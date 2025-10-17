Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un proiect de asasinat împotriva unui opozant rus al lui Vladimir Putin
StirileProtv.ro, 17 octombrie 2025 07:20
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz.
Acum 10 minute
07:30
Alex Florenţa, despre Horaţiu Potra: E clar că armamentul a fost introdus în țară cu sprijinul probabil al unor funcționari # StirileProtv.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani găsite în locuinţa lui Horaţiu Potra.
07:30
Hamas anunță că va preda toate corpurile ostaticilor israelieni și își reafirmă angajamentul față de planul de pace din Gaza # StirileProtv.ro
Hamas şi-a reafirmat vineri "angajamentul" de a pune în aplicare acordul de încetare a focului în Gaza negociat cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite şi s-a angajat încă o dată "să predea toate corpurile restante" ale ostaticilor, notează AFP.
07:30
China acuză SUA că provoacă panică privind restricţiile la pământurile rare, dar spune că este deschisă negocierilor # StirileProtv.ro
China a acuzat, joi, Statele Unite că „provoacă panică” prin reacţiile exagerate la noile restricţii impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, dar a transmis că este deschisă la dialog pentru a evita escaladarea conflictului comercial.
Acum 30 minute
07:20
07:10
„Educația de mediu trebuie să fie esențială, nu opțională” - Teodora Iacob, președinte Nature Talks # StirileProtv.ro
Educația de mediu trebuie să fie esențială, nu opțională - mai ales dacă privim efectele negative ale problemelor ecologice asupra sănătății, spune Teodora Iacob, președinte al Asociației Nature Talks, invitată la PRO Verde.
07:10
De ce nu a scos Rareș Hopincă stâlpișorii promiși. Explicația Primăriei Sectorului 2 pentru amânare # StirileProtv.ro
La scurt timp după ce a candidat la funcția de primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă a declarat că 80% din stâlpișorii montați la marginea trotuarelor și pe străzi de Radu Mihaiu sunt inutili.
Acum 12 ore
23:20
Doi procurori români investighează acuzaţiile de genocid în Ucraina. Mii de refugiaţi ucraineni au fost audiaţi în România # StirileProtv.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în România au fost audiaţi în cadrul dosarului internaţional privind acuzaţiile de genocid din Ucraina.
23:20
Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc în faţa Spitalului Oncologic. S-a certat cu soția din cauza banilor pierduţi la jocuri # StirileProtv.ro
Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie de pe strada Victor Babeş din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală.
23:10
Avertismentul lui Putin pentru Trump în timpul discuției telefonice. Kremlinul confirmă că întâlnirea celor doi lideri # StirileProtv.ro
Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei va afecta relaţiile dintre SUA şi Rusia şi procesul de pace, transmite Kremlinul.
23:10
Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni, vineri, la Casa Albă, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Vor discuta despre armele care ar trebui furnizate Ucrainei, în special despre rachetele Tomahawk, care ar putea schimba soarta războiului.
22:10
Prezentarea de modă „Victoria’s Secret”, spectacolul anului. Vedete şi supermodele au cucerit podiumul / GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Zeci de vedete, precum Sarah Jessica Parker și Patrick Schwarzenegger, au urmărit cea mai spectaculoasă prezentare de lenjerie intimă a anului, parada casei de modă „Victoria's Secret”.
22:10
Câinele familie a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO # StirileProtv.ro
Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să roadă o baterie.
21:50
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori # StirileProtv.ro
Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.
21:30
Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu # StirileProtv.ro
Cătălin Drulă a spus joi că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că nu există nicio aliniere cu PSD, iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe. Însă, Drulă nu ar renunța în favoarea lui Ciprian Ciucu.
21:30
O femeie a fost rănită în urma exploziei unei butelii, într-o gospodărie din județul Tulcea # StirileProtv.ro
O femeie a fost rănită, joi seară, după explozia unei butelii, într-o gospodărie din judeţul Tulcea. Victima a fost transportată la spital cu maşina familiei.
21:30
Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu # StirileProtv.ro
Horoscop 17 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. Vibrația zilei este 8.
21:10
Tânărul de 18 ani care a ajuns în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Cine se află în fruntea clasamentului # StirileProtv.ro
Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025, conform Forbes.
21:00
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta. Întâlnire de gradul zero # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.
