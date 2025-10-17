Discuția lui Trump cu Putin l-a luat prin surprindere pe Zelenski
Profit.ro, 17 octombrie 2025 11:50
Volodimir Zelenski a fost surprins de discuția telefonică purtată de președintele american cu liderul rus și reuniunea între cei doi anunțată să aibă loc în curând la Budapesta.
Acum 5 minute
12:10
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
Acum 10 minute
12:00
Explozie puternică în București. Mărturia unei femei care locuiește în fața blocului explodat: "Ăia de ce verificau gazele? De la gaze a fost" VIDEO&FOTO # Profit.ro
O femeie care locuiește în blocul de vis-a-vis spune că a văzut doi oameni care lucrau la instalația de gaze și crede că acesta este motivul deflagrației.
12:00
Guvernul Elveției a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru 2026.
Acum 30 minute
11:50
11:40
Acum o oră
11:30
Jurnalistul Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii Report difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a denunțat explozia mașinii sale, cauzată, se pare, de un dispozitiv plasat sub vehicul, în timp ce era parcat în fața casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene, transmit AFP și EFE.
11:30
ULTIMA ORĂ Dacia Sandrider și Sebastien Loeb, pe primul loc înainte de ultima etapă a Raliului Marocului # Profit.ro
Sebastien Loeb a reușit să-și consolideze primul loc în Maroc, după patru etape ale competiției. În penultima etapă el a terminat pe podium și ar putea câștiga pentru prima dată acest raliu.
11:30
11:30
Explozie puternică în București. Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală, imediat după explozie VIDEO&FOTO # Profit.ro
„Câțiva elevi au avut nevoie de îngrijiri la fața locului, dar nu au fost transportați la spital”, a spus Inspectoratul Școlar, într-un comunicat.
11:20
Explozie puternică în București. 13 răniți au fost transportați la spitale, cei mai mulți în stare de urgență, critică VIDEO&FOTO # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în urma exploziei produse la un bloc din București, au fost transferați 13 pacienți către unități sanitare, printre victime fiind doi copii, de 12 și 17 ani.
11:20
Acum 2 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Explozie puternică în București. Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele afectate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele relocate în urma exploziei de la un bloc din Sectorul 5.
11:10
Explozie puternică în București. Dronă ridicată pentru obținerea unor imagini de ansamblu din zona afectată VIDEO&FOTO # Profit.ro
O dronă a fost ridicată pentru obținerea unor imagini de ansamblu din zona afectată de explozia produsă la un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.
11:00
Electrica SA, cu statul român cel mai mare acționar, a demarat proiecte de stocare de energie de 1.000 MWh, mai mult decât dublul capacității totale actuale a României # Profit.ro
Compania de furnizare, distribuție, producție și stocare de energie Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, cu peste 49% din capital, a anunțat că a demarat proiecte de stocare de energie de 1.000 MWh.
11:00
Explozie puternică în București. Geamuri sparte la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu. Elevii și profesorii, evacuați VIDEO&FOTO # Profit.ro
Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineau a fost afectat de explozia violentă care s-a produs la blocul aflat în spatele unității de învățământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagrației.
11:00
Explozie puternică în București. Poliția rutieră a deviat traficul în zona Calea Rahovei VIDEO&FOTO # Profit.ro
Poliția a delimitat perimetrul afectat de explozia de la un bloc din Sectorul 5 din Calea Rahovei și a deviat traficul.
11:00
Un alt bloc de locuințe aflat în apropiere a fost afectat de explozia care a avut loc la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, a anunțat ISUBIF.
10:50
10:50
O celulă de criză a fost constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru coordonarea integrată cu Departamentul pentru Situații de Urgență - Ministerul Afacerilor Interne și managerii spitalelor de urgență în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5.
10:50
În vârstă de 18 ani, Lamine Yamal, starul echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului și din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiți din lume în 2025, conform Forbes.
