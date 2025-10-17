VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off

Primasport.ro, 17 octombrie 2025 10:20

VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
10:30
Raţiu s-a înţeles şi devine cel mai bine plătit jucător! Primasport.ro
Raţiu s-a înţeles şi devine cel mai bine plătit jucător!
Acum 30 minute
10:20
Ionuţ Lupescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu: „ cred că a fost foarte agitat, probabil că şi-a adus aminte ce discuţii a avut cu unii jucători” Primasport.ro
Ionuţ Lupescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu: „ cred că a fost foarte agitat, probabil că şi-a adus aminte ce discuţii a avut cu unii jucători”
10:20
VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off
Acum 2 ore
09:30
Mario Camora, dezamăgit de ratările colegilor: "Altă explicaţie nu există!" Primasport.ro
Mario Camora, dezamăgit de ratările colegilor: "Altă explicaţie nu există!"
09:10
Lorand Paszka a explicat penalty-ul bătut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri” Primasport.ro
Lorand Paszka a explicat penalty-ul bătut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri”
Acum 12 ore
00:00
Decizia arbitrului Găman a stârnit nelămuriri în studio: "Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!"| EXCLUSIV VIDEO Primasport.ro
Decizia arbitrului Găman a stârnit nelămuriri în studio: "Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!"| EXCLUSIV VIDEO
16 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Robert Ilyes s-a supărat pe un jucător! ”Nu-mi place să mă joc cu munca echipei” Primasport.ro
VIDEO | Robert Ilyes s-a supărat pe un jucător! ”Nu-mi place să mă joc cu munca echipei”
23:40
Lorand Paszka a explicat penalty-ul băut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri” Primasport.ro
Lorand Paszka a explicat penalty-ul băut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri”
23:40
A fost CFR viciată de un penalty? Verdictul analiştilor din studio | EXCLUSIV VIDEO Primasport.ro
A fost CFR viciată de un penalty? Verdictul analiştilor din studio | EXCLUSIV VIDEO
23:20
VIDEO | ”Referitor la penalty, a fost acordat foarte uşor”. Andrea Mandorlini acuză arbitrajul Primasport.ro
VIDEO | ”Referitor la penalty, a fost acordat foarte uşor”. Andrea Mandorlini acuză arbitrajul
23:10
Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga. ”Nu mă aşteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament” Primasport.ro
Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga. ”Nu mă aşteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament”
23:00
Învingem Serbia şi la masculin! România e cu ambele echipe în sferturile europeanului de tenis de masă Primasport.ro
Învingem Serbia şi la masculin! România e cu ambele echipe în sferturile europeanului de tenis de masă
22:40
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Un penalty executat spectaculos aduce egalarea pentru gazde în minutul 90+8 Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Un penalty executat spectaculos aduce egalarea pentru gazde în minutul 90+8
22:30
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, înfrângeri la debutul în grupele LEN Euro Cup la polo Primasport.ro
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, înfrângeri la debutul în grupele LEN Euro Cup la polo
22:10
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Slimani îi aduce pe oaspeţi în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Slimani îi aduce pe oaspeţi în avantaj
22:00
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 Primasport.ro
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026
21:40
La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume Primasport.ro
La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume
Acum 24 ore
21:30
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată mult timp la VAR Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată mult timp la VAR
21:20
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European de tenis de masă. Victorie dramatică cu Serbia Primasport.ro
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European de tenis de masă. Victorie dramatică cu Serbia
21:20
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă Primasport.ro
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă
21:20
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată multi timp la VAR Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată multi timp la VAR
21:00
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European. Victorie dramatică cu Serbia Primasport.ro
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European. Victorie dramatică cu Serbia
21:00
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul
20:40
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pap are două parade de zile mari Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pap are două parade de zile mari
20:30
