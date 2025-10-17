Premierul Bulgariei poartă discuţii privind o posibilă remaniere guvernamentală
Rador, 17 octombrie 2025 08:50
Participanţii oficiali la coaliţia de guvernare din Bulgaria au început discuţii pentru acţiuni care să scoată ţara din criza politică ce a dus la blocarea activităţii parlamentului şi executivului. Potrivit informaţiilor obţinute de postul naţional de radio BNR din surse proprii, premierul Rosen Jeliazkov desfăşoară deja întâlniri pentru a decide dacă va exista o remaniere […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 15 minute
08:50
Circulaţia şi staţionarea autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare în Bucureşti ar putea fi interzisă între două intervale # Rador
Circulaţia şi staţionarea autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare în Bucureşti ar putea fi interzisă între orele 07:00 – 10:00 şi 16:00 – 19:00. Măsura este prevăzută într-un proiect al Primăriei Capitalei, care se află în dezbatere publică. Sunt incluse şi sancţiuni pentru nerespectarea acestei prevederi, cu amendă cuprinsă între 3.000 şi 5.000 de lei. […]
08:50
Peru – Guvernul urmează să declare stare de urgență din cauza unui nou val de proteste violente # Rador
Guvernul din Peru urmează să declare stare de urgență în urma unui nou val de proteste soldate cu moartea a cel puțin unui protestatar și zeci de răniți din rândul forțelor de ordine. Primul ministru Ernesto Álvarez a mai anunțat că este pregătit un set de măsuri privind sporirea siguranței. Protestele conduse de tineri împotriva […]
08:50
Participanţii oficiali la coaliţia de guvernare din Bulgaria au început discuţii pentru acţiuni care să scoată ţara din criza politică ce a dus la blocarea activităţii parlamentului şi executivului. Potrivit informaţiilor obţinute de postul naţional de radio BNR din surse proprii, premierul Rosen Jeliazkov desfăşoară deja întâlniri pentru a decide dacă va exista o remaniere […]
Acum 30 minute
08:40
Kenya – Autoritățile au pregătit ceremonii funerare de stat pentru fostul premier Raila Odinga # Rador
Au fost finalizate pregătirile pentru ceremoniile funerare de stat din Kenya pentru politicianul de opoziție Raila Odinga, al cărui trup neînsuflețit a fost depus la stadionul național din Nairobi. Zeci de mii de persoane îndoliate sunt așteptate să participe la ceremonii. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în timpul unor incidente ce au avut […]
Acum o oră
08:30
Condiţiile meteo nefavorabile au mai închis o porţiune din DN67 C Transalpina. Este vorba de sectorul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, care se adaugă drumului dintre Obârşia Lotrului şi Rânca, închis de peste două săptămâni, potrivit corespondentei RRA Ana Maria Cârstea. Circulaţia este oprită şi pe Transfăgărăşan, între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă. Vremea […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * SUA: Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, conduce delegaţia Ministerului Finanţelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Grupului Bancii Mondiale, care se desfaşoară la Washington D.C., în perioada 14 – 18 octombrie. Din programul zilei: Participare la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional, sesiunea […]
Acum 2 ore
08:00
Noua Zeelandă reimpune sancțiuni Iranului legate de nerespectarea obligațiilor sale nucleare # Rador
Noua Zeelandă reimpune sancțiuni Iranului din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea de către Iran a obligațiilor sale nucleare, a declarat, într-un comunicat, vineri ministrul de Externe Winston Peters. În comunicat se precizează că reimpunerea sancțiunilor Națiunilor Unite este rezultatul nerespectării de către Iran a termenilor Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPA), recunoscut la nivel internațional, […]
08:00
