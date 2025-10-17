„Pentru a crește natalitatea, trebuie să scădem nivelul de trai al populației, căci oamenii prosperi au tendința să facă puțini copii”, susține un deputat al partidului „Rusia Unită”
Aktual24, 17 octombrie 2025 08:50
Deputatul Oleg Matveicev, membru al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, a afirmat că pentru a stimula creșterea natalității în țară este necesară scăderea nivelului de trai al populației. Comentariile au fost făcute în cadrul unei dezbateri în Camera Civică, unde se discuta un proiect de lege privind interzicerea avorturilor forțate, scrie cotidianul The Moscow Times. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
08:50
08:40
Procurorul general Alex Florența acuză că mercenarul Horațiu Potra a introdus armament în țară beneficiind de complicitatea unor funcționari de la aeroportul Sibiu # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că autoritățile investighează modul în care armele și sumele mari de bani găsite în locuința mercenarului Horațiu Potra au fost aduse în țară. ncheta se concentrează pe identificarea sprijinului din interiorul țării, în special în zona aeroportului unde armamentul ar fi fost introdus. „Există elemente care fac […]
Acum o oră
08:20
Gest șocant la Timișoara: Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii pentru tratamentul soției, bolnave de cancer # Aktual24
Un incident dramatic a avut loc joi seara, în jurul orei 21:40, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, unde un tânăr de 26 de ani s-a autoincendiat în plină stradă. Gestul extrem ar fi survenit în urma unei dispute cu soția sa, internată la Clinica de Oncologie Medicală din zonă, după ce bărbatul ar fi […]
08:10
Ce se celebrează pe 17 octombrie: Ziua în care se poartă roșu, Ziua Mondială a Transplantului și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei # Aktual24
Pe 17 octombrie, lumea marchează mai multe evenimente importante dedicate solidarității, sănătății și drepturilor omului. Printre acestea se numără „Ziua în care se poartă roșu”, Ziua Mondială a Traumatismelor, Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei și Ziua Mondială a Donării și Transplantului de Organe. Ziua în care se poartă roșu (Wear Red Day) este o zi […]
Acum 2 ore
07:50
Matematica, bat-o vina: Primarul din Sinaia, eliberat și din arestul la domiciliu, după ce procurorul DNA „a calculat greșit” termenul de prelungire a măsurii # Aktual24
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a fost eliberat din arestul la domiciliu, după ce procurorul de caz nu a solicitat în timp util prelungirea măsurii. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București, în primă instanță, și poate fi contestată în termen de 48 de ore, anunță TVR Info. Conform surselor citate din cadrul Direcției […]
07:40
Lumea muzicii rock este în doliu după ce Ace Frehley, chitaristul original și unul dintre membrii fondatori ai trupei Kiss, a murit joi, 16 octombrie 2025, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey. Potrivit unui comunicat emis de familie și citat de Associated Press, decesul a survenit în urma complicațiilor provocate de […]
07:20
Patru bărbați au fost arestați în Franța pentru că pregăteau uciderea unui opozant al regimului Putin # Aktual24
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani au fost arestați în Franța, fiind suspectați că pregăteau un atentat asupra unui opozant rus stabilit în orașul Biarritz. Potrivit informațiilor confirmate de Parchetul Național Antiterorist (PNAT) și citate de cotidianul independent The Moscow Times, reținerea acestora a avut loc luni, în urma unei […]
07:10
Este oficial: Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni” # Aktual24
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în curând la Budapesta, un anunț surpriză făcut în ajunul unei întâlniri la Casa Albă între președintele american și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care speră să obțină rachete Tomahawk. Întâlnirea a fost decisă în timpul unei conversații telefonice, joi, între liderii rus și american, de care […]
Acum 12 ore
00:30
Curtea Supremă a Uniunii Europene a ajuns la concluzia că animalele de companie transportate în cală sunt considerate bagaje, nu pasageri # Aktual24
O femeie din Spania a dat în judecată compania aeriană Iberia, după ce câinele ei s-a pierdut pe aeroportul din Buenos Aires. „Câinele a scăpat în timp ce era transportat la avion și nu a mai putut fi recuperat”, a declarat CJUE în rezumat. Pasagera a solicitat despăgubiri de 5.000 EUR pentru daunele morale suferite […]
00:00
Capitala Poloniei ia măsuri împotriva consumului de alcool pe timp de noapte. Dar doar în două districte # Aktual24