10:40
Caloria.ro - Cele trei semne că bananele tale sunt prea coapte pentru a mai fi sigure de consum # Profit.ro
Cele trei semne că bananele tale sunt prea coapte pentru a mai fi sigure de consum!
10:40
10:20
ANAF, explicații după gemul bunicii - nu intenționează fiscalizarea autoconsumului populației # Profit.ro
ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației, spune conducerea instituției
10:20
Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, magazinele Auchan din toată țara sărbătoresc 19 ani de prețuri mici zi de zi, cu peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.
10:20
Urban.ro - Rowan Atkinson vine de Crăciun pe Netflix, într-o miniserie în care are grija de un bebeluș # Profit.ro
Netflix a anunțat o nouă comedie de familie pentru acest Crăciun cu Rowan Atkinson protagonist.
Acum 4 ore
10:10
De ce urăsc pisicile apa? Este bine cunoscut faptul că majoritatea pisicilor detestă să se ude.
10:10
10:00
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Bucăți din clădire s-au desprins și au căzut lângă bloc # Profit.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.
09:50
Casa-gradina.ro - Controlul consumului de energie electrică în sezonul rece: trucuri de știut # Profit.ro
Odată cu venirea sezonului rece, consumul de energie electrică crește inevitabil.
09:50
09:30
Casalux.ro - FOTO Mituri false care ne-au modelat amenajarea caselor și cum scăpăm de aceste greșeli # Profit.ro
Albul merge oriunde, camerele mici trebuie să aibă pereți albi, mobila într-o cameră trebuie să fie într-un singur fel – idei auzite des despre cum se amenajează o locuință și care au modelat, ani de-a rândul, inclusiv locuințele românilor.
09:20
Bucureștiul este un oraș care trăiește simultan în mai multe epoci: tramvaie vechi și trotinete electrice, bulevarde sovietice și clădiri de sticlă, străzi fără trotuare și parcuri de birouri.
09:10
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon cu pedigree italian și suflet românesc, un vin intens, cu arome de mure, prune, cireșe sălbatice, ciocolată neagră, lemn dulce, cafea și vanilie. Savuros alături de carne roșie sau vânat # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cantus Primus Cabernet Sauvignon 2022, este un vin roșu puternic și elegant, maturat 18 luni în baric, cu arome intense de fructe negre, ciocolată amăruie și note fine de vanilie.
09:00
Scopul este să comunici fără să iei ochii de la drum.
08:50
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna ianuarie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
08:30
Hidroelectrica vrea asigurător pentru răspunderea profesională a managerilor. Bugetul poliței depășește 10 milioane de lei # Profit.ro
UNIQA Asigurări și Asirom VIG au depus la Hidroelectrica oferte pentru furnizarea de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții), poliță de tip D&O (Directors & Officers Liability), pe o perioadă de 12 luni.
08:20
Casa de Pensii a primit o ofertă pentru furnizarea infrastructurii IT care va asigura continuitatea serviciilor critice în caz de dezastru # Profit.ro
Wing Leading Edge a depus ofertă la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru furnizarea unei soluții integrate care va permite instituției asigurarea continuității serviciilor critice în caz de dezastru, bugetul proiectului fiind estimat la 34,1 milioane de lei, fără TVA.
08:20
Decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene: Câinii sunt considerați bagaje în timpul călătoriei cu avionul # Profit.ro
Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obișnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene și nu dă dreptul obținerii unei despăgubiri mai mari de la compania aeriană, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-un aviz, transmite AFP.
Acum 6 ore
08:00
Ministerul Sănătății primește patru oferte pentru proiectul de eficientizare prin digitalizare. Buget de peste 66 milioane lei # Profit.ro
Vodafone Romania, Total Soft, Infodif Yazilim (Turcia) și asocierea Arobs Systems (lider) și Mindsoft IT Solutions s-au înscris la o licitație organizată de Ministerul Sănătății pentru implementarea unui sistem informatic integrat destinat digitalizării activității instituției, simplificarea procedurilor administrative și a proceselor de lucru, în cadrul proiectului "Transformare digitală a Ministerului Sănătății", proiect finanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Bugetul procedurii a fost estimat la 66 milioane lei, fără TVA, pentru 6 luni.