Deputaţii bulgari vor face o nouă încercare de a asigura cvorumul în Parlamentul de la Sofia. În şedinţele de plen de miercuri şi joi, parlamentarii nu au reuşit să întrunească cvorumul necesar. Miercuri, în sala plenară s-au înregistrat 61 de deputaţi, faţă de 121 numărul necesar, iar joi – 71. Din acest motiv, preşedinta Adunării […]
07:50
Președintele Volodimir Zelenski, aflat în vizită în SUA, a declarat că fiecare consolidare a Ucrainei apropie sfârșitul războiului. Astfel, Rusia va fi determinată să ajungă la pace prin deciziile partenerilor internaționali – consideră Zelenski. Președintele a comentat bombardamentele din orașul Krivi Rih, din noaptea de joi spre vineri, subliniind caracterul sistematic al atacurilor rusești asupra […]
07:30
Vremea rămâne relativ rece în acest sfârşit de săptămână. Valorile termice vor continua să se situeze sub cele ale perioadei, în mare parte din ţară. Potrivit reprezentanţilor ANM, cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor ajunge la minus 3, minus 4 grade. La nivel naţional, maximele vor fi […]
07:30
Planificata întâlnire la nivel înalt a preşedinţilor american şi rus, la Budapesta, este o veste fantastică (Péter Szijjártó) # Rador
Este o veste fantastică că președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, au vorbit din nou și este și mai fantastic că se vor întâlni personal în curând, a scris joi, pe Facebook, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. „Calea către pace este prin negocieri”, a […]
07:30
Premierul ungar a scris pe pagina sa de socializare că s-a consultat cu Trump după ce președintele american a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta. Viktor Orbán a adăugat doar atât: Ungaria este o insulă a păcii!/rganciu/amirea https://hirado.hu/belfold/cikk/2025/10/16/orban-viktor-telefonon-egyeztettem-trump-elnokkel-az-elokeszuleteket-megkezdtuk
07:30
Rușii au atacat masiv orașul ucrainean Krivii Rih (regiunea Dnipropetrovsk), în noaptea de 16 spre 17 octombrie, folosind vehicule aeriene fără pilot. Mai multe explozii s-au auzit în oraş – potrivit șefului Consiliului local de Apărare, Oleksandr Vilkul. „Atac masiv cu drone Shahed. Peste 10 explozii și mai mult de 10 drone Shahed deasupra orașului. […]
07:20
Suntem pregătiți pentru întâlnirea planificată a președinților american și rus! (Viktor Orbán) # Rador
Întâlnirea planificată a președinților american și rus este o veste excelentă pentru popoarele iubitoare de pace ale lumii. Suntem pregătiți!, a scris premierul Viktor Orbán pe rețeaua de socializare X, joi seară. Portalul hirado.hu a fost printre primii care au relatat despre faptul că președintele american, Donald Trump, a anunțat că se va întâlni cu […]
07:10
După o săptămână de tensiuni, amenințări cu dizolvarea Parlamentului și manevre politice de ultim moment, guvernul francez condus de Sébastien Lecornu a supraviețuit. Însă, așa cum subliniază aproape toate publicațiile internaționale, această supraviețuire seamănă mai degrabă cu o amânare a prăbușirii decât cu o revenire la stabilitate. „Guvernul Franței supraviețuiește în urma unui vot de […]
Acum 12 ore
01:00
ENERGY MAG: Europa retrăiește ”febra prețurilor” la curentul electric – Cauzele din spatele noilor perturbări # Rador
Prețurile la energia electrică în Europa intră pe o nouă traiectorie ascendentă, iar piața bursieră din domeniul energiei înregistrează creșteri spectaculoase în ultimele zile. Dar care sunt factorii care declanșează noul val de creșteri ale prețurilor? Cauzele par a fi variate de data aceasta, de la o perioadă prelungită de lipsă a vântului și producția […]
01:00
Pe marginea audienței generale, Papa Leon a primit în dar un cal alb. Papa Prevost știe să călărească; sunt cai chiar și la reședința papală de la Castel Gandolfo. Când a fost misionar în Peru, i-a folosit și ca mijloc de transport dintr-un sat în altul. Numele calului este Proton; este un cal arab de […]
00:10
Margaret Thatcher, Doamna de Fier, a avut (cel puțin) doi iubiți secreți, potrivit dezvăluirilor jurnalistei Tina Gaudoin # Rador
Câteva schelete romantice surprinzătoare ies la iveală din trecutul lui Margaret Thatcher, Doamna de Fier care a dominat politica britanică în anii ’80, în ciuda imaginii sale de morală strictă, atât în public, cât și în privat, și a legăturii profunde cu soțul ei, Denis, într-o căsnicie care a durat peste 50 de ani. Prim-ministrul […]