Consilierii locali din Varșovia au aprobat interzicerea vânzării de alcool pe timp de noapte în două dintre cele 18 districte ale capitalei, după ce o încercare de a interzice acest lucu în întregul oraș a fost abandonată. Restricțiile privind vânzarea de alcool pe timp de noapte vor afecta două districte: Śródmieście (Cental)și Praga-Północ din nord-est. […]
16 octombrie 2025
23:30
Turcia trimite specialiști în salvare în Gaza pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni # Aktual24
Turcia a trimis în Gaza 81 de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor celor 19 ostatici israelieni care nu au fost găsite, a anunțat joi o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării. Aceste căutări vor fi efectuate de echipe de salvare din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și […]
23:00
Din motive de siguranță, fanii lui Maccabi Tel Aviv nu au voie la meciul de la Aston Villa din Europa League # Aktual24
Fanii echipei de fotbal Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Europa League cu Aston Villa, de pe 6 noiembrie, din motive de siguranță. Poliția din West Midlands a declarat că a catalogat meciul „cu risc ridicat”, pe baza „informațiilor actuale și a incidentelor anterioare, inclusiv a ciocnirilor violente și a infracțiunilor […]
22:20
Un judecător districtual american a hotărât ca ofițerii federali de imigrare din zona Chicago să poarte camere video corporale # Aktual24
Ofițerii federali de imigrare din zona Chicago vor fi obligați să poarte camere video corporale, după ce judecătoarea Sara Ellis de la Curtea Districtuală pentru Illinois a văzut imagini TV în care forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene și alte substanțe chimice împotriva protestatarilor. Decizia vine în contextul Operațiunii Midway Blitz a președintelui Donald Trump, […]
22:00
Ultimul membru supraviețuitor al expediției care a atins pentru prima oară vârful Muntelui Everest a murit la vârsta de 92 de ani # Aktual24
Kanchha Sherpa, ultimul membru supraviețuitor al expediției care a cucerit pentru prima dată Muntele Everest, a murit joi, potrivit Asociației Nepaleze de Alpinism. Kanchha a murit la vârsta de 92 de ani la domiciliul său din Kapan, în districtul Kathmandu din Nepal, a confirmat Phur Gelje Sherpa, președintele asociației. „A decedat în pace la reședința […]
21:50
SUA: Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților afirmă că un acord de licență pentru algoritmul TikTok ar ridica „probleme serioase” # Aktual24
Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților a declarat joi că un acord de licență pentru utilizarea algoritmului TikTok, ca parte a unei înțelegeri prin care compania chineză ByteDance ar urma să vândă activele americane ale aplicației, ar ridica „probleme serioase”. Reprezentantul republican John Moolenaar așteaptă o informare pentru a obține mai multe detalii […]
21:40
Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului, în timp ce redeschiderea frontierei de la Rafah este avută în vedere, dar fără o dată stabilită # Aktual24
Israelul a declarat joi că se pregătește pentru redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din sudul Fâșiei Gaza pentru a permite palestinienilor să intre și să iasă, dar nu a stabilit o dată, în condițiile în care Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului. O dispută privind returnarea trupurilor ostaticilor deținute de […]
21:20
Marea Britanie amână pentru a doua oară decizia privind constuirea unei noi ambasade a Chinei lângă Turnul Londrei # Aktual24
Marea Britanie a amânat, joi, pentru a doua oară, decizia privind aprobarea planurilor Chinei de a construi cea mai mare ambasadă din Europa la Londra, în contextul în care miniștrii s-au confruntat cu presiuni din cauza abandonării urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzați de spionaj în favoarea Beijingului. Planurile Chinei de a construi o […]
21:10
Marea Britanie începe să-și pregătească locuitorii pentru o creștere cu 2 grade Celsius a temperaturii globale: ”Țara va arăta foarte diferit peste 25 de ani” # Aktual24
Marea Britanie trebuie să se pregătească pentru o încălzire globală mult peste nivelul considerat de oamenii de știință drept limită de siguranță, au avertizat consilierii guvernamentali pe probleme de climă, deoarece planurile actuale de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme sunt inadecvate. Valurile de căldură vor avea loc în Anglia în cel puțin patru din cinci […]
20:50
Președintele american Donald Trump a avertizat, miercuri, că Statele Unite ar putea interveni militar în Fâșia Gaza dacă gruparea Hamas „va continua să omoare oameni” și nu se conformează prevederilor unui acord recent. „Dacă Hamas va continua să omoare oameni în Gaza, lucru care nu făcea parte din Acord, nu vom avea altă opțiune decât […]
