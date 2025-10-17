Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 52 mld. lei. Ce trebuie să ştie un client atunci când îşi alege un fond mutual. De câte tipuri sunt fondurile mutuale şi care este cel mai potrivit

00:15

La meciul amical de săptămâna trecută, dintre România şi Republica Moldova, Arena Naţională, acolo unde a avut loc evenimentul sportiv, a găzduit şi o zonă dedicată fanilor, unde suporterii aveau parte de diferite activităţi de divertisment, sponsorii au avut puncte de prezenţă prin care au oferit cadouri şi premii, dar a fost organizat şi un concert înainte de meci. Astfel, suporterii au putut intra pe Arena Naţională cu trei ore înainte şi să experimenteze diferite activităţi.