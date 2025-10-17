BANCUL ZILEI | „Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav”

Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său. Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă Ok… Ai […]

