Jihadul Liei Savonea. Ce treabă are șefa Înaltei Curți cu pensiile private ale românilor
G4Media, 17 octombrie 2025 07:20
Zarva populistă stârnită acum ceva vreme de proiectul de lege privind plata pensiilor private primește un nou protagonist: Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
07:30
Larry, cea mai citată pisică din lume. O farsă bine gândită de doi cercetători a folosit numele motanului „savant” pentru a păcăli domeniul academic # G4Media
Larry Richardson părea a fi un matematician aflat la începutul carierei sale, cu potențial. Conform Google Scholar, scrisese multe lucrări pe teme variate, de la algebre... © G4Media.ro.
07:30
Ministrul Dezvoltării: 60 de creşe finalizate până la sfârşitul anului, cu fonduri europene / Mai sunt 137 sunt încă în execuţie, dintr-un total inițial de 241 # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat, joi, la Sebeş, că până la sfârşitul anului numărul creşelor finalizate prin programul guvernamental „Sfânta... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un proiect de asasinat împotriva lui Vladimir Osecikin, un opozant rus al lui Vladimir Putin / Patru bărbați au fost arestați # G4Media
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar... © G4Media.ro.
07:20
Zarva populistă stârnită acum ceva vreme de proiectul de lege privind plata pensiilor private primește un nou protagonist: Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța... © G4Media.ro.
07:20
Grecia aprobă legea muncii care permite zile de lucru de 13 ore, în unele cazuri / Cele mai lungi săptămâni de lucru în UE erau înregistrate în Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) şi România (38,8) # G4Media
Parlamentul Greciei a aprobat un controversat proiect de lege care ar permite zile de muncă de 13 ore, în pofida opoziţiei şi a grevelor la... © G4Media.ro.
07:20
Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr KINOdiseea începe vineri la Bucureşti / Accesul este gratuit la toate proiecţiile de film şi activităţile din festival # G4Media
Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr KINOdiseea – ediţia a 17-a, eveniment dedicat copiilor şi adolescenţilor, începe vineri la Bucureşti, transmite Agerpres. Potrivit unui... © G4Media.ro.
07:10
A murit Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss / A căzut în studioul său de înregistrări luna trecută / Avea 74 de ani # G4Media
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit... © G4Media.ro.
07:10
Zelenski: „După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul” / Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că impulsul pe care l-a adus procesul de pace din... © G4Media.ro.
07:10
SwordS Festival, în weekend: Poeţi, actori, muzicieni şi performeri / ”E vocea care rămâne cu tine când ajungi singur în cameră” # G4Media
Spectacole spoken word, completate de muzică şi proiecţii multimedia, vor avea loc, de vineri până duminică, la cea de-a doua ediţie a SwordS Festival, informează... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:30
5 idei de lunchbox cu ton. Dacă adaugi carbohidrați sănătoși și legume proaspete, tonul poate fi protagonistul multor mese de prânz comode și echilibrate, la birou # G4Media
Dacă există un aliment care să reprezinte o alegere cât mai aproape de perfecțiune pentru un prânz ușor și echilibrat la birou, acela este tonul.... © G4Media.ro.
06:10
Se încinge lupta pentru titlul din F1: Verstappen amenință supremația McLaren la Austin în MP al SUA # G4Media
Max Verstappen a recuperat puncte importante față de piloții McLaren în lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar Marele Premiu al SUA, de la... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
02:10
Acum 8 ore
00:00
Trucul care duce orice sandwich la un nivel superior / E suficient să deschizi frigiderul și să-i dedici nu mai mult de două minute # G4Media
Oricare ar fi combinațiile de proteine și alimente vegetale pe care le folosim, alternându-le între ele, într-un sandwich, la un moment dat ele pot deveni... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Echipa masculină a României de tenis de masă a ajuns în sferturi la Campionatul European / A bătut tot Serbia, la fel ca fetele # G4Media
Echipa masculină a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European... © G4Media.ro.
23:20
Procurorul general despre cum a băgat Potra banii și armamentul în țară: „cu sprijinul probabil al unor funcţionari” / ”Sunt elemente care în momentul de faţă fac obiectul unei anchete” # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani... © G4Media.ro.
23:10
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al CJ Cluj / Era internat într-un centru pentru vârstnici / A avut o condamnare cu executare pentru mită # G4Media
Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al CJ Cluj, a încetat din viață în cursul zilei de 16 octombrie 2025, într-un centru pentru... © G4Media.ro.
23:00
O ”stână progresistă”, un proiect nominalizat la premiile Bienalei de Arhitectură, e criticată de ciobani /”Nu se poate face așa ceva” / ”Ciobanii nu au terenurile lor atunci când pleacă în transhumanță” # G4Media
Un grup de arhitecți bucureșteni au propus în cadrul Bienalei de Arhitectură 2025 un proiect intitulat ”Conservarea transhumanței – Micro-refugiu pentru păstori”, care își propune... © G4Media.ro.
