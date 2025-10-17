Un bărbat a sfârșit ucis de urs lângă Bicaz Chei. Trupul, găsit pe un deal chiar de fiul său

Newsweek.ro, 17 octombrie 2025 11:50

Tragedie în județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani din Bicaz Chei a fost găsit mort pe un deal din ap...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
12:10
Copil accidentat de o trotinetă electrică în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni Newsweek.ro
Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, viner...
Acum 10 minute
12:00
Economia puternică a Elveției pune frână. Taxele vamale impuse de Trump, „o povară grea” Newsweek.ro
Războiul economic declanat de Trump prin impunerea de taxe vamale diferențiate bunurilor importate î...
Acum 30 minute
11:50
Un bărbat a sfârșit ucis de urs lângă Bicaz Chei. Trupul, găsit pe un deal chiar de fiul său Newsweek.ro
Tragedie în județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani din Bicaz Chei a fost găsit mort pe un deal din ap...
Acum o oră
11:30
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? Newsweek.ro
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? O exp...
11:30
Tabloul „Nature morte à la guitare” semnat de Picasso a fost furat. Este estimat la 600.000 € Newsweek.ro
Un tablou semnat de Picasso, intitulat „Nature morte à la guitare” (Natură moartă cu chitară), a căr...
11:20
Putin, speriat de planul lui Trump de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei: „Este o armă brutală” Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că în urma ultimei discuții cu Trump, dictatorul rus Vladimir Putin și-a exp...
Acum 2 ore
11:10
Explozie în București. Școala de lângă blocul afectat, evacuată. Ce pagube sunt? Newsweek.ro
La școala aflată în apropierea blocului care a explodat în cartierul Rahova, au fost constatate pagu...
11:00
Un deputat trece de la Șoșoacă la George Simion. Șeful AUR: Lăsați traseiștii să vină la mine Newsweek.ro
Traseismul politic pare că a devenit principalul „motto” al partidului extremist AUR. De curând, dep...
10:50
Pepco a declarat faliment în Germania. Ce se întâmplă cu magazinele din România? Cifrele spun totul Newsweek.ro
Pepco a intrat în faliment în Germania, iar experții indică acest lucru ca fiind un alt semn al prob...
10:30
Explozie în București. Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Se identifică paturi la ATI Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză. Se identifică numărul de paturi ...
10:20
Explozie în cartierul Rahova. Poliția a oprit circulația în zonă Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Poliția a delimitat p...
Acum 4 ore
09:50
METEO Se schimbă vremea! Ce anunță meteorologii că se întâmplă până la jumătatea lui noiembrie? Newsweek.ro
După săptâmânile cu coduri roșii, portocalii și galbene de ploi și inundații și temperaturi scăzute,...
09:40
Crimă șocantă în Brașov. Un bărbat și-a ucis iubita sub ochii copilului. A anunțat totul pe TikTok Newsweek.ro
O femeie din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, sub privi...
09:40
Explozie puternică într-un bloc din București. A fost activat Planul Roșu de Intervenție Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc de 8 etaje din București.
09:40
Care români din Italia vor avea pensii mai mari? Pentru ce meserie se acordă puncte în plus Newsweek.ro
Mulți români care lucrează în Italia activează ca îngrijitori, iar pentru cei cu contracte stabile ș...
09:20
Raport oficial Microsoft: Rusia a intensificat războiul cibernetic asupra Ucrainei și țărilor NATO Newsweek.ro
Un raport anual publicat de Microsoft confirmă că Rusia și grupuri cibernetice afiliate au vizat în ...
09:20
Bărbat găsit mort pe un deal, în condiții suspecte. Ce spun polițiștii? Newsweek.ro
Un bărbat a fost găsit mort pe un deal din apropierea locuinței. Fiul său a anunțat autoritățile. Po...
09:00
Un tânăr și-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave Newsweek.ro
Un tânăr din Timișoara a recurs la un gest extrem după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pe...
08:50
Cine sunt cei 3 procurori care îi vor ancheta colegii - magistrați? Au salariu de minim 18.000 lei Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat 3 propuneri pentru secția care cercetează infracțiuni...
08:40
Incendiu puternic în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Două hale au fost cuprinse de flăcări Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în comuna Dumbrăveni, județul Suce...
08:20
De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, fără antecedente? Care sunt semnele Newsweek.ro
Medciii se întreabă tot mai des - De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, f...
Acum 6 ore
08:10
Ace Frehley, chitaristul exploziv al formației Kiss, a murit. Avea 74 de ani Newsweek.ro
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cel...
08:00
Un secret ascuns de 16 ani: o femeie a aflat de amanta soțului la înmormântarea tatălui. Ce a făcut? Newsweek.ro
O femeie din China a aflat că soțul o înșela de 16 ani, după ce amanta a apărut la înmormântarea tat...
07:50
VIDEO Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi după ce a ros o baterie Newsweek.ro
Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să ro...
07:40
Mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în România au fost audiaţi în cadrul dosarului de genocid Newsweek.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în Ro...
