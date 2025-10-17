Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr KINOdiseea începe vineri la Bucureşti / Accesul este gratuit la toate proiecţiile de film şi activităţile din festival

G4Media, 17 octombrie 2025 07:20

Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr KINOdiseea – ediţia a 17-a, eveniment dedicat copiilor şi adolescenţilor, începe vineri la Bucureşti, transmite Agerpres. Potrivit unui...

Acum 10 minute
07:30
Larry, cea mai citată pisică din lume. O farsă bine gândită de doi cercetători a folosit numele motanului „savant" pentru a păcăli domeniul academic G4Media
Larry Richardson părea a fi un matematician aflat la începutul carierei sale, cu potențial. Conform Google Scholar, scrisese multe lucrări pe teme variate, de la algebre...
07:30
Ministrul Dezvoltării: 60 de creşe finalizate până la sfârşitul anului, cu fonduri europene / Mai sunt 137 sunt încă în execuţie, dintr-un total inițial de 241 G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat, joi, la Sebeş, că până la sfârşitul anului numărul creşelor finalizate prin programul guvernamental „Sfânta...
Acum 30 minute
07:20
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un proiect de asasinat împotriva lui Vladimir Osecikin, un opozant rus al lui Vladimir Putin / Patru bărbați au fost arestați G4Media
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar...
07:20
Jihadul Liei Savonea. Ce treabă are șefa Înaltei Curți cu pensiile private ale românilor G4Media
Zarva populistă stârnită acum ceva vreme de proiectul de lege privind plata pensiilor private primește un nou protagonist: Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța...
07:20
Grecia aprobă legea muncii care permite zile de lucru de 13 ore, în unele cazuri / Cele mai lungi săptămâni de lucru în UE erau înregistrate în Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) şi România (38,8) G4Media
Parlamentul Greciei a aprobat un controversat proiect de lege care ar permite zile de muncă de 13 ore, în pofida opoziţiei şi a grevelor la...
07:20
07:10
A murit Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss / A căzut în studioul său de înregistrări luna trecută / Avea 74 de ani G4Media
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit...
07:10
Zelenski: „După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul" / Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că impulsul pe care l-a adus procesul de pace din...
07:10
SwordS Festival, în weekend: Poeţi, actori, muzicieni şi performeri / "E vocea care rămâne cu tine când ajungi singur în cameră" G4Media
Spectacole spoken word, completate de muzică şi proiecţii multimedia, vor avea loc, de vineri până duminică, la cea de-a doua ediţie a SwordS Festival, informează...
Acum 2 ore
06:30
5 idei de lunchbox cu ton. Dacă adaugi carbohidrați sănătoși și legume proaspete, tonul poate fi protagonistul multor mese de prânz comode și echilibrate, la birou G4Media
Dacă există un aliment care să reprezinte o alegere cât mai aproape de perfecțiune pentru un prânz ușor și echilibrat la birou, acela este tonul....
06:10
Se încinge lupta pentru titlul din F1: Verstappen amenință supremația McLaren la Austin în MP al SUA G4Media
Max Verstappen a recuperat puncte importante față de piloții McLaren în lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar Marele Premiu al SUA, de la...
Acum 6 ore
02:10
Ai o idee de business și cauți sprijin? She's Next revine cu mentorat, workshopuri și granturi de până la 30.000 €. Alătură-te programului unde femeile antreprenor cresc împreună. G4Media
© G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:00
Trucul care duce orice sandwich la un nivel superior / E suficient să deschizi frigiderul și să-i dedici nu mai mult de două minute G4Media
Oricare ar fi combinațiile de proteine și alimente vegetale pe care le folosim, alternându-le între ele, într-un sandwich, la un moment dat ele pot deveni...
Acum 12 ore
23:30
Echipa masculină a României de tenis de masă a ajuns în sferturi la Campionatul European / A bătut tot Serbia, la fel ca fetele G4Media
Echipa masculină a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European...
23:20
Procurorul general despre cum a băgat Potra banii și armamentul în țară: „cu sprijinul probabil al unor funcţionari" / "Sunt elemente care în momentul de faţă fac obiectul unei anchete" G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani...
23:10
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al CJ Cluj / Era internat într-un centru pentru vârstnici / A avut o condamnare cu executare pentru mită G4Media
Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al CJ Cluj, a încetat din viață în cursul zilei de 16 octombrie 2025, într-un centru pentru...
