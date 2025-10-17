Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte
Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, magazinele Auchan din toată țara sărbătoresc 19 ani de prețuri mici zi de zi, cu peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.
ANAF, explicații după gemul bunicii - nu intenționează fiscalizarea autoconsumului populației # Profit.ro
Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, magazinele Auchan din toată țara sărbătoresc 19 ani de prețuri mici zi de zi, cu peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.
Urban.ro - Rowan Atkinson vine de Crăciun pe Netflix, într-o miniserie în care are grija de un bebeluș # Profit.ro
Netflix a anunțat o nouă comedie de familie pentru acest Crăciun cu Rowan Atkinson protagonist.
De ce urăsc pisicile apa? Este bine cunoscut faptul că majoritatea pisicilor detestă să se ude.
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Bucăți din clădire s-au desprins și au căzut lângă bloc # Profit.ro
Casa-gradina.ro - Controlul consumului de energie electrică în sezonul rece: trucuri de știut # Profit.ro
Odată cu venirea sezonului rece, consumul de energie electrică crește inevitabil.
ULTIMA ORĂ VIDEO Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Bucăți din clădire s-au desprins și au căzut lângă bloc # Profit.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.
Casalux.ro - FOTO Mituri false care ne-au modelat amenajarea caselor și cum scăpăm de aceste greșeli # Profit.ro
Albul merge oriunde, camerele mici trebuie să aibă pereți albi, mobila într-o cameră trebuie să fie într-un singur fel – idei auzite des despre cum se amenajează o locuință și care au modelat, ani de-a rândul, inclusiv locuințele românilor.
Bucureștiul este un oraș care trăiește simultan în mai multe epoci: tramvaie vechi și trotinete electrice, bulevarde sovietice și clădiri de sticlă, străzi fără trotuare și parcuri de birouri.
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon cu pedigree italian și suflet românesc, un vin intens, cu arome de mure, prune, cireșe sălbatice, ciocolată neagră, lemn dulce, cafea și vanilie. Savuros alături de carne roșie sau vânat # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cantus Primus Cabernet Sauvignon 2022, este un vin roșu puternic și elegant, maturat 18 luni în baric, cu arome intense de fructe negre, ciocolată amăruie și note fine de vanilie.
Scopul este să comunici fără să iei ochii de la drum.
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna ianuarie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
Hidroelectrica vrea asigurător pentru răspunderea profesională a managerilor. Bugetul poliței depășește 10 milioane de lei # Profit.ro
UNIQA Asigurări și Asirom VIG au depus la Hidroelectrica oferte pentru furnizarea de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții), poliță de tip D&O (Directors & Officers Liability), pe o perioadă de 12 luni.
Casa de Pensii a primit o ofertă pentru furnizarea infrastructurii IT care va asigura continuitatea serviciilor critice în caz de dezastru # Profit.ro
Wing Leading Edge a depus ofertă la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru furnizarea unei soluții integrate care va permite instituției asigurarea continuității serviciilor critice în caz de dezastru, bugetul proiectului fiind estimat la 34,1 milioane de lei, fără TVA.
Decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene: Câinii sunt considerați bagaje în timpul călătoriei cu avionul # Profit.ro
Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obișnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene și nu dă dreptul obținerii unei despăgubiri mai mari de la compania aeriană, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-un aviz, transmite AFP.
Ministerul Sănătății primește patru oferte pentru proiectul de eficientizare prin digitalizare. Buget de peste 66 milioane lei # Profit.ro
Vodafone Romania, Total Soft, Infodif Yazilim (Turcia) și asocierea Arobs Systems (lider) și Mindsoft IT Solutions s-au înscris la o licitație organizată de Ministerul Sănătății pentru implementarea unui sistem informatic integrat destinat digitalizării activității instituției, simplificarea procedurilor administrative și a proceselor de lucru, în cadrul proiectului "Transformare digitală a Ministerului Sănătății", proiect finanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Bugetul procedurii a fost estimat la 66 milioane lei, fără TVA, pentru 6 luni.
DOCUMENT 3 oferte de consultanță la Complexul Energetic Oltenia, pentru transferul pe o firmă separată al termocentralelor pe cărbune și carierelor de lignit ce vor fi închise # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a primit 3 oferte de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății, conform datelor Profit.ro.