16 octombrie 2025
23:00
Premierul Ungariei afirmă că a discutat telefonic cu Trump despre pregătirea summitului SUA-Rusia la Budapesta # Rador
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat joi, într-o postare pe X, că a avut o convorbire telefonică cu președintele american, Donald Trump, în pregătirea summitului SUA-Rusia care urmează să aibă loc la Budapesta. „Pregătirile pentru summitul de pace SUA-Rusia sunt în desfășurare„, a spus Orbán, fără a oferi alte detalii. Anterior, Trump anunțase că se […]
22:30
Astăzi, Guvernul a decis să amâne pentru săptămâna viitoare modificările la Ordonanța de Urgență 52, care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru reparații și achiziții pe final de an. Documentul urmează să fie definitivat până cel târziu luni, într-o formă finală, care va intra în circuitul de avizare și va fi, ulterior, […]
21:50
Mişcarea Houthi din Yemen a anunţat că principalul comandant militar al grupării a fost ucis în timp ce îşi îndeplinea îndatoririle. Rebelii nu au învinuit direct Israelul pentru moartea lui Mohammed al-Ghamari, însă în august Israelul a efectuat raiduri aeriene asupra capitalei yemenite, Sana’a, ce au vizat lideri militari de rang înalt al mişcării Houthi, […]
21:40
Circulația rutieră se închide pe un tronson de pe DN 67C, Transalpina, respectiv între Obârșia Lotrului și Curpăt, în condițiile în care sectorul dintre Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului a fost închis încă de la sfârșitul lunii trecute, transmite corespondenta RRA Ana-Maria Cîrstea. Potrivit Centrului Infotrafic, decizia a fost cauzată de condițiile meteo nefavorabile, […]
21:40
Trump afirmă că îi va „ucide” pe membrii Hamas dacă vor continua să omoare oameni în Fâşia Gaza # Rador
Președintele american, Donald Trump, a afirmat joi, într-o postare pe rețelele sociale, că dacă gruparea militantă Hamas va continua să ucidă oameni în Gaza, „nu vom avea de ales decât să intervenim și să-i ucidem.” (REUTERS – 16 octombrie)/mbrotacel/dsirbu
21:30
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private. Ei spun, între altele, că limitarea retragerii banilor încalcă dreptul de proprietate privată, iar actul normativ nu conține norme tranzitorii pentru contractele deja în derulare. Amintim că proiectul a fost adoptat ieri de Camera Deputaților, principala […]
20:50
Preşedintele american, Donald Trump, a anunțat pe platforma Truth Social, în urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, că discuția a fost „bună și productivă”, iar consilieri de rang înalt din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare. „Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru […]
20:30
O delegație a PSD condusă de președintele interimar, Sorin Grindeanu, participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni # Rador
O delegație a PSD condusă de președintele interimar, Sorin Grindeanu, participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni, care se desfășoară timp de două zile la Amsterdam. Potrivit unui comunicat de presă, PSD va transmite mesajul că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și […]
20:30
Preşedintele american, Donald Trump, susţine o teleconferinţă cu preşedintele rus, Vladimir Putin, cu o zi înainte de vizita la Casa Albă a preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care cere sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune. Domnul Trump a exprimat o frustrare tot mai mare faţă de liderul rus în legătură […]
Acum 24 ore
19:20
Orbán a cerut țărilor membre UE să treacă la negocieri cu Rusia în ceea ce privește securitatea europeană # Rador
Primul ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este de părere că Uniunea Europeană este mai puternică decât Rusia în plan militar și economic. Cu toate acestea, șeful guvernului de la Budapesta este convins că UE trebuie să fie interesată de pregătirea unui nou acord privind securitatea europeană, iar pentru acest lucru sunt necesare negocieri cu Moscova. […]