07:40
Marea Britanie trimite experți antidrone în Moldova pentru a contracara incursiunile Rusiei Newsweek.ro
Marea Britanie trimite o echipă de experți în drone în Republica Moldova pentru a instrui trupele în...
07:30
Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic? Newsweek.ro
Eliminarea subvenționării prețului energiei electrice de la buget a dus aproape și la dublarea tarif...
07:20
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi Newsweek.ro
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi. ...
07:10
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei? Newsweek.ro
Curtea Constituțională a dat o decizie importantă care clarifică anumite spețe care pot apărea la pe...
Acum 12 ore
00:30
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar Newsweek.ro
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar...
Acum 24 ore
22:40
Donald Trump susţine că se va întâlni cu Vladimir Putin, la Budapesta Newsweek.ro
Donald Trump susţine că se va întâlni cu Vladimir Putin, la Budapesta„ "Să vedem dacă putem pune cap...
22:10
Sora fostului ministru Carmen Dan, reţinută. Este vizată într-un dosar de înşelăciune Newsweek.ro
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi încă o femeie au fost reţinute. Cele două sunt vizat...
21:30
Ilie Bolojan spune că, în principiu, salariu minim nu creşte. PSD îl contrazice Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, prin purtătorul de cuvânt, că, în principiu, salariu minim nu cre...
21:20
Zece companii mari ar putea primi peste 100.000.000 euro. Care e motivul? Newsweek.ro
Ministerul Muncii vrea să modifice legea care reglementează Fondul de garantare pentru plata creanțe...
21:00
Corpul unei femei din Bucureşeti a fost găsit într-o pădure. Casa acesteia este ciudată Newsweek.ro
Corpul unei femei a fost găsit într-o pădure, lângă Bucureşti. Casa acesteia este ciudată. Nişte ind...
20:20
Hala unei foste fabrici de lângă autostradă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro Newsweek.ro
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la...
20:20
Alex Florenţa: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem ținte în continuare Newsweek.ro
Procurorul general Alex Florin Florenţa a declarat că toate firele războiului hibrid din România duc...
20:00
VIDEO Gabriela Hârţescu, Envisia: Contează toată durata de viaţă a produsului, nu doar cumpărarea sa Newsweek.ro
PhD Gabriela Hârţescu, membru al board-ului Envisia - Boards of Elite, spune că nu trebuie să te gân...
19:50
VIDEO Dan Burlacu, UpVenturia: Binele nu e absent. Prin ESG, are nevoie de o voce mai puternică Newsweek.ro
Dan Burlacu, managing partner la UpVenturia, spune că el crede că binele nu e absent în ţara asta şi...
19:40
Ce schimbări apar în comportamentul oamenilor când se culcă târziu. De ce să nu iei decizii atunci Newsweek.ro
Multe dovezi sugerează că mintea umană funcționează diferit dacă ești treaz noaptea. După miezul nop...
19:40
VIDEO Andreea Nicolae, Pivot-C: România a realizat foarte puţin din planul pentru economia circulară Newsweek.ro
Andreea Nicolae, cofondator şi managing partner la Pivot-C, spune că România a realizat foarte puţin...
19:20
O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iertat-o” judecătorii Newsweek.ro
O decizie bizară - O femeie care și-a ajutat soțul să se sinucidă nu va fi anchetată. De ce au „iert...
19:10
Angajații care lucrau la Salina Praid vor primi 9000 lei de la stat. Nu mai au locuri de muncă Newsweek.ro
Cei 49 de angajați care lucrau la Salina Praid distrusă de inundații vor primi o compensație de 9000...
18:50
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii Newsweek.ro
Parchetul General are un nou dosar care îl vizează pe Horațiu Potra. Vezi ce verifică procurorii. „N...
18:40
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă Newsweek.ro
Toamna se pune varza murată la borcan. Rețeta tradițională și sfaturi ca să iasă acră și gustoasă. V...
18:20
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump Newsweek.ro
Consiliul din Cernihiv redenumește Piața Basmelor în cinstea președintelui american Donald Trump. De...
18:10
Cum poți să te angajezi electrician în Germania? Ai 4.000 € salariu, transport și cazare asigurate Newsweek.ro
Românii reușesc tot mai greu să își găsească locuri de muncă în țară. Iar cei specializați în anumit...
18:10
Ce se mai întâmplă pe Autostrada 8 paralizată de contestații? Newsweek.ro
Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au c...
18:00
Încep lucrările la Drumul Expres Focșani–Brăila: 73 km de drum rapid care vor lega Moldova de Dunăre Newsweek.ro
România se apropie de un nou drum de mare viteză: Drumul Expres Focșani–Brăila, cu o lungime de 73,5...
17:50
Cum arată planul de apărare al Europei împotriva Rusiei. Se face în două trepte, 2027 și 2030 Newsweek.ro
Comisia Europeană a dezvăluit „Foaia de parcurs pentru pregătirea în apărare 2030”, propunând patru ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.