Imagini halucinante de la explozia din cartierul Rahova! Apartamentele din blocul lateral au fost distruse
SpyNews, 17 octombrie 2025 11:50
Explozia devastatoare, de vineri dimineață, din cartierul Rahova a afectat și blocurile situate în apropiere. Apartamentele au fost distruse, iar în imagini se observă haosul cu care se confruntă locuitorii. Până în acest moment, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate, conform autorităților.
Acum 5 minute
12:10
Scene tulburătoare de la explozia din Rahova: un bărbat a fost prins sub dărâmături. Așteaptă cu disperare să fie salvat # SpyNews
Scene îngrozitoare după explozia din Rahova! Un bărbat a fost prins sub dărâmături la unul dintre etajele superioare ale blocului și așteaptă cu disperare să fie salvat! În imagini se observă cum victima ridică un deget pentru a le transmite echipelor de salvare că este în viață.
Acum 10 minute
12:00
Cum arată acum Liceul Bolintineanu, după ce a fost afectat de explozia de pe Calea Rahovei. Geamurile de la sălile de clasă au fost sparte. Imagini din interior # SpyNews
Liceul Bolintineanu din Sectorul 5 a fost afectat, după explozia de la un bloc de pe Calea Rahovei. Geamurile de la sălile de clasă au fost sparte, iar șapte copii au fost răniți. Părinții au fost chemați să vină să își ia copiii acasă.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Sâmbătă, de la 20.00, The Ticket aduce o sumă record și un mix spectaculos de talente la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # SpyNews
Sâmbătă seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, scena The Ticket devine martora unui episod cu adrenalină, emoție și un super mix de talente. Este ediția în care se va obține cea mai mare sumă de până acum, dar și una dintre cele mai spectaculoase combinații de momente care vor ridica sala în picioare.
11:20
Kim Kardashian și cântărețul Post Malone ar avea o relație. Cum s-ar fi cunoscut cei doi: „Nu seamănă deloc cu bărbații cu care a ieșit înainte” # SpyNews
Kim Kardashian și cântărețul Post Malone ar forma un cuplu. Vedeta ar fi vorba deja de multe ori în fața oamenilor apropiați ei despre iubitul ei, despre care ar fi spus că este un bărbat diferit față de toți pe care i-a întâlnit.
Acum 2 ore
11:10
Femeia găsită îngropată în pădurea de lângă București, ucisă de iubitul fiicei adoptive! Băiatul a recunoscut totul la audieri # SpyNews
Dezvăluire halucinantă în cazul femeii dispărute și găsită îngropată într-o pădure de lângă București. Iubitul fiicei adoptive a recunoscut, la audierile care a participat și tânăra, că a ucis-o pe femeie. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
11:10
O femeie care locuiește în apropiere de locul unde s-a produs explozia de la blocul de pe Calea Rahovei a tras un semnal de alarmă. Ce s-a întâmplat cu doar o zi înainte # SpyNews
O explozie a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei. O femeie care locuiește în apropiere a tras un semnal cu doar o zi înainte, cu privire la faptul că ar fi sesizat miros de fum pe gaz venind dintr-un apartament. Cineva ar fi venit să verifice, însă problema nu ar fi fost rezolvată.
10:20
Bilanțul victimelor în urma exploziei într-un bloc de pe Calea Rahovei. Echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături # SpyNews
O explozie puternică a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei. Două etaje au fost afectate, iar 11 persoane au fost rănite. Două dintre ele au murit, în timp ce restul victimelor au fost transportate la spital.
Acum 4 ore
09:40
Explozie într-un bloc din Capitală! Imagini halucinante! Toate geamurile de la Liceul Bolintineanu, sparte de la deflagrație # SpyNews
O explozie a avut loc într-un apartament dintr-un bloc din Capitală. Totul s-a petrecut în apropierea Liceului Bolintineanu. Momentan, nu se știe care a fost cauza exploziei, dar geamurile liceului au fost sparte în urma deflagrației.
09:10
Anca Lungu, motivul pentru care nu și-a mai vopsit părul de șase luni: „Am început să am fire albe de la 20 de ani” # SpyNews
Anca Lungu nu și-a mai vopsit părul de șase luni. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia, din contră, consideră că a fost o alegere înțeleaptă, mai ales că a început să își vopsească părul pentru prima dată în urmă cu mulți ani, pentru a acoperi firele albe.