23:00
O "stână progresistă", un proiect nominalizat la premiile Bienalei de Arhitectură, e criticată de ciobani /"Nu se poate face așa ceva" / "Ciobanii nu au terenurile lor atunci când pleacă în transhumanță" G4Media
Un grup de arhitecți bucureșteni au propus în cadrul Bienalei de Arhitectură 2025 un proiect intitulat "Conservarea transhumanței – Micro-refugiu pentru păstori", care își propune...
22:50
Un oraș cu 10.000 de pisici interzice adopția felinelor negre înainte de Halloween. Măsură drastică pentru protejarea animalelor de ritualuri și superstiții periculoase G4Media
Autoritățile din orașul Terrassa, aflat în regiunea Catalonia, Spania, interzic adopțiile de pisici negre în perioada premergătoare sărbătorii de Halloween. Decizia, luată la începutul lunii octombrie, a...
22:50
Continuă criza la CFR: 2 – 2 cu Csikszereda, o restanță din etapa a cincea / Gazdele au egalat din penalti, în minutul 90+9 G4Media
Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii. Gazdele...
22:40
Doi procurori români lucrează la dosarul care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina / Alex Florenţa: România a făcut mii de audieri după primul val de refugiaţi din Ucraina G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi din Ucraina, sosiţi în România odată cu începerea războiului din ţara vecină, au...
22:30
Kremlinul confirmă că Rusia şi SUA vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin şi Trump / Rachetele Tomahawk ar putea afecta procesul de pace G4Media
Kremlinul a declarat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că...
22:20
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit – Mădălin Dumitru, CEO SCUT G4Media
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit, este de părere...
22:20
Viața de „bonă" în familiile super-bogaților din Milano: engleză perfectă, muncă în weekend, salariu de 4.000 de euro pe lună / Candidata ideală? Trebuie să știe să înoate și să schieze G4Media
Să fii bonă în Milano la familiile super bogate din capitala economică a Italiei ai nevoie de extrem de multe cunoștință și dispoziția de a...
22:10
Serviciile secrete franceze au dejucat un complot de asasinat împotriva unui opozant rus refugiat în Franța G4Media
Autoritățile franceze au anunțat joi că au dejucat un proiect de asasinat vizând un opozant al președintelui rus Vladimir Putin, stabilit în orașul Biarritz, transmite...
22:00
Viktor Orban, despre un summit Putin – Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!" / "O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume" G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de...
21:50
VIDEO | Doar 1 din 10 angajați români ia prânzul la restaurant / „Este nevoie de o schimbare de mentalitate" G4Media
Deși în multe țări europene masa de prânz este o tradiție respectată, în România obiceiul de a lua prânzul în oraș rămâne o raritate. Potrivit...
21:50
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 / 10 țări și-au asigurat până acum calificarea G4Media
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în...
21:50
Echipa feminină a României de tenis de masă e în sferturi la Campionatul European / A trecut de Serbia și va întâlni învingătoarea dintre Slovacia – Croaţia G4Media
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată...
21:20
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025 / Pe primul loc e Cristiano Ronaldo, cu 280 milioane dolari – câștig în 2025 G4Media
Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre...
21:10
CJUE decide că lovirea unei aeronave de un fulger este o „circumstanţă extraordinară", care poate justifica întârzieri de zbor / Decizia vine în
Impactul unui fulger asupra unei aeronave constituie o circumstanţă extraordinară care poate duce la întârzieri, a conchis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE),...   © G4Media.ro.
21:10
Israel accelerează procesul de creare a unui tribunal special pentru teroriștii Hamas implicați în masacrul din 7 octombrie / Atacatorii ar putea fi condamnați la moarte G4Media
Guvernul israelian pregătește o inițiativă legislativă fără precedent, care ar permite judecarea rapidă și, în unele cazuri, condamnarea la moarte a membrilor Hamas implicați în...   © G4Media.ro.
21:10
Vicepreşedintele SUA JD Vance cere să nu fie luat în serios un chat în care tineri republicani îl elogiază pe Hitler / ”Copiii fac prostii, mai ales băieţii” G4Media
Washington, 16 oct /Agerpres/- Vicepreşedintele american JD Vance a apreciat că un chat privat în care tineri republicani l-au elogiat pe Hitler nu trebuie luat...   © G4Media.ro.
21:00
Încă un judeţ din România se dotează cu container special pentru stingerea incendiilor la maşini electrice, al treilea din ţară G4Media
Sibiul este al treilea judeţ din România, după Timiş şi Braşov, care are în dotarea pompierilor un container special de stins incendiile ce pot apărea...   © G4Media.ro.
20:40
Trump: „Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta” / Discuție telefonică Putin – Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington, vineri / Niciun cuvânt despre Tomahawk / ”M-a felicitat pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu” G4Media
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună...   © G4Media.ro.
