Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința
Buletin de București, 17 octombrie 2025 11:50
Consilierii generali se vor întruni astăzi, 17 octombrie, de la ora 14:00 într-o ședință de îndată pentru a aproba proiectul privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din blocul afectat de explozie, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. Explozia de pe Calea Rahovei a lăsat în urmă un bilanț de 16 victime și a impus activarea Planului Roșu. […] The post Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
11:50
Explozia din Rahova | Transportul în comun nu mai circulă pe Calea Rahovei. Măsura este temporară # Buletin de București
Deviere temporară a mai multor linii STB, în urma exploziei de pe Calea Rahovei STB informează că, urmare a intervenției autorităților în zona Calea Rahovei, circulația mijloacelor de transport STB se desfășoară pe trasee modificate, astfel : • Linia 32 – tramvaiele funcționează pe un traseu modificat de la intersecția Calea Rahovei cu Calea Ferentari, […] The post Explozia din Rahova | Transportul în comun nu mai circulă pe Calea Rahovei. Măsura este temporară appeared first on Buletin de București.
11:50
Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința # Buletin de București
Consilierii generali se vor întruni astăzi, 17 octombrie, de la ora 14:00 într-o ședință de îndată pentru a aproba proiectul privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din blocul afectat de explozie, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. Explozia de pe Calea Rahovei a lăsat în urmă un bilanț de 16 victime și a impus activarea Planului Roșu. […] The post Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
11:30
În urma exploziei de vineri, 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova, 13 persoane sunt transportate la spital, iar alte două și-au pierdut viața. Incidentul ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze la o centrală din apartament și a distrus o parte din bloc. 13 persoane, transportate la spital după explozia […] The post Explozie în Rahova | 13 persoane sunt transportate la spital, două au murit appeared first on Buletin de București.
11:20
Explozie în Rahova | Arafat: „ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase” # Buletin de București
Tragedia de pe Calea Rahovei, unde o explozie a distrus o secțiune de bloc, se adâncește. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a confirmat că structura imobilului este în risc de colaps, conform verdictului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare sub un pericol major. Prezent […] The post Explozie în Rahova | Arafat: „ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase” appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
10:50
Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT după explozia din Rahova. Deflagrația a avut loc în vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, Sectorul 5. Incidentul, cel mai probabil rezultat din acumularea de gaze la o centrală de apartament, a generat un dezastru la fața locului și a determinat mobilizarea […] The post A fost emis mesaj RO-ALERT după explozia din Rahova: „Evitați zona!” appeared first on Buletin de București.
10:50
Explozie în Rahova | Vecinii susțin că blocul a fost recent debranșat de la gaze: „Cineva ar fi dat drumul” # Buletin de București
Dezastrul provocat de explozia de pe Calea Rahovei, soldat cu 11 victime și distrugeri majore la structura unui bloc, este amplificat de acuzațiile venite din partea locatarilor. Vecinii susțin că deflagrația a survenit la scurt timp după ce alimentarea cu gaze a imobilului fusese oprită, din cauza unor scurgeri. Conform declarațiilor obținute de Buletin de […] The post Explozie în Rahova | Vecinii susțin că blocul a fost recent debranșat de la gaze: „Cineva ar fi dat drumul” appeared first on Buletin de București.
10:20
O explozie devastatoare a avut loc în vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, Sectorul 5. Incidentul, cel mai probabil rezultat din acumularea de gaze la o centrală de apartament, a generat un dezastru la fața locului și a determinat mobilizarea forțelor de intervenție. Autorităților emiterea unui mesaj de […] The post Explozie în Rahova | A fost emis mesaj RO-ALERT: „Evitați zona!” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
10:00
O explozie de mare intensitate a zguduit un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul, probabil generat de o acumulare de gaze la o centrală de apartament, a provocat distrugeri semnificative unei părți a imobilului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar bilanțul provizoriu indica 11 victime. Forța exploziei a […] The post Explozie în Rahova | Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat appeared first on Buletin de București.