08:40
Asia Express, 16 octombrie 2025. O echipă a fost eliminată. Cine a părăsit competiția: „Ne vor lipsi” # SpyNews
Trei echipe au luptat la Asia Express în cursa pentru ultima șansă. Fiecare echipă a avut de îndeplinit trei obiective în orașul Hue, iar ediția difuzată aseară s-a terminat cu o eliminare, căci amuleta a avut culoarea roșie.
Acum 12 ore
23:50
Vecinii femeii din București, găsită îngropată în pădure, declarații tulburătoare! Fiica adoptivă de 13 ani ar avea probleme cu drogurile # SpyNews
Apar detalii tulburătoare despre femeia din București, dată dispărută și găsită joi seară, îngropată într-o pădure din zona Băneasa. Vecinii Alexandrinei Stroe au făcut declarații halucinte despre viața pe care aceasta o trăia. Fiica adoptivă de 13 ani, care este și principalul suspect, s-ar confrunta cu probleme cu drogurile.
23:40
Asia Express, 16 octombrie 2025. Noi tensiuni între Anda Adam și Joseph. Proba care i-a pus în dificultate # SpyNews
După un moment emoționant și plin de iubire, tensiunile au început, din nou, să apară între Anda Adam și Joseph, în cursa pentru ultima șansă din Asia Express. Cei doi au fost puși în dificultate de o proba dificilă.
23:20
Bianca Pop de la Insula Iubirii se căsătorește cu tatăl fetiței sale! Fosta ispită, declarații în premieră despre petrecere # SpyNews
Bianca Pop de la Insula Iubirii se căsătorește! Fosta ispită trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de tatăl fetiței sale, în Spania. Cei doi urmează să devină soț și soție, iar bruneta a dezvăluit toate detaliile în emisiunea Un Show Păcătos!
Acum 24 ore
22:50
Ioana Grama și iubitul misterios, aniversare exclusivistă în Dubai! Influencerița a avut parte de o surpriză romantică | FOTO # SpyNews
Moment spectaculos pentru Ioana Grama în Dubai! Influencerița a avut parte de o surpriză romantică din partea iubitului ei, cu ocazia aniversării lor! Noul partener al Ioanei Grama a demonstrat, încă o dată, cât de romantic este!
22:40
Asia Express, 16 octombrie 2025. Momente emoționante între Anda Adam și Joseph, în cursa pentru ultima șansă: "Iartă-mă..." # SpyNews
Anda Adam și Joseph au trecut prin momente emoționante, în cursa pentru ultima șansă, din Asia Express. Proba care i-a făcut pe cei doi să-și dea frâu liber iubirii. Nu i-ai mai văzut așa în competiție!
22:20
Trei zodii din horoscop care dau lovitura în dragoste la jumătatea lunii octombrie 2025. Astrele au vești importante # SpyNews
Horoscopul lunii octombrie 2025 aduce schimbări majore pentru trei zodii. Nativii vor da lovitura în dragoste, își vor cunoaște jumătatea, iar viața lor se va transforma complet. Astrele vin cu vești importante.
22:00
Asia Express, 16 octombrie 2025. Ce probă au primit concurenții care luptă pentru ultima șansă. Nu s-au așteptat la asta # SpyNews
Trei echipe au intrat în lupta pentru ultima șansă, după ce au ajuns pe ultimele locuri la proba anterioară. Și pentru că Asia Express este plină de surpriză, competiția nu va fi deloc ușoară, în această seară. Iată la ce încercare au fost supuși!
22:00
Nu mai e cale de întoarcere! Medana, actuala soție a lui Alin Oprea, și fosta parteneră a artistului, vor sta față-n față la tribunal! Ce au de împărțit # SpyNews
După ani de scandaluri, acuzații și lupte prin instanță, fosta soție a lui Alin Oprea a făcut un nou pas neașteptat! Aceasta a decis să o dea în judecată chiar pe actuala parteneră a artistului, Medana Oprea! Procesul merge mai departe și nu mai e cale de întoarcere, mai ales că judecătorii au stabilit deja primul termen. Când se vor întâlni cele două față-n față și ce spune Medana Oprea, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre „întâlnirea” de la tribunal.
