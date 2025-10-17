Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină
Lumea Politică, 17 octombrie 2025 10:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire tehnică esențială cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, unde a discutat proiecte strategice pentru modernizarea sistemului medical românesc. Discuțiile s-au concentrat pe trei centre de arși aflate în dezvoltare, un nou mecanism de finanțare bazat pe performanță și accelerarea introducerii medicamentelor în lista de compensări. Proiecte concrete: […]
• • •
Acum 30 minute
10:20
Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire tehnică esențială cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, unde a discutat proiecte strategice pentru modernizarea sistemului medical românesc. Discuțiile s-au concentrat pe trei centre de arși aflate în dezvoltare, un nou mecanism de finanțare bazat pe performanță și accelerarea introducerii medicamentelor în lista de compensări. Proiecte concrete: […]
Acum 24 ore
15:20
Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică" # Lumea Politică
Liderul PUSL, Liviu Negoiță, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, subliniind problemele majore ale orașului și riscurile pentru patrimoniul său. „Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă și mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică. Au existat diverse figuri care și-au dorit și încă doresc sprijinul partidelor, dar eu […]
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor" # Lumea Politică
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026. „Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: 'În principiu — subliniez, în principiu — […]
14:40
Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos" care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea. Potrivit unor surse guvernamentale, decizia a fost luată după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern, scrie A3CNN. Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat […]
11:20
AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III" # Lumea Politică
Partidul AUR pregătește o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților cu 178 de voturi „pentru", 64 „împotrivă" și 22 de abțineri. Liderul George Simion acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că „fură" banii munciți ai contribuabililor, beneficiind administratorii fondurilor cu comisioane exorbitante. „Dacă ar fi fost […]
11:00
Șeful ANAF trage un semnal de alarmă: Averile nejustificate vor fi confiscate. Peste 200 de „bombardieri" sub lupa fiscului # Lumea Politică
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a lansat un avertisment ferm celor care afișează averi exorbitante fără acoperire în veniturile declarate: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte!". Într-o declarație la Antena 3, Nica a dezvăluit că instituția sa investighează deja peste 200 de persoane din toată […]
Ieri
10:30
Trump recunoaște că a aprobat operațiuni CIA împotriva Venezuelei: „O încălcare gravă a dreptului internațional" # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 15 octombrie, că a autorizat acțiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei și a luat în considerare atacuri aeriene asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia Caracasului, care s-a revoltat împotriva „loviturilor de stat instigate de CIA". Această recunoaștere publică, fără precedent pentru un președinte american în funcție, marchează o escaladare […]
10:20
Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal: Tinerii și urbanii, cei mai receptivi la ezoterism # Lumea Politică
Un nou studiu dezvăluie o fascinație persistentă pentru fenomenele paranormale în societatea românească: peste 51% dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor. Barometrul Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie" arată că ezoterismul transcende granițele sociale, fiind mai popular printre tineri, locuitori urbani și votanții PSD și AUR. Rezultatele, […]
10:00
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali" # Lumea Politică
Confederația patronală IMM România solicită Guvernului să mențină salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei și anul viitor, avertizând că o creștere ar putea duce la disponibilizări de personal. Solicitarea vine în contextul în care un sondaj recent arată că 76% dintre români au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din […]
09:40
Călin Georgescu, petiție la CSM împotriva lui Nicușor Dan: Acuzațiile îndreptate împotriva președintelui # Lumea Politică
Călin Georgescu a trimis o petiție la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin intermediul casei de avocatură Sinescu & Nazat, în care cere instituției să ia măsuri împotriva președintelui României, Nicușor Dan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale îl acuză pe președinte de presupuse presiuni asupra judecătorilor și de ingerință gravă în actul de justiție, solicitând […]
08:50
George Simion anunță că e dispus la orice "parteneriat, cu orice partid" ca să oprească actuala putere # Lumea Politică
George Simion a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a opri actuala criză economică. Mai mult, liderul AUR este convins că partidul său poate ajunge la 7 milioane de voturi. Întrebat despre cum se pot rezolva crizele multiple prin care trece țara noastră, lideul AUR a […]
08:50
Florentina Ioniță, managerul Spitalului Militar, ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării. Prejudiciu de 8,2 milioane de lei # Lumea Politică
Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Printre locațiile vizate de anchetatori se află și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol […]
15 octombrie 2025
15:50
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!" # Lumea Politică
Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării, lansat de ministrul Ionuț Moșteanu, nu a lăsat-o indiferentă pe lidera SOS, Diana Șoșoacă. Aceasta a decis că „Zoe, fii bărbată!" nu poate rămâne doar un îndemn caragialesc și chiar a dat curs apelului șefului MApN. Cu 11 acuzații penale pe numele său, formulate de Parchetul General, europarlamentarul […]
15:40
Iancu Guda aplaudă politicile lui Bolojan. Românii îl contrazic și-i răstoarnă cifrele # Lumea Politică
În ultima sa postare, consilierul onorific pe probleme de economie al premierului, Iancu Guda, salută creșterea numărului de firme înființate în România în perioada iunie–august 2025. „Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent în România: în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte […]
15:30
Surse: Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan. Grindeanu a ieșit din sală # Lumea Politică
A fost scandal în ședința Coaliţiei, din cauza plângerii penale a USR la adresa Guvernului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Discuţii tensionate au fost şi pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei. Iritați, social-democrații s-au ridicat și au ieșit din sală. Ministrul de Interne liberal, Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui […]
15:20
„Fără Dumnezeu nimic nu e". Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist" din statut # Lumea Politică
Senatorul Titus Corlăţean a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu. „Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid", a spus senatorul. „Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe […]
15:00
Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toți banii odată # Lumea Politică
Camera Deputaților a votat, miercuri, legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii din fondurile de pensii private Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan. Prevederile legii se aplică atât pilonului 2 cât și pilonului 3. În prezent, fără existența unei legi de plată a pensiilor private, românii își pot […]
13:40
Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol" # Lumea Politică
Dezbaterile de miercuri din Senat pe un proiect de lege inițiat de AUR și care ar interzice accesul la pornografie, în lipsa unei cereri completate de titularul contractului de telecomunicații, au degenerat în jigniri și atacuri la persoană. În plenul Senatului, a fost dezbătut miercuri un proiect de lege propus de AUR care ar obliga furnizorii de […]
13:20
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate" # Lumea Politică
Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Digi24, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate", iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice". El a subliniat că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice. Întrebat despre funcționarea […]
10:50

Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
„Putin ar trebui să pună capăt acestui război” spune Trump. Câți oameni a pierdut, după estimările președintelui SUA # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 14 octombrie, referitor la războiul din Ucraina că „Putin ar trebui să pună capăt acestui război”. La o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a afirmat că „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”, subliniind totodată că războiul îl face pe Putin „să […] The post „Putin ar trebui să pună capăt acestui război” spune Trump. Câți oameni a pierdut, după estimările președintelui SUA first appeared on Lumea Politică.
10:00
Din nou. Lia Olguța Vasilescu: Dacă propunerile PSD nu trec, ne retragem din coaliție # Lumea Politică
PSD reaprinde tensiunile în coaliția de guvernare amenințând cu ieșirea din Guvern dacă nu vor fi aprobate propunerile sale privind reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România, a declarat că „dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție”. Ea a subliniat că […] The post Din nou. Lia Olguța Vasilescu: Dacă propunerile PSD nu trec, ne retragem din coaliție first appeared on Lumea Politică.
09:50
Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală, cu deficit mare și un munte de bani europeni # Lumea Politică
„România este într-o situaţie absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3 și încearcă să termine anul acesta cu 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent. În același timp, stă pe un munte de bani europeni și, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, am 55 de […] The post Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală, cu deficit mare și un munte de bani europeni first appeared on Lumea Politică.
09:40
PNL și PSD în conflict pe tema reducerii posturilor din primării. Reforma adminstrativă e incertă # Lumea Politică
Reforma administrativă pe care coaliția de guvernare încearcă să o implementeze rămâne blocată, în ciuda mai multor ședințe cu partidele. Potrivit surselor participante la discuții, negocierile s-au împotmolit în jurul ideii de a tăia 10% din numărul de angajați din primării, un obiectiv cu care toate părțile sunt de acord, însă rămâne disputa asupra modului […] The post PNL și PSD în conflict pe tema reducerii posturilor din primării. Reforma adminstrativă e incertă first appeared on Lumea Politică.
