Incendiu puternic la două hale, în Suceava. Intervin pompieri din două judeţe

Rezerviştii României, cei mai mulţi dintre ei oameni trecuţi de 40 de ani, s-au văzut nevoiţi să se încoloneze la apel cât ai bate din palme. Aşa a făcut Ministerul Apărării mobilizarea: cu hârtii trimise de azi... pe ieri. 10.000 de oameni au fost chemaţi la unităţile din Bucureşti şi Ilfov, aşa că au lăsat tot ce mai aveau prin viaţă: serviciu, câte o firmă, părinţi, soţi sau copii bolnavi sau cu alte nevoi şi au venit să stea la coadă ca să afle ce se doreşte de la ei. Ministerul a ieşit şi cu cea mai bună explicaţie pentru mobilizarea rapidă, demnă de cel mai tare specialist PR: de fapt tocmai asta testăm, viteza de reacţie a rezerviștilor. Nervoşi şi cu multe lăsate încurcate acasă, oamenii s-au prezentat la unitate. De frica amenzilor şi bucuroşi, totuşi, că nu sunt chemați la oaste cu adevărat.