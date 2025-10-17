Planul roșu, activat în București: Două etaje ale unui bloc, spulberate de o explozie puternică (FOTO)

17:10

Contabilii bihoreni au acum şansa să scape de bătaia de cap, nervii şi stresul de la sfârşit de lună cu înregistrarea facturilor aduse cu sacoşa, introducerea datelor în calculator, verificarea acestora şi depunerea la fisc a raportărilor. Liderul de piaţă în soluţii fiscale din Bihor, Sintezis România, a lansat joi la Oradea, în prezenţa a peste 60 de experţi contabili, ecosistemul de soluţii integrate furnizat de Nexus Media. Sistemul, cu peste 100 de module, permite urmărirea, depunerea de documente şi generarea de rapoarte prompt, eficient şi riguros în toate procesele de activitate ale unei companii, de la producţie şi contabilitate la salarizare şi resurse umane, indiferent de domeniul de activitate.