20:50
Rusoaică de 18 ani, trimisă la închisoare pentru că a cântat pe stradă o melodie interzisă # StirileProtv.ro
Diana Loghinova, o tânără rusoaică în vârstă de 18 ani, a fost condamnată la 13 zile de închisoare pentru „tulburarea ordinii publice”.
20:50
Mesajul bisericii luterane a Norvegiei pentru homosexuali. „Acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple. Iertați-mă” # StirileProtv.ro
Biserica luterană a Norvegiei le-a prezentat scuze persoanelor homosexuale, joi, într-un bar al comunităţii gay din Oslo, pentru modul în care le-a tratat în trecut, transmite AFP.
20:40
Povestea lui Rareș Cojoc și Andreea Matei, cei mai buni dansatori din lume. „Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt” # StirileProtv.ro
Cei mai buni dansatori din lume sunt români. Andreea Matei şi Rareş Cojoc au cucerit cele mai înalte podiumuri şi au câştigat aurul în cele mai prestigioase concursuri de profil. O premieră absolută pentru ţara noastră.
20:40
Miguel Gane, un poet român cu un succes internațional răsunător, își lansează primul roman tradus în limba română # StirileProtv.ro
Mihai Gane, sau Miguel – cum îl cunosc cititorii din Spania și America Latină, acolo unde poeziile lui au un succes răsunător – își lansează joi primul roman tradus în limba română.
20:40
Criză politică evitată în Franţa. Premierul numit de Macron a supraviețuit moțiunilor partidelor de extremă dreaptă și stângă # StirileProtv.ro
Moment de respiro, în criza politică, din Franţa. Premierul, Sébastien Lecornu, pare să fi reuşit să depășească impasul, supraviețuind celor două moțiuni de cenzură, depuse de extrema dreaptă, și extrema stângă.
20:30
Primul job, tot mai greu de găsit pentru Generația Z. Posturile pentru începători au scăzut cu aproape 30% # StirileProtv.ro
Primul loc de muncă este tot mai greu de găsit. Potrivit unui studiu făcut la nivel mondial, tinerii din Generația Z, intră în pâine într-o perioadă în care posturile pentru începători au scăzut cu aproape 30%.
20:30
Plaje la liber pe litoral, fără baldachine și baruri. Proiect: 20% din întinderile de nisip să fie publice # StirileProtv.ro
20% din plajele de la malul mării ar putea fi publice. A fost adoptat un proiect de lege în acest sens, care le va permite turiştilor să-şi aşeze nestingheriţi prosoapele în acele zone, şi să nu plătească nimic.
20:20
Penuria apărută în Rusia după valul de atacuri ucrainene, văzută chiar de Trump: „Se prăbușește”. Reacția Kremlinului # StirileProtv.ro
Donald Trump l-a sunat joi seară pe Vladimir Putin, înainte să îl primească, vineri, pe Volodimir Zelenski, la Casa Albă.
20:20
Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți livratori străini circulă zilnic pe străzi, unii fără permis, alții după propriile reguli, și provoacă accidente rutiere.
20:10
Liviu Negoiță spune că USR ar trebui să plece de la guvernare. Plângerea penală depusă de Ungureanu a stârnit tensiuni # StirileProtv.ro
USR ar trebui să plece de la guvernare, a declarat liderul PUSL București, Liviu Negoiță, candidat la funcția de primar general al Capitalei.
20:10
România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați” # StirileProtv.ro
O treime din profesorii români au deja peste 50 de ani, iar în urma lor vin puțini tineri oricum tentați să renunțe la un moment dat la cariera didactică.
20:00
Guvernul vrea să reducă numărul muncitorilor non-UE care ajung în România. Rata șomajului ar urma să treacă de 6% # StirileProtv.ro
Cu așteptări ca șomajul să crească, autoritățile iau în calcul să scadă de anul viitor numărul de lucrători străini nou-admiși din afara Uniunii Europene. Asta după ce, pe fondul crizei de forță de muncă, au venit constant cam 100.000.
20:00
Românii mănâncă tot mai puțină pâine, deși anul acesta a adus o recoltă record de grâu. Care este motivul # StirileProtv.ro
De Ziua Mondială a Pâinii, cei din domeniu nu prea au motive de sărbătorit. Datele Institutului Național de Statistică arată că am ajuns la cel mai mic consum din ultimii ani – 6,6 kilograme lunar, de persoană.
