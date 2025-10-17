Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
17 octombrie 2025
Metaloglobus – FCSB se va juca sâmbătă la Clinceni, de la ora 20:30, iar partida contează pentru etapa a 13-a din Liga 1. FCSB este acum pe locul 12 în Superliga, cu 13 puncte adunate după 12 etape, în timp ce în Europa a adunat doar trei puncte, după primele două etape, scor 1-0 cu […]

Vești bune pentru aceste trei zodii. Vor fi vedetele iernii pentru că norocul se va abate asupra lor # Gândul
După o perioadă marcată de încercări și greutăți, Universul se aliniază și oferă o recompensă divină pentru zodiile care au suferit în tăcere. Vremuri extraordinare pentru aceste trei zodii. Iarna care se apropie aduce o renaștere spectaculoasă pentru trei zodii care vor străluci mai mult ca niciodată. Energia lor se va transforma radical, iar norocul […]
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri” # Gândul
Rapidul pregătește derby-ul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul Costel Gâlcă are și alte probleme pe cap dincolo de jocul împotriva rivalei tradiționale. Unul dintre oamenii de bază ai echipei sale a ajuns în cârje și nu se știe dacă anul acesta va mai prinde vreun meci. De altfel, […]
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid # Gândul
FCSB primește lovitură după lovitură. Accidentarea lui Mihai Popescu, petrecută la echipa națională, în meciul cu Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0, în preliminariile C.M. 2026, nu este singura bătaie de cap a campioanei. Staff-ul tehnic a mai aflat o veste proastă – nu va putea conta nici pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african în vârstă de […]
Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit” # Gândul
Tragedia din Rahova pune, din nou, sub semnul întrebării modul în care autoritățile au capacitatea de a preveni astfel de evenimente care, din nefericire, duc la moartea unor oameni nevinovați. Trei persoane au fost ucise în urma deflagarației, iar 11 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au […]
FOTO. MĂRTURISIREA dureroasă a Andreei Marin. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri dureroase. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri”, a explicat vedeta. La podcastul „Fain și Simplu”, realizat de Mihai Morar, Andreea Marin a fost întrebată pe cine și-ar dori cel mai mult lângă ea. Răspunsul celei supranumite”Zâna Surprizelor” a fost unul […]
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu susține, în cel mai nou jurnal al său, că „punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă”. „Știrea despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, decisă într-o convorbire telefonică dintre președintele american și președintele rus, m-a surprins ca invitat la emisiunea Marius […]
5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război # Gândul
O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Finlanda are 50.000 de buncăre. Acestea pot adăposti întreaga populație în cazul unui război. Încă de la Războiul de Iarnă din 1939/1940, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre până au […]
O explozie devastatoare a avut loc în București, în această dimineață, în Rahova, iar bilanțul este unul tragic – 3 morți și 11 răniți. Locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere. Gândul prezintă imagini cu un puternic impact emoțional. Unul dintre locuitorii […]
Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure # Gândul
Mulți șoferi se întreabă care sunt modificările pe care ei nu pot să le facă pe mașinile lor. Dacă nu se respectă legea, sancțiunile pot fi dure. Astfel, șoferii nu pot schimba culoarea unui autoturism, prin vopsire sau colantare, faptă care vine cu implicații legale. Posesorii de mașini trebuie să știe, deci, că orice modificare […]
A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron # Gândul
Fostul prim-ministru al Franței Edouard Philippe dezaprobă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, anunț făcut de premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, în urma unui compromis făcut cu Partidul Socialist. Philippe, susținător al creșterii vârstei legale de pensionare la 67 de ani și al introducerii unei măsuri de capitalizare, și-a exprimat ferm opinia cu privire […]
Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, analizează convorbirea telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, evidențiind o schimbare radicală în narativul despre războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Inițial, se vorbea despre un Trump dezamăgit de Putin care sprijinea Ucraina prin livrarea de rachete Tomahawk, iar […]
Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii foarte puternice care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei. Blocul afectat se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu și alimentarea cu gaz a fost oprită. Explozia a avut loc dimineață și, potrivit primelor informații, două persoane […]
Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente # Gândul
Parlamentul României se pregătește pentru o creștere semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică în 2026. Potrivit unui anunț postat de Camera Deputaților în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) la data de 7 octombrie 2025, instituția are în plan să încheie un contract pentru furnizarea de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie […]
Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site # Gândul
La o zi după ce Gândul a scris despre lipsa declarațiilor de avere și interese de pe site-ul Guvernului a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), Guvernul a reacționat a doua zi. A publicat cele două documente pe site, așa cum a cerut Ilie Bolojan pe 8 august. După ședința de Guvern de joi, 16 octombrie, […]
Copiii și cadrele didactice din liceul din apropierea blocului care a explodat au fost evacuați. Școala a suspendat orele # Gândul
Explozia care a distrus un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei a afectat și liceul din apropiere, precum și cadrele didactice și copiii care se aflau la ore în acel moment. Ministrul Educației, Daniel David, spune că au fost suspendate cursurile, iar aceia care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost tratați […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat că anularea alegerilor prezidențiale nu poate fi înțeleasă fără a privi în contextul ascensiunii lui Nicușor Dan. El a spus că motivele oficiale invocate de Curtea Constituțională nu au legătură cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Alegerile au fost […]
Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre întâlnirea de la Budapesta dintre acesta din urmă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Anunțul vine după ce Orban a discutat la telefon despre acest subiect și cu Donald Trump, în cursul serii de joi, scrie […]
Un însoțitor de zbor a dezvăluit pe o platformă online câți bani câștigă lunar și a vorbit despre avantajele și dezavantajele acestei meserii. O postare pe internet a stârnit discuții aprinse pe marginea subiectului cu salariul unui însoțitor de bord în 2025. De altfel, meseria de însoțitor de zbor este una la care visează mulți […]
Copiii și cadrele didactice din liceul din apropierea blocului care a explodat au fost evacuați # Gândul
Explozia care a distrus un bloc de locuințe din Sectorul 5 a afectat și liceu din apropiere, precum și cadrele didactice și copiii care se aflau la ore în acel moment. Ministrul Educației, Daniel David, spune că au fost suspendate cursurile, iar aceia care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost tratați la cabinetul […]
Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul # Gândul
Gruparea islamistă Hamas și-a reafirmat, vineri, angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, negociat cu Israelul, în conformitate cu planul propus de președintele SUA, Donald Trump. „Procesul de returnare a cadavrelor prizonierilor israelieni ar putea dura ceva timp, deoarece unele dintre aceste cadavre au fost îngropate în tuneluri distruse de […]
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 13– 1 = 11 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol. De data aceasta trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a […]
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său. Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă Ok… Ai […]
Elena s-a sinucis într-o închisoare din Italia și a fost înmormântată fără familia din România. Ce a scris pe pereții celulei înainte de gestul extrem # Gândul
La numai 14 ani, Elena Gurgu a fugit de acasă, din România, pentru o viață mai bună. 12 ani mai târziu, aceasta și-a pus capăt zilelor spânzurându-se într-o închisoare din Italia. Ambasada ar fi contactat familia, însă nimeni nu ar fi vrut să audă de ea. Miercuri, în cimitirul Trespiano din Florența, opt oameni au […]
A dispărut „protecția politică” în Rusia? Instituțiile de forță trăiesc a doua tinerețe, „răsfățații Kremlinului” tremură. „Apropierea de o figură influentă nu te scapă de arestare” # Gândul
După ce a invadat Ucraina, Rusia a trecut și trece printr-o perioadă fără precedent de arestări cu substrat politic. A fost „destructurat” clanul politic al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, cândva foarte puternic. Au fost arestați zeci de oficiali regionali, inclusiv guvernatori adjuncți. A apărut în scenariu sinuciderea lui Roman Starovoit, fost ministru al […]
Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE # Gândul
