BANCUL ZILEI | „Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav”
Gândul, 17 octombrie 2025 10:20
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său. Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă Ok… Ai […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:30
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 13– 1 = 11 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol. De data aceasta trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a […]
Acum 30 minute
10:20
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său. Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă Ok… Ai […]
10:20
Elena s-a sinucis într-o închisoare din Italia și a fost înmormântată fără familia din România. Ce a scris pe pereții celulei înainte de gestul extrem # Gândul
La numai 14 ani, Elena Gurgu a fugit de acasă, din România, pentru o viață mai bună. 12 ani mai târziu, aceasta și-a pus capăt zilelor spânzurându-se într-o închisoare din Italia. Ambasada ar fi contactat familia, însă nimeni nu ar fi vrut să audă de ea. Miercuri, în cimitirul Trespiano din Florența, opt oameni au […]
10:10
A dispărut „protecția politică” în Rusia? Instituțiile de forță trăiesc a doua tinerețe, „răsfățații Kremlinului” tremură. „Apropierea de o figură influentă nu te scapă de arestare” # Gândul
După ce a invadat Ucraina, Rusia a trecut și trece printr-o perioadă fără precedent de arestări cu substrat politic. A fost „destructurat” clanul politic al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, cândva foarte puternic. Au fost arestați zeci de oficiali regionali, inclusiv guvernatori adjuncți. A apărut în scenariu sinuciderea lui Roman Starovoit, fost ministru al […]
10:10
Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE # Gândul
Gest șocant comis de un tânăr de 26 de ani din Timișoara care a decis să-și încheie socotelile cu viața, după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției sale, bolnavă de cancer. Bărbatul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc chiar în fața Secției de Oncologie a Spitalului Municipal, unde soția […]
Acum o oră
10:00
The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, va avea o întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar discuțiile se vor axa pe conflictul din Ucraina. În acest context, jurnaliștii publicației britanice The Telegraph scriu că întâlnirea, dar mai ales locul în care aceasta se va desfășura, reprezintă o victorie importantă pentru premierul Ungariei, Viktor Orban […]
10:00
Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, face o analiză critică și ironică cu privire la evoluția situației geopolitice și la rolul liderilor majori, mai ales Donald Trump și Vladimir Putin, în criza actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază tensiunea creată de negocierile legate de armistițiu, în condițiile în care Putin refuza un acord, iar […]
09:50
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final # Gândul
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss. Artistul s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey, la o lună după un tragic accident petrecut în propriul său studio de înregistrări. Vestea dispariției lui Ace Frehley, una dintre figurile […]
09:50
Cele mai mari nume din sport, artă și antreprenoriat se întâlnesc într-o seară de gală dedicată excelenței românești. Pe scena Galei Performanței & Excelenței 2025 vor urca Elisabeta Lipă, cea mai titrată canotoare din lume, și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, personalități care definesc disciplina și performanța. Amatto Zaharia a format generații de […]
09:50
O tânără nu își poate găsi de lucru. A depus peste 200 de CV-uri în patru luni, însă nu a primit niciun răspuns pozitiv # Gândul
Sara are 28 de ani, este absolventă a două mastere – de business, respectiv de marketing. Cu toate că pregătirea ei nu poate fi contestată, tânăra nu își poate găsi un loc de muncă. Situația durează de mult timp, iar Sara și-a pierdut speranța că ar mai putea avea vreodată loc de muncă. De la […]
09:40
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse” # Gândul
La prima oră a dimineții, meteorologii au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la 10:00, pentru localități din județele Brașov, Suceava, Giurgiu, Bacău și Harghita. Este vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cum va fi vremea astăzi și ce ne […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de curaj a presei actuale și despre modul în care instituțiile statului reacționează la probleme majore. El spune că mulți ziariști nu mai pun întrebări incomode, fie pentru că sunt plătiți, fie pentru că se autocenzurează. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
09:40
O explozie a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Nu se cunoaște încă numărul de victime, iar autoritățile au activat planul roșu. Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe […]
09:40
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București # Gândul
ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru weekendul care vine (18-19 octombrie 2025). Astfel, meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în țară. În București, valorile termice vor fi de 16 grade C. Vremea rămâne relativ rece în acest sfârșit de săptămână. Temperaturile vor continua să […]
Acum 2 ore
09:30
Dietmar Strimitzer, un avocat din Graz, sud-estul Austriei, a fost nevoit să achite 380 de euro pentru lipsa vinietei, chiar dacă o cumpărase. Motivul: o greșeală de tastare la introducerea numărului de înmatriculare. Incidentul s-a petrecut la o benzinărie de lângă Graz, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Viena. Dietmar Strimitzer […]
09:20
Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan # Gândul
Tot mai mulți români recunosc că au ațipit la volan în timpul drumurilor lungi spre destinații de vacanță, în special spre Grecia, unde șoferii se ambiționnează să parcurgă tot acest trase „dintr-o bucată”. Specialiștii avertizează că oboseala la volan poate fi la fel de periculoasă ca alcoolul, unde numai o clipă de neatenție poate transforma […]
09:20
Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini # Gândul
Dacă îți place să călătorești, ți-am pregătit 4 destinații mai îndepărtate, dar renumite pentru peisajele și serviciile pe care le oferă turiștilor, unde costurile sunt foarte mici, în raport cu destinațiile preferate de români (Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie). Iată destinațiile de vacanță mai îndepărtate, dar și mai ieftine. Japonia Japonia este o țară mare și […]
09:10
A fost pus în funcțiune noul echipament de rezonanță magnetică – RMN – achiziționat din bugetul Consiliului Județean Ilfov. Acesta este destinat pacienților internați sau tratați în ambulatoriu în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, populația din județul Ilfov și localitățile limitrofe, cetățenii din întreaga țară care accesează serviciile Spitalului Clinic Județean de Urgență […]
09:10
Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști # Gândul
Cel puțin o persoană a murit și alte peste o sută au fost rănite după confruntările dintre protestatari și forțele de ordine în Lima, capitala Peru. Protestele au loc la mai puțin de o săptămână după ce José Jerí a fost învestit în funcția de președinte interimar în urma punerii sub acuzare a predecesoarei sale, […]
09:00
Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom vor fi pe podium într-o prezentare INEDITĂ de modă # Gândul
Personalități din sport și showbiz se reunesc pe 21 octombrie într-un show vibrant, dedicat eleganței și performanței. Printre cei de la eveniment se numără Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom. Jucătoarea de baschet Sarah Dumitrescu se pregătește să cucerească podiumul la evenimentul care va aduce împreună sportul și moda. Fiica impresarei Anamaria Prodan și […]
09:00
Cum arată o zi din viața fiicei lui ”Talanu”. Mercedes de sute de mii de euro, dar și multe diamante # Gândul
Denisa Ștefania Ionescu, fiica lui Iorgu Iorgulescu de la Brăila, supranumit Talanu, a purtat într-o singură zi pe stradă suma de 330.000 de euro. De la mașină, până la ceasul și diamantele pe care le-a etalat la o plimbare obișnuită prin București. Mașină: Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ = 252.000 euro. Geantă Hermès Birkin 30 […]
09:00
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august – adică acum mai bine de două luni – miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Palatului Victoria declarațiile de avere și de interese. Vorbea atunci premierul despre un gest de „transparență” și „integritate” care stă la baza funcționării noului Guvern, în ciuda deciziei CCR. […]
08:50
INCENDIU uriaș la două hale industriale din Suceava. Peste 2.000 de metri pătrați, mistuiți de flăcări # Gândul
Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, unde două hale industriale au fost cuprinse de flăcări. Suprafața totală afectată depășește 2000 de metri pătrați, anunță pompierii care intervin în forță la fața locului pentru stingerea incendiului. S-a dat alarma vineri dimineață, după ce un incendiu violent a cuprins […]
08:50
Românii pot să renunțe la haine noi, la mâncăruri scumpe, la apa plată de la magazin, dar nu renunță la un singur lucru din casa lor. Astfel că, deși prețurile la energie au explodat, confortul de acasă a devenit un „lux sfânt”. Studiul realizat de iVox Research pentru Provident Financial România și citat de Economica.net […]
08:40
Noutate pe piața muncii din România. Vor fi aduși șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât vor fi plătiți # Gândul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain, pentru a acoperi deficitul uriaș de forță de muncă din transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, estimat la 70.000 de șoferi profesioniști de camion și încă pe atât pentru conducători de autobuze, autocare și taxiuri. Și Europa se confruntă cu un deficit de […]
Acum 4 ore
08:30
