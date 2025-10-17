Bărbat de 88 de ani din Neamţ, găsit mort de fiu pe un deal. Corpul prezenta urme lăsate de urs
ObservatorNews, 17 octombrie 2025 08:50
Un bărbat în vârstă de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, județul Neamț, a fost găsit mort de propriul fiu, pe un deal din apropierea casei. Pe trupul victimei au fost descoperite urme care par a fi provocate de un urs. Poliția a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, iar medicii legiști urmează să stabilească, prin necropsie, cauza exactă a morții, potrivit News.ro.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
09:00
Misiune cu ghinion pentru un echipaj de poliţie Zalău. În timp ce intervenea la un apel de urgență, poliţiştii au văzut cum autospeciala este cuprinsă de flăcări.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la două hale din comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru stingerea flăcărilor intervenind atât pompieri din acest judeţ, cât şi din Botoşani.
08:50
Alerta pe șoselele din județul Botoșani. Mașini răsturnate și o mamă cu copilul ei de 6 ani, răniți # ObservatorNews
Val de accidente pe drumurile din judeţul Botoşani. O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a izbit de o alta parcată pe marginea șoselei. Într-un alt accident, o mamă şi copilul de 6 ani au fost răniţi.
08:40
Bărbatul din Braşov care şi-a ucis iubita sub ochii copilaşului de doi ani îşi anunţase planul pe TikTok # ObservatorNews
Un nou caz de femicid în România. O tânără din localitatea Vulcan, judeţul Braşov a fost ucisă de iubit. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a înjunghiat-o mortal cu un cuțit din bucătărie. În momentul tragediei în casă se afla şi copilul de 2 ani.
08:40
Cutremur de 3,4 grade în Buzău, vineri dimineață. Este al 15-lea seism din luna octombrie # ObservatorNews
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit Agerpres.
08:40
Temperaturi mai ridicate decât cele normale. Prognoză ANM: cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni # ObservatorNews
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
Acum 2 ore
08:00
Horoscop 18 octombrie 2025. Revelații și schimbări interioare. Unele zodii se vindecă, altele strălucesc # ObservatorNews
Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua aduce introspecție, claritate și o energie aparte pentru toate zodiile. Este momentul potrivit pentru vindecare emoțională, decizii curajoase și pași importanți spre echilibru.
08:00
Femeia găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă cu sânge rece de iubitul fiicei sale de 14 ani # ObservatorNews
Dispariţia unei femei din Capitală este anchetată de Serviciul Omoruri. În urmă cu doar câteva zile, aceasta a anunţat dispariţia fiicei în vârstă de doar 14 ani, însă atunci când copila a revenit acasă, mama nu a mai fost de găsit. Ieri, trupul neînsufleţit al acesteia a fost descoperit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei. La audieri au ajuns imediat adolescenta şi iubitul acesteia, un individ cu şase ani mai mare. Tânărul a recunoscut în faţa anchetatorilor că el a ucis-o pe femeie şi a fost reţinut pentru 24 de ore.
08:00
O familie de români a pus pe jar poliţiştii din Austria. Ce au descoperit la un control de rutină # ObservatorNews
O familie de români a pus pe jar autorităţile din Austria!
07:50
Trump şi Putin se vor întâlni la Budapesta. Orban spune că Ungaria e "o insulă a păcii" # ObservatorNews
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni, în curând, lângă România, mai exact în Budapesta. Anunţul vine după ce aseară, cei doi şefi de stat au vorbit la telefon mai bine de două ore. onsilierii acestora se vor vedea săptămâna viitoare pentru a pune la punct toate detaliile summitului. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a discutat şi el cu Trump. A salutat anunţul şi a declarat că Ungaria este o insulă a păcii, pregătită să găzduiască întâlnirea. Până acolo însă, Donald Trump îl primeşte astăzi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă.
07:30
Un tânăr din Timişoara şi-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii soţiei bolnave de cancer # ObservatorNews
Scene cutremurătoare, aseară, la Timișoara.
