incident neplăcut la o întâlnire din campionatul Braziliei. Atacantul lui Santos a reacționat imediat pentru a-și liniști fetița.
21:20
MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de Metaloglobus – FCSB Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor prefața Metaloglobus - FCSB, din etapa a 13-a din SuperLiga , vineri, 17 octombrie, ora 15:00, la podcastul „MM la Fanatik”.
21:10
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops Fanatik
Românul acuzat de fapte care aduc aminte de celebrul caz ”escrocul de pe Tinder” a scăpat de condamnare din cauza unei gafe judiciare recunoscute inclusiv de instanță.
21:10
Reacția jucătorului naționalei, după ce Mircea Lucescu i-a prezentat scuze public: „Am vorbit cu el” Fanatik
Jucătorul naționalei României nu a prins decât câteva minute în meciurile României cu Moldova și Austria, iar Mircea Lucescu și-a prezentat scuzele public. Cum a reacționat mijlocașul lui FCSB după ce i s-a întâmplat la națională
20:40
Mitică Dragomir și Ioan Becali s-au amenințat în direct și s-au întâlnit să se bată! “A scos pistolul?”. Adevărul despre episodul istoric Fanatik
Giovanni Becali a lămurit scandalul dintre el și Mitică Dragomir. Fostul președinte de la LPF a povesit episodul și a dezvăluit că au fost și pistoale scoase.
20:30
Zero dubii! Titularul de la FCSB pleacă la finalul sezonului: „Hotărârea era luată deja”. „Jucătorul de pe altă planetă” rămâne Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot pe care FCSB le are și a confirmat că unul dintre jucătorii importanți o să plece de la echipă la finalul stagiunii.
20:20
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura Fanatik
Acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, Dan Șucu, a vorbit despre posibilitatea unei uniri a celor două societăți. Ce plan are omul de afaceri și cum vrea să formeze o singură entitate.
20:10
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale Fanatik
Răzvan Raț l-a luat la roast pe fostul său adversar chiar în fața telespectatorilor. Remarcile sale au adus multe zâmbete și au ajuns virale pe social media.
20:10
România poate deveni lider regional în comerțul electronic. Provocările lansate de Ziua Națională a Comerțului Electronic Fanatik
Deși România ar putea să devină lider regional în comerțul electronic, platformele extracomunitare ajung să genereze mai mult interes în rândul românilor.
19:50
Fanatik SuperLiga, vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show de zile mari după restanța Csikszereda – CFR Cluj Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste îi are alături pe Cristi Balaj, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță, Robert Niță și Super-Gigi
19:40
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență” Fanatik
David Popovici, intervenție inedită la o conferință unde a vorbit deschis despre victoriile pe care le-a avut în sport. Ce a povestit abia acum tânărul.
19:20
Tulburător! Ce l-a rugat străbunica pe patul de moarte pe Lisav Naif Eissat. Adevăratul motiv pentru care israelianul a ales naționala lui Lucescu, deși nu știe limba română Fanatik
Israelianul Lisav Eissat a debutat pentru echipa națională a României, iar tatăl său a explicat cum s-a ajuns aici. O mare parte din decizia fotbalistului a fost luată după o rugăminte a străbunicii sale.
19:10
Firma consilierei lui Nicușor Dan a dat în judecată o primărie. Ce impozite și taxe a contestat Ramona Dinu Fanatik
Ramona Dinu, consilier de stat al președintelui Nicușor Dan, deține părți sociale la o firmă ce a contestat în instanță taxele impuse de autoritățile fiscale locale.
19:00
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională Fanatik
Mircea Lucescu, detalii despre noul jucător de perspectivă al echipei naționale, Kevin Ciubotaru. Care este marea problemă a fotbalistului și cum speră selecționerul să o rezolve.
18:50
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv Fanatik
Probleme pentru CFR Cluj în ziua meciului cu Csikszereda. Clubul patronat de Neluțu Varga a primit o lovitură de la UEFA, ziua de 15 octombrie fiind zi de monitorizare a forului european. Ce se întâmplă cu licența de Europa a vicecampioanei?
18:30
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria Fanatik
România va fi în urna a doua la barajul pentru Campionatul Mondial dacă va încheia pe locul 2 grupa din preliminarii. Ce adversari poate întâlni România şi cum ne calificăm la turneul final.