19:20
Judecătorii Instanței Supreme vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private # Rador
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private. Ei spun, între altele, că limitarea retragerii banilor încalcă dreptul de proprietate privată, iar actul normativ nu conține norme tranzitorii pentru contractele deja în derulare. Amintim că proiectul a fost adoptat ieri de Camera Deputaților, principala […]
19:10
Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale # Rador
Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Noile prevederi aliniază România la standardele OCDE, în perspectiva aderării la această organizație, spune șeful statului într-o postare online. Legea prevede amenzi între 500 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice, distinct de eventualele pedepse cu închisoarea. De […]
18:00
La microfon, Elvira Chilaru
16:40
Ultimul membru în viață al primei expediții care a reușit să atingă vârful Everest, Kanchha Sherpa, a murit în capitala nepaleză Kathmandu, la vârsta de 92 de ani. Avea 19 ani când a făcut parte din echipa istorică condusă de Edmund Hillary. În timpul dificilei expediții, care a durat mai bine de două săptămâni, el […]
16:40
Armata rusă a bombardat, joi, cartierul Dnipro din Herson și suburbia Tekstilne. Cinci persoane au fost rănite în timpul atacurilor. Tekstilne a fost lovită în jurul orei 11:00, în timp ce cartierul Dnipro a fost bombardat mai deverme, în jurul orei 10:00, ruşii folosind artileria./sdan/atataru (SUSPILNE – 16 octombrie)
13:50
Realizator: Cristian Bâcâin – Comisia Europeană prezintă astăzi Foaia de Parcurs pentru Apărarea Europeană. Este vorba despre un plan de consolidare a resurselor militare ale statelor Uniunii ca să răspundă oricărei ameninţări, în principal dinspre Rusia. În document sunt incluse patru proiecte strategice pentru toate tipurile de apărare. Corespondentul RRA Bogdan Isopescu transmite că planul […]
13:40
Editura Casa Radio va susţine în luna octombrie două ateliere dedicate elevilor din Bucureşti – pe 20 octombrie şi pe 23 octombrie – menite să le ofere acestora ocazia de a se întâlni cu cartea şi poveştile ei prin joc şi experiment artistic. În cadrul Programului „Şcoala Altfel”, audiobookurile din Colecţiile Radio-Prichindel şi Radio-Prichindel Muzical […]
13:20
Cercetări DNA la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti # Rador
Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în perioada 2020-2023. 19 percheziţii au avut loc în această dimineaţă în capitală şi în judeţul Ilfov, una într-un birou aflat într-o instituţie publică, restul la […]
12:40
Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ținta din noaptea trecută a fost o importantă instalație de producție a gazului, situată în regiunea centrală Poltava. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile de noaptea trecută au implicat 37 de rachete și peste 300 de drone, unele dintre […]
12:30
Marea Britanie trimite experţi în Republica Moldova pentru a-i instrui pe militarii moldoveni # Rador
Marea Britanie trimite experţi în Republica Moldova ca să îi instruiască pe militarii moldoveni să identifice, să urmărească şi să distrugă dronele care intră ilegal în spaţiul aerian suveran al ţării. În plus, britanicii îi vor ajuta pe militarii moldoveni să consolideze apărarea statului, transmite Radio Chişinău. Măsura a fost anunţată de ministrul britanic al […]
12:30
Patru din cele cinci mari confederaţii sindicale din România anunţă că intenţionează să organizeze o amplă acţiune de protest # Rador
Patru din cele cinci mari confederaţii sindicale din România anunţă că intenţionează să organizeze la finalul lunii o amplă acţiune de protest în faţa guvernului, în condiţiile în care majoritatea angajaţilor se confruntă cu o situaţie economică şi socială tot mai dificilă. Este şi un protest pentru apărarea locurilor de muncă în administraţia publică, sănătate […]
12:20