Gest șocant comis de un tânăr de 26 de ani din Timișoara care a decis să-și încheie socotelile cu viața, după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției sale, bolnavă de cancer. Bărbatul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc chiar în fața Secției de Oncologie a Spitalului Municipal, unde soția […]
The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, va avea o întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar discuțiile se vor axa pe conflictul din Ucraina. În acest context, jurnaliștii publicației britanice The Telegraph scriu că întâlnirea, dar mai ales locul în care aceasta se va desfășura, reprezintă o victorie importantă pentru premierul Ungariei, Viktor Orban […]
Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, face o analiză critică și ironică cu privire la evoluția situației geopolitice și la rolul liderilor majori, mai ales Donald Trump și Vladimir Putin, în criza actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază tensiunea creată de negocierile legate de armistițiu, în condițiile în care Putin refuza un acord, iar […]
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final # Gândul
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss. Artistul s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey, la o lună după un tragic accident petrecut în propriul său studio de înregistrări. Vestea dispariției lui Ace Frehley, una dintre figurile […]
Cele mai mari nume din sport, artă și antreprenoriat se întâlnesc într-o seară de gală dedicată excelenței românești. Pe scena Galei Performanței & Excelenței 2025 vor urca Elisabeta Lipă, cea mai titrată canotoare din lume, și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, personalități care definesc disciplina și performanța. Amatto Zaharia a format generații de […]
O tânără nu își poate găsi de lucru. A depus peste 200 de CV-uri în patru luni, însă nu a primit niciun răspuns pozitiv # Gândul
Sara are 28 de ani, este absolventă a două mastere – de business, respectiv de marketing. Cu toate că pregătirea ei nu poate fi contestată, tânăra nu își poate găsi un loc de muncă. Situația durează de mult timp, iar Sara și-a pierdut speranța că ar mai putea avea vreodată loc de muncă. De la […]
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse” # Gândul
La prima oră a dimineții, meteorologii au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la 10:00, pentru localități din județele Brașov, Suceava, Giurgiu, Bacău și Harghita. Este vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cum va fi vremea astăzi și ce ne […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de curaj a presei actuale și despre modul în care instituțiile statului reacționează la probleme majore. El spune că mulți ziariști nu mai pun întrebări incomode, fie pentru că sunt plătiți, fie pentru că se autocenzurează. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
O explozie a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Nu se cunoaște încă numărul de victime, iar autoritățile au activat planul roșu. Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe […]
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București # Gândul
ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru weekendul care vine (18-19 octombrie 2025). Astfel, meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în țară. În București, valorile termice vor fi de 16 grade C. Vremea rămâne relativ rece în acest sfârșit de săptămână. Temperaturile vor continua să […]
Dietmar Strimitzer, un avocat din Graz, sud-estul Austriei, a fost nevoit să achite 380 de euro pentru lipsa vinietei, chiar dacă o cumpărase. Motivul: o greșeală de tastare la introducerea numărului de înmatriculare. Incidentul s-a petrecut la o benzinărie de lângă Graz, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Viena. Dietmar Strimitzer […]
Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan # Gândul
Tot mai mulți români recunosc că au ațipit la volan în timpul drumurilor lungi spre destinații de vacanță, în special spre Grecia, unde șoferii se ambiționnează să parcurgă tot acest trase „dintr-o bucată”. Specialiștii avertizează că oboseala la volan poate fi la fel de periculoasă ca alcoolul, unde numai o clipă de neatenție poate transforma […]
Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini # Gândul
Dacă îți place să călătorești, ți-am pregătit 4 destinații mai îndepărtate, dar renumite pentru peisajele și serviciile pe care le oferă turiștilor, unde costurile sunt foarte mici, în raport cu destinațiile preferate de români (Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie). Iată destinațiile de vacanță mai îndepărtate, dar și mai ieftine. Japonia Japonia este o țară mare și […]