09:40
O explozie de amploare a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025 în cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul, cel mai probabil cauzat de o acumulare de gaze, a afectat în mod grav o parte semnificativă a unui bloc de locuințe de pe Calea Rahovei. Imaginile surprinse la fața locului arată […] The post FOTO | Explozie de amploare la un bloc din Rahova appeared first on Buletin de București.
08:20
Sector 4 | Licitație de peste 4 milioane euro pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Documentația de atribuire, aprobată abia după desemnarea câștigătorului # Buletin de București
Cu toate că licitația pentru sortarea deșeurilor reciclabile din Sectorul 4 a fost lansată la începutul lui septembrie 2024, documentația de atribuire a contractului a fost aprobată de Consiliul Local abia anul acesta, în ședința de joi, 16 octombrie. Contractul are o valoare estimată de peste 4 milioane euro, fără TVA, și vizează „sortarea deșeurilor […] The post Sector 4 | Licitație de peste 4 milioane euro pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Documentația de atribuire, aprobată abia după desemnarea câștigătorului appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
07:50
Autostrada Moldovei | Azi se deschide circulația până la Buzău. La ce oră „se taie panglica” # Buletin de București
Vineri, 17 octombrie 2025, Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7 (Ploiești – Buzău) va fi deschis circulației, după o serie lungă de întârzieri. Surse citate de Asociația Pro Infrastructura au confirmat ora inaugurării, iar informația a fost validată și de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. Asociația Pro Infrastructură, care citează surse din […] The post Autostrada Moldovei | Azi se deschide circulația până la Buzău. La ce oră „se taie panglica” appeared first on Buletin de București.
07:00
A început sezonul „senzorilor roșii” în Capitală. Poluare de trei ori peste limita legală, vineri dimineață # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat vineri dimineață, la ora 6:00, un episod major de poluare a aerului. Datele colectate de rețeaua independentă de monitorizare uRADMonitor, indică o deteriorare semnificativă a calității aerului și marchează începutul așa-numitului „sezon al senzorilor roșii” care însoțește scăderea temperaturilor. Media la nivelul rețelei de monitorizare București-Ilfov, care cuprinde 149 de senzori, a […] The post A început sezonul „senzorilor roșii” în Capitală. Poluare de trei ori peste limita legală, vineri dimineață appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
05:30
Aplicația eSector6 are o variantă îmbunătățită, anunță autoritatea locală. Este mai rapidă, are o interfață mai prietenoasă, are o funcție nouă, de programări online la Evidența Persoanelor și se pot face mai multe tipuri de sesizări. Mai mult decât atât, noua aplicație permite o comunicare mai bună între cetățeni și autorități, prin trimiterea de mesaje […] The post Sector 6 | Programări online la Evidența Persoanelor, pe aplicația eSector6 appeared first on Buletin de București.
05:00
Piața volantă din Sectorul 1 se mută, weekendul acesta, în Piața Amzei. nr. 13. Evenimentul are loc în perioada 17‑19 octombrie, în fața Teatrului Ion Creangă. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea degusta și cumpăra produse proaspete, aduse direct din gospodării și ferme: fructe și legume de sezon, carne și produse din carne, lactate […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Amzei, weekendul acesta appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
18:00
ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov a anunțat că lucrările pentru străzile Narciselor și Salviei din Domnești sunt aproape finalizate. Stadiul lucrărilor pentru acestea este de 90%. „Stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe cele două drumuri strategice din Ilfov este la 90 la sută – urmează realizarea marcajelor rutiere, acostamentele, mai departe, se va face recepția […] The post ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate appeared first on Buletin de București.
17:20
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni # Buletin de București
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit, a anunțat ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu. Florentina Ioniță este vizată de un dosar penal deschis de către DNA. „În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie […] The post Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni appeared first on Buletin de București.
17:20
Vor fi reluate zborurile București – Madrid. Ce rute noi vor fi operate pe Otopeni din 2026 # Buletin de București
Compania aeriană Iberia va opera zboruri regulate pe ruta București – Madrid, sezonier, după o pauză de câțiva ani, începând cu iunie 2026. Iberia va relua, astfel, zborurile de pe ruta dintre Madrid (Spania) și aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, însă doar în timpul sezonului estival. Iberia va opera zboruri între București și Madrid Zborurile Iberia […] The post Vor fi reluate zborurile București – Madrid. Ce rute noi vor fi operate pe Otopeni din 2026 appeared first on Buletin de București.
