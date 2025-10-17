Explozie în cartierul Rahova. Poliția a oprit circulația în zonă
Newsweek.ro, 17 octombrie 2025 10:20
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Poliția a delimitat p...
Acum 10 minute
10:30
Explozie în București. Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Se identifică paturi la ATI # Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză. Se identifică numărul de paturi ...
Acum 30 minute
10:20
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Poliția a delimitat p...
Acum o oră
09:50
METEO Se schimbă vremea! Ce anunță meteorologii că se întâmplă până la jumătatea lui noiembrie? # Newsweek.ro
După săptâmânile cu coduri roșii, portocalii și galbene de ploi și inundații și temperaturi scăzute,...
09:40
Crimă șocantă în Brașov. Un bărbat și-a ucis iubita sub ochii copilului. A anunțat totul pe TikTok # Newsweek.ro
O femeie din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, sub privi...
09:40
Explozie puternică într-un bloc din București. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc de 8 etaje din București.
09:40
Care români din Italia vor avea pensii mai mari? Pentru ce meserie se acordă puncte în plus # Newsweek.ro
Mulți români care lucrează în Italia activează ca îngrijitori, iar pentru cei cu contracte stabile ș...
Acum 2 ore
09:20
Raport oficial Microsoft: Rusia a intensificat războiul cibernetic asupra Ucrainei și țărilor NATO # Newsweek.ro
Un raport anual publicat de Microsoft confirmă că Rusia și grupuri cibernetice afiliate au vizat în ...
09:20
Un bărbat a fost găsit mort pe un deal din apropierea locuinței. Fiul său a anunțat autoritățile. Po...
09:00
Un tânăr și-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave # Newsweek.ro
Un tânăr din Timișoara a recurs la un gest extrem după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pe...
08:50
Cine sunt cei 3 procurori care îi vor ancheta colegii - magistrați? Au salariu de minim 18.000 lei # Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat 3 propuneri pentru secția care cercetează infracțiuni...
08:40
Incendiu puternic în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Două hale au fost cuprinse de flăcări # Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în comuna Dumbrăveni, județul Suce...
Acum 4 ore
08:20
De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, fără antecedente? Care sunt semnele # Newsweek.ro
Medciii se întreabă tot mai des - De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, f...
08:10
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cel...
08:00
Un secret ascuns de 16 ani: o femeie a aflat de amanta soțului la înmormântarea tatălui. Ce a făcut? # Newsweek.ro
O femeie din China a aflat că soțul o înșela de 16 ani, după ce amanta a apărut la înmormântarea tat...
07:50
Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să ro...
07:40
Mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în România au fost audiaţi în cadrul dosarului de genocid # Newsweek.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în Ro...
07:40
Marea Britanie trimite experți antidrone în Moldova pentru a contracara incursiunile Rusiei # Newsweek.ro
Marea Britanie trimite o echipă de experți în drone în Republica Moldova pentru a instrui trupele în...
07:30
Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic? # Newsweek.ro
Eliminarea subvenționării prețului energiei electrice de la buget a dus aproape și la dublarea tarif...
07:20
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi # Newsweek.ro
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi. ...
07:10
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei? # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a dat o decizie importantă care clarifică anumite spețe care pot apărea la pe...
Acum 12 ore
00:30
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar # Newsweek.ro
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar...
16 octombrie 2025
22:40
Donald Trump susţine că se va întâlni cu Vladimir Putin, la Budapesta„ "Să vedem dacă putem pune cap...
22:10
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi încă o femeie au fost reţinute. Cele două sunt vizat...
Acum 24 ore
21:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, prin purtătorul de cuvânt, că, în principiu, salariu minim nu cre...
21:20
Ministerul Muncii vrea să modifice legea care reglementează Fondul de garantare pentru plata creanțe...
21:00
Corpul unei femei din Bucureşeti a fost găsit într-o pădure. Casa acesteia este ciudată # Newsweek.ro
Corpul unei femei a fost găsit într-o pădure, lângă Bucureşti. Casa acesteia este ciudată. Nişte ind...
20:20
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la...
20:20
Alex Florenţa: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem ținte în continuare # Newsweek.ro
Procurorul general Alex Florin Florenţa a declarat că toate firele războiului hibrid din România duc...