20:50
Germania și Franța semnează un acord pentru detectorul spațial de lansări de rachete „Ochiul lui Odin” # Aktual24
Germania și Franța au semnat un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Ochiul lui Odin, care este menit să îmbunătățească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta și contracara amenințările cât mai rapid posibil”, a declarat ministrul […]
20:40
SUA se pregătesc pentru proteste uriașe, detalii despre mișcarea „Fără Regi”. Manifestări cu milioane de oameni sunt așteptate peste 2 zile # Aktual24
Pe 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „Fără Regi” împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de […]
20:40
Anunț-surpriză: Trump anunță că se vede cu Putin în Ungaria pentru a termina războiul din Ucraina # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Ungaria, în următoarele săptămâni, pentru a discuta eforturile de încheiere a războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică îndelungată între cei doi lideri. Trump a precizat pe Truth Social: „La finalul convorbirii, am […]
20:20
Nestle, gigantul alimentar elvețian ale cărui mărci includ cafeaua Nespresso și apa Perrier, a anunțat joi planuri de a reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial în următorii doi ani, ceea ce va duce la o creștere vertiginosă a prețului acțiunilor sale. „Lumea se schimbă, iar Nestle trebuie să se schimbe mai rapid”, […]
20:10
Protestatarii „Generației Z” conduc valul global de nemulțumire. După Nepal, au urmat Maroc, Madagascar, Indonesia, Peru # Aktual24
Din Anzi până în Himalaya, un nou val de proteste se desfășoară în întreaga lume, alimentat de nemulțumirea generațională față de guverne și de furia tinerilor. Săptămâna aceasta, președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fost forțat să părăsească țara după o revoltă militară, punctul culminant al unor săptămâni de demonstrații conduse de tineri protestatari care se […]
Acum 24 ore
19:50
Părea că avem o legătură aproape romantică între Donald Trump, proaspăt reales președinte al Americii, și omologul său rus Vladimir Putin, la începutul anului. Astăzi Trump amenință că trimite Ucrainei rachete Tomahawk dacă Putin nu încheie pacea și în același timp asistă Ucraina în războiul său cu drone prin care distruge industria energetică a Rusiei. […]
19:40
Se pregătește un nou partid pro-UE? Consilier prezidențial: ”Avem cam 2-2,5 milioane de votanți pro-occidentali reali, în carne și oase, care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități” # Aktual24
Valentin Naumescu, numit recent consilier prezidențial, arată într-un articol de opinie publicat joi că există un număr considerabil de alegători pro-occidentali care nu se regăsesc în actualele partide aflate la guvernare. ”Bazinul de peste 6,1 milioane de voturi pro-Nicușor Dan, din care partidele declarate pro-UE fructifică maxim 3,5-4 milioane în total (conform sondajelor recente), arată […]
19:20
Cum a ajuns generăleasa Florentina Ioniță la DNA: ”Cum ați devenit borfasă, ați luat bani?” – VIDEO # Aktual24
Generalul Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și general cu trei stele, s-a prezentat joi seară la sediul DNA, unde i-au fost aduse la cunoștință oficial acuzațiile. Ea a fost întâmpinată de protestatarul Marian Moroșanu cu o coală pe care scria ”Borfașo”. Ioniță a negat că este vinovată. […]
18:50
De ce a fost scăpat Bănicioiu de pedeapsă. Completul ICCJ a considerat că situașia sa este similară cu a martirului Aleksei Navalnîi, decedat în mod suspect la Cercul Polar # Aktual24
Patru judecători de la Instanţa supremă, care l-au achitat pe fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, compară situaţia acestuia cu cea a liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, decedat anul trecut în condiţii suspecte într-o închisoare aflată la Cercul Polar Arctic. Este vorba de Lia Savonea (preşedinta Instanţei supreme), Mihail Udroiu, Adriana Ispas şi Gheorghe Valentin […]
18:40
18:30
ICCJ se transformă în partid? Curtea condusă de Savonea atacă la CCR legea privind plata pensiilor private # Aktual24
Judecătorii Instanţei supreme au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 şi Pilonul 3. Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii […]
18:30
Metoda ”Accidentul”. Trei tineri din Călărași și Ilfov au venit la Brașov să facă escrocherii, au fost prinși în flagrant # Aktual24
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 23 de ani, din judeţele Călăraşi şi Ilfov, au fost reţinuţi de poliţiştii braşoveni, după ce au fost surprinşi în flagrant luând suma de 10.000 de euro de la o victimă pe care au încercat să o înşele prin metoda „Accidentul”, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean […]