15:50
Sector 1 | Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și cine poate beneficia de el # Buletin de București
Persoanele cu venituri reduse din Sectorul 1 vor putea beneficia de ajutorul pentru încălzire și în această iarnă, pentru plata facturilor la utilități. Se poate acorda și suplimentul pentru energie. Cererile pot fi depuse începând de marți, 21 octombrie 2025. Pentru ca beneficiarii să primească aceste ajutoare, există anumite condiții care trebuie îndeplinite, enumerate de […] The post Sector 1 | Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și cine poate beneficia de el appeared first on Buletin de București.
15:40
Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, în perioada 19‑29 octombrie # Buletin de București
Patriarhia Română anunță programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Evenimentele au loc în perioada 19‑29 octombrie 2025. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale […] The post Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, în perioada 19‑29 octombrie appeared first on Buletin de București.
15:00
În perioada 7-19 octombrie are loc Titan Pumpkin Fest. Evenimentul are loc în zona scenei din Parcul Titan și a Calului Titanilor, cu intrare dinspre Strada Liviu Rebreanu. Accesul la eveniment este liber. Publicul este invitat să descopere cele patru zone tematice ale festivalului: ateliere creative, zona de spectacole, spațiul de shopping, cu produse ale artizanilor și […] The post Dovleci desenați și ateliere de creație, la Titan Pumpkin Fest appeared first on Buletin de București.
14:50
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii. Ce prevede un proiect propus de Ministerul Dezvoltării # Buletin de București
Comuna Chiajna și orașele Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea devenii municipii, conform unui proiect propus de Ministerul Dezvoltării. Aproape 150 de orașe din România ar putea fi transformate în comune. În România există 3.228 de UAT-uri (Unități Administrativ-Teritoriale), după cum arată o analiză a Ministerului Dezvoltării, fiind incluse 103 municipii și 216 orașe. Dintre acestea, […] The post Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii. Ce prevede un proiect propus de Ministerul Dezvoltării appeared first on Buletin de București.
14:10
Sector 6 | Când și unde se plătește taxa pentru programul „Școală după Școală” # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” a început luni, 13 octombrie, în mare parte dintre unitățile de învățământ, din Sectorul 6. Progresiv, până pe 3 noiembrie, se va desfășura în toate cele 23 de școli înscrise în program. Conform proiectului, părinții trebuie să achite o taxă lunară. Programul „Școală după Școală” include două variante de plată: De […] The post Sector 6 | Când și unde se plătește taxa pentru programul „Școală după Școală” appeared first on Buletin de București.
12:50
METEO | Vremea se va mai încălzi, în weekend, în Capitală. Temperatura maximă ajunge la 19 grade # Buletin de București
În Capitală, vremea se va mai încălzi, în weekend. Meteorologii anunță că temperatura maximă urcă până la 19 grade, vineri, 17 octombrie. Vineri, 17 octombrie, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date. Cerul va fi variabil ziua, dar se va înnora seara […] The post METEO | Vremea se va mai încălzi, în weekend, în Capitală. Temperatura maximă ajunge la 19 grade appeared first on Buletin de București.
Ieri
11:50
Sector 1 | Locuințe temporare pentru familiile care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 propune construirea unui fond de locuințe de necesitate pentru relocarea familiilor care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat. Proiectul va fi dezbătut în ședința Consiliului Local, programată pentru 21 octombrie 2025. În acest fel, PS1 se implică în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din București, derulat de […] The post Sector 1 | Locuințe temporare pentru familiile care locuiesc în clădiri cu risc seismic ridicat appeared first on Buletin de București.