20:40
Primarul Slatinei, despre amânarea Ordonanţei 52: Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură / Este mai rea decât o decizie proastă G4Media
Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a declarat joi, despre amânarea Ordonanţei 52, că este un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de...   © G4Media.ro.
20:30
Eroare tehnică uriaşă: Partenerul cripto al PayPal a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 de trilioane de dolari / ”A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breşă de securitate” G4Media
Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a anunţat joi că a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 trilioane USD), în ceea ce compania a...   © G4Media.ro.
20:20
Stelian Ion, atac dur la la Lia Savonea: Ce ton am voie să folosesc, doamnă? Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, dvs. ce ton ați folosit? G4Media
Stelian Ion, fostul ministru USR al Justiției, a reacționat joi la criticile aduse de șefa Curții Supreme Lia Savonea și de Consiliul Superior al Magistraturii...   © G4Media.ro.
20:10
Cătălin Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei: Mi-aş dori să am susţinerea PNL / Cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că el şi-ar dori să aibă susţinerea PNL în această candidatură pentru Primăria Capitalei, pentru că sunt argumente...   © G4Media.ro.
20:00
Preşedintele Sistemului Naţional de Reciclare a Bateriilor: Industria de reciclare a bateriilor este energofagă; în România nu poluăm cu această industrie pentru că nu o avem G4Media
Industria de reciclare a bateriilor este energofagă, dar în România această industrie nu poluează pentru că nu există, a declarat, joi, președintele Sistemului Național de...   © G4Media.ro.
20:00
Ukrainska Pravda: NATO dezvoltă o nouă armă pentru ca Ucraina să doboare dronele Shahed și bombele aeriene ghidate / Sunt folosite drone interceptoare și roiuri de drone, ghidate de AI G4Media
Contractori din statele membre NATO au dezvoltat noi tehnologii de apărare pentru Ucraina, anunță Ukrainska Pravda. Structura comună NATO-Ucraina JATEC trece acum la etapa finală...   © G4Media.ro.
20:00
Limba română, studiată la Universitatea Cambridge / Lectoratul de limba română e finanţat integral de statul român G4Media
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică (The Faculty...   © G4Media.ro.
19:40
Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum. E o conversaţie lungă” G4Media
Preşedintele Donald Trump a scris joi pe Truth Social că are o conversaţie „lungă” cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN, transmite News.ro. „Vorbesc acum...   © G4Media.ro.
19:20
Guvernul crește prețul apei minerale la sursă / E justat cu rata inflaţiei / ”Nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft” G4Media
Preţul apelor minerale naturale la sursă va fi ajustat cu rata inflaţiei înregistrată în perioada 2021-2025, conform unui memorandum adoptat, joi, de Guvern, transmite Agerpres....   © G4Media.ro.
19:20
Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF în privința gemului făcut în casă: ”Nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA” / ”ANAF este trimisă să lupte doar în izmene” G4Media
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca...   © G4Media.ro.
19:10
Oamenii de știință au observat pentru prima dată formarea inelelor în jurul planetoidului Chiron G4Media
Oamenii de ştiinţă au reuşit să observe procesul de formare a inelelor în jurul planetoidului Chiron, din clasa micilor obiecte cosmice îngheţate supranumite „centauri”, care...   © G4Media.ro.
19:10
Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda / De ce să nu se încerce și o reprezentare politică a votanților pro-occidentali care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități? (Op-ed de Valentin Naumescu) G4Media
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune...   © G4Media.ro.
18:50
Partenerul PayPal în domeniul criptomonedelor emite stablecoins în valoare de 300 de trilioane de dolari din cauza unei „erori tehnice” G4Media
Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a emis din greșeală miercuri stablecoins ai gigantului plăților online în valoare de 300 de trilioane de dolari, într-o acțiune...   © G4Media.ro.
18:40
Avocatul Poporului neagă dreptul de proprietate al românilor asupra pensiilor private: „Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului” G4Media
Legea de plată a pensiilor private din România, adoptată de Parlament miercuri, la 17 ani de la înființarea sistemului, aduce modificări legate de plata pensiilor...   © G4Media.ro.
18:40
Administrația Trump ia în considerare o reformă a sistemului de refugiați care ar favoriza persoanele de rasă albă: „Creșterea bruscă a diversității a redus nivelul de încredere socială esențial pentru funcționarea unui sistem politic democratic” (NYT) G4Media
Administrația Trump ia în considerare o reformă radicală a sistemului de refugiați din SUA, care ar reduce programul la minimum, acordând preferință vorbitorilor de limbă...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:10
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful Fiscului: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune G4Media
”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala...   © G4Media.ro.