22:00
Soția lui Cristian Daminuța, totul despre lecția învățată în pauza din căsnicie! "Nimeni nu ne-a îndrumat să ne împăcăm, dimpotrivă" # SpyNews
Soția lui Cristian Daminuța vorbește despre lecția pe care a învățat-o, după ce a fost o lungă perioadă separată de fostul fotbalist. Cum au reușit cei doi să ajungă la un numitor comun și să își reia căsnicia, dar și cum sunt în momentul de față.
22:00
Liviu Puștiu intervine în scandalul dintre Jador și Lele! Focul s-a aprins cu mult timp în urmă. Cine este vinovat? # SpyNews
Liviu Puștiu intervine în scandalul momentului, cel dintre Jador și Lele. Pe cine "scoate" vinovat artistul, dar și de la ce ar fi pornit acest conflict. Manelistul spune că focul s-ar fi aprins cu mult timp în urmă. Declarații exclusive.
22:00
Notărița acuzată că fura case prin metoda „Nepotul”, într-o situație critică | Lovitură după lovitură # SpyNews
Necaz după necaz, pentru notărița judecată în dosarul caselor furate prin metoda „Nepotul”: Lidia Seceleanu, profesoară la o facultate de Drept, a primit o veste care a devastat-o!
22:00
Există cineva care o iubește pe Anda Adam mai mult chiar și decât soțul ei, Joseph! A fost tandru cu ea în public # SpyNews
Anda Adam nu este iubită doar de Joseph, iar noi avem dovada! Cântăreața a fost surprinsă de paparazzii Spynews, în ipostaze tandre. Iată cine o iubește atât de mult, încât a sărutat-o! Imaginile vorbesc de la sine!
22:00
Infractorul cu opt clase care participa la acțiuni ale Poliției Române, cu legitimație falsă și pistol de jucărie, a făcut șapte victime. Nu singur, ci cu ajutorul unui polițist adevărat, care continuă să lucreze în Poliția Română și să... aplice legea!
21:30
Este sau nu Ilona Brezoianu pregătită pentru momentul în care va deveni mămică? A făcut mărturisiri neașteptate: "Nu mă pricep..." # SpyNews
Ilona Brezoianu urmează să nască în scurt timp și a făcut mărturisiri șocante despre viitoare viață de mămică. Le-a explicat urmăritorilor cât de pregătită este pentru acest "rol". Nu te-ai fi așteptat la asta!
21:10
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure! Fiica adoptivă de 13 ani, suspectată de crimă # SpyNews
Descoperire îngrozitoare în București! Trupul femeii, care a fost dată dispărută în urmă cu o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Anchetatorii au doi suspecți pe listă, unul dintre ei fiind fiica adoptivă în vârstă de 13 ani.
21:00
Motivul pentru care o cântăreață de la noi nu vrea să audă de rochia de mireasă! De ce exclude să se căsătorească # SpyNews
O cântăreață de la noi nici nu vrea să audă de nuntă! Deși toată lumea așteaptă ca artista să facă pasul cel mare, ea spune clar că nu se vede în rochie de mireasă. De ce exclude din start varianta de a se căsători și ce a declarat, în exclusivitate, pentru Spynews.ro.
21:00
Tom Cruise și Ana de Armas s-ar fi despărțit după 9 luni de relație! Cum s-ar fi ajuns la separare # SpyNews
Tom Curise și Ana de Armas s-ar fi despărțit după aproape 9 luni de relație! Starul de la Hollywood și actrița spaniolă ar fi decis să rămână doar prieteni. Iată de ce ar fi luat această decizie, după aproape 9 luni în care au format un cuplu.
20:30
Cum își răsfață Andreea Tonciu fiica, în vacanță. Vedeta este în Dubai, alături de familie # SpyNews
Andreea Tonciu petrece momente de neuitat în Dubai, alături de familia ei. Recent, bruneta le-a arătat urmăritorilor săi cum o răsfață pe Rebecca, fiica ei, în vacanță. Iată ce îi place micuței să facă!
20:30
Mireasa – Capriciile Iubirii. Scandal între Liviu și Diana, în direct! Reproșurile concurentului au enervat-o: ”Ai ură interioară” # SpyNews
Liviu și Diana au avut parte de un conflict în direct, la Mireasa - Capriciile Iubirii. Concurentul a fost nemulțumit de atitudinea Dianei, motiv pentru care a decis să clarifice tensiunile dintre ei.