Introducere În urma succesului diplomatic obținut în Orientul Mijlociu, președintele Statelor Unite a apărut pe coperta revistei Time, cu titlul ”His Triumph”, ceea ce arată nivelul ridicat de notorietate de care se bucură acum Donald Trump. Din trecut și până în prezent, revista Time a avut pe copertă persoane care au inspirat prin leadership și […]
12:00
La microfon, Elvira Chilaru
12:00
Introducere Pe 16 noiembrie 2004, Societatea Română de Radiodifuziune a lansat un proiect revoluționar: Radio3Net, primul post românesc care emitea exclusiv pe internet. Evenimentul a marcat un moment de cotitură în istoria radioului românesc, fiind o punte între tradiția Programului 3 și era digitală a comunicării globale. Context istoric Programul 3 al Radiodifuziunii Române, cunoscut […]
11:50
Vineri se deschide circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt gata de aproape două luni, dar nu au putut fi daţi în circulaţie din cauza unor erori, remediate între timp. Odată deschis traficul, şoferii vor putea circula pe A7 de la intersecţia cu A3 […]
11:50
Peste 50 de organizații solicită Consiliului General al Municipiului București sancțiuni mai aspre pentru defrișări ilegale # Rador
Peste 50 de organizații civice și de mediu solicită Consiliului General al Municipiului București majorarea amenzilor pentru defrișări ilegale. Ele cer într-o scrisoare deschisă ca proiectul de hotărâre în acest sens să fie inclus de urgență pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului. Semnatarii atrag atenția asupra disproporției dintre gravitatea distrugerilor și cuantumul […]
11:40
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, Forțele de Apărare ucrainene au lovit Rafinăria Petrolieră Saratov din Federația Rusă. Într-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, Statul Major al Ucrainei precizează că rafinăria respectivă, situată în regiunea rusă Saratov, este una dintre cele […]
10:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Instanţa Supremă decide joi dacă atacă la Curtea Constituţională legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament după dezbateri aprinse şi multe critici în spaţiul public. Judecătorii Înaltei Curţi urmează să se întrunească de la ora 14:00 pentru a analiza dacă vor cere CCR să exercite controlul de […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Alianța pentru Unirea Românilor a depus o moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, intitulată ”Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei. Când cultivi minciuni, culegi ruşine”. AUR susține că, sub conducerea lui Florin Barbu, contribuția sectorului la Produsul Intern Brut s-a prăbușit, deficitul comercial agricol a explodat, iar […]
09:50
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu-Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul hotelului din Sinaia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Cristian Popescu-Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control. Potrivit rechizitoriului trimis instanţei, el ar fi divulgat unui reprezentant […]
09:40
Preşedintele Bulgariei va folosi automobilul personal când va călători împreună cu angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Începând din data de 20 octombrie, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va utiliza automobilul personal, atunci când va fi însoţit de angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale, care sunt nevoiţi să folosească vehiculele proprii pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu legate de ceremonialul şi protocolul de stat, precum şi de evenimentele din programul […]
09:40
Zelenski se va întâlni cu Trump, după consultări în Congres și discuţii cu firme americane din energie și apărare # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are programate, joi, în Statele Unite, întâlniri cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul apărării și al energiei americane, precum și o vizită în Congresul SUA – transmite postul public ucrainean Suspilne. „Pentru joi sunt planificate întâlniri cu companii din domeniul apărării și al energiei. Înaintea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.