18:10
Giovanni Show, vineri, 17 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Vineri, 17 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român.
18:10
CFR Cluj urmează modelul Rapid și Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu meciul ardelenilor din Cupa României Fanatik
CFR Cluj a urmat modelul de la Rapid și Universitatea Craiova. Unde se va disputa primul meci al ardelenilor din Cupa României și ce decizie a luat CSM Slatina.
17:50
Impresarul jucătorului din SuperLiga, acuzat că și-a falsificat vârsta, a rupt tăcerea: „Asta e calitatea umană în România” Fanatik
Andrei Balmoș a oferit o reacție categorică după ce Taiwo Quadri a fost acuzat că nu are vârsta pe care o declară. Ce mesaj a transmis cunoscutul impresar.
17:40
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct Fanatik
Gigi Becali a oferit un răspuns neașteptat în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă colaborare cu Marius Șumudică. Replica fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs.
17:20
PSD, prima reacție în scandalul majorării salariului minim: ”Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă” Fanatik
La scurt timp după anunțul venit de la Guvern, PSD a avut o primă reacție în scandalul majorării salariului minim. Social-democrații vin cu o promisiune pentru români.
17:20
Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și i-a agresat pe medici Fanatik
Un celebru jucător de baschet din Argentina are probleme cu legea. A ajuns pe mâinile polițiștilor pentru că a oprit intenționat în fața unei ambulanțe.
17:10
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara Fanatik
Cum poate economisi statul sute de milioane de lei din consumul de benzină și motorină al mașinilor oficiale. Parlamentarul care propune implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara
17:10
Csikszereda – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, restanță etapa 5. Meci extrem de important pentru echipa din Gruia Fanatik
Urmărește Csikszereda - CFR Cluj live video meci restanță din etapa 5 de SuperLiga! Toate informațiile despre partidă, formații de start, cote pariuri, clasament și declarații de final.
Acum 24 ore
16:50
Jucătorul Universității Craiova remarcat de UEFA în ciuda înfrângerii din Polonia! În ce top este pe locul 2 Fanatik
Pavlo Isenko a avut nu mai puțin de 8 parade în meciul cu Rakow, ceea ce a făcut ca UEFA să-l remarce și să-l așeze pe un loc meritoriu într-un clasament aparte.
16:40
Un fotbalist care poate ajunge la Mondiale e dorit din nou în SuperLiga României. Și-a făcut junioratul la Benfica Fanatik
Jucătorul a mai evoluat în campionatul intern, unde s-a remarcat prin evoluții bune, dar a preferat un transfer în străinătate
16:20
Jucătorul dorit de FCSB să rezolve problema cu regula U21 și-a dezvăluit toate secretele: „Nu am visat la așa ceva” Fanatik
Fotbalistul care poate face obiectivul primului transfer al iernii pentru FCSB a făcut câteva declarații tari. El este pe lista campioanei pentru rezolvarea regulii U21
16:10
Andrei Vochin laudă inițiativa lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Fotbalul care pune cartea pe masă” Fanatik
Andrei Vochin scrie pentru FANATIK despre evenimentul anunțat de Dinamo la meciul cu Rapid de pe Arena Națională de duminică seară
15:30
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit despre cine va purta banderola de căpitan la echipa națională. Ce a spus despre Ianis Hagi și Nicușor Stanciu.
15:20
Superbet identifică din timp comportamentele de risc. Ce soluții bazate pe inteligența artificială folosește cea mai importantă companie de pariuri din România Fanatik
Superbet promovează responsabilitatea utilizării datelor și identifică din timp comportamentele de risc. Pe ce soluții se bazează cea mai importantă companie de pariuri din România?
15:00
„E adevărat ce scrie presa?”. Întrebat de transferuri, Zeljko Kopic a început să râdă și a dat răspunsul Fanatik
Zeljko Kopic a dat un interviu în premieră pentru televiziunea clubului Dinamo, iar tehnicianul croat a vorbit inclusiv despre transferurile noi făcute de "câini".
14:40
Gianluca Zambrotta, fascinat de imaginile incendiare postate de o româncă celebră. Cum a reacționat fostul mare fotbalist Fanatik
Gianluca Zambrotta, cucerit cu totul de fotografiile distribuite pe rețelele de socializare de o româncă superbă. Ce a făcut fostul jucător de fotbal.