22:50
Un oraș cu 10.000 de pisici interzice adopția felinelor negre înainte de Halloween. Măsură drastică pentru protejarea animalelor de ritualuri și superstiții periculoase # G4Media
Autoritățile din orașul Terrassa, aflat în regiunea Catalonia, Spania, interzic adopțiile de pisici negre în perioada premergătoare sărbătorii de Halloween. Decizia, luată la începutul lunii octombrie, a... © G4Media.ro.
22:50
Continuă criza la CFR: 2 – 2 cu Csikszereda, o restanță din etapa a cincea / Gazdele au egalat din penalti, în minutul 90+9 # G4Media
Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii. Gazdele... © G4Media.ro.
22:40
Doi procurori români lucrează la dosarul care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina / Alex Florenţa: România a făcut mii de audieri după primul val de refugiaţi din Ucraina # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi din Ucraina, sosiţi în România odată cu începerea războiului din ţara vecină, au... © G4Media.ro.
22:30
Kremlinul confirmă că Rusia şi SUA vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin şi Trump / Rachetele Tomahawk ar putea afecta procesul de pace # G4Media
Kremlinul a declarat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe preşedintele SUA Donald Trump, în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o joi, că... © G4Media.ro.
22:20
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit – Mădălin Dumitru, CEO SCUT # G4Media
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit, este de părere... © G4Media.ro.
22:20
Viața de „bonă” în familiile super-bogaților din Milano: engleză perfectă, muncă în weekend, salariu de 4.000 de euro pe lună / Candidata ideală? Trebuie să știe să înoate și să schieze # G4Media
Să fii bonă în Milano la familiile super bogate din capitala economică a Italiei ai nevoie de extrem de multe cunoștință și dispoziția de a... © G4Media.ro.
22:10
Serviciile secrete franceze au dejucat un complot de asasinat împotriva unui opozant rus refugiat în Franța # G4Media
Autoritățile franceze au anunțat joi că au dejucat un proiect de asasinat vizând un opozant al președintelui rus Vladimir Putin, stabilit în orașul Biarritz, transmite... © G4Media.ro.
22:00
Viktor Orban, despre un summit Putin – Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!” / ”O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume” # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de... © G4Media.ro.
21:50
VIDEO | Doar 1 din 10 angajați români ia prânzul la restaurant / „Este nevoie de o schimbare de mentalitate” # G4Media
Deși în multe țări europene masa de prânz este o tradiție respectată, în România obiceiul de a lua prânzul în oraș rămâne o raritate. Potrivit... © G4Media.ro.
21:50
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 / 10 țări și-au asigurat până acum calificarea # G4Media
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în... © G4Media.ro.
21:50
Echipa feminină a României de tenis de masă e în sferturi la Campionatul European / A trecut de Serbia și va întâlni învingătoarea dintre Slovacia – Croaţia # G4Media
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată... © G4Media.ro.
21:20
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025 / Pe primul loc e Cristiano Ronaldo, cu 280 milioane dolari – câștig în 2025 # G4Media
Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre... © G4Media.ro.
21:10
CJUE decide că lovirea unei aeronave de un fulger este o „circumstanţă extraordinară”, care poate justifica întârzieri de zbor / Decizia vine în urma unui proces intentat de un ieșean # G4Media
Impactul unui fulger asupra unei aeronave constituie o circumstanţă extraordinară care poate duce la întârzieri, a conchis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE),... © G4Media.ro.
21:10
Israel accelerează procesul de creare a unui tribunal special pentru teroriștii Hamas implicați în masacrul din 7 octombrie / Atacatorii ar putea fi condamnați la moarte # G4Media
Guvernul israelian pregătește o inițiativă legislativă fără precedent, care ar permite judecarea rapidă și, în unele cazuri, condamnarea la moarte a membrilor Hamas implicați în... © G4Media.ro.
21:10
Vicepreşedintele SUA JD Vance cere să nu fie luat în serios un chat în care tineri republicani îl elogiază pe Hitler / ”Copiii fac prostii, mai ales băieţii” # G4Media
Washington, 16 oct /Agerpres/- Vicepreşedintele american JD Vance a apreciat că un chat privat în care tineri republicani l-au elogiat pe Hitler nu trebuie luat... © G4Media.ro.
21:00
Încă un judeţ din România se dotează cu container special pentru stingerea incendiilor la maşini electrice, al treilea din ţară # G4Media
Sibiul este al treilea judeţ din România, după Timiş şi Braşov, care are în dotarea pompierilor un container special de stins incendiile ce pot apărea... © G4Media.ro.