19:40
Apariție neașteptată în mediul online! Irina Columbeanu, alături de Andreea Bostănică. Unde s-au întâlnit # SpyNews
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au șocat Internetul! Influencerițele s-au întâlnit și s-au filmat împreună. Cele două parcă se cunosc de o viață! Iată cum s-au afișat!
19:40
Maria Constantin și soțul ei au împlinit 6 ani de relație! Artista i-a făcut lui Robert o declarație de dragoste unică: ”Nu mai credeam în iubire” # SpyNews
Maria Constantin și Robert Stoica au împkinit șase ani de relație! Cântăreața i-a făcut soțului ei o declarație de dragoste unică, cu care a reușit să își emoționeze fanii. Maria Constantin și Robert Stoica au o relație din anul 2019 și sunt soț și soție de doi ani.
19:10
Carmen de la Sălciua a decis că a venit momentul pentru un mic refresh, așa că a plecat spre Capitală, acolo unde a ajuns direct pe mâna esteticianului. Cântăreața a povestit exact la ce proceduri a apelat.“
19:00
De la creatorii celor mai mari reality show-uri din Romania, în curând, o nouă versiune pentru succesul Survivor. Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor # SpyNews
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii - Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
19:00
Probleme în familia Clejanilor! Ioniță s-ar confrunta cu probleme de sănătate și ar fi ajuns la spital. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare chiar de fiul său, Fulgy, care îl susține în aceste momente dificile.
18:40
Prietenele Mădălinei, tânăra moartă într-un spital privat din Constanța după ce a născut, mesaje cutremurătoare: ”Ea a fost cea mai precaută...” # SpyNews
Prietenele Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat din Constanța, sfâșiate de durere! Acestea au transmis mesaje șocante în urma celor întâmplate.
18:20
Interlop din București, reținut după ce l-ar fi amenințat cu briceagul pe profesorul de sport al fiicei sale! Ce l-ar fi scos din sărite pe bărbat # SpyNews
Scene șocante într-o școală din București. Un interlop l-ar fi amenințat cu briceagul pe profesorul de sport al fiicei sale. Polițiștii au luat măsuri urgentef față de bărbat, după ce profesorul a sunat la 112.
18:00
Ce se întâmplă cu averea lui Cornel Păsat și a Biancăi, dacă vor divorța! Dansatorul a evaluat deja vila de aproape jumătate de milion de euro # SpyNews
Cornel și Bianca Păsat trec printr-o perioadă foarte dificilă în căsnicia lor. Soția dansatorului a plecat de acasă cu fiul lor și ar vrea să divorțeze de el. Deși Cornel Păsat a mărturisit că nu vrea să se despartă de Bianca, ideea divorțului devine din ce în ce mai realistă, astfel că și-a evaluat deja averea.
17:20
Acces Direct. Cazul șocant al Anei, o femeie din Timiș, care a rămas fără bijuteriile prețioase pe care le avea în casă. Pe cine suspectează de furt # SpyNews
Un nou caz halucinant a fost prezentat în cadrul emisiunii Acces Direct. Doamna Ana locuiește în satul Iohanisfeld, județul Timiș și a trecut printr-o întâmplare care i-a marcat viața profund. A fost jefuită și lăsată fără bijuteriile de aur pe care le avea.
17:20
Robert Lele regretă scandalul în care a fost implicat! Cum a reacționat, după ce Andra Volos a fost jignită # SpyNews
Robert Lele a transmis mesajul decisiv în cel mai recent scandal din showbiz! Manelistul regretă tensiunile care s-au aprins în ultima perioadă, după ce inclusiv Andra Volos a fost jignită și criticată. Iată care a fost reaacția neașteptată a lui Robert Lele.
16:50
El este Fabian, băiețelul de doar 8 ani găsit mort după zile întregi în care a fost dispărut. Copilul ar fi fost ucis # SpyNews
Fabian, copilul dispărut în urmă cu câteva zile, a fost găsit mort. Trupul neînsuflețit al copilului a nost descoperit într-o zonă împădurită. Anchetatorii cercetează un caz de crimă, dar nu sunt excluse nici alte ipoteze.
