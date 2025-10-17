Este fosa septică o soluție viabilă în 2026?

18:00

Compania Transgaz, operatorul sistemului național de transport (SNT) al gazelor naturale, a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei Tuzla-Podișor care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească. De asemenea, a devenit operațională și conducta Băcia-Mintia, care va alimenta cu gaz viitoarea termocentrală Mintia de 1.800 MW, care va fi cea mai mare din Uniunea Europeană. Potrivit unei comunicări a Transgaz, Sistemul Național de Transport Gaze (SNT) are noi limite de funcționare, începând din 20 octombrie, pentru că mai multe conducte care transportă gaz au intrat în funcțiune. starea optimă de funcționare a SNT este între 92-95 milioane metri cubi, starea normală este între 85-92 milioane metri cubi și 95-98, starea de prealertă este între 80-85 milioane metri cubi și 98-100 milioane, iar starea de alertă intervine la mai puțin de 80 milioane metri cubi în SNT sau mai mult de 100 de milioane.