Acum 4 ore
07:00
Zelenski: "După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Rusia se grăbeşte să reia dialogul" # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că impulsul pe care l-a adus procesul de pace din Orientul Mijlociu va contribui şi la încheierea războiului de peste trei ani şi jumătate dintre ţara sa şi Rusia, relatează Reuters, citată de news.ro.
Acum 12 ore
22:20
Femeie din China, trădată de soț timp de 16 ani. A aflat totul la înmormântarea tatălui lui # ObservatorNews
O femeie din China a aflat că soțul o înșela de 16 ani, după ce amanta a apărut la înmormântarea tatălui acestuia, îmbrăcată în haine de doliu. Tribunalul l-a condamnat pe bărbat la un an de închisoare pentru bigamie.
22:10
Procurorul general al României: "Toate firele războiului hibrid duc spre Rusia". Ce măsuri iau autorităţile # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, joi seară, că "toate firele" războiului hibrid duc spre Federaţia Rusă şi că suntem în continuare vizaţi. El a precizat că sunt mai multe site-uri care promovează propaganda rusă şi care sunt monitorizate, scrie News.ro.
22:00
Comandantul Spitalului Militar, sub control judiciar cu cauțiune de 1 milion de lei # ObservatorNews
Generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central din București, a fost pusă sub control judiciar de procurorii DNA, joi, cu o cauțiune stabilită la un milion de lei, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
21:50
Vitezoman prins cu 154 km/h într-o zonă de 60 km/h, în Vâlcea. A rămas pieton 4 luni şi s-a ales cu amendă # ObservatorNews
Un șofer din Râmnicu Vâlcea a fost surprins de radar circulând cu 154 km/h într-o localitate din județul Vâlcea, unde limita maximă de viteză este de doar 60 km/h. Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.
21:30
România, lider la producția de grâu în Europa, importă făină și pâine la preţuri uriaşe. Cum s-a ajuns aici # ObservatorNews
Este Ziua Mondială a Pâinii, dar nu avem prea multe motive de sărbătoare. Datetele arată o situație paradoxală pentru noi: exportăm grâu ieftin și importăm făină şi pâine la preţuri mari. Deși suntem printre cei mai mari producători de grâu din Europa, pierdem anual un miliard de euro pe produse de panificație aduse din afară.
21:10
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta după "progrese semnificative" în discuțiile dintre cei doi # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a purtat, joi, o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin. Trump a scris pe platforma Truth Social că discuţia a fost una "bună și productivă". În urma acesteia, "consilieri de rang înalt" din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Întâlnirea anunţată va fi urmată de una între Donald Trump şi Vladimir Putin, în Ungaria, scrie BBC.
21:00
Nadia Comăneci, dezvăluiri din culisele unei vieţi pline de provocări cucerite. Confesiunile campioanei # ObservatorNews
A schimbat lumea cu un salt şi ne-a arătat tuturor că perfecţiunea poate fi atinsă. S-a antrenat să fie campionă a lumii şi i-a ieşit impecabil. Nadiei Comăneci, gimnasta care a dat peste cap tabela de la Montreal cu zecele perfect, a fost invitată în podcastul Shero. A vorbit despre culisele unei vieţi trăite exact ca-n gimnastică - cu graţie şi provocări cucerite. Am primit şi confesiuni despre viaţa de familie, iubire şi secrete.
21:00
Descoperire macabră la marginea Capitalei. O mamă care îşi căuta fiica dispărută, găsită moartă într-o pădure # ObservatorNews
Anchetă complicată în cartierul bucureştean Berceni. O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fata de 14 ani, a fost găsită moartă, îngropată în pădure.
20:40
Primarul din Moara Vlăsiei a eliberat cele 9 certificate fiscale, la o zi după reportajul Observator # ObservatorNews
Primarul din Moara Vlăsiei, care refuză de o jumătate de an să elibereze nouă certificate fiscale, a semnat în sfârşit documentele. Se întâmplă după ce ieri, Observator a prezentat întreaga poveste în exclusivitate în cadrul campaniei Coşmar Residence.