17:50
Nicușor Dan lărgește competențele DNA. A promulgat o lege esențială pentru combaterea corupției în mediul internațional # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi esențiale pentru combaterea corupției în mediul internațional și pentru apropierea României de aderarea la OCDE, obiectiv strategic prevăzut pentru anul 2026. „Am promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie […]
17:10
Gaza: Situație umanitară dramatică pentru copii din cauza limitării ajutoarelor, în ciuda armistițiului # Aktual24
În ciuda unui armistițiu recent între Hamas și Israel, copiii bolnavi din Fâșia Gaza rămân în așteptarea disperată a ajutorului umanitar, care întârzie să ajungă din cauza restricțiilor impuse de Israel. Conform unui articol Al Jazeera din 16 octombrie 2025, doar aproximativ 300 de camioane de ajutoare umanitare intră zilnic în Gaza, în loc de […]
17:00
În 11 octombrie Realitatea Plus lansa un nou fonfleu de presă, adică o știre gogonată fără nicio dovadă sau sursă credibilă: „Soroșiștii vor să-l propulseze din nou pe Dacian Cioloș într-o funcție-cheie la Bruxelles!”. Articolul postat pe realitatea.net, având ca sursă balivernele debitate în fiecare seară în platoul garnisit cu eșuați și băgători în seamă, […]
16:30
Lia Savonea îl atacă dur pe Stelian Ion: „Amintește de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democrația” # Aktual24
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Lia Savonea, a reacționat dur după criticile aduse de fostul ministru al Justiției Stelian Ion, care a acuzat ICCJ pentru achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu și a cerut implicarea DNA în anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați. Savonea a declarat pentru News.ro că afirmațiile fostului ministru […]
16:20
În ultimele săptămâni, atacurile asupra infrastructurii feroviare ucrainene s-au intensificat, devenind un element strategic major în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Aceste lovituri vizează direct aprovizionarea cu echipamente militare occidentale și mobilitatea trupelor ucrainene, afectând semnificativ desfășurarea operațiunilor militare, dar țintește totodată și civilii, cu numeroase decese în urma loviturilor directe asupra trenurilor. Pe […]
16:00
Sorina Matei s-a transferat la Gândul, în trustul mogulului Radu Budeanu. Face echipă cu Cristache și Tucă # Aktual24
Sorina Matei s-a transferat la publicația Gândul de la trustul lui Adrian Sârbu. Gândul face parte din trustul controlat de mogulul Radu Budeanu, care recent a achiziționat și publicația G4Media. Specializată pe domeniile Politic, Justiție și Externe, Sorina Matei a coordonat secția Politic la Antena 1/Antena 3 și a realizat emisiuni de actualitate la B1 […]
15:40
Măsuri disperate: Rusia instalează mitraliere din epoca sovietică pe avioane civile pentru a vâna dronele ucrainene # Aktual24
Mass-media de stat rusă a dezvăluit ceea ce descrie ca o nouă unitate aeriană concepută pentru a intercepta dronele ucrainene în adâncul teritoriului rus, folosind aeronave civile modificate, înarmate cu mitraliere. O emisiune Televiziunii Centrale a Rusiei din această săptămână a arătat un avion ușor Cessna 172 care a fost modificat. Aceste avioane au acum […]
15:20
Trump, tot mai aproape de Ucraina: vrea să creeze un „fond de victorie” pentru Ucraina din bani proveniți din tarifele vamale impuse Chinei # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, lucrează la crearea unui „fond de victorie” pentru Ucraina, care va fi finanțat din noile tarife vamale impuse Chinei. Trump i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessant, să prezinte acest plan colegilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, relatează The Telegraph. Publicația subliniază că aceasta a reprezentat o schimbare […]
15:10
PSD își scoate din statut sintagma de „partid progresist”. Ca și cum ar fi fost vreodată așa ceva, cu excepția câtorva voturi ale europarlamentarilor săi la Bruxelles. Mai mult, se declară un partid axat pe credință, religie, familie. Adică un partid conservator, cu alte cuvinte. De asemenea, se „mută” de la stânga la centru-stânga. Toate […]
14:20
Noul guvern al Franței supraviețuiește și celui de-al doilea vot de neîncredere. Moțiunea extremiștilor lui Le Pen nu a trecut # Aktual24
Parlamentul francez a respins un al doilea și ultim vot de neîncredere în guvernul condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu. A doua moțiune de cenzură respinsă de Parlamentul francez a fost depusă de partidul de extremă dreapta „Adunarea Națională” a lui Marine Le Pen, relatează Le Figaro. Aceasta a fost susținută de 144 de deputați ai […]