FintechOS în 2024: Afacerile au crescut, pierderea a scăzut, tăierile de personal au continuat # Profit.ro
FintechOS, startup fondat de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, specializat în soluții pentru accelerarea transformării digitale a instituțiilor financiare, desprins în 2017 din compania locală Softelligence, a consemnat o cifră de afaceri de 98,54 milioane de lei în 2024, în creștere cu 14,7% față de anul precedent. Cifrele financiare ale companiei pe anul 2024 au fost acum prezentate.
Se reduce termenul de plată între profesioniști, noi reguli privind plățile de către instituții publice și TVA la încasare - proiect de lege # Profit.ro
Termenul de plată între profesioniști ar urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante ar trebui să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele în bugetul propriu de la bugetul de stat sau din fonduri nerambursabile, prevede un proiect de lege depus în Parlament. De asemenea, persoanele impozabile ar putea aplica TVA la încasare și în situațiile în care cifra de afaceri trece de un anumit nivel, dacă este strict o consecință a unui contract derulat cu o instituție de stat, prevede proiectul.
DOCUMENT - CFR Călători a respins ofertele Omniasig VIG și Groupama pentru asigurarea celor 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și a angajaților ce urmau să le deservească # Profit.ro
CFR Călători a respins ofertele Omniasig VIG și asocierii Groupama (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) pentru asigurarea celor 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și a angajaților care urmau să le opereze, deservească sau întreține.
BRD și UniCredit Bank România au depus oferte la o licitație organizată de CFR Călători pentru servicii de creditare în sumă de 208,722 milioane de lei, banii urmând să fie utilizați pentru refinanțarea unor împrumuturi cu scadență la 30 octombrie 2025 și care au fost utilizate pentru finanțarea capitalului circulant al transportatorului feroviar.
Autoturismele, autoutilitarele, tractoarele și motociclete - folosite și fără înmatriculare - proiect # Profit.ro
Toate tipurile de vehicule neînmatriculate - inclusiv autoturisme, autoutilitare, tractoare și motociclete - ar putea fi utilizate, exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri aflate în proprietate privată sau în alte zone, cu condiția ca acestea să nu fie conduse pe drumurile publice.
GRAFICE Importuri ridicate, exporturi reduse: 90% din gazul care intră în România, alocat pieței interne. Fluxuri nule către Ungaria # Profit.ro
România importa joi gaze via Bulgaria la capacitate maximă, în timp ce exporturile se situau la un nivel minim, cele către Ungaria fiind nule. Rezultatul: un procent de peste 87% din volumul ridicat de gaze care intră în România aste alocat acoperirii cererii de consum și înmagazinare de pe piața internă.
Parcul eolian Ialomița, printre cele mai mari din România, va fi echipat cu turbine ale colosului american GE # Profit.ro
Viitoarea centrală eoliană de peste 250 MW din Ialomița va fi alimentată de turbine produse de GE Vernova, furnizor de echipamente și servicii energetice desprins în 2021 din colosul american General Electric.
Concept spectaculos. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
VIDEO Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP. Angajații din spitale, la control. A ratat România startul? - Profit Health.forum # Profit.ro
Sistemul de sănătate din România a făcut progrese foarte mari în ultimii ani, dar ratează unele ocazii de a face lucrurile bine de prima dată, semnalează jucătorii din sistemul medical, prezenți la Profit Health.forum – Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile – Ediția a XVI-a.
FOTO Tranzacție cu impact în România: Producător global de accesorii și dispozitive medicale, cu fabrică pe piața locală - preluat de fondul american Kingswood # Profit.ro
Firma americană de private equity Kingswood Capital Management a semnat un acord pentru achiziția Drive DeVilbiss Healthcare, furnizor global de accesorii și dispozitive medicale pentru îngrijire la domiciliu, cu fabrică și în România, relevă datele analizate de Profit.ro.
Omul de afaceri irakian Tomah Kahled, proprietarul complexului comercial Sir din București, avansează cu proiectul său pentru un nou hotel într-unul dintre polii de afaceri ai Bucureștiului, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
FOTO Zeekr, una dintre mărcile premium ale Geely - oficial în România cu prețuri care depășesc 70.000 de euro # Profit.ro
Trei modele diferite vor fi oferite clienților din România de Zeekr, un brand de vehicule electrice considerat premium, prin prisma prețurilor și poziționării, odată cu lansarea oficială a mărcii pe piața locală, relevă datele analizate de Profit.ro.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington.
