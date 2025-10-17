Demisie controversată la vârful armatei americane, pe fondul războiului lui Trump cu drogurile din Venezuela. „A fost o onoare”
Digi24.ro, 17 octombrie 2025 08:50
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM), Alvin Holsey, va demisiona la sfârşitul acestui an, cu doi ani înainte de termen, a anunţat joi secretarul apărării, Pete Hegseth. Mişcarea surprinzătoare vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Venezuela, provocate de scufundarea de către SUA a unor ambarcațiuni cu care s-ar transporta droguri în Caraibe.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Ace Frehley, chitaristul care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei # Digi24.ro
Au apărut noi informații în cazul femeii de 58 de ani din Capitală, dată dispărută de o săptămână. Trupul femeii a fost găsit într-o pădure. Femeia ar fi fost ucisă, iar principalii suspecți sunt fiica femeii și iubitul acesteia.
08:40
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
08:40
Poliția militară poloneză investighează informația că sute de documente militare clasificate au fost găsite la o groapă de gunoi # Digi24.ro
Poliția militară din Polonia a deschis o anchetă după ce un canal de știri a afirmat că a primit documente militare sensibile, care ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi, relatează TVPWorld.
08:40
Un bătrân a fost găsit mort pe un deal, în aproprierea casei, în Neamț. El avea urme de atac de urs # Digi24.ro
Un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei. Bătrânul avea pe picioare urme de la un urs.
Acum o oră
08:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter a avut loc vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Acum 2 ore
07:50
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # Digi24.ro
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.
07:40
Aleșii din Parlament, inspirați de Donald Trump. Proiect prin care România lansează propriul program „Viza de Aur” # Digi24.ro
Aleșii din Parlamentul României se inspiră de la Donald Trump. După ce președintele SUA a introdus „viza de aur” (Golden Visa), acum vedem o adaptare a măsurii și la noi, printr-un proiect de lege depus de PNL la Senat. Cetățenii din afara Uniunii Europene care investesc în România cel puțin 400.000 euro vor primi un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani. Ar putea să ceară apoi și cetățenia.
07:20
John Bolton, al treilea adversar politic important al lui Trump care se confruntă cu acuzaţii penale în ultimele săptămâni # Digi24.ro
Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde locuieşte şi unde procurorii au investigat dacă a păstrat în mod necorespunzător materiale clasificate după plecarea sa cu scandal de la Casa Albă în prima administraţie Trump, relatează News.ro.
07:10
„Hibele” schemei de împrumut a UE pe baza activelor rusești blocate. Ucraina vede măsura drept una problematică: „O soluție provizorie” # Digi24.ro
În 2022, ONU a recunoscut că Rusia poartă responsabilitatea pentru agresiunea împotriva Ucrainei și trebuie să plătească pentru toate daunele pe care le-a cauzat. În acest context, Comisia Europeană a venit cu propunerea unui un credit de „reparații” al Uniunii Europene pentru Ucraina, care ar putea ajunge la o valoare de 130 de miliarde de euro, bazat pe activele rusești blocate în Occident. Kievul avertizează însă că aceasta este doar o soluție provizorie și cere transferul integral al activelor rusești în mecanismul de compensare pentru Ucraina, anunță European Pravda.
07:10
Actorul i-a adus un omagiu colegei sale din filmul „Nașul” și fostei sale partenere, care a decedat săptămâna trecută, spunând că ea avea „un dar unic în viață”, scrie The Guardian.
07:10
Finlanda dispune deja de 50.000 de adăposturi antiatomice. Nu se mai întreabă „ce ar fi dacă”, ci se pregătește pentru „când” # Digi24.ro
În timp ce o mare parte a Europei dezbate încă pe tema „ce s-ar întâmpla dacă”, Finlanda pare să trăiască deja pentru momentul „când”. Între Finlanda și restul Europei există multe mici diferențe – și una uriașă: în timp ce 26 de țări din UE credeau că odată cu sfârșitul Războiului Rece, amenințarea militară va fi de domeniul trecutului, finlandezii nu au crezut niciodată acest lucru. Consecința: de la trauma Războiului de Iarnă din 1939/40, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre.