20:40
România – Serbia se joacă ACUM, la masculin. Meciul e LIVE pe AntenaPLAY. Tricolorele, deja în sferturi # ObservatorNews
După ce fetele au învins Serbia și s-au calificat în sferturile Campionatului European pe Echipe din Croația, tricolorii intră la rândul lor în joc. Echipa masculină a României, cap de serie numărul 6, va înfrunta tot Serbia în optimile de finală, într-un duel care promite spectacol și tensiune, transmis LIVE pe AntenaPLAY.
20:30
ANIMAŢIE. Şofer de basculantă, mort după ce a atins cu camionul un fir de înaltă tensiune şi s-a electrocutat # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 57 de ani din Constanţa. A murit electrocutat, după ce bena camionului a atins un fir de înaltă tensiune pe care l-a rupt. Şoferul nu a ştiut ce s-a întâmplat şi a coborât din maşină să se spele pe mâini. Contactul cu vehiculul l-a ucis pe loc. Specialiştii spun că orice greşeală într-o astfel de situaţie poate fi fatală.
20:20
Primarul din Sinaia scapă liber pentru că procurorul a întârziat să ceară prelungirea măsurilor # ObservatorNews
Primarul din Sinaia e liber, scapă şi de ultima măsură în cazul său, arestul la domiciliu! Potrivit unor surse chiar din DNA, procurorul nu a cerut la timp prelungirea măsurilor, în dosarul în care este acuzat că a luat şpagă de la patronul Nordis.
20:10
Cele patru iniţiative propuse de Comisia Europeană pentru a pregăti Europa de un atac al Rusiei până în 2030 # ObservatorNews
Ţările europene au termen cinci ani să se pregătească pentru război. Comisia Europeană a cerut statelor membre să crească investiţiile în Apărare şi a anunţat patru noi proiecte, printre care şi aşa-zisul "Zid anti-drone". Informarea a venit la câteva ore după ce Ucraina a cerut României şi celorlalţi aliaţi să aloce un sfert de procent din PIB pentru sprijin militar acordat Kievului.
Acum 24 ore
20:00
ANAF a pus ochii pe gemul bunicilor, suspectate că fac gaură în Buget. Reacţia lui Iancu Guda # ObservatorNews
ANAF a găsit explicaţia pentru gaura uriaşă din colectarea TVA: gemul bunicii, zacusca şi murăturile făcute de bunica acasă! Şeful Fiscului spune că produsele realizate pentru consumul propriu afectează deficitul de TVA, după calculele Comisiei Europene. Economiştii îl contrazic: cel mult 2% din deficit provine din ce producem acasă. Experţii sunt categorici: nu conservele buncii sunt problema, ci marii evazioniști.
20:00
Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR # ObservatorNews
Pe lângă CNP, românii trebuie să mai înveţe acum încă un şir de cifre - codul personal de sănătate. Doar aşa vom avea la îndemână tot dosarul nostru medical. Noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate, dezvoltat cu bani din PNRR, va fi gata anul viitor, iar Observator a aflat deja cum arată.
19:50
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată # ObservatorNews
Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Surse Observator spun că fostul preşedinte nu vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei din centrul Sibiului. Aşa că Fiscul îl va acţiona în instanţă şi le va cere magistraţilor să pună sechestru pe averea fostului preşedinte, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiesc acum soţii Iohannis.
19:40
Caracatiţa şpăgilor din Armată. Generalii Florentina Ioniţă şi Cătălin Zisu ar ridica un hotel pe litoral # ObservatorNews
Scandal de corupţie în fruntea Armatei. Prima femeie general din sistemul militar, managerul Spitalului Militar din Capitală, este în centrul unei anchete DNA. Procurorii spun că Florentina Ioniţă şi mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale ar fi încasat bani pe proiecte la care n-ar fi lucrat, de fapt, niciodată. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei. Florentina Ioniţă este general cu două stele, promovată şi decorată atât de Traian Băsescu, cât şi de Klaus Iohannis. Managerul de spital ar avea legături apropiate şi cu generalul Cătălin Zisu, la rândul său urmărit de DNA. Cei doi ar ridica împreună un hotel, pe litoral.
