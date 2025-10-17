Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
Fanatik, 17 octombrie 2025 10:20
Fotbalul amator din România este martor la un caz uluitor. Jucătorii și sponsorii formației acuză oponentele de scandări rasiste din partea fotbaliștilor și suporterilor.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
10:20
10:20
Imagini apocaliptice în Sectorul 5, după explozia din cartierul Rahova. E prăpăd și pe străzi, locatarii sunt disperați. Foto+Video # Fanatik
Imagini ca după război în Sectorul 5 din Capitală, după explozia la blocul din cartierul Rahova. Străzile sunt pline de oameni speriați, unii căutându-și rudele sau cunoscuții din bloc
10:10
S-a lăsat de fotbal la 34 de ani, dar peste un an era antrenat de Gică Hagi: „A fost visul meu!” # Fanatik
Unul dintre cei mai talentați mijlocași români și-a spus povestea incredibilă la FANATIK DINAMO: s-a retras din fotbal, a revenit, i-a dat gol lui Gică Hagi și apoi a jucat sub comanda „Regelui”, împlinindu-și visul.
Acum o oră
09:50
S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă! Constantin Budescu ar fi invidios. Video viral # Fanatik
Un fotbalist a acceptat o provocare incredibilă! S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă. Videoclipul face furori pe rețele de socializare.
09:40
FIFA a exclus naţionala din toate competiţiile, dar e mai sus ca România în clasamentul mondial! De când n-a mai jucat un meci oficial # Fanatik
România este în urcare în clasamentul FIFA după victoriile cu Austria şi Moldova, dar o altă naţiune surprinde în ierarhia mondială. Este mult mai sus ca ţara noastră, deşi e exclusă din toate competiţiile oficiale.
Acum 2 ore
09:10
Omul care de peste 3 ani conduce clubul Rapid, unde a devenit între timp acționar majoritar, Dan Șucu, a vorbit despre lucrul care îl sperie cel mai mult în fotbal.
09:10
Ce combinații financiare a făcut partenerul lui Horațiu Potra. Instanța l-a obligat să returneze o sumă uriașă firmei pe care a băgat-o în faliment # Fanatik
Răzvan Velcherean, care l-a însoțit pe Horațiu Potra în mai multe misiuni în Africa, a fost dat în judecată pentru că a băgat o firmă în faliment. El a fost obligat să achite o sumă consistentă.
08:50
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!” # Fanatik
Află ce fundaș va juca titular în duelul crucial Bosnia - România. Mircea Lucescu a făcut anunțul după suspendare lui Burcă și accidentarea lui Popescu.
08:40
Surpriză pe lista celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Primii zece jucători iau aproape un miliard de dolari pe an # Fanatik
Forbes a publicat lista celor mai bine plătiți zece fotbaliști din lume în 2025, pe care se regăsesc fotbaliști consacrați cu performanțe uriașe, dar și un new-entry
Acum 4 ore
08:30
„Am văzut-o la Djokovic și am vrut-o și eu”. Starul ATP și-a luat mașină de 200.000 de euro, dar nu are permis de conducere. Foto # Fanatik
Are mașini de 250.000 de euro, însă nu deține permis de conducere! Starul ATP a șocat pe toată lumea cu decizia sa, după ce a rămas fermecat de mașina adversarului său, Novak Djokovic
08:10
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit! # Fanatik
Revista FANATIK 770: Viața lui Andrei Nicolescu. MM Stoica și credința. Martori la plecarea lui Cătălin Hîldan. Gratuit: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026
08:00
Mbappe a primit o mașină de 150.000 de euro, dar se confruntă cu o problemă neașteptată. De ce nu o poate conduce # Fanatik
În cadrul unui parteneriat cu BMW, Real Madrid i-a oferit francezului Kylian Mbappé un model electric de lux, care valorează peste 150.000 de euro
07:40
Povestea transferului surpriză de 2.000.000 de dolari de la Dinamo: “A fost un moment de răscruce pentru club! Erau bani mulţi” # Fanatik
Victor Becali a spus totul despre transferul care a salvat Dinamo. Cine este jucătorul care s-a vândut pentru o sumă uriașă la acel moment.
07:10
Antena 1, lovitură puternică pentru PRO TV! Reality show-ul cu sportivi celebri care va dispărea de pe post. Unde va putea fi văzut din 2026 # Fanatik
Un reality show cu sportivi celebri suferă o modificare radicală. Până acum era difuzat de PRO TV, însă din 2026, telespectatorii îl vor putea urmări la Antena 1.
06:40
Conducerea lui Inter s-a convins după primele 4 luni cu Cristi Chivu la timona echipei. Ce au spus italienii despre antrenorul român.
