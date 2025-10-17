John Bolton, al treilea adversar politic important al lui Trump care se confruntă cu acuzaţii penale în ultimele săptămâni

07:10

Apariția lui Rudy Giuliani, unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui american, la un miting politic al lui Milorad Dodik, președintele demis al Republicii Srpska, la doar câteva săptămâni după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, a marcat începutul unei campanii extinse și costisitoare menite să convingă administrația de la Washington să vină în apărarea liderului autoritar prorus sancționat de SUA, care contestă eforturile autorităților bosniace de a-l înlătura de la putere. Obiectivul campaniei este să îl prezinte pe Dodik ca pe un fel de „Trump din Balcani” care este dispus să încheie acorduri foarte profitabile pentru americani.