07:10
Premierul spaniol Pedro Sánchez se află din nou în centrul controverselor după ce a refuzat să semneze noile angajamente NATO privind creșterea cheltuielilor militare. Atitudinea sa a atras critici din partea Statelor Unite și a mai multor state europene, care îl acuză că subminează solidaritatea Alianței în plin război Rusia-Ucraina scrie Politico.
07:10
VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții” # Digi24.ro
Accidentul cumplit în urma căruia o mamă a murit și fetița ei de un an și 9 luni a fost grav rănită readuce în discuție una dintre principalele cauze a accidentelor de circulație din București: neacordarea de prioritate pietonilor. Există și un clasament al celor mai periculoase trecerilor de pietoni.
07:10
„Internaționala Neagră”: Mișcări neonaziste din Europa s-au întâlnit în Rusia să formeze o ligă a suveraniștilor. Cine a participat # Digi24.ro
Un congres internațional al mișcărilor de extremă dreapta și neonaziste a avut loc în luna septembrie în clădirea parlamentului regional din Sankt Petersburg. La evenimentul organizat de „oligarhul ortodox” Konstantin Malofeev, care s-a încheiat prin înființarea Ligii Suveraniste Internaționale „Paladinii”, a participat inclusiv ideologul lui Putin, Alexandr Dughin, potrivit unei investigații The Insider.
07:10
Cum recunoaștem reducerile reale de Black Friday 2025. Specialiștii economici atenționează: „Să se evite aceste capcane” # Digi24.ro
Pe măsură ce se apropie cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2025 promite din nou oferte spectaculoase și reduceri greu de ignorat. Totuși, într-un context economic marcat de inflație și de scăderea puterii de cumpărare, tot mai mulți români se întreabă cât de reale sunt aceste discounturi.
07:10
„Să facem Srpska măreață din nou”: Cum au ajuns apropiații lui Trump să se alieze cu un lider din Balcani susținut de Putin # Digi24.ro
Apariția lui Rudy Giuliani, unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui american, la un miting politic al lui Milorad Dodik, președintele demis al Republicii Srpska, la doar câteva săptămâni după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, a marcat începutul unei campanii extinse și costisitoare menite să convingă administrația de la Washington să vină în apărarea liderului autoritar prorus sancționat de SUA, care contestă eforturile autorităților bosniace de a-l înlătura de la putere. Obiectivul campaniei este să îl prezinte pe Dodik ca pe un fel de „Trump din Balcani” care este dispus să încheie acorduri foarte profitabile pentru americani.
07:10
Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii # Digi24.ro
Deputatul rus Oleg Matveicev, membru al Partidului Rusia Unită, susține că pentru a crește natalitatea în Rusia e nevoie să fie scăzut nivelul de trai al populației, relatează The Moscow Times. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, argumentează el. Afirmațiile vin în contextul în care Rusia se confruntă cu o criză demografică.
Acum 6 ore
03:50
Acum 12 ore
23:50
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A fost cu sprijinul probabil al unor funcționari” # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani găsite în locuinţa lui Horaţiu Potra.
23:50
Ministra finlandeză de Externe, amendată în Georgia pentru „blocarea drumului” după ce a intervenit în favoarea protestatarilor # Digi24.ro
Poliția georgiană a amendat-o pe ministra de Externe a Finlandei, Elina Valtonen, după ce aceasta și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii care au participat la un miting pro-UE și anti-guvernamental pe bulevardul principal din Tbilisi, Rustaveli, anunță Politico.
23:50
Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Budapesta # Digi24.ro
Următoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va fi pusă la punct de doi oficiali, a dezvăluit joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Acesta a spus că data întâlnirii va depinde de modul în care vor avansa pregătirile, relatează Reuters.
23:30
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc # Digi24.ro
Un bărbat de 26 de ani din Timișoara și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, unde era internată soția sa. Gestul extrem a avut loc după ce femeia a aflat că el a pierdut la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul ei și l-a amenințat cu divorțul.