Acum 6 ore
06:10
Emma Răducanu a luat două decizii radicale! Jucătoarea cu origini românești are probleme și nu se simte deloc bine # Fanatik
Presa britanică a anunțat că Emma Răducanu nu va mai participa la ultimele turnee programate în finalul acestui an. Care este motivul pentru care sportiva nu va mai juca în 2025 și ce se întâmplă cu Francisco Roig
05:50
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu” # Fanatik
Surpriză de proporții la Nordis Mamaia! Administratorul special, Eugen Poștoacă, le-a propus tot păgubiților să salveze proiectul de lux de la malul mării. Poștoacă e acuzat de DIICOT că a devalizat compania
Acum 12 ore
01:00
Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată” # Fanatik
Basarab Panduru, unul dintre cei mai cunoscuți analiști din România, l-a luat la țintă pe Louis Munteanu după Csikszereda - CFR Cluj. Ce l-a enervat pe fostul fotbalist în jocul tânărului atacant
00:30
Eroul lui Csikszereda cu CFR Cluj, care a marcat din „panenka” la ultima fază, a dezvăluit ce i-a trecut prin minte în momentul execuției: „Știam că face asta” # Fanatik
Fotbalistul de la Csikszereda care a marcat golul egalării, în prelungiri, la partida cu CFR Cluj, a explicat de ce a ales să dea din "scăriță" lovitura de la 11 metri.
00:10
Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei lui în Csikszereda – CFR Cluj: „Îl trimiteam cu primul tren direct la Budapesta. Nu pot să accept așa ceva” # Fanatik
Csikszereda a smuls un punct în minutele de prelungire din restanța cu CFR Cluj. Golul de 2-2 a fost înscris din „Panenka”, iar acest lucru l-a scos din sărite pe Robert Ilyeș: „Cu primul tren la Budapesta”
00:00
Ce au scris maghiarii, după scandalul uriaș de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: ”Arbitrul VAR a ajutat” # Fanatik
Meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2 s-a încheiat cu un scandal mare. Presa maghiară a acordat spații largi jocului de la Miercurea Ciuc și a scris despre prestația arbitrilor.
16 octombrie 2025
23:50
Momentul de nebunie care a salvat-o pe Dinamo! Dezvăluiri exclusive despre omul care a schimbat totul în Ștefan cel Mare # Fanatik
Andrei Nicolescu a explicat care a fost momentul zero al salvării lui Dinamo, când echipa era într-o stare critică, aproape de faliment. Cum s-a făcut preluarea clubului de la Dorin Șerdean.
23:30
Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc și a dat verdictul imediat # Fanatik
Mario Camora, căpitanul CFR-ului, a subliniat problema pe care echipa sa a avut-o în egalul făcut cu Csikszereda Miercurea Ciuc, 2-2, din deplasare, în partida restantă din etapa cu numărul 5.
23:30
George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe care arbitrul l-a făcut praf în acest sezon # Fanatik
Arbitrul George Găman a avut din nou o seară neagră. „Centralul” a făcut praf meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2, după ce a mai distrus și alte partide în acest sezon de SuperLiga
23:30
Andrea Mandorlini a pus tunurile pe George Găman după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu a fost vina lui Biliboc, a fost vina altcuiva” # Fanatik
CFR Cluj a scăpat două puncte printre degete în prelungirile partidei cu Csikszereda. Ciucanii au beneficiat de un penalty, care în opinia lui Andrea Mandorlini a fost acordat ușor. Ce a spus despre arbitraj
23:20
Pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,30 la Superbet pentru Farul Constanța – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3,30 la meciul Farul Constanța - FC Argeș
23:10
O mare campioană a anunțat că se retrage la doar 25 de ani. A traversat o perioadă dificilă, iar în final a luat această decizie care i-a suprins pe fanii săi.
23:10
Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de la CFR Cluj pe care i-a remarcat: „Pot avea cariere frumoase” # Fanatik
Islam Slimani a reușit primul său gol în tricoul celor de la CFR Cluj, în egalul făcut de trupa din Gruia, 2-2, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa cu numărul 13 a SuperLigii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal din Germania și Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 331 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Germania și Spania.
22:40
Fostul jucător al celor de la FCSB, care s-a retras din activitatea din cauza accidentărilor, continuă să aibă probleme de sănătate chiar dacă nu mai joacă fotbal.
22:40
Controverse uriaşe de arbitraj în Csikszereda – CFR Cluj 2-2! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor şi apoi s-a revanşat cu un penalty uşor. Video # Fanatik
George Găman a avut un final turbulent de meci în Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Arbitrul le-a anulat un gol valabil ciucanilor în final de meci, dar a acordat un penalty "în compensaţie" din care ciucanii au egalat.
22:20
Florin Gardoș, apariție de senzație lângă numărul 1 de la UEFA. Schimbare importantă în cariera fostului internațional român # Fanatik
Au trecut mai bine de 3 ani de când Florin Gardoș a agățat ghetele în cui, iar acum a primit undă verde pentru ceea ce vrea să facă pe viitor. Ce legătură are președintele UEFA cu noua sa carieră.