ALIMENTUL care devine un lux în România înaintea sărbătorilor de iarnă. Prețurile au explodat în piețe. Cu cât se vinde un kg # Gândul
Unul dintre cele mai consumate produse ale sezonului rece riscă să devină un lux pentru români. Producția a scăzut cu aproximativ 40% în acest an, din cauza înghețului de primăvară, iar efectele se resimt deja în piețe și cofetării. Specialiștii avertizează că vor urma noi scumpiri care vor afecta și produsele tradiționale de sărbători, precum […]
08:10
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii # Gândul
Care este singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii. Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie de limită de vârstă trebuie să știe că marea parte a dosarelor este deja în lucru. Reprezentanții caselor de pensii susțin că […]
07:50
Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Iată când vine iarna în România, de fapt, și pe ce dată vom avea prima temperatură negativă în București, conform meteorologilor Accuweather. Suntem pe la jumătatea lunii octombrie și ne apropiem de valori normale ale vremii, pentru perioada la care ne aflăm, urmând ca temperaturile să scadă ușor cu câteva grade, pe măsură ce înaintăm […]
07:20
Dacă e vineri, atunci este momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, o întrebare plutește în „aer”: oare s-a însurat sau nu vecinul? Iată bancul! -Salut, vecine, te-ai însurat? -Salut, nu, vecine, de ce întrebi? –Te-am auzit că ai zis: iubire, a venit pizza. -Am zis așa ca să nu […]
07:20
17 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Eminem împlinește 53 de ani, Tataee 49. Kimi Räikkönen face 46 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 17 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, este unul dintre cei mai influenți și cunoscuți artiști din istoria muzicii rap. Născut pe 17 octombrie 1972 în St. Joseph, Missouri, și […]
Acum 6 ore
06:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung # Gândul
Guvernul Sébastien Lecornu a reușit să se mențină în funcție în pofida moțiunilor de cenzură, dar stabilizarea pe termen scurt a Franței generează probleme pe termen lung, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung. Premierul Sébastien Lecornu a reușit să îi împiedice pe socialiști să demită Guvernul prin moțiune de cenzură și să stabilizeze situația cel […]
06:10
Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate # Gândul
Protestele din ultimele câteva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lungă serie care a zguduit Europa pe parcursul toamnei anului 2025. În timp ce în Europa există zeci de „puncte fierbinți”, cu revolte ale populației, în România domnește „stabilitatea”, în ciuda faptului că, cel puțin verbal, nemulțumirile sunt mari și […]
05:10
Sora lui Carmen Dan, reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu total evaluat la peste jumătate de milion de euro, ar fi obișnuit să-și umilească victimele atunci când își cereau banii înapoi. Reținută pentru 24 de ore, Simona Stan și-ar fi recunoscut toate faptele. Simona Stan era în atenția autorităților încă din […]
05:10
Gândul prezintă în exclusivitate cifrele dezastrului bugetar. Deficitul deja sare de 100 de miliarde de lei și este mai mare decât în 2024. În loc să fim salvați, suntem îngropați # Gândul
Deficitul bugetar al României, care a devenit vedeta acestui an, este scăpat de sub control și orice măsură pe care guvernul Bolojan a încercat-o nu i-a putut opri creșterea. Gândul a obținut în exclusivitate un document al Ministerului de Finanțe care indică: deficitul bugetar al României ar fi atins 100 mld. lei la 9 luni […]
Acum 12 ore
01:10
Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea” # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a fost inculpat, joi, 16 octombrie, pentru 18 fapte ce vizează manipularea informațiilor clasificate. Donald Trump a răspuns la întrebărilor presei, referitoare la acuzațiile aduse fostului său consilier pe securitate națională, John […]
00:50
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate # Gândul
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru 18 capete de acuzare: 8 fapte pentru transmiterea ilegală a informațiilor de apărare națională și 10 fapte pentru reținerea ilegală a informațiilor de apărare națională. Instanța federală a emis astăzi un rechizitoriu prin care îl acuză pe fostul consilier pentru securitate […]
00:20
Prețul AURULUI depășește pentru prima dată 4.300 de dolari. Capitalizare de piață de peste 30 de trilioane de dolari # Gândul
Prețul aurului depășește pentru prima dată 4.300 de dolari, devenind primul activ din istorie care depășește o capitalizare de piață de 30 de trilioane de dolari. FOTO: Envato
00:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Macron și jocurile politice din Franța. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Și zice bă, fii atent, nu votați moțiunea de cenzură depusă, iar noi suspendăm reforma până după alegerile prezidențiale. Cum […]
16 octombrie 2025
23:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat numirea miniștrilor în actualul guvern. El l-a vizat și pe președintele Nicușor Dan, afirmând că acesta ar acționa ca o marionetă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu critică modul în care au fost făcute numirile în poziții cheie în […]
23:30
Diana Buzoianu anunță că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu beneficiarii voucherelor RABLA # Gândul
Ministrul Mediului a anunțat joi seara că săptămâna viitoare se face comisia tehnică și urmează să fie dată lista cu beneficiarii. „Deci săptămâna viitoare avem răspunsurile pe voucherele prin programul Rabla pe persoane fizice”, a spus Diana Buzoianu, la Euronews. Ministrul Mediului a mai transmis că vor fi schimbări și astfel proiectele care se […]
23:20
Guvernul Bolojan pregătește noi creșteri de TAXE printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării. Impozitele vor exploda în 45 de zone ale țării # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar fi propus în ultima ședință de coaliție un proiect care ar schimba statutul mai multor localități din România. Dacă proiectul este aprobat, 45 de comune din țară se vor transforma în orașe, ceea ce înseamnă și o creștere a impozitelor pentru locuitori, transmite euronews. Potrivit unei analize a Ministerului Dezvoltării, […]
23:20
❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington” # Gândul
Zelenski ajunge în SUA, se pregătește de întâlnirea cu Trump. Trump se pregătește de Summitul de la Budapesta cu Putin. „Eu sunt deja la Washington. Astăzi, am întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare – producători de arme puternice care ne pot consolida cu siguranță protecția. În special, vom discuta despre livrări suplimentare de sisteme […]
23:10
Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor # Gândul
Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc (UDMR), a anunțat o măsură care ar putea stârni controverse: ciobanii, fermierii și crescătorii de animale să nu mai folosească câini din rasele Kangal, ciobănesc caucazian și ciobănesc din Asia Centrală la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ. Edilul a reamintit că pășunatul fără autorizație este interzis. Decizia […]
23:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre anularea alegerilor și războiul hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu pot să afle adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT, desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii. În acel […]
22:50
Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu” # Gândul
Cea mai mare provocare pentru livratorii străini care au venit în România a reprezentat-o traficul, fiind diferit de cel din țara de unei ei vin. Mulți au spus că regulile de circulație le-au dat mari bătăi de cap. Muhammad, un muncitor din Pakistan, a declarat pentru ProTV: „Prima dată când am venit aici, a fost dificil […]
22:40
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare # Gândul
Postul Crăciunului reprezintă mai mult decât o perioadă de abținere de la anumite alimente – este o călătorie a sufletului, un timp sacru în care ne pregătim pentru Nașterea Domnului prin rugăciune, iertare și curățare interioară. Perioada simbolizează așteptarea plină de speranță a venirii Mântuitorului, iar credincioșii sunt invitați să își întărească legătura cu Dumnezeu […]
22:40
Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA” # Gândul
Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, i-a transmis un mesaj dur șefului ANAF, Adrian Nica, în urma declarațiilor acestuia potrivit cărora produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum, precum gemul sau zacusca, influențează colectarea TVA-ului. Dorin Modure a transmis că produsele preparate în casă, din materie primă proprie, destinate autoconsumului, nu afectează GAP-ul […]
22:30
Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!” # Gândul
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook, că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. După ce liderul UDMR a aflat de declarația șefului ANAF care anunța că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”, a recunoscut: „Am încălcat […]
22:30
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate # Gândul
BUCUREȘTI – 16.10.2025 – Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica, lansează un eveniment unic în România: „Energie pentru România”, o inițiativă care depășește granițele unei conferințe clasice. Evenimentul va avea loc pe 23 octombrie 2025, la ora 9.00, în Hala Filaret, Str. Candiano Popescu n2 București. „Energie pentru România” își propune să transforme dialogul profesional […]
22:20
Kelemen Hunor, IRONIE la adresa șefului ANAF: Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune # Gândul
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. După ce liderul UDMR a aflat de declarația șefului ANAF care anunța că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”, a recunoscut că: […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.