23:10
Miliardarul JB Pritzker, guvernator al statului Illinois, a câștigat 1,4 milioane de dolari la blackjack în Las Vegas # Digi24.ro
Miliardarul JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois, a avut un venit suplimentar în 2024 — datorită unei mâini norocoase la blackjack într-un cazinou din Las Vegas. El a declarat săptămâna aceasta în declarația sa fiscală federală un câștig neașteptat de 1,4 milioane de dolari din jocuri de noroc.
23:10
Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi înainte de Crăciun”. Pe cine preferă primarul drept candidat # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi seară, la Digi24, că alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului, „tehnic vorbind”, nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”, ceea ce înseamnă că vor fi amânate pentru 2026. Edilul susține că varianta sa preferată de candidat pentru PMB este actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, Robert Negoiță exclude varianta propriei sale candidaturi.
23:10
Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transmis joi seară, 16 octombrie, un mesaj ferm către Hamas, amenințând că va „intra și va ucide” militanții grupării dacă atacurile continuă în Gaza, relatează Fox News.
23:00
Volodimir Zelenski a ajuns în SUA: „Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce a auzit de «Tomahawk» . Putin, curajos ca Hamas” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a aterizat joi la Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele american Donald Trump, anunță BBC. „Deja la Washington”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele sociale, alături de un videoclip în care apare coborând din avion.
22:30
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026. Care sunt țările care au cumpărat cele mai multe bilete # Digi24.ro
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.
22:30
„Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European” # Digi24.ro
Robert Negoiță, primarul PSD al sectorului 3 al Bucureștiului, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre alegerile pentru Capitală și candidații care ar putea face o diferență pentru locuitorii motorului economic al țării.
22:10
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reţinută de poliţişti în dosarul de înşelăciune # Digi24.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reţinută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, şi urmează a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală, pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
22:10
Ce spune Casa Albă despre o viitoare întâlnire Putin-Zelenski. Trump a vrut să organizeze un summit ruso-ucrainean după cel din Alaska # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump consideră că încă este posibil să determine o întâlnire directă între preşedinţii rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit, la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.
22:00
Robert Negoiță susține că termoficarea Capitalei ar trebui să treacă la sectoare. „Ne-am ocupa mult mai bine” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, în direct la Digi24, că termoficarea Capitalei ar trebui administrată de sectoare, nu de Primăria Generală, afirmând că „ne-am ocupa mult mai bine”. El a criticat modul în care se desfășoară lucrările de modernizare, spunând că acestea au distrus spații verzi, parcuri, locuri de joacă și parcări, deși proiectul este unul necesar.
21:50
Momentul în care forțele ucrainene resping atacul unui corp mecanizat rus, care înainta spre localitățile Shakhove și Volodimirivka # Digi24.ro
Apărătorii ucraineni au dejucat o încercare a forțelor ruse de a ataca localitățile Shakhove și Volodimirivka din regiunea Donețk. Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, scrie Ukrinform.
21:50
21:30
Prima reacție de la Kremlin după discuția Donald Trump - Vladimir Putin: „Important pentru lume” # Digi24.ro
După mesajul președintelui american Donald Trump privind discuția cu Vladimir Putin, o reacție a venit și de la Kremlin. Conform emisarului special al liderului rus, Kirill Dmitriev, conversația dintre cei doi lideri a fost „pozitivă și productivă”.
21:20
Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti.
21:00
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aștept să vină să-mi ia probele” # Digi24.ro
Kelemen Hunor l-a ironizat joi pe președintele ANAF, după ce acesta a afirmat că și gemul făcut în casă contribuie la „gaura de TVA” a României. Liderul UDMR a scris pe Facebook că „a încălcat legea”, după ce a pregătit șase borcane de gem de prune din producție proprie, și a glumit că așteaptă ca inspectorii să-i confiște „probele”.
21:00
Kirilo Budanov, șeful spionilor ucraineni: Atacurile asupra rafinăriilor de petrol cauzează Rusiei mai multe daune decât sancțiunile # Digi24.ro
Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au cauzat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.
20:50
Tenismanul sârb Novak Djokovici, care participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit suspiciunile legate de retragerea sa iminentă, afirmând că „longevitatea” este una dintre cele mai mari motivaţii ale sale de până acum şi că vrea să vadă cât de departe poate ajunge, scrie EFE.