22:10
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu: „În urmă cu un an erau competitivi, acum nu?”. „Înțepături” către Mircea Lucescu # Fanatik
Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, după ce au fost criticați de Mircea Lucescu: „Acum nu mai sunt competitivi?”. Ce a transmis fostul selecționer ce a dus România la EURO 2024
21:50
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor # Fanatik
Florin Cernat a vorbit despre perioada incredibilă petrecută la Dinamo Kiev. Mijlocașul român a evoluat timp de opt ani în Ucraina, jucând aproape sezon de sezon în Champions League.
Acum 24 ore
21:30
Incident în Brazilia! Fiica de doar 2 ani a lui Neymar a fost lovită cu mingea în cap în timpul unui meci. Cum a reacționat fotbalistul. Video # Fanatik
Fiica lui Neymar a fost implicată într-un incident neplăcut la o întâlnire din campionatul Braziliei. Atacantul lui Santos a reacționat imediat pentru a-și liniști fetița.
21:20
MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de Metaloglobus – FCSB # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor prefața Metaloglobus - FCSB, din etapa a 13-a din SuperLiga , vineri, 17 octombrie, ora 15:00, la podcastul „MM la Fanatik”.
21:10
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops # Fanatik
Românul acuzat de fapte care aduc aminte de celebrul caz ”escrocul de pe Tinder” a scăpat de condamnare din cauza unei gafe judiciare recunoscute inclusiv de instanță.
21:10
Reacția jucătorului naționalei, după ce Mircea Lucescu i-a prezentat scuze public: „Am vorbit cu el” # Fanatik
Jucătorul naționalei României nu a prins decât câteva minute în meciurile României cu Moldova și Austria, iar Mircea Lucescu și-a prezentat scuzele public. Cum a reacționat mijlocașul lui FCSB după ce i s-a întâmplat la națională
20:40
Mitică Dragomir și Ioan Becali s-au amenințat în direct și s-au întâlnit să se bată! “A scos pistolul?”. Adevărul despre episodul istoric # Fanatik
Giovanni Becali a lămurit scandalul dintre el și Mitică Dragomir. Fostul președinte de la LPF a povesit episodul și a dezvăluit că au fost și pistoale scoase.
20:30
Zero dubii! Titularul de la FCSB pleacă la finalul sezonului: „Hotărârea era luată deja”. „Jucătorul de pe altă planetă” rămâne # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot pe care FCSB le are și a confirmat că unul dintre jucătorii importanți o să plece de la echipă la finalul stagiunii.
20:20
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura # Fanatik
Acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, Dan Șucu, a vorbit despre posibilitatea unei uniri a celor două societăți. Ce plan are omul de afaceri și cum vrea să formeze o singură entitate.
20:10
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale # Fanatik
Răzvan Raț l-a luat la roast pe fostul său adversar chiar în fața telespectatorilor. Remarcile sale au adus multe zâmbete și au ajuns virale pe social media.
20:10
România poate deveni lider regional în comerțul electronic. Provocările lansate de Ziua Națională a Comerțului Electronic # Fanatik
Deși România ar putea să devină lider regional în comerțul electronic, platformele extracomunitare ajung să genereze mai mult interes în rândul românilor.
19:50
Fanatik SuperLiga, vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show de zile mari după restanța Csikszereda – CFR Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste îi are alături pe Cristi Balaj, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță, Robert Niță și Super-Gigi
19:40
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență” # Fanatik
David Popovici, intervenție inedită la o conferință unde a vorbit deschis despre victoriile pe care le-a avut în sport. Ce a povestit abia acum tânărul.
19:20
Tulburător! Ce l-a rugat străbunica pe patul de moarte pe Lisav Naif Eissat. Adevăratul motiv pentru care israelianul a ales naționala lui Lucescu, deși nu știe limba română # Fanatik
Israelianul Lisav Eissat a debutat pentru echipa națională a României, iar tatăl său a explicat cum s-a ajuns aici. O mare parte din decizia fotbalistului a fost luată după o rugăminte a străbunicii sale.
19:10
Firma consilierei lui Nicușor Dan a dat în judecată o primărie. Ce impozite și taxe a contestat Ramona Dinu # Fanatik
Ramona Dinu, consilier de stat al președintelui Nicușor Dan, deține părți sociale la o firmă ce a contestat în instanță taxele impuse de autoritățile fiscale locale.
19:00
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională # Fanatik
Mircea Lucescu, detalii despre noul jucător de perspectivă al echipei naționale, Kevin Ciubotaru. Care este marea problemă a fotbalistului și cum speră selecționerul să o rezolve.
18:50
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv # Fanatik
Probleme pentru CFR Cluj în ziua meciului cu Csikszereda. Clubul patronat de Neluțu Varga a primit o lovitură de la UEFA, ziua de 15 octombrie fiind zi de monitorizare a forului european. Ce se întâmplă cu licența de Europa a vicecampioanei?
18:30
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria # Fanatik
România va fi în urna a doua la barajul pentru Campionatul Mondial dacă va încheia pe locul 2 grupa din preliminarii. Ce adversari poate întâlni România şi cum ne calificăm la turneul final.
