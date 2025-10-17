VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off
Primasport.ro, 17 octombrie 2025 10:20
VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
10:30
Raţiu s-a înţeles şi devine cel mai bine plătit jucător!
Acum 30 minute
10:20
Ionuţ Lupescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu: „ cred că a fost foarte agitat, probabil că şi-a adus aminte ce discuţii a avut cu unii jucători” # Primasport.ro
Ionuţ Lupescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu: „ cred că a fost foarte agitat, probabil că şi-a adus aminte ce discuţii a avut cu unii jucători”
10:20
VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, vineri, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Ianis Zicu vor să se apropie de play-off
Acum 2 ore
09:30
Mario Camora, dezamăgit de ratările colegilor: "Altă explicaţie nu există!"
09:10
Lorand Paszka a explicat penalty-ul bătut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri” # Primasport.ro
Lorand Paszka a explicat penalty-ul bătut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri”
Acum 12 ore
00:00
Decizia arbitrului Găman a stârnit nelămuriri în studio: "Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!"| EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
Decizia arbitrului Găman a stârnit nelămuriri în studio: "Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!"| EXCLUSIV VIDEO
16 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Robert Ilyes s-a supărat pe un jucător! ”Nu-mi place să mă joc cu munca echipei” # Primasport.ro
VIDEO | Robert Ilyes s-a supărat pe un jucător! ”Nu-mi place să mă joc cu munca echipei”
23:40
Lorand Paszka a explicat penalty-ul băut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri” # Primasport.ro
Lorand Paszka a explicat penalty-ul băut spectaculos cu CFR. ”Ştiam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri”
23:40
A fost CFR viciată de un penalty? Verdictul analiştilor din studio | EXCLUSIV VIDEO
23:20
VIDEO | ”Referitor la penalty, a fost acordat foarte uşor”. Andrea Mandorlini acuză arbitrajul # Primasport.ro
VIDEO | ”Referitor la penalty, a fost acordat foarte uşor”. Andrea Mandorlini acuză arbitrajul
23:10
Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga. ”Nu mă aşteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament” # Primasport.ro
Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga. ”Nu mă aşteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament”
23:00
Învingem Serbia şi la masculin! România e cu ambele echipe în sferturile europeanului de tenis de masă # Primasport.ro
Învingem Serbia şi la masculin! România e cu ambele echipe în sferturile europeanului de tenis de masă
22:40
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Un penalty executat spectaculos aduce egalarea pentru gazde în minutul 90+8 # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Un penalty executat spectaculos aduce egalarea pentru gazde în minutul 90+8
22:30
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, înfrângeri la debutul în grupele LEN Euro Cup la polo # Primasport.ro
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, înfrângeri la debutul în grupele LEN Euro Cup la polo
22:10
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Slimani îi aduce pe oaspeţi în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Slimani îi aduce pe oaspeţi în avantaj
22:00
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026
21:40
La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume # Primasport.ro
La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume
Acum 24 ore
21:30
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată mult timp la VAR # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată mult timp la VAR
21:20
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European de tenis de masă. Victorie dramatică cu Serbia # Primasport.ro
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European de tenis de masă. Victorie dramatică cu Serbia
21:20
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă # Primasport.ro
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă
21:20
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată multi timp la VAR # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază analizată multi timp la VAR
21:00
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European. Victorie dramatică cu Serbia # Primasport.ro
Echipa feminină a României este în sferturi la Campionatul European. Victorie dramatică cu Serbia
21:00
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul
20:40
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pap are două parade de zile mari # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pap are două parade de zile mari
20:30
Federaţia Internaţională de Tenis se va numi World Tennis începând din 2026
20:30
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali îşi securizează un jucător de bază! ”I se va propune”
20:10
Gest superb făcut de Gigi Becali! MM Stoica a dezvăluit cum au fost împărţite bonusurile de calificare la FCSB | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
Gest superb făcut de Gigi Becali! MM Stoica a dezvăluit cum au fost împărţite bonusurile de calificare la FCSB | EXCLUSIV VIDEO
19:50
Radu Petrescu arbitrează singurul meci al zilei de vineri din Superliga
19:40
Preşedintele La Liga salută mutearea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami. ”Este bine pentru fotbal” # Primasport.ro
Preşedintele La Liga salută mutearea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami. ”Este bine pentru fotbal”
19:30
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual # Primasport.ro
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile în economia naţională depăşind 50 milioane de euro anual
19:30
Veste şoc pentru CFR Cluj! Riscă excluderea din cupele europene. Reacţia lui Neluţu Varga # Primasport.ro
Veste şoc pentru CFR Cluj! Riscă excluderea din cupele europene. Reacţia lui Neluţu Varga
19:00
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza # Primasport.ro
Cel mai selecţionat jucător din Qatar, Hassan Al Haydos, promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza
18:20
Un fotbalist plecat în Dubai denunţă nesiguranţa din Londra. ”Nu vreau să-mi cresc copiii în Anglia” # Primasport.ro
Un fotbalist plecat în Dubai denunţă nesiguranţa din Londra. ”Nu vreau să-mi cresc copiii în Anglia”
18:10
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat # Primasport.ro
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat
17:50
Gigi Becali a anunţat ce fundaş vrea să aducă la FCSB! ”De genul lui Dawa, Ngezana
17:40
Vedete ale fotbalului îl susţin pe Marcos Llorente şi ochelarii săi cu lentile galbene # Primasport.ro
Vedete ale fotbalului îl susţin pe Marcos Llorente şi ochelarii săi cu lentile galbene
17:40
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie # Primasport.ro
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 se va desfăşura între 14 şi 21 februarie
17:00
Florin Prunea a dezvăluit că ar vrea să vină conducător la un club din Superliga. ”Păi cum să nu fiu interesat?” # Primasport.ro
Florin Prunea a dezvăluit că ar vrea să vină conducător la un club din Superliga. ”Păi cum să nu fiu interesat?”
16:50
David Tavares ar putea reveni în Superliga! E dorit de două formaţii
16:40
Emma Răducanu va colabora cu antrenorul Francisco Roig şi în 2026
16:40
Fotbalistul care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federaţia Franceză # Primasport.ro
Fotbalistul care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federaţia Franceză
16:40
Un ciclist a fost descalificat pentru o tijă de şa neconformă
15:30
Lovitură de proporţii! Florin Niţă a primit vestea cea mare şi poate reveni în SuperLiga # Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Florin Niţă a primit vestea cea mare şi poate reveni în SuperLiga
15:20
Gareth Bale se temea să nu intre în faliment. Fostul fotbalist galez a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale # Primasport.ro
Gareth Bale se temea să nu intre în faliment. Fostul fotbalist galez a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale
14:50
Răsturnare incredibilă de situaţie! Marius Şumudică este aşteptat să semneze, dar nu în China # Primasport.ro
Răsturnare incredibilă de situaţie! Marius Şumudică este aşteptat să semneze, dar nu în China
14:20
A venit rezultatul RMN-ului! Ultimele veşti despre accidentarea lui Alexandru Musi
12:40
Patrick Kluivert nu mai este selecţionerul Indoneziei
12:20
Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! Fostul finanţator de la Dinamo este audiat într-un caz de înşelăciune # Primasport.ro
Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! Fostul finanţator de la Dinamo este audiat într-un caz de înşelăciune
11:40
Dinamo poate intra în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid! Anunţul făcut de clubul din Ştefan cel Mare: „Haideţi, câinilor” # Primasport.ro
Dinamo poate intra în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid! Anunţul făcut de clubul din Ştefan cel Mare: „Haideţi, câinilor”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.