Discuția lui Trump cu Putin l-a luat prin surprindere pe Zelenski

Termenul de plată între profesioniști ar urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante ar trebui să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele în bugetul propriu de la bugetul de stat sau din fonduri nerambursabile, prevede un proiect de lege depus în Parlament. De asemenea, persoanele impozabile ar putea aplica TVA la încasare și în situațiile în care cifra de afaceri trece de un anumit nivel, dacă este strict o consecință a unui contract derulat cu o instituție de stat, prevede proiectul.