09:30
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion # Lumea Politică
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare. Lia Olguţa […] The post Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion first appeared on Lumea Politică.
14 octombrie 2025
17:00
Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump l-a descris pe premierul ungar Viktor Orban drept „un lider fantastic” în timpul Summitului pentru pace privind Fâșia Gaza, desfășurat luni la Sharm el-Sheikh, în Egipt, relatează agenția MTI, citată de Agerpres. Declarația a fost surprinsă într-o înregistrare video publicată chiar de Viktor Orban pe pagina sa oficială de Facebook. „Avem […] The post Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!” first appeared on Lumea Politică.
16:50
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România. Proiectul se numește ”Siguranță în Trafic” și se află acum în dezbatere publică, a anunțat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI. România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră […] The post Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult” first appeared on Lumea Politică.
16:30
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții # Lumea Politică
Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere. Proiectul social-democraților modifică și completează legea 227/2015 privind Codul Fiscal și a fost depus […] The post Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții first appeared on Lumea Politică.
16:20
Surse: Cele trei variante de majorare a salariului minim, de pe masa Guvernului. Patronatele cer înghețarea, PSD se opune # Lumea Politică
Potrivit surselor Antena 3 CNN, a apărut un nou scandal în Guvernul României, iar de data acesta motivul îl reprezintă salariul minim pe economie. În timp ce patronatele cer înghețarea acestuia, PSD se opune şi vrea majorare. Coaliţia trebuie să decidă dacă salariul minim va creşte sau nu în 2026. Statul ar avea de câştigat […] The post Surse: Cele trei variante de majorare a salariului minim, de pe masa Guvernului. Patronatele cer înghețarea, PSD se opune first appeared on Lumea Politică.
13:20
„Legea Făgărășian”, adoptată: Statul român acoperă repatrierea și înmormântarea cetățenilor decedați în străinătate # Lumea Politică
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 8 octombrie 2025, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege cunoscut ca „Legea Făgărășian”, care instituie un mecanism permanent de sprijin pentru repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate și acoperirea cheltuielilor de înmormântare sau incinerare atunci când repatrierea nu este posibilă. Inițiativa, promovată de deputatul independent Ben Oni Ardelean, modifică […] The post „Legea Făgărășian”, adoptată: Statul român acoperă repatrierea și înmormântarea cetățenilor decedați în străinătate first appeared on Lumea Politică.
11:40
Trafic haotic în București: Primarul interimar Bujduveanu propune interzicerea circulației pentru autovehiculele de aprovizionare în orele de vârf # Lumea Politică
Bucureștiul, sufocat de peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate, plus alte 300.000 venite zilnic din județele învecinate, se confruntă cu un haos rutier cronic, iar primarul interimar Stelian Bujduveanu vine cu o soluție radicală. Bujduveanu vrea interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00. Măsura, anunțată joi pe Facebook, […] The post Trafic haotic în București: Primarul interimar Bujduveanu propune interzicerea circulației pentru autovehiculele de aprovizionare în orele de vârf first appeared on Lumea Politică.
11:30
Apple investește masiv în energie regenerabilă în România: Unde construiește un parc eolian de 99 MW și alte proiecte în mai multe țări europene # Lumea Politică
Gigantul tehnologic Apple își extinde semnificativ prezența în sectorul energiei verzi în Europa, prin dezvoltarea unor parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni, operate direct de companie. Printre proiectele anunțate se numără un parc eolian de 99 MW în județul Galați, România, dezvoltat de Nala Renewables și construit de OX2. Aceste inițiative, care vor adăuga […] The post Apple investește masiv în energie regenerabilă în România: Unde construiește un parc eolian de 99 MW și alte proiecte în mai multe țări europene first appeared on Lumea Politică.
10:50
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO se încheie în 2026. Cine sunt candidații la succesiune # Lumea Politică
Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO) se va încheia în octombrie 2026, iar legislația și regulamentul de înființare a instituției nu permit prelungirea acestuia. În prezent, există patru candidați serioși care concurează pentru funcția de procuror general european, printre care se numără actualul adjunct al […] The post Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO se încheie în 2026. Cine sunt candidații la succesiune first appeared on Lumea Politică.