A fost pus în funcțiune noul echipament de rezonanță magnetică – RMN – achiziționat din bugetul Consiliului Județean Ilfov. Acesta este destinat pacienților internați sau tratați în ambulatoriu în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, populația din județul Ilfov și localitățile limitrofe, cetățenii din întreaga țară care accesează serviciile Spitalului Clinic Județean de Urgență […]
Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști # Gândul
Cel puțin o persoană a murit și alte peste o sută au fost rănite după confruntările dintre protestatari și forțele de ordine în Lima, capitala Peru. Protestele au loc la mai puțin de o săptămână după ce José Jerí a fost învestit în funcția de președinte interimar în urma punerii sub acuzare a predecesoarei sale, […]
Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom vor fi pe podium într-o prezentare INEDITĂ de modă # Gândul
Personalități din sport și showbiz se reunesc pe 21 octombrie într-un show vibrant, dedicat eleganței și performanței. Printre cei de la eveniment se numără Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom. Jucătoarea de baschet Sarah Dumitrescu se pregătește să cucerească podiumul la evenimentul care va aduce împreună sportul și moda. Fiica impresarei Anamaria Prodan și […]
Cum arată o zi din viața fiicei lui ”Talanu”. Mercedes de sute de mii de euro, dar și multe diamante # Gândul
Denisa Ștefania Ionescu, fiica lui Iorgu Iorgulescu de la Brăila, supranumit Talanu, a purtat într-o singură zi pe stradă suma de 330.000 de euro. De la mașină, până la ceasul și diamantele pe care le-a etalat la o plimbare obișnuită prin București. Mașină: Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ = 252.000 euro. Geantă Hermès Birkin 30 […]
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august – adică acum mai bine de două luni – miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Palatului Victoria declarațiile de avere și de interese. Vorbea atunci premierul despre un gest de „transparență” și „integritate” care stă la baza funcționării noului Guvern, în ciuda deciziei CCR. […]
INCENDIU uriaș la două hale industriale din Suceava. Peste 2.000 de metri pătrați, mistuiți de flăcări # Gândul
Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, unde două hale industriale au fost cuprinse de flăcări. Suprafața totală afectată depășește 2000 de metri pătrați, anunță pompierii care intervin în forță la fața locului pentru stingerea incendiului. S-a dat alarma vineri dimineață, după ce un incendiu violent a cuprins […]
Românii pot să renunțe la haine noi, la mâncăruri scumpe, la apa plată de la magazin, dar nu renunță la un singur lucru din casa lor. Astfel că, deși prețurile la energie au explodat, confortul de acasă a devenit un „lux sfânt”. Studiul realizat de iVox Research pentru Provident Financial România și citat de Economica.net […]
Noutate pe piața muncii din România. Vor fi aduși șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât vor fi plătiți # Gândul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain, pentru a acoperi deficitul uriaș de forță de muncă din transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, estimat la 70.000 de șoferi profesioniști de camion și încă pe atât pentru conducători de autobuze, autocare și taxiuri. Și Europa se confruntă cu un deficit de […]
ALIMENTUL care devine un lux în România înaintea sărbătorilor de iarnă. Prețurile au explodat în piețe. Cu cât se vinde un kg # Gândul
Unul dintre cele mai consumate produse ale sezonului rece riscă să devină un lux pentru români. Producția a scăzut cu aproximativ 40% în acest an, din cauza înghețului de primăvară, iar efectele se resimt deja în piețe și cofetării. Specialiștii avertizează că vor urma noi scumpiri care vor afecta și produsele tradiționale de sărbători, precum […]
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii # Gândul
Care este singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii. Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie de limită de vârstă trebuie să știe că marea parte a dosarelor este deja în lucru. Reprezentanții caselor de pensii susțin că […]
Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Iată când vine iarna în România, de fapt, și pe ce dată vom avea prima temperatură negativă în București, conform meteorologilor Accuweather. Suntem pe la jumătatea lunii octombrie și ne apropiem de valori normale ale vremii, pentru perioada la care ne aflăm, urmând ca temperaturile să scadă ușor cu câteva grade, pe măsură ce înaintăm […]
Dacă e vineri, atunci este momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, o întrebare plutește în „aer”: oare s-a însurat sau nu vecinul? Iată bancul! -Salut, vecine, te-ai însurat? -Salut, nu, vecine, de ce întrebi? –Te-am auzit că ai zis: iubire, a venit pizza. -Am zis așa ca să nu […]