20:50
China își apără achizițiile de petrol rusesc: „Sunt legitime”. SUA, acuzate că folosesc metode de „intimidare” # Digi24.ro
China a declarat joi că achizițiile sale de petrol rusesc sunt „legitime” și a condamnat recentele măsuri „unilaterale de intimidare” luate de Statele Unite, în contextul în care conflictul comercial dintre cele două țări dă semne că s-ar intensifica, arată France24.
20:40
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să se întâlnească cei doi lideri # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a calificat discuția cu Vladimir Putin drept „una foarte productivă”. Consilierii din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, iar o următoare întrevedere între cei doi lideri ar urma să aibă loc apoi, în Ungaria.
20:20
Viktor Orban transformă scandalul „Spionaj la UE” în muniție pentru obișnuita narațiune: Ungaria e asediată, iar el singura salvare # Digi24.ro
Ancheta UE privind potențialele acțiuni de spionaj ale Budapestei la Bruxelles ar putea afecta imaginea lui Orban în Europa, dar în Ungaria, acesta a exploatat rapid scandalul pentru a-și consolida narațiunea conform căreia țara se află sub asediu
20:10
Rebelii Houthi anunță că liderul lor militar a fost ucis. Mesajul grupării pentru Israel # Digi24.ro
Rebelii Houthi din Yemen au anunțat joi, 16 octombrie, că șeful lor de stat major, Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, unul dintre cei mai înalți oficiali militari ai grupării susținute de Iran, a fost ucis „în timp ce își îndeplinea îndatoririle”, relatează Reuters.
Acum 24 ore
20:00
O fereastră întredeschisă spre pace: acordul Președintelui Trump poate să rupă ciclul violenței în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Ușile camionetei s-au deschis cu un scârțâit metalic, tăind aerul rece al nopții. Pentru Avinatan David, acel sunet nu era prevestirea unui nou coșmar, ci sfârșitul unuia care durase 738 de zile. Acum două luni, lumea îl văzuse într-o înregistrare video a Hamas, săpându-și propriul mormânt sub amenințarea armei. Acum, același om pășea în lumina reflectoarelor, întâmpinat de o mulțime frenetică în Piața Ostaticilor din Tel Aviv. Chipul său, tras și marcat de captivitate, s-a luminat într-un zâmbet tremurat. Era liber.
20:00
Cum vrea Uniunea Europeană să consolideze relațiile cu țările din Mediterană. Noul pact propus de Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană a prezentat joi un nou „Pact pentru Mediterană”, prin care vrea să consolideze cooperarea cu țările din sudul regiunii. Inițiativa Bruxellesului include proiecte comune în domenii precum comerțul, energia, migrația, clima și educația, cu scopul de a crea un „Spațiu Mediteranean Comun” și de a redefini relațiile cu statele partenere.
19:50
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, pentru alinierea la standardele OCDE.
19:40
Detalii din dosarul șefei Spitalului Militar Central. Ar fi primit 200.000 de lei dintr-un proiect european, fără să aibă activitate # Digi24.ro
Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, s-ar fi inclus într-un proiect pe fonduri europene fără să respecte procedurile legale, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. Ea ar fi încasat și peste 200.000 de lei pentru o funcție în cadrul proiectului pe care nu avea voie să o ocupe, cea de director științific, și nici nu ar fi prestat nicio activitate științifică, potrivit acelorași surse.
19:30
Fostul comisar al UE, Frans Timmermans, a fost amenințat de indivizi mascați la o terasă din Amsterdam. Poliția olandeză a intervenit # Digi24.ro
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Europene însărcinat cu statul de drept şi apoi cu Pactul Verde al UE, olandezul Frans Timmermans, în prezent lider în ţara sa al unei alianţe de stânga socialist-ecologiste, a primit protecţie sporită din partea poliţiei în urma unui episod de intimidare petrecut la o terasă din Amsterdam, în timp ce se desfăşoară campania electorală pentru alegerile legislative anticipate care vor avea loc pe 29 octombrie, relatează joi agenţia EFE.
19:20
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene # Digi24.ro
Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC.