11:40
Peste 50 de organizații civice cer Consiliului General să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din București. Protest la Primăria Capitalei # Buletin de București
Peste 50 organizaţii civice solicită, printr-o scrisoare deschisă adresată consilierilor generali ai Municipiului Bucureşti, să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din Capitală. Totodată, ONG-urile și grupurile civice anunță că vor organiza un protest în fața sediului Primăriei Capitalei, în ziua viitoarei ședințe de Consiliu General, potrivit unui comunicat de presă al mișcării cetățenești „Parcul IOR […] The post Peste 50 de organizații civice cer Consiliului General să mărească amenzile pentru defrișările ilegale din București. Protest la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
11:20
Sector 6 | Locuri noi pentru biciclete în trei puncte din sector. Unde se află parcările # Buletin de București
150 de locuri noi pentru biciclete, distribuite în trei puncte din Sectorul 6 urmează să fie date în folosință, potrivit autorităţii locale. Măsura vine după ce, în prezent, există deja 1.700 de locuri distribuite în 37 de parcări. Cele 150 de locuri sunt distribuite în trei parcări dispuse astfel: Cetățenii interesați să le ocupe vor […] The post Sector 6 | Locuri noi pentru biciclete în trei puncte din sector. Unde se află parcările appeared first on Buletin de București.
10:50
DNA descinde la Spitalul Militar Central. Comandanta unității, apropiată a generalului Zisu # Buletin de București
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins joi dimineață la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Perchezițiile fac parte dintr-un dosar de corupție care vizează cadre medicale militare. Anchetatorii au percheziționat 19 adrese, inclusiv biroul directoarei spitalului, Florentina Ioniță. Acuzații grave de abuz și uzurpare de calități Dosarul vizează suspiciuni […] The post DNA descinde la Spitalul Militar Central. Comandanta unității, apropiată a generalului Zisu appeared first on Buletin de București.
06:40
Progres pe Autostrada A0: este montat tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București–Constanța # Buletin de București
Tablierul metalic care va forma pasajul peste calea ferată București-Constanța de pe lotul 3 Nord al Autostrăzii A0, Afumați – Pantelimon, este montat în cea mai mare parte, potrivit imaginilor transmise de Infrastructura României. Totuși, se înregistrează progres modest pe acest lot din Autostrada A0. Constructorul chinez al acestui loc, China Civil Engineering Construction Corporation […] The post Progres pe Autostrada A0: este montat tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București–Constanța appeared first on Buletin de București.
05:00
A fost modernizată prima zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni. Ce alte lucrări urmează # Buletin de București
O primă zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni a fost modernizată, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). În prezent, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni se află într-un amplu proces de modernizare. Lucrările vor continua și în celelalte terminale, dar și în culoarul de legătură dintre acestea. „Aeroportul Henri Coandă se transformă! […] The post A fost modernizată prima zonă din Terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni. Ce alte lucrări urmează appeared first on Buletin de București.
04:50
Metrorex analizează condițiile de acces „pentru toate băncile interesate”, după dezvăluirile BdB privind acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul # Buletin de București
După acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul și suspendarea pentru a doua oară a procedurii pentru „servicii bancare aferente activității comerciale”, Metrorex a transmis un răspuns oficial pentru Buletin de București în care explică situația și măsurile luate. Compania susține că analizează toate soluțiile tehnice și juridice disponibile pentru a asigura continuitatea […] The post Metrorex analizează condițiile de acces „pentru toate băncile interesate”, după dezvăluirile BdB privind acuzațiile de trucare a licitației pentru plata cu cardul appeared first on Buletin de București.
03:20
Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în Ilfov, construite în parteneriat cu Nuclearelectrica. Cine poate beneficia de ele # Buletin de București
Protectia Animalelor CJ Ilfov a anunțat că vor fi construite căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân, cu sprijinul Fundației Ilfov Împreună și Nuclearelectrica. Scopul inițiativei este de a veni în sprijinul persoanelor care îngrijesc comunități de pisici, în special în sezonul rece. Există, însă, anumite condiții care trebuie îndeplinite. Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân, […] The post Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în Ilfov, construite în parteneriat cu Nuclearelectrica. Cine poate beneficia de ele appeared first on Buletin de București.