10:40
Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate: Un general român a definit conceptul # Lumea Politică
De ceva vreme, termenul “război hibrid” a intrat în vocabularul public și politic. Dar ce înseamnă, de fapt, acest tip de conflict? Și de ce este considerat una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității statelor moderne? Generalul în rezervă Alexandru Grumaz, fost șef în cadrul STS, a explicat pentru Ziare.com ce înseamnă războiul […] The post Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate: Un general român a definit conceptul first appeared on Lumea Politică.
10:10
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice: Alertă la mai puțin de 30 km de graniță # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi care actualizează cadrul monitorizării electronice a persoanelor inculpate, o măsură menită să întărească siguranța publică și să alinieze România la standardele europene. Noua lege introduce, printre altele, alerta de apropiere a frontierei, care avertizează autoritățile dacă persoanele supravegheate se apropie la mai puțin de 30 km de […] The post Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice: Alertă la mai puțin de 30 km de graniță first appeared on Lumea Politică.
09:50
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei # Lumea Politică
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formaţiunii. „Vom prezenta, la fel ca în 2022, moţiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că […] The post George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
09:50
SRI va avea un rol mai activ în prevenirea corupției, anunță Nicușor Dan. Condiția pe care o pune serviciilor în Strategia Națională de Apărare # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat schimbări majore ce vor fi incluse în viitoarea Strategia Națională de Apărare a țării, document care urmează să fie adoptat până pe 26 noiembrie 2025, termen ce marchează șase luni de la învestirea sa în funcție. Principalele două modificări, pe care le-a expus într-un interviu la stirileprotv.ro, vizează: Combaterea […] The post SRI va avea un rol mai activ în prevenirea corupției, anunță Nicușor Dan. Condiția pe care o pune serviciilor în Strategia Națională de Apărare first appeared on Lumea Politică.
09:40
„Depunem moțiune împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. România riscă incapacitatea de plată”, anunță liderul AUR, George Simion. Președintele AUR a anunțat că formațiunea va depune în perioada următoare o nouă moțiune simplă, de această dată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând guvernul Bolojan de lipsă de soluții economice și de risc iminent de faliment bugetar. […] The post George Simion îl amenință pe Nazare cu moțiunea first appeared on Lumea Politică.
13 octombrie 2025
16:00
SONDAJ INSCOP. AUR, lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Cum se situează partidele din coaliția de guvernare # Lumea Politică
Partidul condus de George Simion ar câștiga alegerile parlamentare dacă aceastea ar avea loc duminică, cu un scor dublu față de următoarea clasată, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie 2025. Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40% din voturi, urmat de PSD, cu 17,6% și de PNL, cu 14,8%. Celelalte două […] The post SONDAJ INSCOP. AUR, lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Cum se situează partidele din coaliția de guvernare first appeared on Lumea Politică.
16:00
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian # Lumea Politică
Președintele SUA l-a îndemnat pe președintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu, care este judecat într-o serie de dosare de corupție, scrie Reuters. Donald Trump a vorbit luni în parlamentul israelian, unde a fost ovaționat de legiuitori pentru rolul jucat în încheierea armistițiului din Gaza și eliberarea ultimilor ostatici israelieni. În timpul […] The post „Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian first appeared on Lumea Politică.
15:50
Cum ar trebui îmbunătăţit climatul investiţional din România pentru ca economia să revină pe un ritm de creştere mai accelerat? # Lumea Politică
Cătălin Drulă i-a ținut companie lui Cristian Popescu Piedone, la meciu România – Austria, disputat pe Arena Națională. Fostul primar al Sectorului 5 a mers să susțină echipa României împreună cu familia sa. „Întâmplător” s-a așezat lângă el fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Pe lângă comentarii pe seama partidei de fotbal, cei doi au […] The post Cum ar trebui îmbunătăţit climatul investiţional din România pentru ca economia să revină pe un ritm de creştere mai accelerat? first appeared on Lumea Politică.
