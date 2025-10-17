Autoturismele, autoutilitarele, tractoarele și motociclete - folosite și fără înmatriculare - proiect

16:20

Prețul angro cu care compania de stat Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) le vinde îmbuteliatorilor, la sursă, apa minerală pentru consum alimentar extrasă din perimetrele de profil pe care le are în concesiune, preț reglementat de stat, potrivit legislației în vigoare, va fi majorat cu 31,32%, de la 43,25 la 56,80 lei/1.000 de litri.