14:10
China a piratat sistematic sistemele secrete ale guvernului britanic timp de peste 10 ani – Bloomberg # Aktual24
De peste 10 ani, China a obținut sistematic acces la sisteme secrete ale guvernului britanic, piratand documente clasificate de nivel scăzut și mediu. Acest lucru a fost relatat de Bloomberg, citând doi foști oficiali de rang înalt ai serviciului de securitate al Regatului și alți oficiali guvernamentali familiarizați cu problema. Se observă că printre datele […]
13:40
„Viktore, mai dă-le o sută!”. Disperat că pierde alegerile, premierul Orban e gata să le ofere pensionarilor din Ungaria și a 14-a pensie # Aktual24
În contextul apropiatelor alegeri, care ar putea aduce, pentru prima oară după mulți ani, la putere un guvern al actualei opoziții, cabinetul lui Viktor Orban își intensifică promisiunile adresate pensionarilor. Lázár János, ministrul construcțiilor și transporturilor, a lansat în cadrul evenimentului „Lázárinfó”, ideea introducerii celei de-a 14-a pensii, ca soluție viabilă pentru îmbunătățirea nivelului de […]
13:10
”O nouă abordare în economia SUA”. Administrația Trump extinde rolul statului în economie pentru a reduce dependența de China # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a decis să extindă semnificativ rolul statului în economie prin creșterea participației sale la companiile care operează în sectoare strategic importante. Acest lucru se face pentru a reduce dependența de China pentru lanțurile globale de aprovizionare cu minerale și tehnologii din pământuri rare. După cum a remarcat secretarul Trezoreriei americane, […]
12:40
Moscova il refuză ironic pe președintele Serbiei. Vučić a cerut Rusiei să-i vândă participația la compania petrolieră sârbă NIS, aflată sub sancțiuni americane # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučić s-a oferit să cumpere participația Rusiei la Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie energetică a țării, care este supusă sancțiunilor americane. Gazprom Neft din Rusia și Gazprom dețin împreună o participație de 56,15% la NIS din Serbia. La o întâlnire cu o delegație rusă formată din directorul general al […]
12:40
Postacii AUR de pe Facebook și TikToK ar putea rămâne fără bani. Un deputat cere AEP să taie banii pentru rețeaua ”toxică” a AUR de pe online # Aktual24
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a anunțat joi că ”am sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări grave ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale. AUR a mințit, a manipulat și a încălcat legea. ”Sesizarea, transmisă astăzi instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul […]
12:10
Trump a trimis trei bombardiere B-52H către Venezuela. Regimul lui Maduro anunță că se pregătește ”o invazie la scară largă” # Aktual24
Tensiune maximă în America Latină: trei bombardiere strategice americane B-52H Stratofortress au fost observate zburând aproape de spațiul aerian al Venezuelei, într-o misiune misterioasă pe care analiștii o descriu drept „o demonstrație de putere militară”. Datele de zbor arată că aeronavele au decolat de la Baza Aeriană Barksdale din Shreveport, Louisiana, în jurul orei 2:50 […]
12:00
Se fură masiv curent în România, județele din Moldova sunt pe primele locuri. O companie se plânge de pagube de peste 2 milioane euro # Aktual24
Peste 980 de cazuri de potenţial consum fraudulos de energie au fost identificate în primele 9 luni ale acestui an în 18 dintre cele 20 de judeţe în care operează compania de distribuţie Delgaz Grid, prejudiciul depăşind 11,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al companiei, majoritatea cazurilor vizează sustrageri de electricitate. Astfel, cantitatea totală […]
11:50
În pragul colapsului: datoriile companiilor rusești Gazprom, Rosneft și RZD au depășit 12 trilioane de ruble (echivalentul a aproape 152 de miliarde de dolari) # Aktual24
Datoriile cumulate ale celor mai mari companii de stat din Rusia – Gazprom, Rosneft și Căile Ferate Ruse (RZD) – au depășit pragul de 12 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de miliarde de dolari americani. Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare […]
11:50
Pentru prima oară în istorie, din cauza afluxului uriaș de credincioși, pelerinajul la moaștele Cuvioasei Paraschiva a fost prelungit: „Sfânta ne așteaptă” # Aktual24
Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași a fost prelungit pentru prima dată în istorie, după ce credincioși din toată țara au continuat să sosească în număr impresionant, chiar și după data oficială de încheiere, 15 octombrie 2025. Organizatorii pelerinajului au decis astfel să permită încă o zi de închinare, răspunzând dorinței și nevoii […]