15 octombrie 2025
22:00
„Inovație” românească pe lotul 2 din A7: șoferii care vin dinspre București trebuie să iasă de pe autostradă, prin două sate, pentru a continua pe autostradă spre Buzău. Spre București, drumul este direct # Buletin de București
Lotul 2 din autostrada A7, Mizil-Pietroasele, urmează să fie deschis vineri, 17 octombrie. Totuși, se va putea circula exclusiv pe autostradă numai pe un singur sens, dinspre Buzău spre București. Invers, cei care vin dinspre București sau Ploiești vor ajunge la Buzău abia după ce vor ieși de pe drumul de mare viteză, prin două […] The post „Inovație” românească pe lotul 2 din A7: șoferii care vin dinspre București trebuie să iasă de pe autostradă, prin două sate, pentru a continua pe autostradă spre Buzău. Spre București, drumul este direct appeared first on Buletin de București.
19:50
TERMOFICARE | Peste 20% dintre blocuri nu au apă caldă și căldură. Situația pe sectoare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) înregistrează noi avarii în rețeaua de termoficare, lăsând sute de blocuri fără apă caldă și căldură. Săptămâna trecută, Termoenergetica anunța că a pornit căldura în Capitală. În acest moment, sistemul funcționează la 79% din capacitate. Deși CMTEB a solicitat săptămâna trecută creșterea debitului și a sarcinii termice la centralele ELCEN, […] The post TERMOFICARE | Peste 20% dintre blocuri nu au apă caldă și căldură. Situația pe sectoare appeared first on Buletin de București.
16:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Cristian Popescu Piedone, conform unui comunicat de presă. Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ar fi permis divulgat informații confidențiale, pentru obținerea unor beneficii necuvenite. Potrivit rechizitoriului, pe 7 martie 2025, Piedone a informat un reprezentant al unui hotel […] The post Piedone, trimis în judecată pentru divulgarea de informații confidențiale appeared first on Buletin de București.
14:40
Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună. „Scopul său nu a fost acela de a produce profit” | Golazo # Buletin de București
Construcția Arenei Naționale a costat 234 de milioane de euro, dar din 2011, de când a fost inaugurată, până în prezent nu a reușit să producă niciodată profit. Arena Națională bani în fiecare lună, potrivit Golazo. Cel mai mare stadion din România, cu peste 50.000 de locuri, este în proprietatea Primăriei Capitalei. Datele contabile arată […] The post Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună. „Scopul său nu a fost acela de a produce profit” | Golazo appeared first on Buletin de București.
14:00
PS4 „se extinde” în Nordul Capitalei. Primăria condusă de Daniel Băluță vrea să se ocupe de licitația privind înființarea unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 plănuiește să se asocieze cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București (ADI-GIMB), în vederea înființării unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local al Sectorului 4 de joi, 16 octombrie, însă încă nu […] The post PS4 „se extinde” în Nordul Capitalei. Primăria condusă de Daniel Băluță vrea să se ocupe de licitația privind înființarea unui centru de colectare a deșeurilor, prin aport voluntar, în Ilfov appeared first on Buletin de București.
13:30
Cum justifică MApN că i-a trimis pe rezerviștii mobilizați la adrese greșite: „E normal să apară și probleme” # Buletin de București
Peste 10.000 de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați în luna octombrie de către Ministerul Apărării Naționale, pentru un execrcițiu de mobilizare și antrenament. Doar că instituția i-a trimis pe unii dintre rezerviștii mobilizați la adrese greșite. Jurnalistul Liviu Avram a fost unul dintre rezerviștii chemați la exercițiul MOBEX B-IF-25, desfășurat de Ministerul […] The post Cum justifică MApN că i-a trimis pe rezerviștii mobilizați la adrese greșite: „E normal să apară și probleme” appeared first on Buletin de București.
13:20
Piese și telefoane contrafăcute la un service din Sectorul 4. Poliția a confiscat peste 160 de produse # Buletin de București
Polițiștii bucureșteni au descoperit piese și telefoane contrafăcute la un service aflat în Sectorul 4, în urma unei acțiuni desfășurate pe 14 octombrie 2025. Mai mulți agenți economici au fost verificați de către autorități, care au confiscat peste 160 de articole. Verificările au fost efectuate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului […] The post Piese și telefoane contrafăcute la un service din Sectorul 4. Poliția a confiscat peste 160 de produse appeared first on Buletin de București.
