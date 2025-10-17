Te-ai săturat de stresul cauzat de cumpărături? Un site românesc îți oferă „antidotul”
Jurnalul.ro, 17 octombrie 2025 07:20
Cumpărături online = stare de criză. Dacă această ecuație ți se pare familiară, înseamnă că faci parte din majoritate.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
07:30
Sindicatele ies din nou în stradă. Angajații din Asistența Socială nu și-au primit salariile de 3 luni
Acum 30 minute
07:20
România este o țară preponderent rurală, multe comune și sate se confruntă încă cu lipsa rețelei de canalizare publică.
07:20
Te-ai săturat de stresul cauzat de cumpărături? Un site românesc îți oferă „antidotul” # Jurnalul.ro
Cumpărături online = stare de criză. Dacă această ecuație ți se pare familiară, înseamnă că faci parte din majoritate.
07:10
România și-a făcut strategie pentru energie foarte verde. Emisiile de CO2 vor scădea cu două milioane de tone anual
Acum o oră
06:50
Proprietarii de câini din România ar putea să se lovească de interdicția de a mai ține câinii de curte legați în lanțuri.
Acum 2 ore
06:30
Între 15 și 18 octombrie 2025, Riyadh găzduiește Six Kings Slam, turneu de tenis în afara calendarului ATP.
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, săptămâna trecută Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.
Acum 8 ore
00:50
Actorii George Clooney și Annette Bening vor juca în adaptarea cinematografică a bestsellerului „In Love: A Memoir of Love and Loss”, de Amy Bloom. Filmul va fi regizat de Paul Weitz, nominalizat la Oscar, care a co-scris scenariul alături de autoarea romanului.
00:30
Alinierea Lunii cu Mercur aduce șanse, claritate și decizii care schimbă destinul.
00:20
Șeful ANAF, sfătuit să iasă din cămară: „Zacusca și dulceața nu influențează „GAP-ul TVA!” # Jurnalul.ro
Goana după colectarea banilor la bugetul statului pare să fi trecut de orice limită firească.
00:00
Înaintea semifinalei turneului demonstrativ Six Kings Slam, tenismenul sârb Novak Djokovic a declarat că se vede pe el în jocul lui Jannik Sinner, adversarul său din a doua partidă a zilei de joi de la turneul din Arabia Saudită.
00:00
Epidemie de probleme de memorie la tineri. Procentele s-au dublat la adulții sub 40 de ani # Jurnalul.ro
O adevărată epidemie de probleme cognitive lovește adulții tineri. Dificultățile de memorie, concentrare și luare a deciziilor aproape s-au dublat în SUA în ultimul deceniu, arată un studiu național publicat în revista Neurology a Academiei Americane de Neurologie.
16 octombrie 2025
23:40
Doi polițiști din Argeș, trimiși în judecată pentru corupție. Luau mită de la hoții de lemn # Jurnalul.ro
Doi agenți de poliție din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Călinești, județul Argeș, au fost trimiși în judecată pentru fapte grave de corupție și abuz în serviciu.
Acum 12 ore
23:10
O autospecială Dacia Duster aflată în dotarea Poliției Sălaj a fost distrusă de flăcări în timpul unei misiuni, după ce echipajul a observat fum ieșind din compartimentul motor.
23:10
Mai mult de jumătate dintre investitorii în industria cripto plănuiesc să îşi crească fondurile, cele mai entuziaste pieţe în acest sens fiind Nigeria, China şi India, în timp ce ţările mai dezvoltate, precum Germania, Franţa sau Japonia, rămân rezervate, relevă un raport realizat de platforma Bitget.
23:00
Mihai Fifor, președinte PSD Arad și fost ministru al Apărării a critică dur modul în care a fost organizat exercițiul de mobilizare „Mobex” pe care l-a caracterizat drept „uriașa bătaie de joc” și a cerut demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.
22:50
Un tânăr și-a dat foc pe un bulevard din Timișoara, după ce a jucat la păcănele banii împrumutați # Jurnalul.ro
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc, joi seara, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, pe fondul unor probleme familiale, apoi a intrat în curtea interioară a unei clinici medicale, anunță IPJ Timiș.