20:00
VIDEO Gabriela Hârţescu, Envisia: Contează toată durata de viaţă a produsului, nu doar cumpărarea sa # Newsweek.ro
PhD Gabriela Hârţescu, membru al board-ului Envisia - Boards of Elite, spune că nu trebuie să te gân...
19:50
VIDEO Dan Burlacu, UpVenturia: Binele nu e absent. Prin ESG, are nevoie de o voce mai puternică # Newsweek.ro
Dan Burlacu, managing partner la UpVenturia, spune că el crede că binele nu e absent în ţara asta şi...
19:40
Ce schimbări apar în comportamentul oamenilor când se culcă târziu. De ce să nu iei decizii atunci # Newsweek.ro
Multe dovezi sugerează că mintea umană funcționează diferit dacă ești treaz noaptea. După miezul nop...
19:40
VIDEO Andreea Nicolae, Pivot-C: România a realizat foarte puţin din planul pentru economia circulară # Newsweek.ro
Andreea Nicolae, cofondator şi managing partner la Pivot-C, spune că România a realizat foarte puţin...
19:20
O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iertat-o” judecătorii # Newsweek.ro
O decizie bizară - O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iert...
19:10
Angajații care lucrau la Salina Praid vor primi 9000 lei de la stat. Nu mai au locuri de muncă # Newsweek.ro
Cei 49 de angajați care lucrau la Salina Praid distrusă de inundații vor primi o compensație de 9000...
18:50
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii # Newsweek.ro
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii. „N...
18:40
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă # Newsweek.ro
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă. V...
18:20
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump # Newsweek.ro
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump. De...
18:10
Cum poți să te angajezi electrician în Germania? Ai 4.000 € salariu, transport și cazare asigurate # Newsweek.ro
Românii reușesc tot mai greu să își găsească locuri de muncă în țară. Iar cei specializați în anumit...
18:10
Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au c...
18:00
Încep lucrările la Drumul Expres Focșani–Brăila: 73 km de drum rapid care vor lega Moldova de Dunăre # Newsweek.ro
România se apropie de un nou drum de mare viteză: Drumul Expres Focșani–Brăila, cu o lungime de 73,5...
17:50
Cum arată planul de apărare al Europei împotriva Rusiei. Se face în două trepte, 2027 și 2030 # Newsweek.ro
Comisia Europeană a dezvăluit „Foaia de parcurs pentru pregătirea în apărare 2030”, propunând patru ...
17:40
Pensia minimă în România, cu 300 lei mai mică ca în Ungaria. Unde se dă a 14-a pensie? # Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat că va crește pensia minimă. Aceasta va ajunge cu 300 de lei...
17:20
Înalta Curte sesizează CCR asupra pensiilor private. Judecătorii contestă măsurile statului # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în unanimitate, să trimită la Curtea Constituțională no...
17:00
România testează un nou sistem de colectare a PET-urilor în nouă județe. S-ar putea extinde în țară # Newsweek.ro
România testează un nou sistem de colectare a PET-urilor în nouă județe. S-ar putea extinde în țară....
16:50
Donald Trump vrea un "fond al victoriei" pentru Ucraina, finanțat din tarifele noi impuse Chinei # Newsweek.ro
Donald Trump vrea un "fond al victoriei" pentru Ucraina, finanțat din tarifele noi impuse Chinei. Do...
16:40
Centralele termice de apartament ar trebui schimbate după 10-15 ani de funcționare. Mulți încearcă s...
16:20
Kremlinul răspunde ironic după ce șeful NATO a spus că "marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora" # Newsweek.ro
Kremlinul răspunde ironic după ce șeful NATO a spus că "marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora". P...
16:10
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate # Newsweek.ro
România a pierdut peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru mediu. Proiectele vitale vor fi salvate. ...
15:50
b1TV: Prima femeie general din sistemul medical militar, anchetată de DNA pentru fapte de corupție # Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins joi la domiciliul Florentinei Ioniță, comandantul Spitalului Universitar d...
15:40
Salariul minim nu crește. Guvernul folosește metoda care a înghețat pensiile. Cine pierde 300 lei? # Newsweek.ro
Salariul minim nu va crește, deși există o prevedere legală care cere ca acest lucru să se facă la f...