15:50
Un nou scandal politic la Sectorul 1: Clotilde Armand îl acuză pe Tuță de corupție, a făcut plângere la ANI și Curtea de Conturi. # Lumea Politică
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a depus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva lui George Cristian Tuță, actual primar. Ea susține că Tuță deturnează bani public prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1. Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, transmite că a depus […] The post Un nou scandal politic la Sectorul 1: Clotilde Armand îl acuză pe Tuță de corupție, a făcut plângere la ANI și Curtea de Conturi. first appeared on Lumea Politică.
10:20
Inflația urcă la 9,88% în septembrie: Ce s-a scumpit cel mai mult și prognozele BNR # Lumea Politică
Rata anuală a inflației în România a crescut ușor la 9,88% în luna septembrie 2025, față de 9,85% în august, conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea inflației este alimentată de scumpirile din mărfuri nealimentare (+11,09%), servicii (+10,36%) și mărfuri alimentare (+7,86%), deși rămâne sub pragul de 10%. Indicele prețurilor de […] The post Inflația urcă la 9,88% în septembrie: Ce s-a scumpit cel mai mult și prognozele BNR first appeared on Lumea Politică.
10:10
Dacian Cioloș: Statul român, „capturat de rețele de interese”, nu se mai poate reforma singur. „Riscăm o revoluție dacă nu acționăm” # Lumea Politică
Fostul premier Dacian Cioloș avertizează că statul român este „capturat de rețele de interese” care blochează reformele necesare, lipsind capacitatea internă de a se moderniza. Cioloș susține că schimbarea profundă poate veni doar prin presiune publică și mobilizare internă, nu prin influențe externe, și avertizează că lipsa reformelor ar putea duce România spre o „revoluție” […] The post Dacian Cioloș: Statul român, „capturat de rețele de interese”, nu se mai poate reforma singur. „Riscăm o revoluție dacă nu acționăm” first appeared on Lumea Politică.
10:00
După doar câteva luni de mandat, președintele Nicușor Dan se confruntă cu un val de critici și dezaprobare, alimentate de gafe de comunicare, relații tensionate cu aliații externi și neîndeplinirea promisiunilor electorale. Sondajele recente arată un capital de încredere scăzut, iar principala forță de opoziție, AUR, a anunțat demersuri pentru suspendarea și demiterea sa. Dar […] The post Cum poate fi demis Nicușor Dan: Procedura constituțională și lecțiile din trecut first appeared on Lumea Politică.
09:50
Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincție civilă: „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu” # Lumea Politică
Președintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincție civilă a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția la eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza, potrivit unui comunicat oficial publicat luni, 13 octombrie, relatează AFP. Trump urmează să ajungă luni dimineață la Tel Aviv și să țină apoi […] The post Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincție civilă: „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” # Lumea Politică
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a analizat motivele care au dus la scăderea semnificativă în sondaje a partidului său, ajungând sub pragul de 20%, explicând că atât uzura guvernării, cât și câteva greșeli politice majore au contribuit la această situație. Liderul social-democrat a recunoscut deschis erorile strategice ale partidului, în special în […] The post Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” first appeared on Lumea Politică.
09:20
Când se amână alegerile din București: Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului # Lumea Politică
Alegerile din București pentru funcția de primar general vor fi amânate pentru primăvară din cauza blocajului PSD, susține primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL. Acuzațiile vin după ce ședința coaliției de guvernare programată pentru luni 13 octombrie a fost amânată, un semn clar că partidele nu au ajuns la un acord cu privire […] The post Când se amână alegerile din București: Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului first appeared on Lumea Politică.
09:10
Sorin Grindeanu aleargă singur în cursa pentru șefia PSD. De ce s-a retras Titus Corlățean # Lumea Politică
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acest anunță că nu are sprijin. „Proiectul meu nu este posibil”, afirmă el. Mai mult decât atât, Corlățean este hotărât să părăsească barca PSD, după 24 de ani. Social-democratul face anunțul cu câteva ore înaintea întrunirii […] The post Sorin Grindeanu aleargă singur în cursa pentru șefia PSD. De ce s-a retras Titus Corlățean first appeared on Lumea Politică.
10 octombrie 2025
15:30
Gluma făcută de Emil Boc la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani” # Lumea Politică
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. ”M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi […] The post Gluma făcută de Emil Boc la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani” first appeared on Lumea Politică.