08:00
DOCUMENT 3 oferte de consultanță la Complexul Energetic Oltenia, pentru transferul pe o firmă separată al termocentralelor pe cărbune și carierelor de lignit ce vor fi închise # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a primit 3 oferte de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății, conform datelor Profit.ro.
07:50
FintechOS în 2024: Afacerile au crescut, pierderea a scăzut, tăierile de personal au continuat # Profit.ro
FintechOS, startup fondat de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, specializat în soluții pentru accelerarea transformării digitale a instituțiilor financiare, desprins în 2017 din compania locală Softelligence, a consemnat o cifră de afaceri de 98,54 milioane de lei în 2024, în creștere cu 14,7% față de anul precedent. Cifrele financiare ale companiei pe anul 2024 au fost acum prezentate.
07:40
Se reduce termenul de plată între profesioniști, noi reguli privind plățile de către instituții publice și TVA la încasare - proiect de lege # Profit.ro
Termenul de plată între profesioniști ar urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante ar trebui să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele în bugetul propriu de la bugetul de stat sau din fonduri nerambursabile, prevede un proiect de lege depus în Parlament. De asemenea, persoanele impozabile ar putea aplica TVA la încasare și în situațiile în care cifra de afaceri trece de un anumit nivel, dacă este strict o consecință a unui contract derulat cu o instituție de stat, prevede proiectul.
07:30
DOCUMENT - CFR Călători a respins ofertele Omniasig VIG și Groupama pentru asigurarea celor 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și a angajaților ce urmau să le deservească # Profit.ro
CFR Călători a respins ofertele Omniasig VIG și asocierii Groupama (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) pentru asigurarea celor 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și a angajaților care urmau să le opereze, deservească sau întreține.
07:30
BRD și UniCredit Bank România au depus oferte la o licitație organizată de CFR Călători pentru servicii de creditare în sumă de 208,722 milioane de lei, banii urmând să fie utilizați pentru refinanțarea unor împrumuturi cu scadență la 30 octombrie 2025 și care au fost utilizate pentru finanțarea capitalului circulant al transportatorului feroviar.
07:20
Autoturismele, autoutilitarele, tractoarele și motociclete - folosite și fără înmatriculare - proiect # Profit.ro
Toate tipurile de vehicule neînmatriculate - inclusiv autoturisme, autoutilitare, tractoare și motociclete - ar putea fi utilizate, exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri aflate în proprietate privată sau în alte zone, cu condiția ca acestea să nu fie conduse pe drumurile publice.
07:10
GRAFICE Importuri ridicate, exporturi reduse: 90% din gazul care intră în România, alocat pieței interne. Fluxuri nule către Ungaria # Profit.ro
România importa joi gaze via Bulgaria la capacitate maximă, în timp ce exporturile se situau la un nivel minim, cele către Ungaria fiind nule. Rezultatul: un procent de peste 87% din volumul ridicat de gaze care intră în România aste alocat acoperirii cererii de consum și înmagazinare de pe piața internă.
07:00
Parcul eolian Ialomița, printre cele mai mari din România, va fi echipat cu turbine ale colosului american GE # Profit.ro
Viitoarea centrală eoliană de peste 250 MW din Ialomița va fi alimentată de turbine produse de GE Vernova, furnizor de echipamente și servicii energetice desprins în 2021 din colosul american General Electric.
Acum 8 ore
06:10
Concept spectaculos. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
VIDEO Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP. Angajații din spitale, la control. A ratat România startul? - Profit Health.forum # Profit.ro
Sistemul de sănătate din România a făcut progrese foarte mari în ultimii ani, dar ratează unele ocazii de a face lucrurile bine de prima dată, semnalează jucătorii din sistemul medical, prezenți la Profit Health.forum – Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile – Ediția a XVI-a.