20:40
Trump: „Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta” / Discuție telefonică Putin – Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington, vineri / Niciun cuvânt despre Tomahawk / ”M-a felicitat pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu” # G4Media
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună... © G4Media.ro.
20:40
Primarul Slatinei, despre amânarea Ordonanţei 52: Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură / Este mai rea decât o decizie proastă # G4Media
Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a declarat joi, despre amânarea Ordonanţei 52, că este un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de... © G4Media.ro.
20:30
Eroare tehnică uriaşă: Partenerul cripto al PayPal a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 de trilioane de dolari / ”A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breşă de securitate” # G4Media
Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a anunţat joi că a emis din greşeală stablecoin-uri în valoare de 300 trilioane USD), în ceea ce compania a... © G4Media.ro.
20:20
Stelian Ion, atac dur la la Lia Savonea: Ce ton am voie să folosesc, doamnă? Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, dvs. ce ton ați folosit? # G4Media
Stelian Ion, fostul ministru USR al Justiției, a reacționat joi la criticile aduse de șefa Curții Supreme Lia Savonea și de Consiliul Superior al Magistraturii... © G4Media.ro.
20:10
Cătălin Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei: Mi-aş dori să am susţinerea PNL / Cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel # G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că el şi-ar dori să aibă susţinerea PNL în această candidatură pentru Primăria Capitalei, pentru că sunt argumente... © G4Media.ro.
20:00
Preşedintele Sistemului Naţional de Reciclare a Bateriilor: Industria de reciclare a bateriilor este energofagă; în România nu poluăm cu această industrie pentru că nu o avem # G4Media
Industria de reciclare a bateriilor este energofagă, dar în România această industrie nu poluează pentru că nu există, a declarat, joi, președintele Sistemului Național de... © G4Media.ro.
20:00
Ukrainska Pravda: NATO dezvoltă o nouă armă pentru ca Ucraina să doboare dronele Shahed și bombele aeriene ghidate / Sunt folosite drone interceptoare și roiuri de drone, ghidate de AI # G4Media
Contractori din statele membre NATO au dezvoltat noi tehnologii de apărare pentru Ucraina, anunță Ukrainska Pravda. Structura comună NATO-Ucraina JATEC trece acum la etapa finală... © G4Media.ro.
20:00
Limba română, studiată la Universitatea Cambridge / Lectoratul de limba română e finanţat integral de statul român # G4Media
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică (The Faculty... © G4Media.ro.
19:40
Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum. E o conversaţie lungă” # G4Media
Preşedintele Donald Trump a scris joi pe Truth Social că are o conversaţie „lungă” cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN, transmite News.ro. „Vorbesc acum... © G4Media.ro.
19:20
Guvernul crește prețul apei minerale la sursă / E justat cu rata inflaţiei / ”Nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft” # G4Media
Preţul apelor minerale naturale la sursă va fi ajustat cu rata inflaţiei înregistrată în perioada 2021-2025, conform unui memorandum adoptat, joi, de Guvern, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
19:20
Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF în privința gemului făcut în casă: ”Nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA” / ”ANAF este trimisă să lupte doar în izmene” # G4Media
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca... © G4Media.ro.
19:10
Oamenii de știință au observat pentru prima dată formarea inelelor în jurul planetoidului Chiron # G4Media
Oamenii de ştiinţă au reuşit să observe procesul de formare a inelelor în jurul planetoidului Chiron, din clasa micilor obiecte cosmice îngheţate supranumite „centauri”, care... © G4Media.ro.
19:10
Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda / De ce să nu se încerce și o reprezentare politică a votanților pro-occidentali care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități? (Op-ed de Valentin Naumescu) # G4Media
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune... © G4Media.ro.
18:50
Partenerul PayPal în domeniul criptomonedelor emite stablecoins în valoare de 300 de trilioane de dolari din cauza unei „erori tehnice” # G4Media
Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a emis din greșeală miercuri stablecoins ai gigantului plăților online în valoare de 300 de trilioane de dolari, într-o acțiune... © G4Media.ro.
18:40
Avocatul Poporului neagă dreptul de proprietate al românilor asupra pensiilor private: „Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului” # G4Media
Legea de plată a pensiilor private din România, adoptată de Parlament miercuri, la 17 ani de la înființarea sistemului, aduce modificări legate de plata pensiilor... © G4Media.ro.
18:40
Administrația Trump ia în considerare o reformă a sistemului de refugiați care ar favoriza persoanele de rasă albă: „Creșterea bruscă a diversității a redus nivelul de încredere socială esențial pentru funcționarea unui sistem politic democratic” (NYT) # G4Media
Administrația Trump ia în considerare o reformă radicală a sistemului de refugiați din SUA, care ar reduce programul la minimum, acordând preferință vorbitorilor de limbă... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:10
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful Fiscului: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune # G4Media
”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala... © G4Media.ro.