16:10
O copilă de doar 13 ani din Capitală este suspectată că și-ar fi ucis mama! Trupul neînsuflețit al femeii nu a fost încă găsit. Cine a dat alarma # SpyNews
Scene șocante în Capitală! O minoră în vârstă de 13 ani a fost acuzată că și-ar fi ucis mama. La momentul actual, polițiștii caută trupul neînsuflețit al femeii. Iată cine a alertat autoritățile!
15:50
Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în căsătorie! Primele declarații despre momentul emoționant: "A fost cu peripeții, s-a pierdut inelul..." # SpyNews
Sara, fiica Adinei Buzatu, a fost cerută recent în căsătorie într-un moment plin de emoție, dar nu lipsit de peripeții. Tânăra a povestit în exclusivitate, în platoul Știrilor Antena Stars, alături de mama ei, cum s-a desfășurat această surpriză romantică pe Lacul Garda, chiar sub un castel.
15:40
Raluca Ropotan, motivul pentru care a renunțat la televiziune, la doar 19 ani. Fiica lui Stelian Ogică a vorbit și despre relația cu tatăl ei # SpyNews
Fiica lui Stelian Ogică formează un cuplu de 15 ani cu Adrian Ropotan, cu care are și un fiu. Raluca Ropotan a renunțat la televiziune la doar 19 ani și spune că nu regretă decizia. În prezent, se ocupă alături de soțul și tatăl ei de afacerea lor în domeniul construcțiilor.
15:00
Fosta soție a lui Lino Golden, Delia, și esteticianul vedetelor s-au despărțit? Blondina, mesaj tranșant: „E tristă generația în care trăim” # SpyNews
Fosta soție a lui Lino Golden, Delia, forma un cuplu cu medicul estetician Auday Al Ahmad. Cei doi nu erau împreună de mult timp, ci de câteva luni, însă relația lor a fost pusă sub semnul de întrebării de urmăritorii Deliei, după ce au observat că blondina face publice în ultima perioadă mesaje în care vorbește despre relații.
14:50
Philipp Plein, noi dovezi în scandalul cu mama a doi dintre copiii săi, Lucia Bartoli! Designerul dă cărțile pe față: "Te-am tratat ca pe o prințesă" # SpyNews
Philipp Plein a oferit noi detalii în scandalul cu Lucia Bartoli, mama a doi dintre copiii săi. Designerul a ales să răspundă public acuzațiilor, clarificând că întotdeauna a tratat-o cu respect și considerație.
14:20
Cât de mult s-a schimbat Daiana de la Mireasa, sezonul 10, la aproape un an de la participarea la emisiune. Este sau nu într-o nouă relație după divorțul de Cristi # SpyNews
Daiana și Cristi de la Mireasa au divorțat în urmă cu câteva luni. Fosta concurentă nu s-a mai afișat alături de un alt bărbat, după separarea de fostul concurent, însă a dat de înțeles că știe cum vrea să fie următorul iubit. Bruneta a slăbit în ultimele luni și arată impecabil.
14:20
Roxana Blagu, faţă în faţă cu trecutul! Ce spune despre fiica ei care o respinge, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Pregătiți-vă pentru o ediție plină de dezvăluiri, analize și povești care vor stârni controverse, duminică, de la ora 13.00, într-o nouă ediţie “Spynews TV”, pe Antena Stars.
14:20
Avocata lui Gabi Bădălău, dovezi din dosar! De ce a cerut Claudia Pătrășcanu executarea silită în instanță # SpyNews
Lucrurile nu sunt deloc în regulă între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Deși au divorțat în anul 2022, prin acord la Judecătoria Sectorului 6, iată că după trei ani de la separarea în acte, apele sunt din ce în ce mai învolburate. Avocata lui Gabi Bădălău vine cu dovezi din dosar! De ce a cerut Claudia Pătrășcanu executarea silită în instanță.
13:40
Turnul Eiffel, la un pas de a fi demolat în 2026? Cum a comentat societatea care îl administrează zvonurile din ultima perioadă # SpyNews
În ultima perioadă, au apărut informații potrivit cărora Turnul Eiffel va fi demolat în 2026. Zvonurile au fost alimentate și după ce atracția turistică a fost închisă temporar la începutul acestui luni.