22:40
CFR Călători, pe marginea prăpastiei: 70 de trenuri ar putea fi oprite în următoarele săptămâni # Jurnalul.ro
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis o notificare oficială către conducerea CFR Călători, avertizând că trenurile Regio și InterRegio ar putea fi suspendate din circulație din cauza datoriilor neplătite pentru utilizarea infrastructurii feroviare, potrivit Antena 3 CNN.
22:40
Președintele Volodimir Zelenski a numit-o pe Olha Reshetilova în funcția de prim ombudsman militar al Ucrainei, a anunțat, joi, Biroul Președintelui.
22:30
Rogobete: Dezvoltăm centre de arși și noi mecanisme de finanțare în parteneriat cu Banca Mondială # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Washington că România colaborează cu Banca Mondială pentru dezvoltarea centrelor de arși din Timișoara, Târgu Mureș și București, precum și pentru implementarea unui mecanism de finanțare bazat pe performanță și acces rapid la medicamente.
22:30
Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile Campionatului European # Jurnalul.ro
Echipa masculină a României de tenis de masă a început cu dreptul pe tabloul principal al Campionatului European pe Echipe, organizat la Zadar, în Croația, impunându-se clar în fața Serbiei, în minimum de partide, și asigurându-și locul în sferturile de finală.
22:10
Toamna aduce nu doar culori și miros de frunze arse, ci și unul dintre cele mai îndrăgite ritualuri românești: pusul verzei la murat.
22:10
Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Bonul mediu pentru o comandă, 61 lei/persoană # Jurnalul.ro
Românii din marile oraşe comandă mâncare acasă sau la birou mai des decât ies la restaurant, delivery-ul reprezentând deja 27% din piaţa totală a HoReCa urbană, potrivit studiului Hospitality Culture Research 2025, dat joi publicităţii.
22:00
Ai visat vreodată la o iubire stabilă, calmă și profundă — dar, în același timp, te-ai întrebat dacă ești cu adevărat pregătită pentru ea?
22:00
Unii oameni tratează timpul petrecut în singurătate ca pe o pauză. Alții îl consideră ca un studio - unde cele mai bune idei ale vieții sunt schițate, șlefuite și sigilate. Singurătatea nu este astfel antisocială, este restauratoare.
21:40
Câciu: Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026, „că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu” # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a anunțat că salariul minim brut pe economie va crește de la 1 ianuarie 2026, în baza angajamentelor din PNRR și a legislației adoptate în acest an. „Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, adaugă el.
21:30
Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol din lume, în ciuda sancțiunilor # Jurnalul.ro
Vladimir Putin a criticat joi „mecanismele de concurență neloială” din sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui forum dedicat energiei, organizat la Moscova.
21:30
Generalul Florentina Ioniţă, plasată sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei # Jurnalul.ro
Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
21:20
Preşedintele american Donald Trump a transmis că "au fost făcute mari progrese" în urma convorbirii telefonice avute joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată, relatează AFP.
21:10
Budăi, ironic: Bunicile care fac gem lovesc în gapul de TVA al României. Lăsați-le în pace! # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi ironizează declarațiile șefului ANAF, care a justificat gapul de TVA prin faptul că gemul făcut acasă de bunici este considerat autoconsum nefiscalizat.
21:00
Scandal de corupție în Armată: Generalii Florentina Ioniţă şi Cătălin Zisu ar ridica un hotel pe litoral # Jurnalul.ro
Managerul Spitalului Militar din Capitală, Florentina Ioniţă şi mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale ar fi încasat bani pe proiecte la care n-ar fi lucrat, niciodată. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei.
20:40
Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic. Tinerii, mai receptivi # Jurnalul.ro
Peste jumătate dintre români, respectiv 51,4%, sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor, arată datele Barometrului Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie”.
20:30
Deputatul USR Cătălin Drulă spune la Europa FM că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, criticând actuala conducere interimară a orașului: „Bujduveanu are înclinație spre populism extrem, Băluță e bun doar la show”.
20:10
Zodiile care își resetează viața în această iarnă – pentru ele începe o perioadă de vindecare și reconectare interioară # Jurnalul.ro
Află care sunt cele trei zodii care intră în „arcada de iarnă” – o perioadă de reflecție, vindecare și reconectare cu sinele. Descoperă ce le așteaptă pe Scorpion, Capricorn și Gemeni în sezonul rece 2025.
20:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii - Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
20:00
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite: noul sezon aduce întreceri inedite pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice ale României # Jurnalul.ro
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00. Competiția culinară va avea gustul intens condimentat al spectacolului în bucătărie care aduce noutăți surprinzătoare pentru cei patru jurați. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor.
19:50
Constantin I. Nottara, un nume, o voce, o pasiune, un om care a definit teatrul românesc # Jurnalul.ro
În peisajul cultural românesc, numele lui Constantin I. Nottara strălucește cu o intensitate aparte, amintind de o epocă de aur a teatrului, de emoții puternice și de interpretări memorabile.
19:30
O femeie care și-a însoțit soțul în momentul în care acesta și-a luat viața la clinica Dignitas din Elveția a fost informată de poliție că nu va fi urmărită penal, relatează Sky News
19:10
„Gemul făcut de bunica”, vinovat pentru deficitul de TVA din România, explică șeful ANAF # Jurnalul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, susține că și produsele realizate în gospodării, precum gemul de casă, influențează deficitul de TVA al României. Economiștii explică de ce afirmația este adevărată, dar inofensivă pentru „bunicuțele” care gătesc acasă. România rămâne campioană la pierderi din TVA, cu un gap de 30%.
19:00
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar complicea este încă la audieri. Polițiștii au efectuat joi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe Stan Simona - sora fostului ministru Carmen Dan și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept „persoane importante”.
19:00
Rezultate Loto 6/49 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Joi, 16 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 28.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,63 milioane de lei.
18:40
FADERE cere clarificări de la MApN privind mobilizarea românilor din diaspora: „Statul trebuie să comunice clar și responsabil” # Jurnalul.ro
FADERE solicită Ministerului Apărării Naționale să clarifice procedura de mobilizare a românilor din diaspora, avertizând că milioane de cetățeni riscă să nu fie informați la timp. Președintele Daniel Țecu cere transparență și comunicare responsabilă din partea statului român.
Acum 24 ore
18:30
„Din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulația rutieră pe Transalpina (DN67C) și între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200)”, transmite CNAIR.
18:20
Volumul autobiografic „Un băiat de nicăieri”, semnat de Dan Voiculescu și publicat de Editura RAO, s-a transformat într-un adevărat fenomen editorial al toamnei. Cartea este în prezent indisponibilă în rețeaua Cărturești, cea mai extinsă rețea de librării din România, semn că stocurile s-au epuizat rapid.
18:10
Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.
18:00
Compania Transgaz, operatorul sistemului național de transport (SNT) al gazelor naturale, a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei Tuzla-Podișor care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească. De asemenea, a devenit operațională și conducta Băcia-Mintia, care va alimenta cu gaz viitoarea termocentrală Mintia de 1.800 MW, care va fi cea mai mare din Uniunea Europeană. Potrivit unei comunicări a Transgaz, Sistemul Național de Transport Gaze (SNT) are noi limite de funcționare, începând din 20 octombrie, pentru că mai multe conducte care transportă gaz au intrat în funcțiune. starea optimă de funcționare a SNT este între 92-95 milioane metri cubi, starea normală este între 85-92 milioane metri cubi și 95-98, starea de prealertă este între 80-85 milioane metri cubi și 98-100 milioane, iar starea de alertă intervine la mai puțin de 80 milioane metri cubi în SNT sau mai mult de 100 de milioane.
17:40
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice țigările cu filtru și țigările electronice în cadrul eforturilor de reducere a consumului de tutun.
17:30
Diana Buzoianu anunță adoptarea a două memorandumuri care continuă finanțarea proiectelor de mediu # Jurnalul.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu a anunțat joi, că Guvernul a adoptat două memorandumuri care garantează finanțarea proiectelor PNRR de mediu deja începute și transferă pe AFM investițiile cu progres de până la 30%.
17:10
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a apreciat uşor, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0884 lei, în coborâre cu 0,01 bani (-0,002%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0885 lei.
17:00
Liviu Negoiță, primar cu două mandate la Sectorul 3, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat oficial candidatura lui Liviu Negoiță, liderul organizației PUSL București, la funcția de Primar General al Capitalei. „Capitala este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura”, spune el.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.