19:30
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan # ObservatorNews
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, este anchetată pentru înşelăciune. Femeia, ajutată de o patroană de coafor, ar fi obţinut peste un milion de euro după ce a minţit că poate vinde, în numele unor mari companii şi oameni de afaceri celebri, precum Cristi Borcea, maşini de lux şi apartamente sub preţul pieţei. Clienţii pe care i-a racolat i-au dat avansuri consistente ca să pună mâna pe chilipiruri. Mai mult, sora a falsificat semnătura fostei ministre pentru a oferi garanţii.
19:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii - Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
18:40
Horea Uioreanu, fostul preşedinte al CJ Cluj, a murit la 59 de ani. Era internat într-un centru paliativ # ObservatorNews
Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit la vârsta de 59 de ani. El se afla internat într-un cămin de îngrijire pentru vârstnici din Gilău, unde era îngrijit de mai multe luni. Mama sa i-a fost alături până în ultimele clipe, alegând să locuiască în același centru pentru a-l sprijini.
18:40
Președintele american Donald Trump urmează să discute joi prin telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina, potrivit unei surse bine informate citate de Axios. Convorbirea ar avea loc înainte ca liderul de la Casa Albă să-l primească vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează News.ro.
18:30
Oraşul care va cheltui 800.000 de euro, fără TVA, pentru decoraţiunile de Crăciun. "Avem alte priorităţi" # ObservatorNews
Austeritatea nu stinge luminițele de Crăciun! În plin scandal al cheltuielilor bugetare, Primăriile vor să rupă gura târgului cu orice preţ - milioane de euro investesc în decoraţiunile stradale pentru sărbători. Recordul absolut vine de la Constanţa: aproape 800.000 de euro, fără TVA. Localnicii nu sunt însă impresonați şi spun că banii ar fi putut fi investiţi în lucruri mai utile.
18:30
România – Serbia se joacă ACUM, în direct în AntenaPLAY! Duel “de foc” în optimi la Europeanul pe Echipe # ObservatorNews
Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât “tricolorii”, cât și “tricolorele” întâlnesc selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală.
18:30
18:20
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest # ObservatorNews
Vremea se menține rece în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate temperaturi negative și brumă, dar joi, 17 octombrie, condițiile meteo se schimbă. Ploile se vor extinde treptat în sud-vest și sud, iar valorile termice vor fi mai blânde decât în zilele precedente.
18:10
Moarte misterioasă a unei vedete TikTok din Columbia. Alejandra Esquín avea 24 de ani # ObservatorNews
Influencera glamour "Baby Demoni", vedetă pe TikTok, a murit în mod misterios la doar două zile după ce ar fi suferit o liposucție și o intervenție de augmentare mamară, lăsând în urmă mii de fani în doliu.
18:00
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua" # ObservatorNews
Rezerviştii României, cei mai mulţi dintre ei oameni trecuţi de 40 de ani, s-au văzut nevoiţi să se încoloneze la apel cât ai bate din palme. Aşa a făcut Ministerul Apărării mobilizarea: cu hârtii trimise de azi... pe ieri. 10.000 de oameni au fost chemaţi la unităţile din Bucureşti şi Ilfov, aşa că au lăsat tot ce mai aveau prin viaţă: serviciu, câte o firmă, părinţi, soţi sau copii bolnavi sau cu alte nevoi şi au venit să stea la coadă ca să afle ce se doreşte de la ei. Ministerul a ieşit şi cu cea mai bună explicaţie pentru mobilizarea rapidă, demnă de cel mai tare specialist PR: de fapt tocmai asta testăm, viteza de reacţie a rezerviștilor. Nervoşi şi cu multe lăsate încurcate acasă, oamenii s-au prezentat la unitate. De frica amenzilor şi bucuroşi, totuşi, că nu sunt chemați la oaste cu adevărat.
