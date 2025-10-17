Bilanțul victimelor în urma exploziei într-un bloc de pe Calea Rahovei. Echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături

22:00

După ani de scandaluri, acuzații și lupte prin instanță, fosta soție a lui Alin Oprea a făcut un nou pas neașteptat! Aceasta a decis să o dea în judecată chiar pe actuala parteneră a artistului, Medana Oprea! Procesul merge mai departe și nu mai e cale de întoarcere, mai ales că judecătorii au stabilit deja primul termen. Când se vor întâlni cele două față-n față și ce spune Medana Oprea, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre „întâlnirea” de la tribunal.