19:50
Țara piraților digitali. Până la 75% dintre stream-urile la evenimente sportive sunt ilegale. Cât pierde economia națională # StirileProtv.ro
Pirateria digitală rămâne un fenomen răspândit în România. pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile fiind estimate la peste 50 milioane de euro anual.
19:50
Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția # StirileProtv.ro
Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.
19:50
Bucureștiul își pierde verdele. Arborii mor sub nepăsarea autorităților, iar parcurile riscă să dispară. Ce scuze au găsit # StirileProtv.ro
Pădurile înseamnă viață. Păcat însă că în România, schimbările climatice și goana după bani a unor compatrioți le pun în pericol.
19:40
„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte” # StirileProtv.ro
Mai mult de jumătate dintre români cred că avem „locuri energetice" în țară, care ne pot schimba starea de spirit sau pot să ne aducă noroc.
19:30
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan # StirileProtv.ro
Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.
19:30
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți # StirileProtv.ro
Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.
18:50
Trump va discuta, joi, cu Putin, înainte de a-l primi, vineri, pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. Principalul subiect # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump va discuta joi la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.
18:40
Atacurile cibernetice ruse vizează în principal ţări membre NATO. Microsoft arată creșterea atacurilor în 2025 # StirileProtv.ro
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi, informează AFP, preluat de Agepres.
Acum 24 ore
18:30
Trei rase de câini, interzise la paza turmelor în România. Unde nu mai pot fi folosiți la paza turmelor # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii.
18:20
18:20
Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut” # StirileProtv.ro
Scene șocante au fost suprinse de un șofer într-o stație de autobuz din Târgu Mureș. Mai mulți elevi care abia ieșiseră pe poarta școlii s-au luat la bătaie. Trei dintre ei au ajuns la spital, iar un băiat de 15 ani a fost reținut de polițiști.
18:10
Ce spune șeful MApN despre generalul cu două stele Florentina Ion, suspectată într-un dosar cu prejudiciu de 8 mil. de lei # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat joi că a decis în iunie să nu mai prelungească mandatul managerului Spitalului Militar, Florentina Ioniţă, după ce a fost informat despre suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.
18:10
Când ar putea deveni operațional „zidul anti-drone” din estul Europei. Prima nemulțumire legată de sistemul Bruxelles-ului # StirileProtv.ro
Comisia Europeană vrea ca „zidul anti-drone” din estul Europei să fie operațional până la sfârșitul lui 2027, iar sistemul de supraveghere de pe flancul estic până în 2028, ca parte a planului de întărire a apărării europene până în 2030.
18:00
Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un „șoc” economic, odată cu încheierea PNRR și scăderea fondurilor UE # StirileProtv.ro
Consiliul Fiscal avertizează că, după 2026, România va resimți un „șoc” economic, deoarece PNRR se va încheia. Țara noastră mai are mai puțin de un an pentru a lua fondurile rămase din program.
18:00
Poliţia investighează dispariţia unei femei din Sectorul 4. Se ia în calcul o crimă. Cine ar fi principalul suspect # StirileProtv.ro
Poliţiştii de la Serviciul Omoruri au deschis o anchetă în legătură cu dispariţia unei femei de la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei.
18:00
CTP: Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu # StirileProtv.ro
Un apel recent al Ministrului Apărării pentru convocarea rezerviștilor a stârnit ironie și critici în rândul specialiștilor și jurnaliștilor.
17:50
Un tânăr de 25 de ani a murit subit după ce a găsit un joint. „Simpla atingere a fentanilului poate duce la deces” # StirileProtv.ro
Michael Lordson a găsit un joint abandonat la locul de muncă, și i-a trimis un mesaj prietenei sale pentru a-i spune că era „ziua lui norocoasă”. A murit două ore și jumătate mai târziu.
17:40
Marea Britanie, tot mai amenințată de Rusia, Iran și China, avertizează șeful MI5: „Riscul de terorism este enorm” # StirileProtv.ro
Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și Chinei, iar riscul de terorism rămâne „enorm”, cu al-Qaida și Statul Islamic încercând să incite atacuri, a avertizat șeful MI5, Ken McCallum, potrivit Reuters.
17:30
Ce a făcut bărbatul care și-a înjunghiat mortal partenera, imediat după crimă. Localnică: „Era foarte gelos” # StirileProtv.ro
Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O femeie de 30 de ani, din județul Brașov, mamă a trei copii, a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este partenerul ei de viață.