Un automobil de oraș din China și un SUV de la VW se aliniază în spatele lui Duster: 3 stele EuroNCAP # Profit.ro
Duritatea testelor de siguranță efectuate de EuroNCAP începe să facă tot mai multe victime. Cele mai noi sesiuni de teste, care au inclus mașini europene și chinezești, au adus noi scoruri de 3 stele pentru două dintre mașinile testate.
Programul Rabla 2025 bate pasul pe loc: După două săptămâni, doar 4.500 de tichete pentru mașini electrice accesate și doar 65% din buget consumat # Profit.ro
Datele analizate de Profit.ro arată că cererea pentru automobile electrice cu tichete Rabla a rămas la un nivel redus după ce primele 24 de ore au înregistrat cereri pentru aproximativ jumătate din bani.
Fidelis – Subscrieri de peste 300 milioane euro cu o zi înaintea închiderii ofertei de titluri de stat pentru populație # Profit.ro
Oferta lunii octombrie de obligațiuni guvernamentale destinate populației arată o preferință preponderentă pentru instrumentele financiare denominate în euro.
Deficitul bugetar real al Bulgariei pentru acest an este de peste 8%, iar țara este pe cale să urmeze scenariile economice negative ale unor țări precum România și Franța.
Comandantul Spitalului Militar Central din București, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost adusă la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Președintele american, Donald Trump, anunță că a convenit cu omologul rus, Vladimir Putin să se întâlnească la Budapesta.
Bursa înaintează pe un nou maxim. Lichiditatea este bine dispersată pe mai mulți emitenți GRAFIC # Profit.ro
Indicele BET a câștigat aproape jumătate de procent într-o sesiune în care acțiunile principale nu au avut o lichiditate desosebită, dar în care reperul unor schimburi de 1 milion de lei a fost depășit pe 15 acțiuni.
Bulgaria a introdus verificarea în timp real a încărcaturii camioanelor cu senzori încorporați în asfalt # Profit.ro
În Bulgaria, controlul în timp real al supraîncărcării camioanelor a început.
FOTO Un conglomerat chinez a finalizat achiziția unui proiect fotovoltaic românesc masiv, de la un fost deputat și prefect PSD CONFIRMARE # Profit.ro
O subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group a finalizat preluarea unui proiect de parc fotovoltaic românesc cu putere instalată însumată de circa 95 MW, ce va fi dotat și cu sistem de stocare de energie, cu capacitate de 218 MWh.
Paxos, partenerul pentru blockchain al companiei PayPal, a emis, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari.
Suedia își face primele rezerve strategice de cereale, de folosit în caz de război sau de criză # Profit.ro
În urma unei creșteri a tensiunilor cu Rusia, Siuedia anunță că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înființate în nordul țării, o regiune de ”importanță militară strategică”, relatează AFP.
Un nou producător de material rulant din Europa Centrală și de Est va intra anul viitor în România, inclusiv cu capacități de asamblare.
Cea mai mare tranzacție din istorie în sectorul centrelor de date: Aligned Data Centers, achiziționată pentru 40 miliarde de dolari # Profit.ro
Nvidia, Microsoft, BlackRock și xAI, compania lui Elon Musk, fac parte dintr-un consorțiu internațional de investitori care va achiziționa Aligned Data Centers pentru 40 de miliarde de dolari, au anunța companiile implicate, citate de CNBC.
JTI aduce în România Ploom AURA, cel mai inovator dispozitiv de încălzit tutunul din portofoliul global al grupului.
VIDEO Haos la Nairobi. Poliția trage cu gloanțe și gaze lacrimogene asupra mulțimii venite să vadă trupul fostului prim-ministru # Profit.ro
Poliția kenyană a tras în aer și a folosit gaze lacrimogene asupra mulțimii adunate, la un stadion din capitala Nairobi, pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga.
Creșterea economică modestă din Europa ar putea duce la un risc tot mai mare de tulburări civile, a declarat un director executiv de la asigurătorul german Munich Re.
Podul peste Dunăre, Giurgiu-Ruse, va fi închis traficului pentru o zi.