Federaţia Internaţională de Tenis se va numi World Tennis începând din 2026 Primasport.ro
Federaţia Internaţională de Tenis se va numi World Tennis începând din 2026
20:30
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali îşi securizează un jucător de bază! ”I se va propune” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali îşi securizează un jucător de bază! ”I se va propune”
20:10
Gest superb făcut de Gigi Becali! MM Stoica a dezvăluit cum au fost împărţite bonusurile de calificare la FCSB | EXCLUSIV VIDEO Primasport.ro
Gest superb făcut de Gigi Becali! MM Stoica a dezvăluit cum au fost împărţite bonusurile de calificare la FCSB | EXCLUSIV VIDEO
19:50
Radu Petrescu arbitrează singurul meci al zilei de vineri din Superliga Primasport.ro
Radu Petrescu arbitrează singurul meci al zilei de vineri din Superliga
19:40
Preşedintele La Liga salută mutearea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami. ”Este bine pentru fotbal” Primasport.ro
Preşedintele La Liga salută mutearea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami. ”Este bine pentru fotbal”
19:30
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual Primasport.ro
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual
19:30
Veste şoc pentru CFR Cluj! Riscă excluderea din cupele europene. Reacţia lui Neluţu Varga Primasport.ro
Veste şoc pentru CFR Cluj! Riscă excluderea din cupele europene. Reacţia lui Neluţu Varga
19:00
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza Primasport.ro
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza
18:20
Un fotbalist plecat în Dubai denunţă nesiguranţa din Londra. ”Nu vreau să-mi cresc copiii în Anglia” Primasport.ro
Un fotbalist plecat în Dubai denunţă nesiguranţa din Londra. ”Nu vreau să-mi cresc copiii în Anglia”
18:10
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat Primasport.ro
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat
17:50
Gigi Becali a anunţat ce fundaş vrea să aducă la FCSB! ”De genul lui Dawa, Ngezana Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat ce fundaş vrea să aducă la FCSB! ”De genul lui Dawa, Ngezana
17:40
Vedete ale fotbalului îl susţin pe Marcos Llorente şi ochelarii săi cu lentile galbene Primasport.ro
Vedete ale fotbalului îl susţin pe Marcos Llorente şi ochelarii săi cu lentile galbene
17:40
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie Primasport.ro
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie
17:00
Florin Prunea a dezvăluit că ar vrea să vină conducător la un club din Superliga. ”Păi cum să nu fiu interesat?” Primasport.ro
Florin Prunea a dezvăluit că ar vrea să vină conducător la un club din Superliga. ”Păi cum să nu fiu interesat?”
16:50
David Tavares ar putea reveni în Superliga! E dorit de două formaţii Primasport.ro
David Tavares ar putea reveni în Superliga! E dorit de două formaţii
16:40
Emma Răducanu va colabora cu antrenorul Francisco Roig şi în 2026 Primasport.ro
Emma Răducanu va colabora cu antrenorul Francisco Roig şi în 2026
16:40
Fotbalistul care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federaţia Franceză Primasport.ro
Fotbalistul care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federaţia Franceză
16:40
Un ciclist a fost descalificat pentru o tijă de şa neconformă Primasport.ro
Un ciclist a fost descalificat pentru o tijă de şa neconformă
15:30
Lovitură de proporţii! Florin Niţă a primit vestea cea mare şi poate reveni în SuperLiga Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Florin Niţă a primit vestea cea mare şi poate reveni în SuperLiga
15:20
Gareth Bale se temea să nu intre în faliment. Fostul fotbalist galez a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale Primasport.ro
Gareth Bale se temea să nu intre în faliment. Fostul fotbalist galez a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale
14:50
Răsturnare incredibilă de situaţie! Marius Şumudică este aşteptat să semneze, dar nu în China Primasport.ro
Răsturnare incredibilă de situaţie! Marius Şumudică este aşteptat să semneze, dar nu în China
14:20
A venit rezultatul RMN-ului! Ultimele veşti despre accidentarea lui Alexandru Musi Primasport.ro
A venit rezultatul RMN-ului! Ultimele veşti despre accidentarea lui Alexandru Musi
12:40
Patrick Kluivert nu mai este selecţionerul Indoneziei Primasport.ro
Patrick Kluivert nu mai este selecţionerul Indoneziei
12:20
Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! Fostul finanţator de la Dinamo este audiat într-un caz de înşelăciune Primasport.ro
Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! Fostul finanţator de la Dinamo este audiat într-un caz de înşelăciune
11:40
Dinamo poate intra în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid! Anunţul făcut de clubul din Ştefan cel Mare: „Haideţi, câinilor” Primasport.ro
Dinamo poate intra în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid! Anunţul făcut de clubul din Ştefan cel Mare: „Haideţi, câinilor”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.