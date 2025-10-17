Premierul Bulgariei poartă discuţii privind o posibilă remaniere guvernamentală

19:20

Primul ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este de părere că Uniunea Europeană este mai puternică decât Rusia în plan militar și economic. Cu toate acestea, șeful guvernului de la Budapesta este convins că UE trebuie să fie interesată de pregătirea unui nou acord privind securitatea europeană, iar pentru acest lucru sunt necesare negocieri cu Moscova. […]