12:30
Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” # Buletin de București
Doi senatori AUR au inițiat un proiect de lege prin care propun ca toate clădirile noi ale statului să fie construite în același stil, de inspirație românească. Parlamentarii și-au justificat inițiativa prin faptul că vor, astfel, să elimine influența sovietică din arhitectura imobilelor administrative. „Prezenta propunere legislativă are ca scop revitalizarea stilurilor arhitecturale autohtone întâlnite […] The post Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” appeared first on Buletin de București.
12:20
Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că s-a început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei, înainte de pregătirile pentru West Side Christmas Market. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, însă pregătirile vor începe în luna noiembrie. A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei Anunțul privind […] The post Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” # Buletin de București
Traficul pe autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Buzău, ar urma să fie deschis vineri, pe lotul 2 Mizil-Pietroasele. Irinel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, a confirmat pentru Buletin de București că testele de rezistență la podul de la kilometrul 38 au ieșit favorabil. „Testele de rezistență au ieșit mai bine decât cele […] The post Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” appeared first on Buletin de București.
10:20
Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie # Buletin de București
Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 a anunțat schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari, care intră în vigoare chiar de astăzi, 15 octombrie 2025. Traficul rutier se va desfășura în sens unic, pe străzile adiacente parcului, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte noile indicatoare rutiere din zonă. Schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari […] The post Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie appeared first on Buletin de București.
08:40
Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat # Buletin de București
Un parc nou, cu o suprafață de peste 50.000 metri pătrați, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă, promite Primăria Sectorului 1. Totodată, și Parcul Regina Maria din zona Podului Grant ar urma să intre în reabilitare de anul viitor, anunță autoritatea locală, în urma unei consultări publice cu cetățenii Sectorului 1. Proiect […] The post Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat appeared first on Buletin de București.
07:40
MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media # Buletin de București
Armata a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov, iar la exerciții au apărut probleme de organizare, conform unui reportaj publicat de G4Media.ro. Jurnalistul Liviu Avram a fost unul dintre rezerviștii chemați la exercițiul „MOBEX 2025” și a relatat că a primit un ordin de chemare la o unitate militară din Clinceni, Ilfov, […] The post MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media appeared first on Buletin de București.
07:10
Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație # Buletin de București
Traficul rutier este aproape blocat pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de intrare în Capitală. Coada a început din zona localității Bolintin Vale, județul Giurgiu. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, la ora 6:45 situația era similară și pe Centura Capitalei, unde aglomerația afectează zonele Bragadiru, Domnești, Chiajna și Pantelimon. La celălalt capăt al țării, pe […] The post Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație appeared first on Buletin de București.
14 octombrie 2025
22:50
EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat # Buletin de București
În martie anul acesta, am fost la Londra și am remarcat că pe foarte multe străzi limita de viteză este de doar 20 de mile pe oră/32 de kilometri pe oră. Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți. Ne-am întâlnit cu un amic român, care ne-a dus cu mașina, de câteva ori, în diverse puncte ale orașului. […] The post EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat appeared first on Buletin de București.
21:00
Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 anunță că amenajează locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, destinate în special locuitorilor rămași fără locurile de pe Mihai Bravu după decizia Brigăzii Rutiere. Este vorba despre un număr de 152 de locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu. Primăria estimează că, până la sfârșitul lui 2025, vor fi amenajate și […] The post Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
20:20
Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă # Buletin de București
La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, […] The post Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă appeared first on Buletin de București.
17:50
Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 # Buletin de București
Metrorex a anunțat noi restricții de trafic pe DN1, în zona Băneasa, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, începând cu 15 octombrie 2025. Traficul va fi restricționat pe DN1, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa, pe sensul spre Otopeni. În plus, au fost anunțate și schimbări privind restricțiile din zona Gara Băneasa. Noi […] The post Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 appeared first on Buletin de București.
16:30
Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că stația „Pod Băneasa” va fi reamplasată temporar de miercuri, 15 octombrie 2025. Modificarea vine în contextul lucrărilor de construire a Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), după cum a anunțat STB pe paginile de socializare, dar și pe site-ul oficial. STB anunță mutarea temporară […] The post Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.