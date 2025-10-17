Explozia din Rahova | Transportul în comun nu mai circulă pe Calea Rahovei. Măsura este temporară

22:50

În martie anul acesta, am fost la Londra și am remarcat că pe foarte multe străzi limita de viteză este de doar 20 de mile pe oră/32 de kilometri pe oră. Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți. Ne-am întâlnit cu un amic român, care ne-a dus cu mașina, de câteva ori, în diverse puncte ale orașului. […] The post EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat appeared first on Buletin de București.