18:00
Analist: Summit-ul de la Beijing, momentul în care SUA ar fi decis să îşi schimbe atitudinea faţă de Rusia # ObservatorNews
Până în 2030, Uniunea Europeană va fi pregătită să ducă un război cu Rusia, e bornă clară pe care Comisia Europeană şi o asumă într-un plan militar ce va fi prezentat, dar a fost consultat deja de Politico. Pentru viitorul apropiat, o Rusie militarizată reprezintă o ameninţare constantă la adresa securităţii europene, se mai arată în document.
18:00
"O să-ţi omor mama şi câinele, apoi pe tine": Tânără ucisă cu 24 de lovituri de cuțit de iubitul ei, la Milano # ObservatorNews
O tânără manechină a fost ucisă marți seară de iubitul ei, cu 23 de ani mai mare. Crima a avut loc în apartamentul femeii din Milano și a fost observată de vecinii din blocul de vizavi, care au alertat imediat poliția. Procurorul de caz descrie "tabloul înfiorător" al unei relații marcate de violență, control și amenințări.
17:50
Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că va candida la funcția de primar general al Capitalei. El susţine că Bucureștiul este "un oraș părăsit" și a atras atenția, printre altele, asupra riscului de prăbușire a monumentelor istorice din Centrul Vechi la un cutremur de 6,2 pe scara Richter.
17:40
Cum arată primul refugiu montat pe linia tramvaiului 5 din Capitală. Prototipul a fost comandat din China # ObservatorNews
A fost montat primul refugiu nou, pe linia tramvaiului 5 din Capitală, numit şi "tramvaiul corporatiştilor". Este vorba despre un prototip comandat din China. Tramvaiul ar putea să reintre în circulaţie la primăvară, deşi putea să fie gata de acum un an.
17:30
Ministrul Apărării, despre șefa Spitalului Militar, cercetată de DNA: Trebuia să iasă la pensie în 2022 # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, în urma acuzațiilor grave de la vârful Spitalului Militar din București care o vizează pe general maior Florentina Ioniță, că mandatul acesteia urma să se încheie la finalul lunii octombrie, iar decizia de neprelungire a fost luată în luna iunie.
17:30
Un constructor român acuză că a fost păcălit cu 200.000 euro, după ce a renovat sediul unui partid din Belgia # ObservatorNews
Un constructor român, care a lucrat la renovarea sediului partidului Vlaams Belang, din Bruxelles, se plânge că a primit o țeapă de 200.000 de euro. Scandalul a început în septembrie 2024, iar în ianuarie muncitorii români au ieşit în stradă, în faţa sediului renovat. Românul s-a plâns şi la Parlamentul European. Problema este că firma românului a fost subcontractată de o altă companie, iar reprezentanţii partidului spun că ei au plătit toţi banii, scrie Der Standaard
17:20
Fost pilot apropiat de Mick Schumacher, acuzat de viol de o asistentă medicală care lucra în vila familiei # ObservatorNews
Un fost pilot australian de curse, apropiat de Mick Schumacher, este acuzat de viol de o asistentă medicală din echipa care se ocupa de Michael Schumacher. Agresiunea ar fi avut loc în 2019, în casa familiei din Gland, Elveția. Ulterior, femeia a fost concediată de familia Schumacher.
17:20
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat alegerile parlamentare şi mandatele de deputat # ObservatorNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat joi rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și a confirmat mandatele celor 101 deputați care vor face parte din noul Parlament, potrivit Molpres, citată de Agerpres.
17:10
O nou-născută a fost îngropată de vie în India. Unul din posibilele motive ar fi fost genul său # ObservatorNews
O fetiță nou-născută a fost descoperită îngropată de vie într-un sat din nordul Indiei, într-o stare critică, cu trupul acoperit de noroi și mușcături suspecte de animale.
17:10
O companie aeriană a pierdut câinele unei pasagere. Stăpâna va primi despăgubiri cât pentru un bagaj rătăcit # ObservatorNews
Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obişnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene şi nu dă dreptul obţinerii unei despăgubiri mai mari de la compania aeriană, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-un aviz publicat joi, transmite AFP.
